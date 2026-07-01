КОПОРЬЕ

КОПОРЬЕ - средне-вековый город, одна из важнейших крепостей Северо-Запада России.

То­по­ним «Копорье» пред­по­ло­жи­тель­но про­ис­хо­дит от гла­го­ла «ко­пать» и оз­на­ча­ет «вы­ко­пан­ное ме­сто». Впер­вые Копорье упо­ми­на­ет­ся в 1240 году, ко­гда немецкие ры­ца­ри вторг­лись во вла­де­ния Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки и по­строи­ли здесь де­ревянное ук­ре­п­ле­ние. В 1241 году за­хва­че­но нов­го­род­ца­ми под ко­мандование кн. Алек­сан­д­ра Яро­сла­ви­ча Нев­ско­го и раз­ру­ше­но. В 1279 году великий князь вла­ди­мир­ский и кн. нов­го­род­ский Дмит­рий Алек­сан­д­ро­вич по­стро­ил в Копорье де­ревянный го­род, а в 1280 году - ка­мен­ные сте­ны (раз­ру­ше­ны нов­го­род­ца­ми в 1282). В 1297 году нов­го­род­цы воз­ве­ли но­вую ка­мен­ную кре­пость (пл. 1 га, дли­на ук­ре­п­ле­ний 550 м). Копорье ста­ло во­ен­но-административным цен­тром Во­дской зем­ли.

С первой половины XIV века (не по­зд­нее 1333 года) до середины XV века (не ра­нее 1459 года) «пол-Ко­по­рья» жа­ло­ва­лось в корм­ле­ние на­ём­ным нов­го­род­ским князь­ям. Вто­рая по­ло­ви­на Копорье жа­ло­ва­лась, по мне­нию В.Н. Бер­над­ско­го, ме­ст­ной зна­ти, а по мне­нию В.Л. Яни­на, - бе­ло­зер­ским князь­ям. В 1338 году кре­пость вы­дер­жа­ла оса­ду сил Ли­вон­ско­го ор­де­на. В по­след­ней тре­ти XIV века над­стро­ен верх стен Копорье. По­сле по­строй­ки кре­по­сти Ям (1384 год; ны­не Кин­ги­сепп) обо­ро­нительное зна­че­ние Копорье сни­зи­лось.

С XV века центр Ко­пор­ско­го у. Во­д­ской пя­ти­ны Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки (с 1478 года - Нов­го­род­ской зем­ли в со­ста­ве Русского государства). В 1520-1525 годы кре­пость Копорье ре­кон­ст­руи­ро­ва­на, воз­мож­но с при­вле­че­ни­ем итал. мас­те­ров: с южной и юго-западной сто­ро­ны, за­щи­щён­ной реч­ной до­ли­ной, сте­ны 1297 года бы­ли утол­ще­ны, а северные и восточные сте­ны по­строе­ны за­но­во (име­ли 4 пя­ти­ярус­ные баш­ни высотой около 20 м).

В 1581 году в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов Копорье бы­ло за­ня­то шведскими вой­ска­ми, по Плюс­ско­му пе­ре­ми­рию ото­шло к Шве­ции, в 1589-1590 годы шве­ды раз­вер­ну­ли в Копорье ре­монт­ные ра­бо­ты. В 1590 году в хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов Копорье взято российскими вой­ска­ми, и по Тяв­зин­ско­му ми­ру 1595 года ос­та­лось в со­ста­ве Русского государства. В 1612 году Копорье вновь за­ня­то шве­да­ми в хо­де Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века, по Стол­бов­ско­му ми­ру 1617 года ос­та­лось в со­ста­ве Шве­ции, центр Ко­пор­ско­го ле­на (уез­да). В 1665-1668 годы про­из­ве­дён ре­монт ук­ре­п­ле­ний Копорье. В хо­де Северной вой­ны 23 мая (3 июня) 1703 года кре­пость оса­ди­ли российские вой­ска, и по­сле двух­днев­ной бом­бар­ди­ров­ки, на­чав­шей­ся 25 мая (5 июня) 1703 году, шведский гарнизон сдал­ся. В 1707-1727 годы Копорье на­хо­ди­лось во вла­де­нии светлей­ше­го кн. А.Д. Мен­ши­ко­ва. В 1708-1780 годы уезд­ный го­род Санкт-Пе­тербургской (в 1708-1710 годы Ин­гер­ман­ланд­ской) губернии. В первой четверти XVIII веке ут­ра­тил своё во­енное зна­че­ние. По­сле 1780 года Копорье по­те­ря­ло ста­тус го­ро­да.

