КОПО ЖАК

КОПО ЖАК - французский режиссёр, актёр, театральный деятель.

Из се­мьи фаб­ри­кан­тов и тор­гов­цев га­лан­те­ре­ей. Изу­чал фи­ло­со­фию и литературу в Сор­бон­не. С 1905 года со­труд­ни­чал в разл. па­риж­ских из­да­ни­ях как те­ат­раль­ный обо­зре­ва­тель и кри­тик.

В 1908 года совместно с А. Жи­дом и др. ос­но­вал журнал «La Nouvelle Revue Française» («NRF», Ж. Копо ру­ко­во­дил из­да­ни­ем в 1912-1913 годы), став­ший за­ко­но­да­те­лем лит. вку­сов Фран­ции.

Ав­тор инс­це­ни­ров­ки ро­ма­на «Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го (1910 год, совместно с Ж. Круэ), пре­мье­ра ко­то­рой со­стоя­лась в «Те­ат­ре ис­кусств» Ж. Ру­ше в Па­ри­же 6апреля 1911 года (Ж. Копо - ис­пол­ни­тель ро­ли Ива­на Ка­ра­ма­зо­ва и со­ре­жис­сёр совместно с А. Дю­ре­ком). Спек­такль по­лу­чил вы­со­кую оцен­ку, осо­бен­но вы­де­ля­лись ак­тёр­ские ра­бо­ты Ш. Дюл­ле­на (Смер­дя­ков) и Л. Жу­ве (ста­рец Зо­си­ма).

К. вы­дви­нул про­грам­му об­нов­ле­ния французского те­ат­ра, сфор­му­ли­ро­вав свои взгля­ды в се­рии ста­тей (кри­ти­ко­вал сис­те­му ком­мерческого буль­вар­но­го те­ат­ра, вуль­га­ри­зи­рую­ще­го ак­тёр­ское искусство, вы­сту­пал про­тив штам­пов «Ко­ме­ди Фран­сез», кор­рум­пи­ро­ван­но­сти те­ат­раль­ной кри­ти­ки и т. д.).

В 1913 году с труп­пой мо­ло­дых ак­тё­ров в собствен­ном име­нии Пер­нан-Вер­же­лес в Бур­гун­дии на­чал ре­пе­ти­ро­вать несколько спек­так­лей («Жен­щи­на, уби­тая доб­ро­той» Т. Хей­ву­да, «Лю­бовь-це­ли­тель­ни­ца», «Рев­ность Бар­бу­лье» и «Ску­пой» Моль­е­ра) и 22 октября 1913 года от­крыл в Па­ри­же те­атр «Ста­рая го­лу­бят­ня». Вклю­чал в ре­пер­ту­ар луч­шие современные и клас­сические пье­сы. Стре­мил­ся оту­чить ак­тёров от приё­мов ком­мерч. те­ат­ра, от дек­ла­мац. тех­ни­ки, при­ня­той в «Ко­ме­ди Фран­сез», ви­дел суть ак­тёр­ской иг­ры в им­про­ви­за­ции.

Дос­туп­ность спек­так­лей обес­пе­чи­ва­лась бла­го­да­ря сис­те­ме або­не­мен­тов (вве­дён­ной во французский те­атр А. Ан­туа­ном). Этап­ным для труп­пы стал спек­такль «Две­на­дца­тая ночь» У. Шек­спи­ра (1914 год), в ко­то­ром реа­ли­зо­ва­лась про­грам­ма Ж. Копо и под­во­дил­ся итог эс­те­тического ис­ка­ни­ям французского те­ат­ра пе­ред Первой ми­ро­вой вой­ной. По­зна­ко­мив­шись с идея­ми А. Ап­пиа и Э. Жа­ка-Дальк­ро­за, в 1915 году Ж. Копо ор­га­ни­зо­вал ак­тёр­скую шко­лу с про­ду­ман­ной и гиб­кой сис­те­мой об­ра­зо­ва­ния.

