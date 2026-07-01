КОПО ЖАК
КОПО ЖАК - французский режиссёр, актёр, театральный деятель.
Из семьи фабрикантов и торговцев галантереей. Изучал философию и литературу в Сорбонне. С 1905 года сотрудничал в разл. парижских изданиях как театральный обозреватель и критик.
В 1908 года совместно с А. Жидом и др. основал журнал «La Nouvelle Revue Française» («NRF», Ж. Копо руководил изданием в 1912-1913 годы), ставший законодателем лит. вкусов Франции.
Автор инсценировки романа «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского (1910 год, совместно с Ж. Круэ), премьера которой состоялась в «Театре искусств» Ж. Руше в Париже 6апреля 1911 года (Ж. Копо - исполнитель роли Ивана Карамазова и сорежиссёр совместно с А. Дюреком). Спектакль получил высокую оценку, особенно выделялись актёрские работы Ш. Дюллена (Смердяков) и Л. Жуве (старец Зосима).
К. выдвинул программу обновления французского театра, сформулировав свои взгляды в серии статей (критиковал систему коммерческого бульварного театра, вульгаризирующего актёрское искусство, выступал против штампов «Комеди Франсез», коррумпированности театральной критики и т. д.).
В 1913 году с труппой молодых актёров в собственном имении Пернан-Вержелес в Бургундии начал репетировать несколько спектаклей («Женщина, убитая добротой» Т. Хейвуда, «Любовь-целительница», «Ревность Барбулье» и «Скупой» Мольера) и 22 октября 1913 года открыл в Париже театр «Старая голубятня». Включал в репертуар лучшие современные и классические пьесы. Стремился отучить актёров от приёмов коммерч. театра, от декламац. техники, принятой в «Комеди Франсез», видел суть актёрской игры в импровизации.
Доступность спектаклей обеспечивалась благодаря системе абонементов (введённой во французский театр А. Антуаном). Этапным для труппы стал спектакль «Двенадцатая ночь» У. Шекспира (1914 год), в котором реализовалась программа Ж. Копо и подводился итог эстетического исканиям французского театра перед Первой мировой войной. Познакомившись с идеями А. Аппиа и Э. Жака-Далькроза, в 1915 году Ж. Копо организовал актёрскую школу с продуманной и гибкой системой образования.
В конце 1917 - первой половины 1919 года с актёрами театра «Старая голубятня» выступал на сцене «Гаррик-тиэтр» в Нью-Йорке. В 1920 году совместно с Жуве переустроил зал театра, создав архитектурное сценическое пространство, позволяющее играть практически без декораций. В 1924 году, передав труппу театра Жуве, с группой молодых актёров уехал в Пернан-Вержелес, где в 1924-1925 годы предпринял попытки создать актёрскую школу, окончившиеся финансовым крахом. Ж. Копо организовал молодёжный коллектив, получивший назв. «Copiaus» (уменьшительное от фам. Copeau). В специально придуманных ими масках, с торжественными парадами, предварявшими каждое представление, на площадях и эстрадах окрестных деревень актёры играли пьесы Мольера и самого Ж. Копо.
В 1929 году труппа преобразована в «Компанию пятнадцати». В 1933 году на открытой площадке монастыря Св. Креста во Флоренции Ж. Копо совместо с А. Барсаком поставил «Мистерию св. Оливы» на сюжет из тосканского фольклора, в 1935 году на центральной площади Флоренции - «Савонаролу» Р. Алесси.
Интерес Ж.Копо к народному и мистериальному театру связан с поисками в области актёрской техники, а также с его идеей театра, способного нравственно преобразовать мир. В 1936 году Ж. Копо (вместе с Жуве, Дюлленом и Г. Бати) получил приглашение работать в «Комеди Франсез», в 1940 году назначен временным администратором.
Поставил в этом театре спектакли: в 1938 году - «Много шума из ничего» Шекспира, «Мизантроп» Мольера, «Баязет» и «Асмодей» Ф. Мориака; в 1940 году - «Сид» П. Корнеля, «Двенадцатая ночь» Шекспира, «Карета святых даров» П. Мериме. Вступив в конфликт с оккупационными властями Парижа во время Второй мировой войны, подал в отставку и уехал в Бургундию.
В 1941 году опубликовал эссе «Народный театр» («Le théâtre populaire»), в 1944 году - пьесу о жизни Франциска Ассизского «Несчастный бедняк» («Le Petit Pauvre»). В июле 1943 года в приюте г. Бон поставил «Чудо о позолоченном хлебе» (совм. с Барсаком). Снимался в фильмах «Глазами Запада» М. Аллегре, «Приключения лионского курьера» К. Отан-Лара.
Автор многочисленных трудов по истории и теории театра.