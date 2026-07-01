КОПНИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Советский художник, педагог.

Биография и творчество

Родилась в 1921 году в Красноярске. Девушка увлекалась живописью и приехала в Ленинград, чтобы получить соответствующее высшее образование. В 1941 году она стала студенткой Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры, выбрав факультет живописи. Ее преподавателями были такие мастера, как А. Зайцев, Г. Павловский , С. Абугов. Из-за войны Копнина смогла окончить институт только в 1950 году. Ее дипломная работа была оценена по достоинству, и Татьяна получила звание художника живописи. Сюжет дипломной картины соответствовал духу времени - работа называлась “На текстильной фабрике”.

Однокурсниками Татьяны Копниной были многие известные в будущем советские художники. Один из них - Александр Пушнин - стал ее мужем. В 1961 году у них родилась дочь Наталья, также будущая художница. В целом, со многими однокурсниками Татьяна и Александр сохранили дружеские и творческие контакты на долгие годы.

Участвовать в многочисленных художественных выставках в Ленинграде Копнина начала в 1949 году. Тогда мирная культурная жизнь в городе и в стране в целом восстанавливалась после ужасов войны. Татьяна Владимировна работала в различных жанрах - портрет, натюрморт, жанровые сцены, пейзажи. В 1950 году она стала членом Союза ленинградских художников.

В начале 1950-х выявился ведущий жанр в ее творчестве - портрет. Большую роль в этом сыграл тот факт, что на выставке 1951 года особенно были отмечены две работы Копниной - “Портрет учительницы А. Карновской” и “Портрет школьницы”, написанные тогда же. Так сложился художественный стиль Копниной, проявился ее особенный интерес к современной молодежи в контексте эпохи.

Однако и натюрморты художницы пользовались успехом. Оригинальная композиция, отличное чувство цвета, яркие контрасты света и тени отличали работы Копниной. Среди наиболее известных ее натюрмортов можно назвать картины “Рыбы”, “Подсолнухи”, “Розы”.

Творческую деятельность Татьяна Владимировна успешно сочетала с преподавательской. С 1960 по 1991 год она преподавала в Средней художественной школе при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры, который к тому времени уже носил имя И.Е. Репина .

Татьяна Владимировна Копнина скончалась в 2009 году в северной столице.