В 1919 году под Копорье раз­вер­ну­лись бои ме­ж­ду крас­но­ар­мей­ца­ми и Ин­гер­ман­ланд­ским ба­таль­о­ном, уча­ст­во­вав­шим в на­сту­п­ле­нии на Пет­ро­град на сто­ро­не Се­вер­ной ар­мии под ко­мандованием генерала от инф. Н.Н. Юде­ни­ча. В 1926 году на­ча­лось дви­же­ние по про­шед­шей близ Копорье железнодорожной ли­нии Ка­ли­ще - Усть-Лу­га Ок­тябрь­ской железной дороги, от­кры­та ст. Ко­по­рье. В Великую Отечественную вой­ну 1 сентября 1941 года Копорье ок­ку­пиро­ва­но германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­де­но в хо­де Ле­нин­град­ско-Нов­го­род­ской опе­ра­ции 1944 года.

Ар­хео­ло­гические рас­коп­ки про­ве­де­ны О.В. Ов­сян­ни­ко­вым (1970-1973 годы). Вы­яв­ле­ны слои XIII-XV, XV-XVI, XVII-XVIII веков. В ниж­нем слое изу­че­ны ос­тат­ки сруб­ных по­стро­ек, сре­ди на­хо­док - ук­ра­ше­ния во­ди и чу­ди. Вскры­ты уча­ст­ки стен 1297 года, фун­да­мен­ты церкви Спа­са Пре­об­ра­же­ния (перва четверть XVI века, час­тич­но раз­ру­ше­на в 1612 года, во­зоб­нов­ле­на в 1704-1705 годы, в 1756-1758 годы по про­ек­ту арх. С.А. Вол­ко­ва при­строе­ны тра­пез­ная и ка­мен­ная ко­ло­коль­ня, де­кор фа­са­да оформ­лен в сти­ле ба­рок­ко; сго­ре­ла в 1854 году, вос­ста­нов­ле­на в 1854-1856 годы, за­кры­та в конце 1930-х годах, по­стра­да­ла в го­ды Великой Отечественной вой­ны, сго­ре­ла в 1962 году), ко­мен­дант­ской кан­це­ля­рии (XVII век). Со­хра­ни­лись так­же: ароч­ный мост че­рез ров (XVIII век), церковь Св. Ни­ко­лая на клад­би­ще (1857 год), ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца Зи­новь­е­вых (XIX век).

Крае­ведческий му­зей «Ко­пор­ская кре­пость» (2002 год). Ис­то­ри­ко-фольк­лор­ный празд­ник «Ко­пор­ская по­те­ха» (еже­год­но с 2000 года).

В 1,5 км от кре­по­сти рас­по­ло­же­ны ос­тат­ки бывшие усадь­бы, на­зы­вав­шей­ся Гре­во­ва или Ко­по­рье. В середине XVIII века - 1809 года она при­над­ле­жа­ла гра­фам Ра­зу­мов­ским, а в 1809-1917 годы - дво­рян­ско­му ро­ду Зи­новь­е­вых. Со­хра­ни­лись пей­заж­ный парк с пру­да­ми и лу­жай­ка­ми, две подъ­езд­ные ал­леи; ка­мен­ный дом са­дов­ни­ка и руи­ны зда­ния Эр­ми­та­жа (оба - начало XIX века, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор В.И. Бе­рет­ти).

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