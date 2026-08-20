КОПТСКАЯ ЦЕРКОВЬ

КО́ПТСКАЯ ЦЕ́РКОВЬ - одна из древних восточных христианских церквей , не принявших постановления IV Вселенского собора.

Ис­то­рия.

Коптская церковь ве­дёт свою ис­то­рию от ап. Мар­ка, ко­то­рый, со­глас­но Свя­щен­но­му Пре­да­нию, соз­дал хри­сти­ан­скую об­щи­ну в Егип­те около 48 года. К середине V века хри­сти­ан­ст­во ис­по­ве­до­ва­ло по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Егип­та. В конце 440-х годов алек­сан­д­рий­ский пат­ри­арх Дио­скор (444-451 годы) вы­сту­пил на сто­ро­не ар­хи­ман­д­ри­та од­но­го из кон­стан­ти­но­поль­ских мо­на­сты­рей Ев­ти­хия, учив­ше­го о еди­ной Бо­же­ст­вен­ной при­ро­де Хри­ста (см. Мо­но­фи­зит­ст­во). Вы­сту­п­ле­ние Ди­о­ско­ра при­ве­ло к рас­ко­лу в Алек­сан­д­рий­ской пра­во­слав­ной церк­ви. Уче­ние, под­дер­жи­вае­мое Дио­ско­ром, взя­ло верх на со­бо­ре в Эфе­се (449 год), но бы­ло осу­ж­де­но IV Все­лен­ским со­бо­ром в Хал­ки­до­не (451 год), вы­ра­бо­тав­шим пра­во­слав­ное уче­ние о со­еди­не­нии двух при­род (Бо­же­ст­вен­ной и че­ло­ве­че­ской) во Хри­сте . Дио­скор был низ­ло­жен и от­прав­лен в ссыл­ку, на его ме­сто им­пе­ра­тор на­зна­чил но­во­го пат­ри­ар­ха, не при­знан­но­го боль­шин­ст­вом егип. ми­рян и ду­хо­вен­ст­ва.

На­чи­ная с 451 года не­хал­ки­дон­ская док­три­на бы­ла вос­при­ня­та боль­шин­ст­вом егип­тян. В VI веке у не­хал­ки­до­ни­тов воз­ник­ла от­дель­ная ие­рар­хия, с это­го вре­ме­ни мо­ж­но го­во­рить об их са­мо­сто­ят. Церк­ви. «Не­хал­ки­дон­ское» ду­хо­вен­ст­во Егип­та ак­ти­ви­зи­ро­ва­ло про­по­вед­ни­че­скую дея­тель­ность в Эфио­пии, Ну­бии и не­ко­торых др. рай­онах Аф­ри­ки. В 520-530-х годы египетская Цер­ковь пре­тер­пе­ла ряд рас­ко­лов. Кри­зис усу­гу­бил­ся го­не­ния­ми, уже­сто­чив­ши­ми­ся при имп. Юс­ти­ниа­не I (527-565 годы).

Но­вый ви­ток пре­сле­до­ва­ний со сто­ро­ны ви­зантийских вла­стей при­шёл­ся на 620-630-е годы. По­сле за­вое­ва­ния Егип­та ара­ба­ми в 641 году египетские хри­стиа­не вос­поль­зо­ва­лись сло­жив­шей­ся си­туа­ци­ей, что­бы по­рвать вся­кие кон­так­ты с Ви­зан­ти­ей. Клир вер­нул­ся в хра­мы, хри­стиа­не-ан­ти­хал­ки­до­ни­ты за­ня­ли боль­шин­ст­во долж­но­стей в ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. В то же вре­мя ут­ра­та не­об­хо­ди­мо­сти вес­ти по­ле­ми­ку с ви­зантийскойй Цер­ко­вью обу­сло­ви­ла упа­док египетской бо­го­слов­ской литературы. В пер­вые ве­ка арабские вла­ды­че­ст­ва за ав­то­хтон­ны­ми егип­тя­на­ми за­кре­пи­лось на­име­но­ва­ние коп­ты, а за египетской Цер­ко­вью ан­ти­хал­ки­до­ни­тов - Копт­ская цер­ковь.

