КОПЕЙКА

КОПЕЙКА - русская монета , как правило, равная 1/100 рубля.

Се­реб­ря­ная копейка вве­де­на в об­ра­ще­ние в 1535 году, её мас­са (0,68-0,69 г) рав­ня­лась нов­го­род­ской день­ге (нов­го­род­ке), имев­шей хо­ж­де­ние в Рус. гос-ве по­сле при­сое­ди­не­ния Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да в 1478 году (см. так­же в ст. Де­неж­ные ре­фор­мы). В 1535-1718 годы копейка на ли­це­вой сто­ро­не име­ла изо­бра­же­ние всад­ни­ка с копь­ём в ру­ке (от­сю­да назв. «ко­пей­ная день­га»), под ко­нём - знак мо­нет­но­го дво­ра; на обо­рот­ной сто­ро­не - над­пись в несколько строк с име­нем и ти­ту­ла­ми пра­ви­те­ля. Но­ми­нал не обо­зна­чал­ся. Все де­неж­ные дво­ры ис­поль­зо­ва­ли для че­кан­ки про­во­ло­ку, по­это­му мо­не­та име­ла не­пра­виль­ную, близ­кую к ова­лу, фор­му. В 1610 году мас­са копейки умень­ши­лась до 0,56-0,54 г, в 1613 году - 0,50-0,48 г, в 1626 году - 0,47-0,46 г, в 1645 году - 0,46-0,45 г, в 1698 году - 0,38 г. В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия су­щест­во­ва­ния про­во­лоч­ной ко­пей­ки осо­бен­но за­мет­но ухуд­ши­лось и ка­че­ст­во се­реб­ра.

Для на­гра­ж­де­ния и вен­ча­ния на цар­ст­во (осы­па­ния ца­ря по вы­хо­де из Ус­пен­ско­го со­бо­ра) в XV-XVI веках вы­пус­ка­ли зо­ло­тые (час­то се­реб­ря­ные по­зо­ло­чен­ные) мо­не­ты, в т. ч. копейка, ис­поль­зуя штем­пе­ли обык­но­вен­ных мо­нет. В 1610 году пра­ви­тель­ст­во Ва­си­лия Шуй­ско­го при­ня­ло ре­ше­ние о че­кан­ке зо­ло­тых мо­нет (в т. ч. копейка) для де­неж­но­го об­ра­ще­ния, их вы­пус­ка­ли и польсколькие ин­тер­вен­ты, за­ни­мав­шие Мо­ск­ву в 1610-1612 годы. По нор­мам Тор­го­вой кни­ги зо­ло­тая К. (мас­са в пре­де­лах 0,53-0,69 г) от­но­си­лась к се­реб­ря­ной как 1:10. По­пыт­ка в 1656-1663 годы за­ме­нить се­реб­ря­ные копейки рав­но­цен­ны­ми мед­ны­ми со­про­во­ж­да­лась не­уме­рен­ной эмис­си­ей мед­ных де­нег и при­ве­ла к их обес­це­ни­ва­нию (в 1662 году от­но­ше­ние стои­мо­сти мед­ной копейки к се­реб­ря­ной бы­ло 1:15; см. так­же в ст. Мед­ный бунт 1662 года). В 1663 году вы­пуск мед­ных копеек пре­кра­ти­ли и их изъ­я­ли из об­ра­ще­ния.

Мед­ная копейка (уже ма­шин­ной че­кан­ки) с та­ким же изо­бра­же­ни­ем, как на се­ре­бря­ной, и бук­вен­ной (ки­рил­ли­чес­кой) да­той как осн. раз­мен­ная мо­не­та бы­ла вос­ста­нов­ле­на ца­рём Пет­ром I в 1704 году и че­ка­ни­лась в боль­шом ко­ли­че­ст­ве (по­след­няя про­во­лоч­ная се­реб­ря­ная копейка вы­пу­ще­на в 1718 году); при его пре­ем­ни­ках - толь­ко в ви­де проб­ных эк­зем­п­ля­ров, при императрице Ека­те­ри­не I (1725-1727 годы) - да­же квад­рат­ной фор­мы. При императрице Ека­те­ри­не II копейка вы­пус­ка­лась поч­ти еже­год­но; вы­пуск про­дол­жал­ся до 1916 года, при этом умень­ша­лись раз­мер и мас­са копейки.

