КОРАЦЦИ АНТОНИО

КОРАЦЦИ АНТОНИО - итальянский и польский архитектор .

Учил­ся в АХ во Фло­рен­ции у Г.М. Пао­лет­ти (1810-1813 годы) и Дж. дель Рос­со (1813-1818 годы). В 1818 году по при­гла­ше­нию пра­ви­тель­ст­ва Поль­ши от­пра­вил­ся в Вар­ша­ву. То­гда же по про­тек­ции С. Ста­ши­ца стал чле­ном пра­ви­тельственного со­ве­та по строи­тель­ст­ву; с 1820 года главный ар­хи­тек­тор Ко­мис­сии внутренних дел и по­ли­ции.

В Поль­ше А. Корацци реа­ли­зо­вал около 50 сво­их про­ек­тов об­щественных, куль­то­вых и жи­лых зда­ний в фор­мах позд­не­го клас­си­циз­ма (пре­им. в Вар­ша­ве). Стиль по­стро­ек А. Корацци со­еди­ня­ет в се­бе тра­ди­ции польской ар­хи­тек­ту­ры эпо­хи ко­ро­ля Ста­ни­сла­ва Ав­гу­ста с северо-итальянским и французским влия­ния­ми.

Для ра­бот А. Корацция ха­рак­тер­но ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние скульп­тур­ной де­ко­ра­ции. Сре­ди ран­них по­стро­ек А.Корацци в Вар­ша­ве - дво­рец Го­лов­чи­ца (1820 год) и зда­ние Общества дру­зей нау­ки (т. н. Дво­рец Ста­ши­ца, 1820-1823 годы, раз­ру­шен в 1939-1944 годы, вос­ста­нов­лен в 1947-1950 годы; ны­не Поль­ская АН). Об­ра­зец гра­до­стро­ительной дея­тель­но­сти А. Корацци - ан­самбль Бан­ков­ской площади (1823-1828 годы, раз­ру­шен в 1944 году, вос­ста­нов­лен в 1950-1954 годы), со­стоя­щий из зда­ний Государственной ко­мис­сии при­хо­дов и каз­ны (ны­не Ра­ту­ша), Польск. бан­ка и Бир­жи, а так­же двор­ца ми­ни­ст­ра фи­нан­сов. Дру­гой про­ект А. Корацци - ком­плекс Те­ат­раль­ной площади, ко­то­рую оформ­ля­ет мас­штаб­ное зда­ние опер­но­го те­ат­ра («Те­атр Вель­ки», 1825-1832 годы, совместно с Х.П. Айг­не­ром): центральный объ­ём по­строй­ки флан­ки­ру­ют два кры­ла, свя­зан­ные с ним ко­лон­на­дой 1-го яру­са.

По­сле Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов А. Корацци ра­бо­тал в основных на ча­ст­ных за­каз­чи­ков, воз­вёл около 20 городских и за­го­род­ных до­мов (дво­рец Рас­та­вец­ких в Дол­хо­бы­чу­ве близ За­мос­ци, 1837 год, раз­ви­ваю­щий те­му итальянской вил­лы). Около 1838 года А. Корацци за­нял пост ар­хи­тек­то­ра школ Вар­шав­ско­го ок­ру­га и про­ек­ти­ро­вал об­ра­зо­вательного уч­ре­ж­де­ния (ли­цей в Рад­зы­ми­не, 1845 год). В 1841 году по про­ек­ту А. Корацци в Вар­ша­ве был воз­ве­дён па­мят­ник-обе­лиск ге­не­ра­лам, со­хра­нив­шим вер­ность российскому им­пе­ра­то­ру и по­гиб­шим в но­ябре 1830 года в хо­де Поль­ско­го вос­ста­ния (раз­ру­шен в 1917 году).

В 1845 году А. Корацци вер­нул­ся в Ита­лию; с 1847 года профессор АХ во Фло­рен­ции. Соз­дал про­ек­ты зда­ний пар­ла­мен­та (1860 год) и пан­те­о­на Дан­те (1865 год) для Фло­рен­ции, те­ат­ров для Ко­пен­га­ге­на и Алек­сан­д­рии (не реа­ли­зо­ва­ны). Ра­бо­ты А. Корацци ока­за­ли боль­шое влия­ние на твор­че­ст­во польских ар­хи­тек­то­ров середины XIX века, а так­же на раз­ви­тие клас­си­ци­стической ли­нии в ар­хи­тек­ту­ре Поль­ши вплоть до середины XX века.