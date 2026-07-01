КОППЕРС ВИЛЬГЕЛЬМ

КОППЕРС ВИЛЬГЕЛЬМ - австрийский антрополог , католический священник.

В 1911 году oкончил мис­сио­нер­скую шко­лу Св. Гав­рии­ла в Мёд­лин­ге (Ав­ст­рия) (обу­чал­ся совм. с М. Гу­зиндe).

Пред­ста­ви­тель куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской шко­лы.

Бли­жай­ший со­рат­ник В. Шмид­та (со­труд­ни­чал в журнале «Anthropos» с 1913 года).

С 1924 года пре­пода­вал в Вен­ском университете (с 1928 года профессор эт­но­гра­фии).

В 1929-1938 и 1945-1951 годы воз­глав­лял Институт эт­но­ло­гии Вен­ско­го университета (в пе­ри­од пре­бы­ва­ния у вла­сти на­цис­тов на­хо­дил­ся в эмиг­ра­ции ). В 1940-1945 годы ра­бо­тал в институте «Ан­тро­пос» в Швей­ца­рии. В 1921-1922 годы из­учал ог­не­земель­цев на Ог­нен­ной Зем­ле, в 1938-1939 годы - бхи­лов в Центральной Ин­дии.

Тру­ды по со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции охот­ни­ков и со­би­ра­те­лей, по ран­ней ис­то­рии го­су­дар­ст­ва и ре­ли­гии. При­дер­жи­вал­ся тео­рии пра­мо­но­те­из­ма.

Ока­зал влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние взгля­дов Р. Ло­уи и др.