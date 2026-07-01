КОПЛЯКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

КОПЛЯКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ - советский спортсмен , заслуженный мастер спорта СССР.

Один из силь­ней­ших в ми­ре плов­цов в концк 1970-х - начале 1980-х годов.

Дву­крат­ный чем­пи­он Олим­пий­ских игр в Мо­ск­ве (1980 год) на дис­тан­ции 200 м и в эс­та­фе­те 4×200 м.

Се­реб­ря­ный при­зёр Олим­пий­ских игр в эс­та­фе­те 4: 200 м (Мон­ре­аль, 1976 год) и в ком­би­ни­ро­ван­ной эс­та­фе­те 4×100 м (1980 год).

Се­реб­ря­ный (в эс­та­фе­те 4×200 м) и брон­зо­вый (на дис­тан­ции 200 м) при­зёр чем­пио­на­та ми­ра (1978 год).

Чем­пи­он Ев­ро­пы в эс­та­фе­те 4×200 м (1977 год), на дис­тан­ции 200 м и в эс­та­фе­тах 4:100 м и 4×200 м (1981 год).

15-крат­ный чем­пи­он СССР на различных ди­стан­ци­ях (1975-1982 годы).

В 1979 году ус­та­но­вил ми­ро­вой ре­корд на дис­тан­ции 200 м - 1 мин 49,83 с.

Спор­тив­ную карь­е­ру за­вер­шил в 1982 году.

Окон­чил Ле­нинградский институт фи­зической куль­ту­ры им. П.Ф. Лес­гаф­та (1981 год).