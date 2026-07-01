КОПОРЬЕ
КОПОРЬЕ - средне-вековый город, одна из важнейших крепостей Северо-Запада России.
Топоним «Копорье» предположительно происходит от глагола «копать» и означает «выкопанное место». Впервые Копорье упоминается в 1240 году, когда немецкие рыцари вторглись во владения Новгородской республики и построили здесь деревянное укрепление. В 1241 году захвачено новгородцами под командование кн. Александра Ярославича Невского и разрушено. В 1279 году великий князь владимирский и кн. новгородский Дмитрий Александрович построил в Копорье деревянный город, а в 1280 году - каменные стены (разрушены новгородцами в 1282). В 1297 году новгородцы возвели новую каменную крепость (пл. 1 га, длина укреплений 550 м). Копорье стало военно-административным центром Водской земли.
С первой половины XIV века (не позднее 1333 года) до середины XV века (не ранее 1459 года) «пол-Копорья» жаловалось в кормление наёмным новгородским князьям. Вторая половина Копорье жаловалась, по мнению В.Н. Бернадского, местной знати, а по мнению В.Л. Янина, - белозерским князьям. В 1338 году крепость выдержала осаду сил Ливонского ордена. В последней трети XIV века надстроен верх стен Копорье. После постройки крепости Ям (1384 год; ныне Кингисепп) оборонительное значение Копорье снизилось.
С XV века центр Копорского у. Водской пятины Новгородской республики (с 1478 года - Новгородской земли в составе Русского государства). В 1520-1525 годы крепость Копорье реконструирована, возможно с привлечением итал. мастеров: с южной и юго-западной стороны, защищённой речной долиной, стены 1297 года были утолщены, а северные и восточные стены построены заново (имели 4 пятиярусные башни высотой около 20 м).
В 1581 году в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов Копорье было занято шведскими войсками, по Плюсскому перемирию отошло к Швеции, в 1589-1590 годы шведы развернули в Копорье ремонтные работы. В 1590 году в ходе русско-шведской войны 1590-1593 годов Копорье взято российскими войсками, и по Тявзинскому миру 1595 года осталось в составе Русского государства. В 1612 году Копорье вновь занято шведами в ходе Шведской интервенции начала XVII века, по Столбовскому миру 1617 года осталось в составе Швеции, центр Копорского лена (уезда). В 1665-1668 годы произведён ремонт укреплений Копорье. В ходе Северной войны 23 мая (3 июня) 1703 года крепость осадили российские войска, и после двухдневной бомбардировки, начавшейся 25 мая (5 июня) 1703 году, шведский гарнизон сдался. В 1707-1727 годы Копорье находилось во владении светлейшего кн. А.Д. Меншикова. В 1708-1780 годы уездный город Санкт-Петербургской (в 1708-1710 годы Ингерманландской) губернии. В первой четверти XVIII веке утратил своё военное значение. После 1780 года Копорье потеряло статус города.
В 1919 году под Копорье развернулись бои между красноармейцами и Ингерманландским батальоном, участвовавшим в наступлении на Петроград на стороне Северной армии под командованием генерала от инф. Н.Н. Юденича. В 1926 году началось движение по прошедшей близ Копорье железнодорожной линии Калище - Усть-Луга Октябрьской железной дороги, открыта ст. Копорье. В Великую Отечественную войну 1 сентября 1941 года Копорье оккупировано германскими войсками. Освобождено в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года.
Археологические раскопки проведены О.В. Овсянниковым (1970-1973 годы). Выявлены слои XIII-XV, XV-XVI, XVII-XVIII веков. В нижнем слое изучены остатки срубных построек, среди находок - украшения води и чуди. Вскрыты участки стен 1297 года, фундаменты церкви Спаса Преображения (перва четверть XVI века, частично разрушена в 1612 года, возобновлена в 1704-1705 годы, в 1756-1758 годы по проекту арх. С.А. Волкова пристроены трапезная и каменная колокольня, декор фасада оформлен в стиле барокко; сгорела в 1854 году, восстановлена в 1854-1856 годы, закрыта в конце 1930-х годах, пострадала в годы Великой Отечественной войны, сгорела в 1962 году), комендантской канцелярии (XVII век). Сохранились также: арочный мост через ров (XVIII век), церковь Св. Николая на кладбище (1857 год), часовня-усыпальница Зиновьевых (XIX век).
Краеведческий музей «Копорская крепость» (2002 год). Историко-фольклорный праздник «Копорская потеха» (ежегодно с 2000 года).
В 1,5 км от крепости расположены остатки бывшие усадьбы, называвшейся Гревова или Копорье. В середине XVIII века - 1809 года она принадлежала графам Разумовским, а в 1809-1917 годы - дворянскому роду Зиновьевых. Сохранились пейзажный парк с прудами и лужайками, две подъездные аллеи; каменный дом садовника и руины здания Эрмитажа (оба - начало XIX века, предположительно архитектор В.И. Беретти).