КОРАБЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

КОРАБЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА - наука о функциональном и архитектурном формировании судна в целом и отделении его элементов.

Корабельная архитектура от­ра­жа­ет на­учные, тех­нические и тех­но­ло­гичные дос­ти­же­ния в су­до­строе­нии и др. от­рас­лях промышленности в со­от­вет­ст­вии с современными тре­бо­ва­ния­ми эко­но­ми­ки, эко­ло­гии и промышленного ди­зай­на.

До середины XIX века тер­мин «корабельная архитектура» ох­ва­ты­вал весь комп­лекс су­до­стро­ительных дис­цип­лин. Пер­вы­ми тео­ре­тическими ра­бо­та­ми покорабельной архитектуре бы­ли «Док­три­на ко­ра­бель­ной ар­хи­тек­ту­ры» Э. Ди­на (1670 год) и «Ар­хи­тек­ту­ра су­дов» Да­сье (Фран­ция, 1677 год).

Зна­чительный вклад в раз­ви­тие нау­ки вне­сли ана­ли­тические ра­бо­ты Л. Эй­ле­ра, А. Дюа­мель дю Мон­со (Фран­ция) и Ф.Х. Чап­ме­на. В XIX веке, в свя­зи с от­хо­дом от эм­пи­рических ме­то­дов в соз­да­нии су­дов, по­сте­пен­но икорабельной архитектуры вы­де­лил­ся ряд специальных раз­де­лов (тео­рия ко­раб­ля, строи­тель­ная ме­ха­ни­ка и проч­ность ко­раб­ля, тех­но­ло­гия су­до­строе­ния и др.).

В современном по­ни­ма­нии пред­ме­том ис­сле­до­ва­ниякорабельной архитектуры яв­ля­ет­ся уст­рой­ст­во суд­на, а так­же со­став­ляю­щие его кон­ст­рук­тив­ные ком­плек­сы, отдельные эле­мен­ты и их вза­им­ное рас­по­ло­же­ние на суд­не, рас­смат­ри­вае­мое с по­зи­ций функ­цио­наль­ной эф­фек­тив­но­сти и норм тех­нической эс­те­ти­ки. Важ­ное зна­че­ние корабельной архитектуре при­да­ёт­ся ор­га­ни­за­ции ок­ру­жаю­ще­го пас­са­жи­ров и ко­ман­ду внутреннего про­стран­ст­ва, ди­зай­ну ка­ют, про­ход­ных и об­щественных по­ме­ще­ний (ко­ри­до­ров, там­бу­ров, вес­ти­бю­лей, от­кры­тых па­луб, за­кры­тых про­гу­лоч­ных па­луб, ка­ют-ком­па­ний, сто­ло­вых, рес­то­ра­нов, са­ло­нов, спорт­за­лов, бас­сей­нов, биб­лио­тек и др.).

Це­ля­ми орабельной архитектуры яв­ля­ют­ся при­да­ние соз­да­вае­мо­му суд­ну не толь­ко тех­нические со­вер­шен­ст­ва, но и ин­фор­ма­тив­ной вы­ра­зи­тель­но­сти и эс­те­тической зна­чи­мо­сти. Вы­пол­не­ние по­став­лен­ных це­лей обес­пе­чи­вается со­блю­де­ни­ем сле­дую­щих прин­ци­пов про­ек­ти­ро­ва­ния: кон­ст­рук­тив­ная це­ле­со­об­раз­ность суд­на; оп­ти­маль­ный вы­бор кон­ст­рукц. ма­те­риа­лов; со­хра­не­ние ком­по­зиционного един­ст­ва, гар­мо­нич­но­сти, за­кон­чен­но­сти и со­раз­мер­но­сти суд­на в це­лом и отдельных его час­тей; при­ме­не­ние при про­ек­ти­ро­ва­нии различных средств ком­по­зи­ции ( про­пор­ции , ритм, мо­ду­ли, кон­тра­сты, фак­ту­ра и т. п.); ви­зуа­ли­за­ция ре­зуль­та­тов про­ек­ти­ро­ва­ния (ком­пь­ю­тер­ная ви­зуа­ли­за­ция, из­го­тов­ле­ние ма­ке­тов и мо­де­лей суд­на).

