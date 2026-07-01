КОРЧИНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

КОРЧИНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Лю­циа­нов­на) - российская ар­фи­ст­ка, пе­да­гог .

В 1911 году окон­чи­ла Московскую конс ерваторию по клас­су А.И. Сле­пуш­ки­на.

С 1918 года кон­цер­ти­ро­ва­ла (в 1922 году да­ла пер­вый соль­ный кон­церт в Мо­ск­ве). С то­го же го­да со­ли­ст­ка ор­ке­ст­ра московского Боль­шо­го те­ат­ра, с 1919 года профессор Московской консерватории.

Сре­ди уче­ни­ков - В.Г. Ду­ло­ва, Д.Р. Ро­галь-Ле­виц­кий.

В 1924 году эмиг­ри­ро­ва­ла в Ве­ли­ко­бри­та­нию вме­сте с му­жем - бывшим мор­ским офи­це­ром гр. К.А. Бен­кен­дор­фом (флей­тист-лю­би­тель, вы­сту­пал под псевдонимом С. Со­пу). Вы­сту­па­ла как со­ли­ст­ка и ка­мер­ная ис­пол­ни­тель­ни­ца, в т. ч. с «Грил­лер-квар­те­том» и в со­ста­ве «Виг­мор-ан­самб­ля» (оба - Ве­ли­ко­бри­та­ния). В декабре 1943 года в Лон­до­не уча­ст­во­ва­ла в пре­мье­ре «Ро­ж­де­ст­вен­ских пе­сен» Б. Брит­те­на под управлением ав­то­ра (в 1944 году сде­ла­на ау­дио­за­пись).

Для неё на­пи­са­ны ряд со­чи­не­ний А. Бак­са (в т. ч. Фан­та­зия-со­на­та для ар­фы и аль­та, 1927 год), Со­на­та для флей­ты и ар­фы А.Г. Ша­пош­ни­ко­ва (1924 год) и др.

Сре­ди мно­го­численных за­пи­сей - Кон­церт Г.Ф. Ген­де­ля (с лон­дон­ским ан­самб­лем «Ба­рок­ко»). С 1960 году ру­ко­во­ди­ла еже­год­ным фес­ти­ва­лем «Ме­ж­ду­на­род­ные не­де­ли ар­фы в Ни­дер­лан­дах» (совместно с ни­дерланской ар­фи­ст­кой Ф. Бер­гут). В 1983 году на о. Мэн (Ве­ли­ко­бри­та­ния) со­сто­ял­ся Ме­ж­ду­народный кон­курс ар­фи­стов им. М. Кор­чин­ской.