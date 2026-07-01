КОППИН ДЖОРДЖ СЕЛТ

КО́ППИН ДЖОРДЖ СЕЛТ - английский и австралийский актёр.

Те­ат­раль­ный и об­щественный дея­тель. Один из ос­но­во­полож­ни­ков ав­ст­ралийского те­ат­ра. На­чал ак­тёр­скую дея­тель­ность в Ве­ли­ко­бри­та­нии в труп­пе от­ца. В 18 лет по­лу­чил при­глаше­ние в «Ву­лидж ти­этр» близ Лон­дона на ам­п­луа ко­ми­ка-буфф.

Иг­рал в пье­сах У. Шек­спи­ра и во­де­ви­лях. Вы­сту­пал в Шеф­фил­де, Ман­че­сте­ре, Дуб­ли­не, Лон­до­не и др. го­ро­дах. С 1843 году в Ав­ст­ра­лии. До 1845 году иг­рал в «Рой­ал Вик­то­рия ти­этр» (близ Сид­нея), за­тем в Мель­бур­не и Аде­лаи­де.

В 1854 году вер­нул­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нию; га­ст­ро­ли­руя в про­вин­ции, по­зна­ко­мил­ся с тра­ги­ком Г.В. Бру­ком, ко­то­ро­го при­гла­сил в Ав­ст­ра­лию.

В 1854 году в Мель­бур­не Дж.С. Коппин ор­га­ни­зо­вал собственную труп­пу в Ко­ро­лев­ском те­ат­ре, а за­тем - «Олим­пик ти­этр», где во второй половине 1850-х - начале1860-х годов вы­сту­пал с Бру­ком.

В 1862 году ос­но­вал те­атр «Хей­мар­кет» (Мель­бурн), ку­да при­гла­шал на га­ст­ро­ли зна­ме­ни­то­го американского ак­тё­ра Дж. Джеф­фер­со­на, а так­же Ч.Дж. Ки­на, с ко­то­рым в 1864 году со­вер­шил тур­не по США.

В 1874 году при­гла­сил из США Дж. Уиль­ям­со­на, де­бю­ти­ро­вав­ше­го в Ко­ро­лев­ском те­ат­ре Мель­бур­на и став­ше­го впо­след­ст­вии од­ним из ве­ду­щих ав­ст­рал. ак­тё­ров.

Со­че­тая приё­мы буф­фо­на­ды и гро­те­ска с глу­бо­ким пси­хо­ло­гич. про­ник­но­ве­ни­ем в об­раз, Дж.С. Коппин про­сла­вил­ся в ро­лях Бо­ба Эйк­са, сэ­ра Пи­те­ра Тиз­ла («Со­пер­ни­ки», «Шко­ла зло­сло­вия» Р.Б. Ше­ри­да­на), пол­ков­ни­ка Да­ма­са («Ли­он­ская кра­са­ви­ца» Э. Дж. Бул­вер-Лит­то­на), Джем­ми Ту­ит­че­ра («Зо­ло­той фер­мер» Дж. Уэб­сте­ра), Мо­ул­да («Не та­кой уж он ду­рак, ка­ким ка­жет­ся» Г.Дж. Бай­ро­на) и др.

Ос­та­вил сце­ну в 1882 году. С 1858 года так­же за­ни­мал­ся по­ли­ти­кой, был ор­га­ни­за­то­ром ря­да об­щественных уч­ре­ж­де­ний, в т. ч. Дра­ма­тич еского и Му­зы­каль­но­го об­ществ в Мель­бур­не (1871 год).