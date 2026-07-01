КОПЫСЬ
КОПЫСЬ - средне-вековый город; памятник археологии.
Основан не позднее середины XI века киевскими князьями как стан на пути «из варяг в греки». Впервые упоминается в Софийской первой летописи под 1060 год как место смерти епископа Новгородского Луки Жидяты. Являлся укреплённым пограничным пунктом Смоленского кн-ва, в начале XII века захвачен минским кн. Глебом Всеславичем. Во время похода киевского кн. Владимира Всеволодовича Мономаха на Глеба Всеславича (1116 год) был взят силами кн. Вячеслава Владимировича и возвращён в состав Смоленского княжества.
Городище «Петровский вал» расположено на левом берегу Днепра у впадения р. Сморковка (пл. 95×75 м; первоначальная конфигурация менялась), окружено валом (древнейшие слои датированы второй половины XI - начала XII веков, реконструировался в XVIII веке). Северо-восточнее находились неукреплённый посад XII-XVI веков и городские укрепления XVII-XVIII веков
Раскопки Л.А. Михайловского (1950, 1962 годы), Г.В. Штыхова (1968-1969 годы), Э.М. Загорульского (1972 год), О.Н. Левко (1980, 2003, 2008 годы). Находки XI века немногочисленны; среди более поздних находок - следы косторезного ремесла, железные шлаки, жёрнов, оружие (в т. ч. булава XII-XIII веков), орудия, украшения и др., в т. ч. бронзовая нательная иконка с изображением Святых Бориса и Глеба, писало, костяные шахматные ладья и пешка.
Со второй половины XIV века Копысь входил в состав Великого княжества Литовского. Вплоть до начала XVIII века административным центром города являлся замок, размещавшийся на городище «Петровский вал». С начала XVI века Копысь - владение князей Острожских (археологами найден фрагмент стеклянной чары с изображением их герба), в 1594-1695 годы и с 1744 года - князей Радзивиллов. По некоторым данным, имел магдебургское право. С XVI века центр производства керамики, копысских изразцов (расцвет производства пришёлся на конец XIX - начало XX веков).
Во время русско-литовской войны 1534-1537 годов русские войска в 1535 году разорили окрестности Копысь. В ходе Ливонской войны 1558-1583 годов Копысь занимался русскими войсками в 1562 и 1580 годы. Во время русско-польской войны 1654-1667 годов Копысь был сдан русскими войскам в 1654 году, в 1655 году занят польско-литовскими войсками, позднее на короткое время вновь захвачен русскими войсками, в 1661 году безуспешно осаждался, а в 1666 году вновь занят ими. По Андрусовскому перемирию 1667 года остался в составе Речи Посполитой.
Замок Копысь реконструировался в 1668, 1670 и 1688 годы. В 1695-1744 годы Копысь входил в состав т. н. Нойбургских имений. В ходе Северной войны 1700-1721 годов город полностью сожжён российскими войсками в 1707 году. В 1772 году по 1-му разделу Речи Посполитой вошёл в состав Российской империи. Уездный (1777-1796, 1802-1861 годы), заштатный (1796-1802 годы) город Могилёвской губ. (в 1778-1796 годы Могилёвское наместничество).
В конце XVIII - начале XIX веков центр распространения хасидизма.
Во время Отечественной войны 1812 года занят французскими войсками.
Заштатный город Горецкого у. Могилёвской губ. (1861-1919 годы), Гомельской губ. (1919-1922 годы), Смоленской губ. (1922-1924 годы).
В 1902 году в 2 км от Копысь прошла железнодорожная линия Орша - Могилёв. Районный центр Оршанского окр. БССР (1924-1930 годы), районный центр БССР (1930-1931 годы). С 1938 году поселокгородского типа.
В Великую Отечественную войну в июле 1941 - июне 1944 годов был оккупирован германскими войсками. Освобождён 27 июня 1944 года в ходе Могилёвской операции, составной части Белорусской операции 1944 года.
Сохранилась деревянная Свято-Преображенская церковь (1950-е годы). Развивается туризм (гл. обр. культурно-познавательный и спортивно-оздоровительный). Произподство гончарных изделий и керамики, дерев. стройматериалов, молочной продукции.
Близ Копыси - Купаловский мемориальный заповедник «Левки» (1978 год; филиал Государственного литературного музея Янки Купалы). В 10 км восточнее Копыси, в дер. Застенок, в 1901 году обнаружен клад из 1200 куфических монет.