В конце 1917 - первой половины 1919 года с ак­тё­ра­ми те­ат­ра «Ста­рая го­лу­бят­ня» вы­сту­пал на сце­не «Гар­рик-ти­этр» в Нью-Йор­ке. В 1920 году совместно с Жу­ве пе­ре­уст­ро­ил зал те­ат­ра, соз­дав ар­хитектурное сце­ническое про­стран­ст­во, по­зво­ляю­щее иг­рать прак­ти­че­ски без де­ко­ра­ций. В 1924 году, пе­ре­дав труп­пу те­ат­ра Жу­ве, с груп­пой мо­ло­дых ак­тё­ров уе­хал в Пер­нан-Вер­же­лес, где в 1924-1925 годы пред­при­нял по­пыт­ки соз­дать ак­тёр­скую шко­лу, окон­чив­шие­ся фи­нан­со­вым кра­хом. Ж. Копо ор­га­ни­зо­вал мо­ло­дёж­ный кол­лек­тив, по­лу­чив­ший назв. «Copiaus» (умень­ши­тель­ное от фам. Co­peau). В спе­ци­аль­но при­ду­ман­ных ими мас­ках, с тор­же­ст­вен­ны­ми па­ра­да­ми, пред­ва­ряв­ши­ми ка­ж­дое пред­став­ле­ние, на пло­ща­дях и эс­т­ра­дах ок­ре­ст­ных де­ре­вень ак­тё­ры иг­ра­ли пье­сы Моль­е­ра и са­мо­го Ж. Копо.

В 1929 году труп­па пре­об­ра­зо­ва­на в «Ком­па­нию пят­на­дца­ти». В 1933 году на от­кры­той пло­щад­ке монастыря Св. Кре­ста во Фло­рен­ции Ж. Копо совместо с А. Бар­са­ком по­ста­вил «Мис­те­рию св. Оли­вы» на сю­жет из тос­кан­ско­го фольк­ло­ра, в 1935 году на центральной пло­ща­ди Фло­рен­ции - «Са­вона­ро­лу» Р. Алес­си.

Ин­те­рес Ж.Копо к народному и мис­те­ри­аль­но­му те­ат­ру свя­зан с по­ис­ка­ми в об­лас­ти ак­тёр­ской тех­ни­ки, а так­же с его иде­ей те­ат­ра, спо­соб­но­го нрав­ст­вен­но пре­об­ра­зо­вать мир. В 1936 году Ж. Копо (вме­сте с Жу­ве, Дюл­ле­ном и Г. Ба­ти) по­лу­чил при­гла­ше­ние ра­бо­тать в «Ко­ме­ди Фран­сез», в 1940 году на­зна­чен временным ад­ми­ни­ст­ра­то­ром.

По­ста­вил в этом те­ат­ре спек­так­ли: в 1938 году - «Мно­го шу­ма из ни­че­го» Шек­спи­ра, «Ми­зан­троп» Моль­е­ра, «Бая­зет» и «Ас­мо­дей» Ф. Мо­риа­ка; в 1940 году - «Сид» П. Кор­не­ля, «Две­на­дца­тая ночь» Шек­спи­ра, «Ка­ре­та свя­тых да­ров» П. Ме­ри­ме. Всту­пив в кон­фликт с ок­ку­пационными вла­стя­ми Па­ри­жа во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны , по­дал в от­став­ку и уе­хал в Бур­гун­дию.

В 1941 году опуб­ли­ко­вал эс­се «На­род­ный те­атр» («Le théâtre populaire»), в 1944 году - пье­су о жиз­ни Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го «Не­сча­ст­ный бед­няк» («Le Petit Pauvre»). В ию­ле 1943 года в при­юте г. Бон по­ста­вил «Чу­до о по­зо­ло­чен­ном хле­бе» (совм. с Бар­са­ком). Сни­мал­ся в филь­мах «Гла­за­ми За­па­да» М. Ал­лег­ре, «При­клю­че­ния ли­он­ско­го курь­е­ра» К. Отан-Ла­ра.

Ав­тор мно­го­численных тру­дов по ис­то­рии и тео­рии те­ат­ра.