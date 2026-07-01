КОРАЦЦИ АНТОНИО
КОРАЦЦИ АНТОНИО - итальянский и польский архитектор.
Учился в АХ во Флоренции у Г.М. Паолетти (1810-1813 годы) и Дж. дель Россо (1813-1818 годы). В 1818 году по приглашению правительства Польши отправился в Варшаву. Тогда же по протекции С. Сташица стал членом правительственного совета по строительству; с 1820 года главный архитектор Комиссии внутренних дел и полиции.
В Польше А. Корацци реализовал около 50 своих проектов общественных, культовых и жилых зданий в формах позднего классицизма (преим. в Варшаве). Стиль построек А. Корацци соединяет в себе традиции польской архитектуры эпохи короля Станислава Августа с северо-итальянским и французским влияниями.
Для работ А. Корацция характерно широкое использование скульптурной декорации. Среди ранних построек А.Корацци в Варшаве - дворец Головчица (1820 год) и здание Общества друзей науки (т. н. Дворец Сташица, 1820-1823 годы, разрушен в 1939-1944 годы, восстановлен в 1947-1950 годы; ныне Польская АН). Образец градостроительной деятельности А. Корацци - ансамбль Банковской площади (1823-1828 годы, разрушен в 1944 году, восстановлен в 1950-1954 годы), состоящий из зданий Государственной комиссии приходов и казны (ныне Ратуша), Польск. банка и Биржи, а также дворца министра финансов. Другой проект А. Корацци - комплекс Театральной площади, которую оформляет масштабное здание оперного театра («Театр Вельки», 1825-1832 годы, совместно с Х.П. Айгнером): центральный объём постройки фланкируют два крыла, связанные с ним колоннадой 1-го яруса.
После Польского восстания 1830-1831 годов А. Корацци работал в основных на частных заказчиков, возвёл около 20 городских и загородных домов (дворец Раставецких в Долхобычуве близ Замосци, 1837 год, развивающий тему итальянской виллы). Около 1838 года А. Корацци занял пост архитектора школ Варшавского округа и проектировал образовательного учреждения (лицей в Радзымине, 1845 год). В 1841 году по проекту А. Корацци в Варшаве был возведён памятник-обелиск генералам, сохранившим верность российскому императору и погибшим в ноябре 1830 года в ходе Польского восстания (разрушен в 1917 году).
В 1845 году А. Корацци вернулся в Италию; с 1847 года профессор АХ во Флоренции. Создал проекты зданий парламента (1860 год) и пантеона Данте (1865 год) для Флоренции, театров для Копенгагена и Александрии (не реализованы). Работы А. Корацци оказали большое влияние на творчество польских архитекторов середины XIX века, а также на развитие классицистической линии в архитектуре Польши вплоть до середины XX века.