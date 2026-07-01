КОПЛЕНД

КОПЛЕНД, Ко­планд Аа­рон - американский композитор, дирижёр, педагог , общественный деятель.

Ро­дил­ся в се­мье им­ми­гран­тов из ли­товских зе­мель. В 1921 году учил­ся у П. Ви­да­ля (ком­по­зи­ция) и А. Воль­фа (ди­ри­жи­ро­ва­ние) в Американской консерватории в Фон­тенб­ло (под Па­ри­жем), в 1921-1924 годы - в Па­ри­же у Н. Бу­лан­же (ком­по­зи­ция) и Р. Винь­е­са (фортепиано).

Про­па­ган­ди­ро­вал современную американскую му­зы­ку в США и стра­нах Латинской Аме­ри­ки, с этой це­лью в 1928-1931 годы ор­га­ни­зо­вал совм. с Р. Сеш­нсом се­рию кон­цер­тов «Ко­п­ленд - Сешнс кон­сертс», в 1932-1933 годы ру­ко­во­дил фес­ти­ва­ля­ми американской му­зы­ки в Яд­до (г. Са­ра­то­га-Спрингс), в 1927-1937 годы чи­тал лек­ции в Но­вой шко­ле со­циаль­ных ис­сле­до­ва­ний в Гар­вард­ском и Прин­стон­ском университетах. Ини­циа­тор соз­да­ния Сою­за американских ком­по­зи­то­ров (1937 год; в 1939-1945 годы пре­зи­дент ).

Один из ос­но­ва­те­лей Американского музыкального цен­тра (1939 год), ру­ко­во­ди­тель клас­сов ком­по­зи­ции и заместителя ди­рек­то­ра Берк­шир­ско­го музыкального цен­тра в Танг­л­ву­де.

Сре­ди уче­ни­ков: П. Бо­улз, А. Хи­на­сте­ра, Э. Рау­та­ва­ра, Н. Ро­рем, Я. Но­вак, Э. Кри­гер.

Га­ст­ро­ли­ро­вал как ди­ри­жёр, в т. ч. в СССР (1960 год).

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков и главных пред­ста­ви­те­лей ком­по­зи­тор­ской шко­лы США. Ис­пы­тал влия­ние французской му­зы­ки 1920-х годов, не­оклас­си­циз­ма И.Ф. Стра­вин­ско­го (1-я сим­фо­ния, 1928 год), джа­за и др. Аван­гар­ди­ст­ские тех­ни­ки (до­де­ка­фо­ния в со­на­тах для фортепиано, 1941 год, и для скрип­ки, 1943 год, «Кон­но­та­ци­ях» для ор­ке­ст­ра, 1962 год; мик­ро­хро­ма­ти­ка в фортепианном трио «Ви­тебск», 1928 год) со­че­та­ют­ся в его твор­че­ст­ве с дос­туп­но­стью язы­ка, ди­на­мич­но­стью, яс­но­стью ме­ло­ди­ки, ост­ро­той рит­мов, вы­ра­жен­ным нац. ко­ло­ри­том (эле­мен­ты латинско-американского фольк­ло­ра от­ра­зи­лись в «Са­ло­не Мек­си­ко» для ор­ке­ст­ра, 1936 год, влия­ние ков­бой­ских пе­сен и но­во­анг­лий­ских ду­хов­ных гим­нов - в ба­ле­те «Па­рень Бил­ли», 1938 год, Чи­ка­го).

Осо­бой из­вест­но­стью поль­зу­ют­ся его ба­ле­ты - «Ро­део, или Флирт на со­жжён­ном ран­чо» (1942 год, Нью-Йорк), «Вес­на в Ап­па­лач­ских го­рах» (1944 год, Ва­шинг­тон, ба­летмейстер М. Грэ­хем), «Тан­цую­щие па­не­ли» (1963 год, Мюн­хен, пре­мье­рой ди­ри­жи­ро­вал ав­тор). Сре­ди других со­чи­не­ний: «Порт­рет Лин­коль­на» для чте­ца и ор­ке­ст­ра (1942 год); сим­фо­нии (в т. ч. 2-я, «Ко­рот­кая», 1933 год; 3-я, 1946 год); Кон­церт для клар­не­та с ор­ке­ст­ром (1948 год); 12 ро­ман­сов на сло­ва Э. Ди­кин­сон (1950 год).

Ис­пол­ни­те­ля­ми его со­чи­не­ний бы­ли: ди­ри­жё­ры С.А. Ку­се­виц­кий, Л. Берн­стайн, клар­не­тист Б. Гуд­мен (пре­мье­ра Кон­цер­та для клар­не­та, 1950 год, Нью-Йорк), ор­га­ни­ст­ка Н. Бу­лан­же (пре­мье­ра Сим­фо­нии для ор­га­на с ор­ке­ст­ром, 1924 год, Па­риж) и др.

Му­зы­ка Копленда филь­мам (за му­зы­ку к фильму «На­след­ни­ца», реж. У. Уай­лер, Копленд по­лу­чил премию «Ос­кар», 1949 год) ока­за­ла боль­шое влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие американской ки­но­му­зы­ки.