Коптская церковь, ос­но­вы­ва­ясь на фор­му­ле «еди­ная при­ро­да Бо­га Сло­ва во­пло­щён­ная» (μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρϰωμένη), при­зна­ёт един­ст­во Хри­ста (μία φύσις ), об­ра­зо­ван­ное не­раз­рыв­ным слия­ни­ем Бо­же­ст­вен­ной и че­ло­ве­че­ской сущ­но­стей «без сме­ше­ния и без из­ме­не­ния». Т. о., с точ­ки зре­ния стро­гой хри­сто­ло­ги­че­ской тер­ми­но­ло­гии Коптской церкви яв­ля­ет­ся миа­фи­зит­ской, хо­тя в ев­роп. цер­ков­ной и ис­то­рические тра­ди­ции XIX века час­то име­но­ва­лась мо­но­фи­зит­ской. Са­ма Коптская церковь при­зна­ёт мо­но­фи­зит­ст­во ере­сью, об­ви­няя ви­зантийскую Цер­ковь в на­ме­рен­ном ис­ка­же­нии смыс­ла её уче­ния.

С начала VIII века за­вое­ва­те­ли на­ча­ли про­во­дить по­ли­ти­ку ара­би­за­ции стра­ны, вы­тес­не­ния копт­ско­го языка, а так­же чи­нов­ни­ков-хри­сти­ан из ор­га­нов управ­ле­ния. Вве­де­ние со­ци­аль­ных и бы­то­вых ог­ра­ни­че­ний, не­об­хо­ди­мость вы­пла­чи­вать по­душ­ную по­дать под­тал­ки­ва­ли коп­тов к об­ра­ще­нию в ис­лам. В IX веке хри­стиа­не ста­ли мень­шин­ст­вом на­се­ле­ния Егип­та. Тем не ме­нее в VIII-XII веках му­сульманские вла­сти от­ли­ча­лись вы­со­ким уров­нем ве­ро­тер­пи­мо­сти, за ис­клю­че­ни­ем пе­рио­да прав­ле­ния фа­ти­мид­ско­го ха­ли­фа аль-Ха­ки­ма (996-1021 годы), под­верг­нув­ше­го копт­скую об­щи­ну ре­лиг. пре­сле­до­ва­ни­ям. Пат­ри­арх Хри­сто­дул (1047-1077 годы) пе­ре­вёл ре­зиден­цию пред­стоя­те­лей Коптской церкви из Алек­сан­д­рии в сто­лич­ный Ка­ир, тем са­мым при­бли­зив управ­ле­ние Церк­ви к египетским вла­стям и од­но­вре­мен­но сим­во­ли­че­ски под­черк­нув изо­ля­цию Коптской церкви от пра­во­слав­ных церк­вей.

XII-XIII века - ко­рот­кий пе­ри­од воз­ро­ж­де­ния копт­ской тео­ло­гии, апо­ло­ге­ти­ки, цер­ков­но-ис­то­рич. нау­ки и ка­но­нического пра­ва. В пе­ри­од ме­ж­ду 1279 и 1447 годами годамимам­люк­ские пра­ви­те­ли Егип­та про­ве­ли около 8 кам­па­ний по из­гна­нию копт­ских слу­жа­щих с государсвтенных по­стов и уже­сто­че­нию на­ла­гае­мых на хри­сти­ан со­ци­аль­ных и бы­то­вых ог­ра­ни­че­ний. Го­не­ния при­ве­ли к рез­ко­му со­кра­ще­нию чис­лен­но­сти Коптских церквей, за­кры­тию хра­мов и мо­на­сты­рей, упад­ку цер­ков­ной нау­ки.

В XIV веке пре­ры­ва­ет­ся фик­са­ция хро­ни­ста­ми цер­ков­ной ис­то­рии. По­сте­пен­ное вос­ста­нов­ле­ние по­ли­тич. и эко­но­мич. по­зи­ций копт­ской об­щи­ны, ожив­ле­ние ду­хов­ной жиз­ни Коптской церкви при­шлись на XVII-XVIII века. На­чи­ная с пат­ри­ар­ха Бут­ру­са VII (1809-1852 годы), копт­ский клир стал воз­вра­щать се­бе ут­ра­чен­ные влия­ние и ав­то­ри­тет в гла­зах егип. вла­стей.

Прав­ле­ния Му­хам­ме­да Али (1805-1849 годы), Саи­да-па­ши (1854-1863 годы) и хе­ди­ва Ис­маи­ла (1863-1879 годы) ста­ли для коп­тов-хри­сти­ан эпо­хой ак­тив­ной ин­те­гра­ции в об­щественно-по­ли­тические ин­сти­ту­ты Егип­та. Важ­ны­ми ве­ха­ми в этом про­цес­се яви­лись отмена в от­но­ше­нии коп­тов-хри­сти­ан по­душ­ной по­да­ти (джи­зьи), рас­про­стра­не­ние на них во­ин­ской обя­зан­но­сти, вхо­ж­де­ние в ка­че­ст­ве де­ле­га­тов в егип. Кон­суль­та­тив­ный со­вет.

