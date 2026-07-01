КОППЕРС ВИЛЬГЕЛЬМ
КОППЕРС ВИЛЬГЕЛЬМ - австрийский антрополог, католический священник.
В 1911 году oкончил миссионерскую школу Св. Гавриила в Мёдлинге (Австрия) (обучался совм. с М. Гузиндe).
Представитель культурно-исторической школы.
Ближайший соратник В. Шмидта (сотрудничал в журнале «Anthropos» с 1913 года).
С 1924 года преподавал в Венском университете (с 1928 года профессор этнографии).
В 1929-1938 и 1945-1951 годы возглавлял Институт этнологии Венского университета (в период пребывания у власти нацистов находился в эмиграции). В 1940-1945 годы работал в институте «Антропос» в Швейцарии. В 1921-1922 годы изучал огнеземельцев на Огненной Земле, в 1938-1939 годы - бхилов в Центральной Индии.
Труды по социальной организации охотников и собирателей, по ранней истории государства и религии. Придерживался теории прамонотеизма.
Оказал влияние на формирование взглядов Р. Лоуи и др.