КОППИН ДЖОРДЖ СЕЛТ
КО́ППИН ДЖОРДЖ СЕЛТ - английский и австралийский актёр.
Театральный и общественный деятель. Один из основоположников австралийского театра. Начал актёрскую деятельность в Великобритании в труппе отца. В 18 лет получил приглашение в «Вулидж тиэтр» близ Лондона на амплуа комика-буфф.
Играл в пьесах У. Шекспира и водевилях. Выступал в Шеффилде, Манчестере, Дублине, Лондоне и др. городах. С 1843 году в Австралии. До 1845 году играл в «Ройал Виктория тиэтр» (близ Сиднея), затем в Мельбурне и Аделаиде.
В 1854 году вернулся в Великобританию; гастролируя в провинции, познакомился с трагиком Г.В. Бруком, которого пригласил в Австралию.
В 1854 году в Мельбурне Дж.С. Коппин организовал собственную труппу в Королевском театре, а затем - «Олимпик тиэтр», где во второй половине 1850-х - начале1860-х годов выступал с Бруком.
В 1862 году основал театр «Хеймаркет» (Мельбурн), куда приглашал на гастроли знаменитого американского актёра Дж. Джефферсона, а также Ч.Дж. Кина, с которым в 1864 году совершил турне по США.
В 1874 году пригласил из США Дж. Уильямсона, дебютировавшего в Королевском театре Мельбурна и ставшего впоследствии одним из ведущих австрал. актёров.
Сочетая приёмы буффонады и гротеска с глубоким психологич. проникновением в образ, Дж.С. Коппин прославился в ролях Боба Эйкса, сэра Питера Тизла («Соперники», «Школа злословия» Р.Б. Шеридана), полковника Дамаса («Лионская красавица» Э. Дж. Булвер-Литтона), Джемми Туитчера («Золотой фермер» Дж. Уэбстера), Моулда («Не такой уж он дурак, каким кажется» Г.Дж. Байрона) и др.
Оставил сцену в 1882 году. С 1858 года также занимался политикой, был организатором ряда общественных учреждений, в т. ч. Драматического и Музыкального обществ в Мельбурне (1871 год).