Пред­стоя­тель­ст­во пат­ри­ар­ха Ки­рил­лу­са IV (1854-1861 годы), по­лу­чив­ше­го впо­след­ст­вии ти­тул «От­ца копт­ско­го ре­фор­ма­тор­ст­ва», оз­на­ме­но­ва­лось фун­дам. пре­об­ра­зо­ва­ния­ми в сфе­рах об­ра­зо­ва­ния, кни­го­пе­ча­та­ния и бо­го­слу­же­ния. В по­след­ней четверти XIX - четверти тре­ти XX веков обо­ст­ри­лось про­ти­во­стоя­ние пат­ри­ар­ха­та и копт­ской свет­ской вер­хуш­ки, уч­ре­див­шей в 1874 году аль-мадж­лис аль-мил­ли (Со­вет об­щи­ны).

В то же вре­мя в Егип­те ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась про­зе­лит­ская дея­тель­ность западных церк­вей. Во­зоб­но­вив­шие­ся ещё во второй половине XVI века кон­так­ты с Римским пре­сто­лом за­вер­ши­лись рас­ко­лом в Коптской церкви и об­ра­зо­ва­ни­ем в 1895 году уни­ат­ско­го Алек­сан­д­рий­ско­го пат­ри­ар­ха­та. В 1899 году из час­ти па­ст­вы Коптской церкви бы­ла об­разо­ва­на про­тес­тант­ская (пре­сви­те­ри­ан­ская) де­но­ми­на­ция, впо­след­ст­вии по­лу­чив­шая назв. Еван­ге­ли­че­ская цер­ковь Егип­та - Ниль­ский си­нод.

В прав­ле­ние ко­ро­ля Егип­та Фа­ру­ка (1936-1952 годы) на­блю­дал­ся рост ис­ла­ми­ст­ских на­строе­ний, ко­то­рый со­про­во­ж­дал­ся по­сте­пен­ным вы­тес­не­ни­ем коп­тов из об­ще­ственной и по­ли­тической жиз­ни Егип­та. Од­но­вре­мен­но уг­луб­лял­ся кри­зис в Коптской церкви, до­стиг­ший сво­его пи­ка в пе­ри­од, ко­гда пат­ри­ар­шая ка­фед­ра бы­ла ва­кант­на (1942-1944 годы), и во вре­мя пред­стоя­тельств Ма­ка­риу­са III (1944-1945 годы) и Йу­су­фа II (1946-1956 годы), низ­ло­жен­но­го по об­ви­не­нию в си­мо­нии. Сре­ди коп­тов на­ча­лась эмиг­ра­ция в стра­ны Ев­ро­пы и США, где об­ра­зо­ва­лась влия­тель­ная копт­ская диа­спо­ра. Пе­ри­од пред­стоя­тель­ст­ва Ки­рил­лу­са VI (1959-1971 годы) стал эпо­хой подъ­ё­ма Коптской церкви: вос­ста­нов­ле­ние мо­на­сты­рей, воз­ро­ж­де­ние копт­ско­го мо­на­ше­ст­ва.

Ак­тив­ная об­щественная и бла­го­тво­рительная дея­тель­ность Коптской церкви со­про­во­ж­да­лась её во­вле­че­ни­ем в меж­кон­фес­сио­наль­ный диа­лог в стра­не и за ру­бе­жом. Пре­зи­дент Егип­та Г.А. На­сер лич­но за­ло­жил пер­вый ка­мень при по­строй­ке в Каи­ре копт­ско­го со­бо­ра Св. Мар­ка, ку­да в ию­ле 1968 года бы­ла тор­же­ствен­но воз­вра­ще­на из Ита­лии часть мо­щей ап. Мар­ка. Пат­рио­тич. на­строй копт­ско­го ду­хо­вен­ст­ва и об­щи­ны про­явил­ся во вре­мя войн с Из­раи­лем 1956 и 1967 годы, про­во­ди­лись му­суль­ма­но-хри­сти­ан­ские де­мон­ст­ра­ции национальной со­ли­дар­но­сти.

