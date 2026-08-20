КОПИГОЛЬД (англ. copyhold)

Держание на воле лорда и по обычаю манора, закрепленное за крестьянином на основании копии протокола манориального суда.

Копигольд - результат эволюции вилланского держания. Вместе с увеличением в роли денежного обращения и постепенного ухода в прошлое отработочной ренты (барщины), увеличивается экономическая самостоятельность хозяйствования зависимых крестьян. Крестьянин, могущий себе позволить копигольд, приносил лорду манора присягу, уплачивал вступной файн, оговаривал срок держания и ежегодную ренту и на основании всего этого в манориальной курии составлялся протокол, копию которого он получал на руки - она являлась подтверждением его прав. Копигольдер не был защищен общим правом Англии, все тяжбы подобного рода велись в суде манора. Именно крестьяне-копигольдеры больше остальных страдали от огораживаний - процесса превращения полей в пастбища.

Также как и фригольд копигольд был отменен в 1925 г.