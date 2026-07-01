КОРА (МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ)

КОРА, музыкальный инструмент - струнный щипковый музыкальный инструмент .

Клас­си­фи­ци­ру­ет­ся как ар­фо­лют­ня (со­вме­ща­ет при­зна­ки лют­ни и уг­ло­вой ар­фы ).

Рас­про­стра­не­на толь­ко в Западной Аф­ри­ке.

Впер­вые опи­са­на английским пу­те­ше­ст­вен­ни­ком М. Пар­ком в 1799 году.

Кор­пус боль­шой по­лу­сфе­ри­че­ский (из вы­су­шен­ной ты­к­вы, ре­же де­ре­вян­ный) с ко­жа­ной де­кой-мем­бра­ной, шей­ка длин­ная, мас­сив­ная, пря­мая. Стру­ны (21; тра­ди­ци­он­но из­го­тав­ли­ва­лись из тон­ких по­ло­сок ко­жи ан­ти­ло­пы) на­тя­ну­ты ме­ж­ду шей­кой и стру­но­дер­жа­те­лем в 2 ря­да, об­ра­зуя по­до­бие двух­ряд­ной ар­фы.

Ис­пол­ни­тель (у на­ро­дов ман­дин­го - джа­ли) за­щи­пы­ва­ет стру­ны боль­шим и ука­за­тель­ным паль­ца­ми обе­их рук (ка­ж­дая ру­ка - стру­ны сво­его ря­да).

Диа­па­зон коры свыше 3 ок­тав.

Ис­поль­зу­ет­ся как ак­ком­па­ни­рую­щий и соль­ный ин­ст­ру­мент. Вхо­дит в со­став национальных ан­самб­лей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)