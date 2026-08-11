КОРАБЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Корабельные деньги — средневековая подать, возрожденная Карлом I (1634) для строительства и содержания военного флота.

Собиралась не только с землевладельцев, но и торговцев и ремесленников, что увеличило число налогоплательщиков и вовлеченных в общественные процессы людей. Дворянство Бэкингемшира массово отказывалось от выплат. Но по делу Джона Гемпдона (1637) судьи общего права признали законность подати.

Лит.: Andrews K. R. Ships, Money and Politics. Seafaring and Naval Enterprise in Reign of Charles I. Cambridge, 1991.