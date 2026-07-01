КОПЛЯКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
КОПЛЯКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ - советский спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР.
Один из сильнейших в мире пловцов в концк 1970-х - начале 1980-х годов.
Двукратный чемпион Олимпийских игр в Москве (1980 год) на дистанции 200 м и в эстафете 4×200 м.
Серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете 4: 200 м (Монреаль, 1976 год) и в комбинированной эстафете 4×100 м (1980 год).
Серебряный (в эстафете 4×200 м) и бронзовый (на дистанции 200 м) призёр чемпионата мира (1978 год).
Чемпион Европы в эстафете 4×200 м (1977 год), на дистанции 200 м и в эстафетах 4:100 м и 4×200 м (1981 год).
15-кратный чемпион СССР на различных дистанциях (1975-1982 годы).
В 1979 году установил мировой рекорд на дистанции 200 м - 1 мин 49,83 с.
Спортивную карьеру завершил в 1982 году.
Окончил Ленинградский институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (1981 год).