На ли­це­вой сто­ро­не копейки в 1704–1916 годы, как пра­ви­ло, изо­бра­жа­ли дву­гла­во­го ор­ла или всад­ни­ка с ко­пьём, вен­зель мо­нар­ха, на обо­рот­ной - ста­ви­ли но­ми­нал или изо­бра­же­ние дву­гла­во­го ор­ла и но­ми­нал. Сфор­ми­ро­ва­лась си­сте­ма мо­нет­ных но­ми­на­лов, ос­но­ван­ная на копейке. В 1704-1726 годы вы­пус­ка­ли ал­тын (впер­вые в 1654 году; с 1839 года с обо­зна­че­ни­ем «3 ко­пей­ки»), с 1723 года - мед­ные пя­та­ки (5 копеек), с 1724 года - двух­ко­пе­еч­ные мо­не­ты (в 1724 и 1727 годы с но­ми­на­лом «грошь», за­тем «2 ко­пей­ки»). След­ст­ви­ем пет­ров­ской ре­фор­мы ста­ло и по­яв­ле­ние гри­вен­ни­ка (со­от­вет­ст­во­вал 10 копееу) и пол­ти­ны (с обоз­на­че­ни­ем «50 копеек» с конца XIX века). В 1760 году вве­де­ны се­реб­ря­ные пя­ти­ал­тын­ный (15 копеек) и дву­гри­вен­ный (20 копеек). В 1916 году вер­хов­ным ко­ман­до­ва­ни­ем герм. ар­мии на ок­ку­пи­ро­ван­ных тер­ри­то­ри­ях Рос­сии вы­пус­ка­лись же­лез­ные К. мел­ких (1, 2, 3 копеек) и бу­маж­ные круп­ных (20 и 50 копеек) но­ми­на­лов.

Вы­пуск копеек во­зоб­нов­лён в СССР с 1924 году. Сна­ча­ла их из­го­тав­ли­ва­ли из ме­ди, на ли­це­вой сто­ро­не изо­бра­жал­ся государственный герб с кру­го­вой ле­ген­дой «Про­ле­та­рии всех стран, сое­ди­няй­тесь!» и над­пи­сью «СССР», на обо­рот­ной - но­ми­нал (1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50) в вен­ке из ко­лось­ев и да­та вы­пус­ка. Впо­след­ст­вии в ка­чест­ве ма­те­риа­ла ис­поль­зо­ва­лись: мель­хи­ор, ла­тунь, мед­но-ни­ке­ле­вый, алю­ми­ние­во-брон­зо­вый сплав, бил­лон (бе­лый ме­талл). С 1925 года изо­бра­же­ние и ме­талл из­ме­ня­лись не­зна­чи­тель­но, с 1935 года ле­ген­да ис­чез­ла. В хо­де де­неж­ной ре­фор­мы 1997 года, по­сле не­боль­шо­го пе­ре­ры­ва (1992-1996 годы), был на­чат вы­пуск копеек но­во­го об­раз­ца: на ли­це­вой сто­ро­не - всад­ник с копь­ём (в па­мять о пер­вых копейках), над­пись «Банк Рос­сии», год вы­пус­ка; на обо­рот­ной - но­ми­нал (1, 5, 10, 25, 50) и винь­ет­ка. Копейки со­хра­ни­лась и в современных де­неж­ных сис­те­мах Ук­раи­ны (как 0,01 грив­ны) и Бе­ло­рус­сии (как 0,01 руб­ля).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)