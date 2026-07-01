КОПЛЕНД
КОПЛЕНД, Копланд Аарон - американский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель.
Родился в семье иммигрантов из литовских земель. В 1921 году учился у П. Видаля (композиция) и А. Вольфа (дирижирование) в Американской консерватории в Фонтенбло (под Парижем), в 1921-1924 годы - в Париже у Н. Буланже (композиция) и Р. Виньеса (фортепиано).
Пропагандировал современную американскую музыку в США и странах Латинской Америки, с этой целью в 1928-1931 годы организовал совм. с Р. Сешнсом серию концертов «Копленд - Сешнс консертс», в 1932-1933 годы руководил фестивалями американской музыки в Яддо (г. Саратога-Спрингс), в 1927-1937 годы читал лекции в Новой школе социальных исследований в Гарвардском и Принстонском университетах. Инициатор создания Союза американских композиторов (1937 год; в 1939-1945 годы президент).
Один из основателей Американского музыкального центра (1939 год), руководитель классов композиции и заместителя директора Беркширского музыкального центра в Танглвуде.
Среди учеников: П. Боулз, А. Хинастера, Э. Раутавара, Н. Рорем, Я. Новак, Э. Кригер.
Гастролировал как дирижёр, в т. ч. в СССР (1960 год).
Один из основоположников и главных представителей композиторской школы США. Испытал влияние французской музыки 1920-х годов, неоклассицизма И.Ф. Стравинского (1-я симфония, 1928 год), джаза и др. Авангардистские техники (додекафония в сонатах для фортепиано, 1941 год, и для скрипки, 1943 год, «Коннотациях» для оркестра, 1962 год; микрохроматика в фортепианном трио «Витебск», 1928 год) сочетаются в его творчестве с доступностью языка, динамичностью, ясностью мелодики, остротой ритмов, выраженным нац. колоритом (элементы латинско-американского фольклора отразились в «Салоне Мексико» для оркестра, 1936 год, влияние ковбойских песен и новоанглийских духовных гимнов - в балете «Парень Билли», 1938 год, Чикаго).
Особой известностью пользуются его балеты - «Родео, или Флирт на сожжённом ранчо» (1942 год, Нью-Йорк), «Весна в Аппалачских горах» (1944 год, Вашингтон, балетмейстер М. Грэхем), «Танцующие панели» (1963 год, Мюнхен, премьерой дирижировал автор). Среди других сочинений: «Портрет Линкольна» для чтеца и оркестра (1942 год); симфонии (в т. ч. 2-я, «Короткая», 1933 год; 3-я, 1946 год); Концерт для кларнета с оркестром (1948 год); 12 романсов на слова Э. Дикинсон (1950 год).
Исполнителями его сочинений были: дирижёры С.А. Кусевицкий, Л. Бернстайн, кларнетист Б. Гудмен (премьера Концерта для кларнета, 1950 год, Нью-Йорк), органистка Н. Буланже (премьера Симфонии для органа с оркестром, 1924 год, Париж) и др.
Музыка Копленда фильмам (за музыку к фильму «Наследница», реж. У. Уайлер, Копленд получил премию «Оскар», 1949 год) оказала большое влияние на дальнейшее развитие американской киномузыки.