КОПЕТДАГ

КОПЕТДАГ - горы, главным образом на севере Ирана.

Мень­шая, се­вер­ная, часть рас­по­ло­же­на на юге Турк­ме­нии; крае­вая часть Турк­ме­но-Хо­ра­сан­ских гор, об­ра­зую­щих северное об­рам­ле­ние Иран­ско­го на­го­рья. На се­ве­ре Копетдаг рез­ко гра­ни­чит с рав­ни­ной Ка­ра­ку­мов. Дли­на около 650 км, ши­ри­на от 40 км на юго-вос­то­ке до 175 км на се­ве­ро-за­па­де. Выс­шая точ­ка Хе­зар-Месд­жед (3117 м) на­хо­дит­ся на од­но­им. хреб­те в Ира­не.

Рель­еф.

Копетдаг - склад­ча­тые низ­ко- и сред­не­го­рья с не­сколь­ки­ми яру­са­ми вы­ров­нен­ных по­верх­но­стей, рас­чле­нён­ных в хо­де но­вей­ше­го под­ня­тия. Осо­бен­ность хреб­тов Копетдага - пло­ская фор­ма их вер­шин. Ос­та­точ­ные плос­ко­го­рья рез­ко кон­тра­сти­ру­ют с кру­тос­клон­ны­ми мо­ло­ды­ми вре­за­ми. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны асим­мет­рич­ные куэ­сто­вые гря­ды и сто­ло­вые пла­то. В гли­ни­сто-мер­ге­ли­стых тол­щах раз­вит карст; в из­вест­ня­ках юр­ско­го воз­рас­та об­ра­зо­ва­лась Ба­хар­ден­ская пе­щера с под­зем­ным ми­нер. оз. Коу-Ата. В рель­е­фе К. сво­ей пря­мо­ли­ней­но­стью вы­де­ля­ет­ся ска­ли­стая Пе­ре­до­вая цепь (высота до 2000 м) с по­ло­гим южным и кру­тым северными скло­на­ми, от­де­лён­ная Боль­шим Ко­пет­даг­ским до­лом от сис­те­мы при­гра­нич­ных и осе­вых хреб­тов. Пе­ре­до­вая цепь и боль­шин­ст­во осе­вых хреб­тов вы­тя­ну­ты с юго-вос­то­ка на се­ве­ро-за­пад.

На се­ве­ро-за­па­де Копетдаг раз­де­ля­ет­ся на несколько вет­вей ши­ро­ки­ми тер­ра­си­ро­ван­ны­ми про­доль­ны­ми до­ли­на­ми рек, сре­ди них круп­ней­шие - Сум­бар, Чан­дыр и До­рун­гер. Центральная часть Копетдаг про­ре­за­на сквоз­ны­ми ущель­я­ми сред­не­го те­че­ния р. Ат­рек и ни­зовь­ев р. Ке­шеф­руд. На юго-вос­то­ке сквоз­ное уще­лье р. Тед­жен от­де­ля­ет Копетдаг от воз­вы­шен­но­сти Бад­хыз. Вдоль под­но­жий обыч­ны по­ло­сы пред­го­рий, об­ра­зо­ван­ных це­пью хол­мов (высота 100-300 м) с по­ло­ги­ми вер­ши­на­ми и силь­но­расч­ле­нён­ны­ми скло­на­ми, при­даю­щи­ми рель­е­фу ха­рак­тер бед­лен­да. Ха­рак­тер­ны лёс­со­вые под­гор­ные шлей­фы.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. В тек­то­нических от­но­ше­нии Копетдаг пред­став­ля­ют со­бой склад­ча­тую сис­те­му До­б­руд­жан­ско(Доб­руд­жин­ско)-Крым­ско-Кав­каз­ско-Копетдагской вет­ви Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го под­виж­но­го поя­са, струк­ту­ра ко­то­рой сфор­ми­ро­ва­на в аль­пий­скую эпо­ху тек­то­ге­не­за в кон­це мио­це­на. Ин­тен­сив­ные не­отек­то­нического под­ня­тия в плио­це­не и чет­вер­тич­ном пе­рио­де соз­да­ли круп­ные чер­ты современного гор­но­го рель­е­фа. Копетдг сло­жен ком­плек­сом юр­ско-па­лео­це­но­вых мел­ко­вод­но-мор­ских кар­бо­нат­ных и тер­ри­ген­ных от­ло­же­ний (из­вест­ня­ки, мер­ге­ли, пес­ча­ни­ки, конг­ло­ме­ра­ты и гли­ны) мощ­но­стью до 8-10 км, за­ле­гаю­щим на раз­мы­той по­верх­но­сти па­лео­зой­ско­го и ран­не­ме­зо­зой­ско­го склад­ча­то­го фун­да­мен­та. От­ло­же­ния смя­ты в ши­ро­кие, час­то ко­роб­ча­тые (сун­дуч­ные) склад­ки, ко­то­рые пе­ре­се­че­ны сдви­га­ми северо-западных, а так­же северо-восточных про­сти­ра­ний. На се­ве­ре склад­ча­тая сис­те­ма Копетдаг от­де­ле­на круп­ным раз­ло­мом от Пред­ко­пет­даг­ско­го пе­ре­до­во­го (крае­во­го) про­ги­ба, за­пол­нен­но­го верх­не­оли­го­цен-чет­вер­тич­ны­ми об­ло­моч­ны­ми от­ло­же­ния­ми (мо­лас­сой) мощ­но­стью до 2,5 км. Зо­на раз­ло­ма от­ме­че­на мно­го­числ. ис­точ­ни­ка­ми ми­не­раль­ных, в т. ч. тер­маль­ных, вод. Копетдг со­хра­ня­ет вы­со­кую тек­то­нич. под­виж­ность, со­про­во­ж­даю­щую­ся ин­тен­сив­ной сейс­мич­но­стью. В XX веке силь­ные раз­ру­ши­тель­ные зем­ле­тря­се­ния про­изо­шли в 1929 году (маг­ни­ту­да 7,4), в 1948 году (аш­ха­бад­ское, маг­ни­ту­да 7,3). Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния ба­ри­та, ви­те­ри­та, глин, пес­ков, пес­ча­но-гра­вий­ных сме­сей; про­яв­ле­ния ртут­ных, мышь­я­ко­вых и по­ли­ме­тал­лических руд.

