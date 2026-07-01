КОПЫСЬ

КОПЫСЬ - ср едне-вековый город; памятник археологии.

Ос­но­ван не позд­нее середины XI века ки­ев­ски­ми кня­зья­ми как стан на пу­ти «из ва­ряг в гре­ки». Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Со­фий­ской пер­вой ле­то­пи­си под 1060 год как ме­сто смер­ти епи­ско­па Нов­го­род­ско­го Лу­ки Жи­дя­ты. Яв­лял­ся ук­реп­лён­ным по­гра­нич­ным пу­нк­том Смо­лен­ско­го кн-ва, в начале XII века за­хва­чен мин­ским кн. Гле­бом Все­сла­ви­чем. Во вре­мя по­хо­да ки­ев­ско­го кн. Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха на Гле­ба Все­сла­ви­ча (1116 год) был взят си­ла­ми кн. Вя­че­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча и возв­ра­щён в со­став Смо­лен­ско­го княжества.

Го­ро­ди­ще «Пет­ров­ский вал» рас­по­ло­же­но на ле­вом бе­ре­гу Днеп­ра у впа­де­ния р. Смор­ков­ка (пл. 95×75 м; пер­во­на­чаль­ная кон­фи­гу­ра­ция ме­ня­лась), ок­ру­же­но ва­лом (древ­ней­шие слои да­ти­ро­ва­ны второй половины XI - начала XII веков, ре­кон­ст­руи­ро­вал­ся в XVIII веке). Севе­ро-вос­точ­нее на­хо­ди­лись не­ук­ре­п­лён­ный по­сад XII-XVI веков и городские ук­реп­ле­ния XVII-XVIII веков

Рас­коп­ки Л.А. Ми­хай­лов­ско­го (1950, 1962 годы), Г.В. Шты­хо­ва (1968-1969 годы), Э.М. За­го­руль­ско­го (1972 год), О.Н. Лев­ко (1980, 2003, 2008 годы). На­ход­ки XI века не­мно­го­чис­лен­ны; сре­ди бо­лее позд­них на­хо­док - сле­ды кос­то­рез­но­го ре­мес­ла, же­лез­ные шла­ки, жёр­нов, ору­жие (в т. ч. бу­ла­ва XII-XIII веков), ору­дия, ук­ра­ше­ния и др., в т. ч. брон­зовая на­тель­ная икон­ка с из­об­ра­же­ни­ем Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба, пи­са­ло, кос­тя­ные шах­мат­ные ла­дья и пеш­ка.

Со второй половины XIV века Копысь вхо­дил в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го. Вплоть до начала XVIII века административным цен­тром го­ро­да яв­лял­ся за­мок, раз­ме­щав­ший­ся на го­ро­ди­ще «Пет­ров­ский вал». С начала XVI века Копысь - вла­де­ние кня­зей Ост­рож­ских (ар­хео­ло­га­ми най­ден фраг­мент стек­лян­ной ча­ры с изо­бра­же­ни­ем их гер­ба), в 1594-1695 годы и с 1744 года - кня­зей Рад­зи­вил­лов. По не­ко­то­рым дан­ным, имел ма­где­бург­ское пра­во. С XVI века центр про­изводства ке­ра­ми­ки, ко­пыс­ских из­раз­цов (рас­цвет про­изводства при­шёл­ся на конец XIX - начало XX веков).

Во вре­мя русско-ли­товской вой­ны 1534-1537 годов русские вой­ска в 1535 году ра­зо­ри­ли ок­ре­ст­но­сти Копысь. В хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов Копысь за­ни­мал­ся русскими вой­ска­ми в 1562 и 1580 годы. Во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годов Копысь был сдан русскими вой­скам в 1654 году, в 1655 году занят поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми, позд­нее на ко­рот­кое вре­мя вновь за­хва­чен русскими вой­ска­ми, в 1661 году без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся, а в 1666 году вновь за­нят ими. По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года ос­тал­ся в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той.

За­мок Копысь ре­кон­ст­руи­ро­вал­ся в 1668, 1670 и 1688 годы. В 1695-1744 годы Копысь вхо­дил в со­став т. н. Ной­бург­ских име­ний. В хо­де Северной вой­ны 1700-1721 годов го­род пол­но­стью сож­жён российскими вой­ска­ми в 1707 году. В 1772 году по 1-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той во­шёл в со­став Российской им­пе­рии. Уезд­ный (1777-1796, 1802-1861 годы), за­штат­ный (1796-1802 годы) го­род Мо­ги­лёв­ской губ. (в 1778-1796 годы Мо­ги­лёв­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во).

В конце XVIII - начале XIX веков центр рас­про­стра­не­ния ха­си­диз­ма.

Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года за­нят французскими вой­ска­ми.

За­штат­ный го­род Го­рец­ко­го у. Мо­ги­лёв­ской губ. (1861-1919 годы), Го­мель­ской губ. (1919-1922 годы), Смо­лен­ской губ. (1922-1924 годы).

В 1902 году в 2 км от Копысь про­шла железнодорожная ли­ния Ор­ша - Мо­ги­лёв. Рай­он­ный центр Ор­шан­ско­го окр. БССР (1924-1930 годы), рай­он­ный центр БССР (1930-1931 годы). С 1938 году поселокгородского ти­па.

В Великую Отечественную вой­ну в ию­ле 1941 - ию­не 1944 годов был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён 27 июня 1944 года в хо­де Мо­ги­лёв­ской опе­ра­ции, со­став­ной час­ти Бе­ло­рус­ской опе­ра­ции 1944 года.

Со­хра­ни­лась де­ревянная Свя­то-Пре­об­ра­жен­ская церковь (1950-е годы). Раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм (гл. обр. куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный и спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный). Про­изподство гон­чар­ных из­де­лий и ке­ра­ми­ки, де­рев. строй­ма­те­риа­лов, мо­лоч­ной про­дук­ции.

Близ Копыси - Ку­па­лов­ский ме­мо­ри­аль­ный за­по­вед­ник «Лев­ки» (1978 год; фи­ли­ал Государственного литературного му­зея Ян­ки Ку­па­лы). В 10 км вос­точ­нее Копыси, в дер. За­сте­нок, в 1901 году об­на­ру­жен клад из 1200 ку­фи­че­ских мо­нет.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)