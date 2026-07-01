КОПИНСКИЙ ИСАИЯ
КОПИНСКИЙ ИСАИЯ - митрополит Киевский, просветитель, аскет-мистик, последователь исихазма.
Из шляхетской семьи. Образование получил на Волыни (возможно, в Остроге). Около 1600 года принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре, где его наставником был архим. Елисей (Плетенецкий), прожил в лавре около 15 лет, состоял «начальником» Ближних (Антониевых) пещер. В 1614 году удалился в Густынский монастырь недалеко от г. Прилуки, летом 1615 года вернулся в Киев, был старшим иеромонахом Братского Богоявленского монастырь и первым ректором православного училища, с 1616 года настоятель Межигорского Спасо-Преображенского монастыря под Киевом. В 1619 года Копинский Исаия основал Мгарский Спасо-Преображенский мужской монасты близ г. Лубны, а также Покровский Подгорский Ладинский женский монасты близ г. Прилуки. Возможно, в 1619 году он вернулся в Киево-Печерскую лавру.
Патриарх Иерусалимский Феофан 6(16) октября 1620 года в киевском Братском Богоявленском монастыре без согласия польского короля, тайно, ночью рукоположил Копинского Исаия в епископы Перемышльские, однако польские власти не допустили его в епархию, и он вернулся в Киев. Позднее жил в Густынском и Мгарском монастырях под защитой князей Вишневецких. Поддерживал стремление части украинско-белорусского духовенства и казачества к сближению Украины с Россией вплоть до воссоединения.
В 1622 году основал православное братство при лубенском Троицком соборе, в 1632 году - «младшее» братство Св. Юрия при луцком Крестовоздвиженском братстве. В 1622 году во время очередных гонений на православных направил посольство к русскому правительству с просьбой о переходе группы духовных лиц и крестьян в пределы России. Около 1628 года Копинский Исаия назначен епископом Смоленским и Черниговским, однако вновь не был допущен польск. властями к управлению епархией; участвовал в анафематствовании «Апологии» Мелетия (Смотрицкого). 20(30) июля 1631 года при поддержке казачества Копинский Исаия был избран митр. Киевским, но его избрание не признали часть духовенства и польск. Сейм.
Копинский Исаия считался представителем традиционалистского крыла духовенства Киевской митрополии, боролся против Петра Могилы, обвиняя его в тайном католичестве и пропольских настроениях. После того, как в 1632 году Пётр Могила, получив признание польск. коронационного Сейма и патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса, стал митрополитом Киевским, Копинский Исаия обратился за помощью к казакам. В ответ на это митр. Пётр обвинил Копинского Исаию в государственой измене, обнародовал его переписку с русским правительством. Казаки выдали Копинского Исаию, и он некоторое время провёл под арестом в Киево-Печерской лавре, освобождён после формального признания Петра Могилы. В 1634-1635 годы получил в управление Михайловский Златоверхий монастыре, резиденцию киевских митрополитов. Оставался в оппозиции Петру Могиле. Стремясь противостоять планам создания самостоят. Киевского патриархата, Копинский Исаия выступил идейным вдохновителем казацких волнений 1637-1638 годы. После того, как в 1636 году племянник Петра Могилы кн. И.Е. Вишневецкий лишил Копиского Исаию права опеки над Густынским и Мгарским монастырями, он переселился в Полесье, пытался через суд восстановить свои права на управление Михайловским Златоверхим мон., безуспешно жаловался на своих противников польскому королю Владиславу IV.
Из сочинений Копинского Исаии наиболее известна «Лествица духовного по Бозе иноческого жительства» (др. название - «Алфавит духовный в ползу иноком и мирским»), включающая библейские толкования и молитвенные стихословия; в XVIII-XIX веков выдержала 14 изданий. Копинский Исаия принадлежат также «Протестация» [1621 год, совместно с Иовом (Борецким) и Иезекиилем (Курцевичем)], в которой впервые была выдвинута идея о необходимости перехода православного населения Речи Посполитой в подданство московского царя, «Статут Братства юношеского», «Поучение князю Иеремии Вишневецкому, отступившему от православия» (1631 год) и др. Похоронен в Киево-Печерской лавре.