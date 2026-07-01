КОПИНСКИЙ ИСАИЯ

КОПИНСКИЙ ИСАИЯ - митрополит Киевский, просветитель, аскет-мистик, последователь исихазма.

Из шля­хет­ской се­мьи. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил на Во­лы­ни (воз­мож­но, в Ост­ро­ге). Около 1600 года при­нял мо­на­ше­ский по­стриг в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре, где его на­став­ни­ком был ар­хим. Ели­сей (Пле­те­нец­кий), про­жил в лав­ре около 15 лет, со­сто­ял «на­чаль­ни­ком» Ближ­них (Ан­то­ние­вых) пе­щер. В 1614 году уда­лил­ся в Гус­тын­ский монастырь не­да­ле­ко от г. При­лу­ки, ле­том 1615 года вер­нул­ся в Ки­ев, был стар­шим иеро­мо­на­хом Брат­ско­го Бо­го­яв­лен­ско­го монастырь и пер­вым рек­то­ром пра­во­слав­но­го учи­ли­ща, с 1616 года на­стоя­тель Ме­жи­гор­ско­го Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го монастыря под Кие­вом. В 1619 года Копинский Исаия ос­но­вал Мгар­ский Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский муж­ской монасты близ г. Луб­ны, а так­же По­кров­ский Под­гор­ский Ла­дин­ский жен­ский монасты близ г. При­лу­ки. Воз­мож­но, в 1619 году он вер­нул­ся в Кие­во-Пе­чер­скую лав­ру.

Пат­ри­арх Ие­ру­са­лим­ский Фео­фан 6(16) октября 1620 года в ки­ев­ском Брат­ском Бо­го­яв­лен­ском монастыре без со­гла­сия польского ко­ро­ля, тай­но, но­чью ру­ко­по­ло­жил Копинского Исаия в епи­ско­пы Пе­ре­мышль­ские, од­на­ко польские вла­сти не до­пус­ти­ли его в епар­хию, и он вер­нул­ся в Ки­ев. Позд­нее жил в Гус­тын­ском и Мгар­ском мо­на­сты­рях под за­щи­той кня­зей Виш­не­вец­ких. Под­дер­жи­вал стрем­ле­ние час­ти украинско-бе­ло­русского ду­хо­вен­ст­ва и ка­за­че­ст­ва к сбли­же­нию Ук­раи­ны с Рос­си­ей вплоть до вос­со­еди­не­ния.

В 1622 году ос­но­вал пра­во­слав­ное брат­ст­во при лу­бен­ском Тро­иц­ком со­бо­ре, в 1632 году - «млад­шее» брат­ст­во Св. Юрия при луц­ком Кре­сто­воз­дви­жен­ском брат­ст­ве. В 1622 году во вре­мя оче­ред­ных го­не­ний на пра­во­слав­ных на­пра­вил по­соль­ст­во к русскому пра­ви­тель­ст­ву с прось­бой о пе­ре­хо­де груп­пы ду­хов­ных лиц и кре­сть­ян в пре­де­лы Рос­сии. Около 1628 года Копинский Исаия на­зна­чен епи­ско­пом Смо­лен­ским и Чер­ни­гов­ским, од­на­ко вновь не был до­пу­щен польск. вла­стя­ми к управ­ле­нию епар­хи­ей; уча­ст­во­вал в ана­фе­мат­ст­во­ва­нии «Апо­ло­гии» Ме­ле­тия (Смот­риц­ко­го). 20(30) июля 1631 года при под­держ­ке ка­за­че­ст­ва Копинский Исаия был из­бран митр. Ки­ев­ским, но его из­бра­ние не при­зна­ли часть ду­хо­вен­ст­ва и польск. Сейм.

Копинский Исаия счи­тал­ся пред­ста­ви­те­лем тра­ди­цио­на­ли­ст­ско­го кры­ла ду­хо­вен­ст­ва Ки­ев­ской ми­тро­по­лии, бо­рол­ся про­тив Пет­ра Мо­ги­лы, об­ви­няя его в тай­ном ка­то­ли­че­ст­ве и про­поль­ских на­строе­ни­ях. По­сле то­го, как в 1632 году Пётр Мо­ги­ла, по­лу­чив при­зна­ние польск. ко­ро­на­ци­он­но­го Сей­ма и пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ки­рил­ла Лу­ка­ри­са, стал ми­тро­по­ли­том Ки­ев­ским, Копинский Исаия об­ра­тил­ся за по­мо­щью к ка­за­кам. В от­вет на это митр. Пётр об­ви­нил Копинского Исаию в государственой из­ме­не, об­на­ро­до­вал его пе­ре­пис­ку с русским пра­ви­тель­ст­вом. Ка­за­ки вы­да­ли Копинского Исаию, и он не­ко­то­рое вре­мя про­вёл под аре­стом в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре, ос­во­бо­ж­дён по­сле фор­маль­но­го при­зна­ния Пет­ра Мо­ги­лы. В 1634-1635 годы по­лу­чил в управ­ле­ние Ми­хай­лов­ский Зла­то­вер­хий монастыре, ре­зи­ден­цию ки­ев­ских ми­тро­по­ли­тов. Ос­та­вал­ся в оп­по­зи­ции Пет­ру Мо­ги­ле. Стре­мясь про­ти­во­сто­ять пла­нам соз­да­ния са­мо­сто­ят. Ки­ев­ско­го пат­ри­ар­ха­та, Копинский Исаия вы­сту­пил идей­ным вдох­но­ви­те­лем ка­зац­ких вол­не­ний 1637-1638 годы. По­сле то­го, как в 1636 году пле­мян­ник Пет­ра Мо­ги­лы кн. И.Е. Виш­не­вец­кий ли­шил Копиского Исаию пра­ва опе­ки над Гус­тын­ским и Мгар­ским мо­на­сты­ря­ми, он пе­ре­се­лил­ся в По­ле­сье, пы­тал­ся че­рез суд вос­ста­но­вить свои пра­ва на управ­ле­ние Ми­хай­лов­ским Зла­то­вер­хим мон., без­ус­пеш­но жа­ло­вал­ся на сво­их про­тив­ни­ков польскому ко­ро­лю Вла­ди­сла­ву IV.

Из со­чи­не­ний Копинского Исаии наи­бо­лее из­вест­на «Ле­ст­ви­ца ду­хов­но­го по Бо­зе ино­чес­ко­го жи­тель­ст­ва» (др. на­зва­ние - «Ал­фа­вит ду­хов­ный в пол­зу ино­ком и мир­ским»), вклю­чаю­щая биб­лей­ские тол­ко­ва­ния и мо­лит­вен­ные сти­хо­сло­вия; в XVIII-XIX веков вы­дер­жа­ла 14 из­да­ний. Копинский Исаия при­над­ле­жат так­же «Про­тес­та­ция» [1621 год, совместно с Ио­вом (Бо­рецким) и Ие­зе­кии­лем (Кур­це­ви­чем)], в ко­то­рой впер­вые бы­ла вы­дви­ну­та идея о не­об­хо­ди­мо­сти пе­ре­хо­да пра­во­слав­но­го на­се­ле­ния Ре­чи По­спо­ли­той в под­дан­ст­во мо­с­ков­ско­го ца­ря, «Ста­тут Брат­ст­ва юно­ше­ско­го», «По­уче­ние кня­зю Ие­ре­мии Виш­не­вец­ко­му, от­сту­пив­ше­му от пра­во­сла­вия» (1631 год) и др. По­хо­ро­нен в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре.