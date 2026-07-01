КОПЛИ ДЖОН СИНГЛТОН

КОПЛИ ДЖОН СИНГЛТОН - американский живописец .

Круп­ней­ший американский порт­ре­тист ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да. Обу­чал­ся тех­ни­ке гра­вю­ры и ком­по­зи­ции у сво­его от­чи­ма, гра­вё­ра и порт­ре­ти­ста П. Пе­ле­ма, ис­пы­тал влия­ние ро­кай­ль­ной порт­рет­ной жи­во­пи­си английского художника Дж. Блэк­бер­на, ра­бо­тав­ше­го в Бос­то­не, так­же искуства Б. Уэ­ста. Жил в Бос­то­не до 1774 года.

Оп­ре­де­ляю­щее воз­дей­ст­вие на твор­че­ст­во Дж.С. Копли ока­за­ла английская порт­рет­ная жи­во­пись (Г. Нел­лер, Дж. Рей­нолдс, Дж. Ром­ни); оно ска­за­лось в при­стра­стии Дж.С. Копли к энер­гич­но­му ко­ло­ри­ту, силь­ным то­наль­ным кон­тра­стам, вы­яв­ле­нию иг­ры све­то­те­ни, стро­го­сти ком­по­зи­ци­он­ных ре­ше­ний: «Пол Ре­вир» (1768 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон), «Мис­сис Дж. Бау­эрс» (1767-1770 годы, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей , Нью-Йорк), «Ав­то­порт­рет с же­ной» (1769 год, Му­зей изо­бра­зит. ис­кусств, Вин­тер­тур), «Мис­сис Дж. Уин­троп» (1773 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей) и др.

В 1774-1775 годы Дж.С. Копли со­вер­шил по­езд­ку в Ита­лию (че­рез Па­риж), где изу­чал ан­ти­ки и ра­бо­ты ста­рых мас­те­ров. С 1775 года ра­бо­тал в Лон­до­не, в 1776-1812 годы вы­став­лял кар­ти­ны в Ко­ро­лев­ской АХ. Ис­пол­нял порт­ре­ты («Се­мья ху­дож­ни­ка», 1776-1777 годы, Нациоальная га­ле­рея ис­кус­ст­ва, Ва­шинг­тон), в т. ч. по за­ка­зу дво­ра («До­че­ри Ге­ор­га III», 1785 год, Ко­ро­лев­ское со­б­ра­ние, Бу­кин­гем­ский дво­рец).

Был од­ним из пер­вых мас­те­ров ис­то­рического жан­ра в американской и английской жи­во­пи­си («Брук Уот­сон и аку­ла», 1778 год, Национальная га­ле­рея ис­кус­ст­ва, Ва­шинг­тон; «Смерть лор­да Ча­те­ма», 1779-1781 годы, га­ле­рея Тейт, Лон­дон; «Смерть май­о­ра Пейр­со­на», 1782-1784 годы, там же; гран­ди­оз­ное по­лот­но «Оса­да Гиб­рал­та­ра», 1783-1791 годы, Гилд­холл, Лон­дон); ра­бо­тал так­же в об­лас­ти пас­тель­но­го порт­ре­та и порт­ре­та-ми­ниа­тю­ры.

Твор­че­ст­во Дж.С. Копли по­влия­ло на ста­нов­ле­ние американской жи­во­пи­си конца XVIII века (Дж. Трам­балл, Г. Стю­арт, Р. Эрл).