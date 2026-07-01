КОПЛИ ДЖОН СИНГЛТОН
КОПЛИ ДЖОН СИНГЛТОН - американский живописец.
Крупнейший американский портретист колониального периода. Обучался технике гравюры и композиции у своего отчима, гравёра и портретиста П. Пелема, испытал влияние рокайльной портретной живописи английского художника Дж. Блэкберна, работавшего в Бостоне, также искуства Б. Уэста. Жил в Бостоне до 1774 года.
Определяющее воздействие на творчество Дж.С. Копли оказала английская портретная живопись (Г. Неллер, Дж. Рейнолдс, Дж. Ромни); оно сказалось в пристрастии Дж.С. Копли к энергичному колориту, сильным тональным контрастам, выявлению игры светотени, строгости композиционных решений: «Пол Ревир» (1768 год, Музей изящных искусств, Бостон), «Миссис Дж. Бауэрс» (1767-1770 годы, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), «Автопортрет с женой» (1769 год, Музей изобразит. искусств, Винтертур), «Миссис Дж. Уинтроп» (1773 год, Метрополитен-музей) и др.
В 1774-1775 годы Дж.С. Копли совершил поездку в Италию (через Париж), где изучал антики и работы старых мастеров. С 1775 года работал в Лондоне, в 1776-1812 годы выставлял картины в Королевской АХ. Исполнял портреты («Семья художника», 1776-1777 годы, Нациоальная галерея искусства, Вашингтон), в т. ч. по заказу двора («Дочери Георга III», 1785 год, Королевское собрание, Букингемский дворец).
Был одним из первых мастеров исторического жанра в американской и английской живописи («Брук Уотсон и акула», 1778 год, Национальная галерея искусства, Вашингтон; «Смерть лорда Чатема», 1779-1781 годы, галерея Тейт, Лондон; «Смерть майора Пейрсона», 1782-1784 годы, там же; грандиозное полотно «Осада Гибралтара», 1783-1791 годы, Гилдхолл, Лондон); работал также в области пастельного портрета и портрета-миниатюры.
Творчество Дж.С. Копли повлияло на становление американской живописи конца XVIII века (Дж. Трамбалл, Г. Стюарт, Р. Эрл).