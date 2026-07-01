КОППОЛА ФРЭНСИС ФОРД

КОППОЛА ФРЭНСИС ФОРД - американский кинорежиссёр, сценарист , продюсер.

По про­ис­хо­ж­де­нию италь­я­нец (отец Ф.Ф. Коппола - флей­тист и ком­по­зи­тор, со­чи­нил му­зы­ку для не­сколь­ких филь­мов Ф.Ф. Коппола).

В 1960 году окон­чил Университет Хоф­ст­ра (Хем­п­стед), в 1967 году - Кали­фор­ний­ский унииверситет (Лос-Анд­же­лес). С 10 лет сни­мал лю­би­тель­ские ко­рот­комет­раж­ные филь­мы, в ко­то­рых сам вы­сту­пал и как ак­тёр.

В профессиональном ки­но с 1960-х годов. Пи­сал сце­на­рии, за­ни­мал­ся мон­таж­ны­ми экс­пе­ри­мен­та­ми.

В по­ис­ках собственной ма­не­ры и те­мы об­ра­щал­ся к различным жан­рам: эро­тический фильм «Се­го­дня ве­че­ром на­вер­ня­ка!» (1962 год), пси­хо­па­то­ло­гическая дра­ма в го­тическом ду­хе «Бе­зу­мие 13» (1963 год, под руководством ре­жис­сё­ра и про­дю­се­ра Р.У. Кор­ме­на), ко­ме­дия в сти­ли­сти­ке «но­вой вол­ны» «Ты те­перь боль­шой маль­чик» (1966 год), нра­во­учительный мю­зикл с уча­сти­ем Ф. Ас­те­ра «Ра­ду­га Фай­ниа­на» (1968 год).

Пер­вая зре­лая ра­бо­та - фильм «Лю­ди до­ж­дя» (1969 год, пр. Мкф в Сан-Се­ба­сть­я­не) о не­удач­ни­ках, вы­бро­шен­ных об­ще­ст­вом на обо­чи­ну жиз­ни.

В 1970-е годы ка­ж­дый фильм Ф.Ф. Копполо ста­но­вил­ся зна­чительным яв­ле­ни­ем американского ки­но. «Крё­ст­ный отец» (1972 год, Ф.Ф. Кополла - со­ав­тор сце­на­рия, премия «Ос­кар») от­крыл три­ло­гию о кла­не нью-йорк­ской ма­фии , ре­шён­ную в жан­ре се­мей­ной са­ги («Крё­ст­ный отец-II», 1974 год, премия «Ос­кар»; «Крё­ст­ный отец-III», 1990 год), и вы­явил од­ну из ос­но­во­по­ла­гаю­щих черт ре­жис­сёр­ской ма­не­ры Ф.Ф. Коппола - уме­ние вос­соз­да­вать быт и ат­мо­сфе­ру ушед­ших эпох.

Ак­ту­аль­ность зву­ча­ния кар­ти­ны «Раз­го­вор» (1974 год, главная премия Мкф в Кан­не) бы­ла обу­слов­ле­на скан­даль­ным «уо­тер­гейт­ским де­лом»: ис­то­рия спе­циа­ли­ста по под­слу­ши­ва­нию кон­фи­ден­ци­аль­ных раз­го­во­ров трак­то­ва­на здесь как прит­ча о кри­зи­се до­ве­рия в современном об­ще­ст­ве. \

В гран­ди­оз­ном фильме «Апо­ка­лип­сис се­го­дня» (1979 год, главная премия Мкф в Кан­не) Ф.Ф. Кополла, вос­соз­да­вая ужа­саю­щие кар­ти­ны вой­ны во Вьет­на­ме, стре­мил­ся вы­явить ме­та­фи­зические и эк­зи­стен­ци­аль­ные ос­но­вы аг­рес­сии как мо­раль­но­го зла. В конце 1960-х - 1970-е годы Ф.Ф. Коппола - один из бес­спор­ных ли­де­ров т. н. Но­во­го Гол­ли­ву­да, че­му спо­соб­ст­во­ва­ли так­же про­дю­си­ро­ва­ние зна­чи­мых филь­мов и соз­да­ние сце­на­ри­ев для др. ки­но­ре­жис­сё­ров («Пат­тон» Ф. Шеф­не­ра, 1970 год, сце­на­рий совместно с Э. Нор­том, премия «Ос­кар» за луч­ший сце­на­рий; «Ве­ли­кий Гэтс­би» Дж. Клей­то­на, по ро­ма­ну Ф.С. Фицд­же­раль­да, и др.).

По­доб­но­го об­щественного ре­зо­нан­са не вы­зы­ва­ли филь­мы Ф.Ф. Коппола 1980-х - начала 1900-х годов: кра­соч­ный, вы­чур­ный, с из­быт­ком ком­пь­ю­тер­ных эф­фек­тов фильм-при­клю­че­ние «От все­го серд­ца» (1982 год), сти­ли­за­ции на те­му бит­ни­че­ст­ва «Из­гои» (1983 год) и «Бой­цо­вая рыб­ка» (1983 год), ган­г­стер­ский мю­зикл «Клуб "Кот­тон"» (1984 год), раз­мыш­ле­ние о «вьет­нам­ском син­дро­ме» «Са­ды кам­ней» (1987 год), мо­дер­ни­зи­ро­ван­ная и эс­те­ти­зи­ро­ван­ная вер­сия ис­то­рии о зна­ме­ни­том вам­пи­ре «Дра­ку­ла Брэ­ма Сто­ке­ра» (1992 год).

По­сле дол­го­го мол­ча­ния в 2007 году Ф.Ф. Коппола по­ста­вил ме­та­фи­зическую дра­му «Мо­ло­дость без мо­ло­до­сти», ос­но­ван­ную на «фи­ло­со­фической фан­та­сти­ке» М. Элиа­де и спрое­ци­ро­ван­ную на эпо­ху на­циз­ма конца 1930-х годов.