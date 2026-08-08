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КОПТЕЛОВСКИЙ МУЗЕЙ
Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян.
В старинном селе Коптелово действует уникальный музей, рассказывающий о жизнедеятельности крестьян, их материальной и духовной культуре. Музейный комплекс раскинулся по всему селу и пропитан атмосферой сельского труда и быта.
Его павильоны подробно знакомят туристов с различными сторонами жизни уральских крестьян в разные периоды истории: изба XVII века и дом XIX столетия, павильон ремесел и зал по истории земледелия, кузница и мемориальные экспозиции.
Иллюстрации:
Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян.
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