КОППОЛА ФРЭНСИС ФОРД
КОППОЛА ФРЭНСИС ФОРД - американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
По происхождению итальянец (отец Ф.Ф. Коппола - флейтист и композитор, сочинил музыку для нескольких фильмов Ф.Ф. Коппола).
В 1960 году окончил Университет Хофстра (Хемпстед), в 1967 году - Калифорнийский унииверситет (Лос-Анджелес). С 10 лет снимал любительские короткометражные фильмы, в которых сам выступал и как актёр.
В профессиональном кино с 1960-х годов. Писал сценарии, занимался монтажными экспериментами.
В поисках собственной манеры и темы обращался к различным жанрам: эротический фильм «Сегодня вечером наверняка!» (1962 год), психопатологическая драма в готическом духе «Безумие 13» (1963 год, под руководством режиссёра и продюсера Р.У. Кормена), комедия в стилистике «новой волны» «Ты теперь большой мальчик» (1966 год), нравоучительный мюзикл с участием Ф. Астера «Радуга Файниана» (1968 год).
Первая зрелая работа - фильм «Люди дождя» (1969 год, пр. Мкф в Сан-Себастьяне) о неудачниках, выброшенных обществом на обочину жизни.
В 1970-е годы каждый фильм Ф.Ф. Копполо становился значительным явлением американского кино. «Крёстный отец» (1972 год, Ф.Ф. Кополла - соавтор сценария, премия «Оскар») открыл трилогию о клане нью-йоркской мафии, решённую в жанре семейной саги («Крёстный отец-II», 1974 год, премия «Оскар»; «Крёстный отец-III», 1990 год), и выявил одну из основополагающих черт режиссёрской манеры Ф.Ф. Коппола - умение воссоздавать быт и атмосферу ушедших эпох.
Актуальность звучания картины «Разговор» (1974 год, главная премия Мкф в Канне) была обусловлена скандальным «уотергейтским делом»: история специалиста по подслушиванию конфиденциальных разговоров трактована здесь как притча о кризисе доверия в современном обществе. \
В грандиозном фильме «Апокалипсис сегодня» (1979 год, главная премия Мкф в Канне) Ф.Ф. Кополла, воссоздавая ужасающие картины войны во Вьетнаме, стремился выявить метафизические и экзистенциальные основы агрессии как морального зла. В конце 1960-х - 1970-е годы Ф.Ф. Коппола - один из бесспорных лидеров т. н. Нового Голливуда, чему способствовали также продюсирование значимых фильмов и создание сценариев для др. кинорежиссёров («Паттон» Ф. Шефнера, 1970 год, сценарий совместно с Э. Нортом, премия «Оскар» за лучший сценарий; «Великий Гэтсби» Дж. Клейтона, по роману Ф.С. Фицджеральда, и др.).
Подобного общественного резонанса не вызывали фильмы Ф.Ф. Коппола 1980-х - начала 1900-х годов: красочный, вычурный, с избытком компьютерных эффектов фильм-приключение «От всего сердца» (1982 год), стилизации на тему битничества «Изгои» (1983 год) и «Бойцовая рыбка» (1983 год), гангстерский мюзикл «Клуб "Коттон"» (1984 год), размышление о «вьетнамском синдроме» «Сады камней» (1987 год), модернизированная и эстетизированная версия истории о знаменитом вампире «Дракула Брэма Стокера» (1992 год).
После долгого молчания в 2007 году Ф.Ф. Коппола поставил метафизическую драму «Молодость без молодости», основанную на «философической фантастике» М. Элиаде и спроецированную на эпоху нацизма конца 1930-х годов.