Из­бран­ный в 1971году пат­ри­ар­хом Ше­ну­да III про­дол­жил дея­тель­ность по ук­ре­п­ле­нию Коптской церкви. Его мно­го­численные ви­зи­ты за ру­беж спо­соб­ст­во­ва­ли спло­че­нию копт­ской ди­ас­по­ры. Воз­гла­вив­ше­му еже­ме­сяч­ные со­б­ра­ния аль-мадж­лис аль-мил­ли Ше­ну­де III уда­лось ис­чер­пать про­ти­во­стоя­ние пат­ри­ар­ха­та и свет­ско­го ру­ко­вод­ства копт­ской об­щи­ны, ук­ре­пить по­зи­ции Коптской церкви как сим­во­ла иден­тич­но­сти об­щи­ны. Вме­сте с тем рост ис­ла­ми­ст­ских на­строе­ний в Егип­те в прав­ле­ние пре­зи­ден­та А. Са­да­та спро­во­ци­ро­вал мно­го­числ. столк­но­ве­ния на ре­лиг. поч­ве, со­про­во­ж­дав­шие­ся по­гро­ма­ми церк­вей, убий­ст­ва­ми и на­си­ли­ем.

Про­изо­шёл но­вый ви­ток хри­сти­ан­ской эмиг­ра­ции. В знак про­тес­та про­тив по­пус­ти­тель­ст­ва ис­лам­ско­му экс­тре­миз­му Си­нод Коптской церкви от­ме­нил пас­халь­ные тор­же­ст­ва 1980 году. В от­вет Са­дат об­ви­нил Ше­ну­ду III в раз­жи­га­нии ме­жоб­щин­ной роз­ни и под­ры­ве един­ст­ва египетской на­ции. В 1981 году пре­зи­дент из­дал указ, от­стра­няв­ший пат­ри­ар­ха от обя­зан­но­стей пред­стоя­те­ля К. ц. Бы­ли аре­сто­ва­ны де­сят­ки ду­хов­ных и свет­ских ли­де­ров копт­ской об­щи­ны, пат­ри­арх со­слан в мон. Ан­ба-Бе­шой. При­шед­шее в 1981 году к вла­сти но­вое егип. руко­во­дство пред­при­ня­ло ряд ша­гов по сни­же­нию меж­кон­фес­сио­наль­ной на­пря­жён­но­сти. В 1985 году пре­зидент М.Х. Му­ба­рак раз­ре­шил пат­ри­ар­ху вер­нуть­ся к ис­пол­не­нию сво­их обя­зан­но­стей. По­сле объ­яв­ле­ния в 2003 году Ро­ж­де­ст­ва национальным празд­ни­ком в Егип­те копт­ские ро­ж­де­ст­вен­ские и пас­халь­ные бо­го­слу­же­ния ста­ли ре­гу­ляр­но транс­ли­ро­вать­ся по государственному те­ле­ка­на­лу.

Со­вре­мен­ное по­ло­же­ние.

Ка­но­ни­че­ская тер­ри­то­рия Коптской церкви, по­ми­мо Егип­та, ох­ва­ты­ва­ет Ли­вию и Су­дан. Коптская церковь вклю­ча­ет 11 ми­тро­по­лий, 54 епи­скоп­ст­ва в Егип­те и за его пре­де­ла­ми (в Ев­ро­пе, Ав­ст­ра­лии, Северной и Южной Аме­ри­ке на­хо­дят­ся 12 епар­хий Коптской церкви), 9 ви­ка­ри­атств. Име­ют­ся так­же 5 пат­ри­ар­ших эк­зар­хов, 11 епи­ско­пов-на­стоя­те­лей пат­ри­ар­ших мо­на­сты­рей, 7 ти­ту­ляр­ных епи­ско­пов, хо­ре­пи­скоп, пат­ри­ар­ший ви­ка­рий. Все­го в Коптской церкви на­счи­ты­ва­ет­ся ок. 2 тыс. при­хо­дов; к началу XXI века бы­ло 22 муж­ских мо­на­сты­ря (18 в Егип­те и 4 в Па­ле­сти­не) и 7 жен­ских.

Коптская церковь яв­ля­ет­ся цер­ко­вью-ма­те­рью для ав­то­ке­фаль­ных Эфи­оп­ской церк­ви (с 1959 года) и Эрит­рей­ской церк­ви (с 1998 года). В 1994 году Копт­ский пат­ри­ар­хат при­нял под свою юрис­дик­цию в ка­че­ст­ве отдельной ми­тро­по­лии Британскую пра­во­слав­ную цер­ковь, ве­ду­щую своё апо­столь­ское пре­ем­ст­во от си­рий­ской не­хал­ки­дон­ской Церк­ви.