Корабельная архитектура суд­на оп­ре­де­ля­ет его ар­хи­тек­тур­но-кон­ст­рук­тив­ный тип, ха­рак­те­ри­зуе­мый, в пер­вую оче­редь, внеш­ней фор­мой суд­на; вы­бор его при про­ек­ти­ро­ва­нии про­из­во­дит­ся ис­хо­дя из на­зна­че­ния суд­на, рай­она пла­ва­ния и дргих осо­бен­но­стей его экс­плуа­та­ции. Об­щая фор­ма суд­на за­ви­сит от фор­мы и кон­ст­рук­ции кор­пу­са суд­на, рас­по­ло­же­ния и фор­мы над­стро­ек и ру­бок, ма­шин­но­го от­де­ле­ния, су­до­вых уст­ройств и т. п. Фор­ма кор­пуса оп­ре­де­ля­ет­ся его над­вод­ным си­лу­этом, ко­то­рый ха­рак­те­ри­зу­ет­ся очер­та­ния­ми штев­ней, фальш­бор­тов, на­ли­чи­ем ба­ка и юта (над­строй­ки со­от­вет­ст­вен­но в но­со­вой и кор­мо­вой час­тях суд­на), а так­же ти­пом и ко­ли­че­ст­вом дви­жи­те­лей. Су­щест­вен­ное зна­че­ние име­ют фор­ма но­со­вой око­неч­но­сти, на­ли­чие ли­ний из­ло­ма бор­та, вы­ре­зов и др., вы­ра­жаю­щих ди­на­мич­ность суд­на, его мо­ре­ход­ные ка­че­ст­ва.

Для современных су­дов ха­рак­тер­ны на­клон­ная фор­ма фор­штев­ня, на­ли­чие на мно­гих су­дах но­со­во­го буль­ба (вы­сту­паю­щее впе­рёд утол­ще­ние под­вод­ной час­ти), умень­шаю­ще­го вол­но­вое со­про­тив­ле­ние во­ды. На об­щую ар­хи­тек­ту­ру суд­на ока­зы­ва­ют влия­ние осо­бен­но­сти над­вод­но­го бор­та (на­ли­чие ог­ра­ж­де­ний но­со­вой и кор­мо­вой око­неч­но­стей, ил­лю­ми­на­то­ров и др.). В за­ви­си­мо­сти от чис­ла и рас­по­ло­же­ния над­стро­ек раз­ли­ча­ют: трёх­ост­ров­ные су­да, т. е. су­да с тре­мя над­строй­ка­ми (бак, сред­няя над­строй­ка и ют); двух­ост­ров­ные - су­да с дву­мя над­строй­ка­ми (обыч­но бак и ют); од­но­ост­ров­ные, имею­щие од­ну над­строй­ку (бак или ют); со сплош­ной над­строй­кой по всей дли­не суд­на; глад­ко­па­луб­ные без над­стро­ек, имею­щие толь­ко руб­ки; квар­тер­деч­ные су­да (с ме­ст­ным подъ­ё­мом верх­ней па­лу­бы в кор­мо­вой час­ти и лю­бым ти­пом над­строй­ки в др. час­тях суд­на). От­ли­чит. осо­бен­но­стью ар­хи­тек­тур­но-кон­ст­рук­тив­но­го ти­па гру­зо­вых су­дов яв­ля­ет­ся сте­пень рас­кры­тия гру­зо­вых лю­ков, ока­зы­ваю­щая влия­ние на эф­фек­тив­ность вы­пол­не­ния гру­зо­вых ра­бот и на об­щий вид суд­на. Су­щест­вен­ное зна­че­ние при­да­ёт­ся отд. эле­мен­там суд­на (чис­лу и про­тя­жён­но­сти яру­сов над­стро­ек, фор­ме ру­бок, ды­мо­вых труб, мачт и др.). Зна­чи­мую роль в ар­хи­тек­ту­ре суд­на име­ет ок­ра­ска над­стро­ек и кор­пу­са в це­лом.

Ар­хи­тек­ту­ра су­дов по­сто­ян­но со­вер­шен­ст­ву­ет­ся. Её про­яв­ле­ния раз­но­об­раз­ны и за­ви­сят от на­зна­че­ния суд­на. Для современных транс­порт­ных су­дов ха­рак­тер­ны ла­ко­нич­ность фор­мы и ши­ро­кое при­мене­ние уп­ро­щён­ных кон­ст­рук­ций, по­зво­ляю­щих ис­поль­зо­вать ра­цио­наль­ные тех­но­ло­гии, сни­жать стои­мость су­дов и по­вы­шать эф­фек­тив­ность ра­бо­ты фло­та. Ар­хи­тек­ту­ра круп­ных пас­са­жир­ских су­дов от­ли­ча­ет­ся при­ме­не­ни­ем вы­ра­зит. средств, под­чёр­ки­ваю­щих ком­по­зиционного един­ст­во суд­на в це­лом, его тех­нического и эс­те­тического со­вер­шен­ст­во. Для ар­хи­тек­ту­ры су­дов для от­ды­ха и ту­риз­ма, осо­бен­но яхт, так­же ха­рак­тер­но про­яв­ле­ние вы­со­ких эс­те­тических ка­честв, од­на­ко в зна­чительной ме­ре эти су­да от­ра­жа­ют ин­ди­ви­ду­аль­ные вку­сы за­каз­чи­ка. В ар­хи­тек­ту­ре во­енных ко­раб­лей ре­шаю­щую роль иг­ра­ют во­про­сы во­ен­ной и кон­ст­рук­тив­ной це­ле­со­об­раз­но­сти.

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