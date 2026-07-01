КОРЧИНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
КОРЧИНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Люциановна) - российская арфистка, педагог.
В 1911 году окончила Московскую консерваторию по классу А.И. Слепушкина.
С 1918 года концертировала (в 1922 году дала первый сольный концерт в Москве). С того же года солистка оркестра московского Большого театра, с 1919 года профессор Московской консерватории.
Среди учеников - В.Г. Дулова, Д.Р. Рогаль-Левицкий.
В 1924 году эмигрировала в Великобританию вместе с мужем - бывшим морским офицером гр. К.А. Бенкендорфом (флейтист-любитель, выступал под псевдонимом С. Сопу). Выступала как солистка и камерная исполнительница, в т. ч. с «Гриллер-квартетом» и в составе «Вигмор-ансамбля» (оба - Великобритания). В декабре 1943 года в Лондоне участвовала в премьере «Рождественских песен» Б. Бриттена под управлением автора (в 1944 году сделана аудиозапись).
Для неё написаны ряд сочинений А. Бакса (в т. ч. Фантазия-соната для арфы и альта, 1927 год), Соната для флейты и арфы А.Г. Шапошникова (1924 год) и др.
Среди многочисленных записей - Концерт Г.Ф. Генделя (с лондонским ансамблем «Барокко»). С 1960 году руководила ежегодным фестивалем «Международные недели арфы в Нидерландах» (совместно с нидерланской арфисткой Ф. Бергут). В 1983 году на о. Мэн (Великобритания) состоялся Международный конкурс арфистов им. М. Корчинской.