Пред­стоя­те­лем Коптской церкви яв­ля­ет­ся пат­ри­арх, его ти­тул - Алек­сан­д­рий­ский па­па и пат­ри­арх всея Аф­ри­ки на Свя­щен­ном апо­столь­ском пре­сто­ле Св. Мар­ка, пер­во­свя­щен­ник Егип­та, Пен­та­по­ли­са, Ли­вии, Ну­бии, Су­да­на, Эфио­пии, Эрит­реи и всея Аф­ри­ки. Пат­ри­арх из­би­ра­ет­ся по­жиз­нен­но из чис­ла мо­на­хов и не дол­жен быть мо­ло­же 50 лет. По­ме­ст­ный со­бор из ду­хо­вен­ст­ва и ми­рян (в со­бо­ре 1971 года впер­вые уча­ст­во­ва­ли пред­ста­ви­те­ли Эфи­оп­ской церк­ви) вы­дви­га­ет наи­бо­лее дос­той­ные кан­ди­да­ту­ры, вы­бор из 3 пре­тен­ден­тов про­из­во­дит­ся по­сред­ст­вом жре­бия. Выс­ший ор­ган управ­ле­ния Коптской церкви - Свя­щен­ный Си­нод из 101 чле­на (на 2008 годц), со­би­раю­щий­ся еже­год­но в ка­нун Пя­ти­де­сят­ни­цы. В Си­нод вхо­дят пат­ри­арх, епи­ско­пы, на­стоя­те­ли круп­ней­ших мо­на­сты­рей и чле­ны Ду­хов­но­го со­ве­та при пат­ри­ар­хе.

Бо­го­слу­же­ние ве­дёт­ся на арабском и копт­ском язы­ках. Слу­жат­ся ли­тур­гии свя­ти­те­лей Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, Гри­го­рия Бо­го­сло­ва и Ки­рил­ла Алек­сан­д­рий­ско­го. Ка­но­нич. пра­во ос­но­ва­но на но­мо­ка­но­не Ибн аль-Ас­са­ля (XIII век). Семь та­инств дог­ма­ти­че­ски и ли­тур­ги­че­ски сход­ны с пра­во­слав­ны­ми. Цер­ков­ные празд­ни­ки от­ме­ча­ют­ся по юли­ан­ско­му ка­лен­да­рю. Со­хра­нив­шее­ся у коп­тов муж­ское об­ре­за­ние вос­при­ня­то из се­мит­ской тра­ди­ции и по­лу­чи­ло ре­лиг. кон­но­та­цию лишь в XI веке [ка­но­ны пат­ри­ар­ха Ки­рил­лу­са II (1078-1092 годы)]. При вхо­де в храм по­ло­же­но сни­мать обувь. Жерт­вен­ни­ка в ал­та­ре нет, ико­ны и фре­ски в хра­мах не­мно­го­чис­лен­ны. Мо­лить­ся при­ня­то семь раз в су­тки, об­ра­тясь на вос­ток, обя­за­тель­но в го­лов­ных убо­рах, муж­чи­ны от­дель­но от жен­щин. С 1981 года жен­щи­ны воз­во­дят­ся в чин диа­ко­нис без ру­ко­по­ло­же­ния и пра­ва при­слу­жи­вать на ли­тур­гии.

Ду­хов­ные се­ми­на­рии на­хо­дят­ся в Каи­ре (основана в 1893 году) и Алек­сан­д­рии (ос­но­ва­на в 1972 году). Пе­чат­ный ор­ган Коптской церкви - журнал «Аль-Ке­ра­за», боль­шим влия­ни­ем поль­зу­ет­ся копт­ский еже­не­дель­ник «Ва­та­ни».

Коптская церковь на­хо­дит­ся в ев­ха­ри­стическом об­ще­нии с др. не­хал­ки­дон­ски­ми церк­ва­ми. С 1948 года яв­ля­ет­ся чле­ном Все­мир­но­го со­ве­та церк­вей. С 2001 года Коптская церковь и Алек­сан­д­рий­ская пра­во­слав­ная цер­ковь (Алек­сан­д­рий­ский гре­ко­пра­во­слав­ный пат­ри­ар­хат) вза­им­но при­зна­ют та­ин­ст­ва кре­ще­ния и бра­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)