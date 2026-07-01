КОРБЬЕР ТРИСТАН
КОРБЬЕР ТРИСТАН - французский поэт.
Родился в семье капитана дальнего плавания, автора многочисленных путевых заметок и романов.
В 14 лет поступил в пансион, успешная учёба в котором была прервана тяжёлой болезнью. Жил у дяди - врача в Нанте. Как лирик испытал сильное влияние Ш. Бодлера. Автор единственного поэтического сборника «Жёлтая любовь» («Amours jaunes», 1873 год; переиздан в 1891 году), в котором сочетает высокие и низкие темы, соединяя описание возвышенных чувств с натуралистическими зарисовками изнанки жизни большого города.
Высоко оценённое П. Верленом, творчество Т. Корбьера получило известность в 1880-е годы. На русский язык лирику Т. Корбьера переводили И.Ф. Анненский, Б.К. Лифшиц и др.
Сочинения:
Проклятые поэты. СПб., 2005. С. 39–148;
Les amours jaunes. P., 2007.