КОПТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
КОПТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература на коптском языке.
Была распространена среди египтян в первые века н. э. до арабского завоевания (VII век), а также среди части населения Египта, сохранившей христианство, после арабского завоевания и до XVIII века.
Наиболее ранние тексты - записи греческими буквами египетских заклинаний. Первые письменные памятники коптской литературы - переводы библейских книг с греческого языка.
В первой половине IV века возникла оригинальная коптская литература, развивавшаяся преимущественно в монастырях: монастырский устав, поучения, проповеди и послания Пахомия Великого; сочинения его учеников Феодора и Хорсиэсе. Сформировался жанр мартиролога; известен цикл, приписываемый Юлию из Кбахса (IV век). Крупнейший писатель конца IV- первой половины V веков - Шенуте, настоятель Белого монастыря в Верхнем Египте: в его посланиях и проповедях, отмеченных высоким стилистическим мастерством, широко используются аллегории и мистическая символика. Сохранились биография Шенуте и послания, написанные его преемником Бесой (V век).
Большое место в коптской литературе занимали изречения пустынников, легенды о монахах и отшельниках (цикл легенд о монастыре Шиэт). К обширной житийной литературе примыкает легенда об Илларии, дочери императора Зенона, которая под видом монаха служила в монастыре. На христианском Востоке были хорошо известны сказания о монахах Нитрийской пустыни; некоторые из них вошли в русские Четьи-Минеи.
Переводная литература доарабского периода, помимо библейских текстов, представлена гностическими сочинениями (тексты в составе Наг-Хаммади рукописей, оригиналы которых б. ч. неизвестны), манихейскими текстами из Мадинат-Мади, произведениями деятелей ранней христианской Церкви (Игнатия Антиохийского, Климента Александрийского и др.), церковных иерархов Египта, писавших по-гречески. Многие коптские произведения, в свою очередь, переводились на эфиопский, арабский, сирийский и др. языки; исторический труд «Хроника», относящийся ко времени арабского завоевания, сохранился лишь в переводе на эфиопский язык.
После арабского завоевания начинает развиваться словесность светского развлекательного характера. В конце I тысячилетия возникла поэзия, появились записи сказок, легенд, загадок. Популярностью пользовались стихотворные произведения в форме диалога: легенда об Археллите, повествующая о герое, разочаровавшемся в мирской жизни и ушедшем в монастырь; сказка о Феодосии и Дионисии - двух нищих батраках, из которых один становится императором, а другой архиепископом. Ряд песен-сказок посвящён царю Соломону и царице Савской. Сохранившиеся лишь во фрагментах «Роман о Камбисе» и коптская переработка «Романа об Александре» (см. «Александрия») свидетельствуют о бытовании в коптской литературы крупных повествовательных жанров.
В XI-XII веках в результате вытеснения коптского язяка арабским коптская литературная традиция стала угасать. Начиная с XIII-XIV веков создаются сочинения на мёртвом книжном коптском языке («Житие Иоанна Фаниджойского», XIII-XIV веков; анонимная поэма «Триадон», XIV век). До XVIII века на коптском языке сочинялись преимущественно церковные гимны.
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