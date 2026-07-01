КОПЕЙКА
КОПЕЙКА - русская монета, как правило, равная 1/100 рубля.
Серебряная копейка введена в обращение в 1535 году, её масса (0,68-0,69 г) равнялась новгородской деньге (новгородке), имевшей хождение в Рус. гос-ве после присоединения Великого Новгорода в 1478 году (см. также в ст. Денежные реформы). В 1535-1718 годы копейка на лицевой стороне имела изображение всадника с копьём в руке (отсюда назв. «копейная деньга»), под конём - знак монетного двора; на оборотной стороне - надпись в несколько строк с именем и титулами правителя. Номинал не обозначался. Все денежные дворы использовали для чеканки проволоку, поэтому монета имела неправильную, близкую к овалу, форму. В 1610 году масса копейки уменьшилась до 0,56-0,54 г, в 1613 году - 0,50-0,48 г, в 1626 году - 0,47-0,46 г, в 1645 году - 0,46-0,45 г, в 1698 году - 0,38 г. В последние десятилетия существования проволочной копейки особенно заметно ухудшилось и качество серебра.
Для награждения и венчания на царство (осыпания царя по выходе из Успенского собора) в XV-XVI веках выпускали золотые (часто серебряные позолоченные) монеты, в т. ч. копейка, используя штемпели обыкновенных монет. В 1610 году правительство Василия Шуйского приняло решение о чеканке золотых монет (в т. ч. копейка) для денежного обращения, их выпускали и польсколькие интервенты, занимавшие Москву в 1610-1612 годы. По нормам Торговой книги золотая К. (масса в пределах 0,53-0,69 г) относилась к серебряной как 1:10. Попытка в 1656-1663 годы заменить серебряные копейки равноценными медными сопровождалась неумеренной эмиссией медных денег и привела к их обесцениванию (в 1662 году отношение стоимости медной копейки к серебряной было 1:15; см. также в ст. Медный бунт 1662 года). В 1663 году выпуск медных копеек прекратили и их изъяли из обращения.
Медная копейка (уже машинной чеканки) с таким же изображением, как на серебряной, и буквенной (кириллической) датой как осн. разменная монета была восстановлена царём Петром I в 1704 году и чеканилась в большом количестве (последняя проволочная серебряная копейка выпущена в 1718 году); при его преемниках - только в виде пробных экземпляров, при императрице Екатерине I (1725-1727 годы) - даже квадратной формы. При императрице Екатерине II копейка выпускалась почти ежегодно; выпуск продолжался до 1916 года, при этом уменьшались размер и масса копейки.
На лицевой стороне копейки в 1704–1916 годы, как правило, изображали двуглавого орла или всадника с копьём, вензель монарха, на оборотной - ставили номинал или изображение двуглавого орла и номинал. Сформировалась система монетных номиналов, основанная на копейке. В 1704-1726 годы выпускали алтын (впервые в 1654 году; с 1839 года с обозначением «3 копейки»), с 1723 года - медные пятаки (5 копеек), с 1724 года - двухкопеечные монеты (в 1724 и 1727 годы с номиналом «грошь», затем «2 копейки»). Следствием петровской реформы стало и появление гривенника (соответствовал 10 копееу) и полтины (с обозначением «50 копеек» с конца XIX века). В 1760 году введены серебряные пятиалтынный (15 копеек) и двугривенный (20 копеек). В 1916 году верховным командованием герм. армии на оккупированных территориях России выпускались железные К. мелких (1, 2, 3 копеек) и бумажные крупных (20 и 50 копеек) номиналов.
Выпуск копеек возобновлён в СССР с 1924 году. Сначала их изготавливали из меди, на лицевой стороне изображался государственный герб с круговой легендой «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и надписью «СССР», на оборотной - номинал (1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50) в венке из колосьев и дата выпуска. Впоследствии в качестве материала использовались: мельхиор, латунь, медно-никелевый, алюминиево-бронзовый сплав, биллон (белый металл). С 1925 года изображение и металл изменялись незначительно, с 1935 года легенда исчезла. В ходе денежной реформы 1997 года, после небольшого перерыва (1992-1996 годы), был начат выпуск копеек нового образца: на лицевой стороне - всадник с копьём (в память о первых копейках), надпись «Банк России», год выпуска; на оборотной - номинал (1, 5, 10, 25, 50) и виньетка. Копейки сохранилась и в современных денежных системах Украины (как 0,01 гривны) и Белоруссии (как 0,01 рубля).
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