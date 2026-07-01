КОРБЬЕР ТРИСТАН

КОРБЬЕР ТРИСТАН - французский поэт .

Ро­дил­ся в се­мье ка­пи­та­на даль­не­го пла­ва­ния, ав­то­ра мно­го­численных пу­те­вых за­ме­ток и ро­ма­нов.

В 14 лет по­сту­пил в пан­си­он, ус­пеш­ная учё­ба в ко­то­ром бы­ла пре­рва­на тя­жё­лой бо­лез­нью. Жил у дя­ди - вра­ча в Нан­те. Как ли­рик ис­пы­тал силь­ное вли­я­ние Ш. Бод­ле­ра. Ав­тор един­ст­вен­но­го по­этического сборника «Жёл­тая лю­бовь» («Amours jaunes», 1873 год; пе­ре­из­дан в 1891 году), в ко­то­ром со­че­та­ет вы­со­кие и низ­кие те­мы, со­еди­няя опи­са­ние воз­вы­шен­ных чувств с на­ту­ра­ли­стическими за­ри­сов­ка­ми из­нан­ки жиз­ни боль­шо­го го­ро­да.

Вы­со­ко оце­нён­ное П. Вер­ле­ном, твор­че­ст­во Т. Корбьера по­лу­чи­ло из­вест­ность в 1880-е годы. На русский язык ли­ри­ку Т. Корбьера пе­ре­во­ди­ли И.Ф. Ан­нен­ский, Б.К. Лиф­шиц и др.

Сочинения:

Про­кля­тые по­эты. СПб., 2005. С. 39–148;

Les amours jaunes. P., 2007.