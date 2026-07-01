КОРА (МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ)
КОРА, музыкальный инструмент - струнный щипковый музыкальный инструмент.
Классифицируется как арфолютня (совмещает признаки лютни и угловой арфы).
Распространена только в Западной Африке.
Впервые описана английским путешественником М. Парком в 1799 году.
Корпус большой полусферический (из высушенной тыквы, реже деревянный) с кожаной декой-мембраной, шейка длинная, массивная, прямая. Струны (21; традиционно изготавливались из тонких полосок кожи антилопы) натянуты между шейкой и струнодержателем в 2 ряда, образуя подобие двухрядной арфы.
Исполнитель (у народов мандинго - джали) защипывает струны большим и указательным пальцами обеих рук (каждая рука - струны своего ряда).
Диапазон коры свыше 3 октав.
Используется как аккомпанирующий и сольный инструмент. Входит в состав национальных ансамблей.