Кли­мат.

Кли­мат суб­тро­пический су­хой вос­точ­носре­ди­зем­но­мор­ско­го ти­па. Сред­няя темп-ра ян­ва­ря по­ни­жа­ет­ся с вы­со­той от 1 до –4 °C, ию­ля - от 29 до 18 °C. Осад­ков вы­па­да­ет в год от 150 мм (в под­но­жи­ях) до 500 мм в верх­них час­тях на­вет­рен­ных скло­нов; мак­си­мум в мар­те - ап­ре­ле (сре­ди­зем­но­мор­ские ци­кло­ны по­ляр­но­го фрон­та). Ис­па­ряе­мость ле­том пре­вы­ша­ет ко­ли­че­ст­во осад­ков в 3-4 раза. Зи­мой в до­ли­нах обыч­ны рез­кие по­те­п­ле­ния в ре­зуль­та­те дей­ст­вия фё­нов.

По­верх­но­ст­ные во­ды.

Основные ре­ки: Ат­рек (с при­то­ком Сум­бар), впа­даю­щий в Кас­пий­ское море, а так­же Тед­жен и Мур­габ, сле­по за­кан­чи­ваю­щие­ся в Ка­ра­ку­мах. Вслед­ст­вие су­хо­сти кли­ма­та и ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния во­до­про­ни­цае­мых гор­ных по­род бо­лее мел­кие ре­ки пе­ре­сы­ха­ют на зна­чит. час­ти сво­их ру­сел или пре­вра­ща­ют­ся в це­поч­ки за­со­лён­ных озёр.

Ти­пы ланд­шаф­тов.

Вы­сот­ная по­яс­ность ланд­шаф­тов Копетдага име­ет свои осо­бен­но­сти: от­сут­ст­ву­ет гор­но-лес­ной по­яс, пре­об­ла­да­ют гор­ные пус­тын­ные и степ­ные поя­са. Лёс­со­вые под­гор­ные шлей­фы и хол­ми­стые пред­го­рья (до высоты 300 м) за­ня­ты пус­тын­ны­ми ланд­шаф­тами на свет­лых се­ро­зё­мах. Пер­вич­ная рас­ти­тель­ность пред­став­ле­на ве­сен­ни­ми эфе­мер­ны­ми осо­ко­во-мят­ли­ко­вы­ми со­об­ще­ст­ва­ми с пре­об­л­а­да­ни­ем тол­сто­стол­би­ко­вой осо­ки и жи­во­ро­дя­ще­го мят­ли­ка. К северо-восточным под­но­жи­ям Копетдага при­мы­ка­ют оа­зи­сы, в т. ч. круп­ней­шие в Турк­ме­нии - Ахал­те­кин­ский (с г. Аш­ха­бад) и Атек­ский, где раз­ви­ты са­до­вод­ст­во и зем­ле­де­лие с ис­кус­ст­вен­ным оро­ше­ни­ем. В вы­со­ких пред­горь­ях и от­час­ти в низ­ко­горь­ях (на высоту 300-600 м) пре­об­ла­да­ют гор­ные по­лу­пус­тын­ные эфе­ме­ро­во-по­лын­ные ланд­шаф­ты на бо­лее тём­ных гор­ных се­ро­зё­мах, с боль­шой при­ме­сью мно­го­лет­ни­ков (ви­ды ку­зи­ний, зон­тич­ные).

В пус­тын­ные и по­лу­пус­тын­ные пред­го­рья про­ника­ют многие оби­та­те­ли пус­тын­ных под­гор­ных рав­нин; ха­рак­тер­ны не встре­чаю­щие­ся на этих рав­ни­нах пер­сид­ская пес­чан­ка, мы­ше­вид­ный хо­мя­чок, ры­же­ва­тая пи­щу­ха. Из хищ­ни­ков - кот ма­нул, гие­на, ин­дий­ский ме­до­ед, из реп­ти­лий - стре­ла-змея и очень ядо­ви­тая гюр­за. В сред­не­го­рье (на высоту 600-1150 м) раз­ви­ты пы­рей­но-круп­но­зла­ко­вые суб­тро­пические гор­ные сте­пи на гор­ных свет­ло-каш­та­но­вых поч­вах. В гор­ных сте­пях оби­та­ют аф­ган­ская сле­пу­шон­ка, се­рый хо­мя­чок, гюр­за, встре­ча­ют­ся ди­ко­браз и гор­ный ба­ран. В дре­вес­но-кус­тар­ни­ко­вых за­рос­лях уще­лий оби­та­ют ка­бан, ле­о­пард, лес­ная со­ня; гнез­дят­ся зе­лё­ный дя­тел и чёр­ный дрозд. В вы­со­ко­го­рье (на высоту 1150-2200 м) ха­рак­тер­ны ланд­шаф­ты гор­ных ко­выль­но-тип­ча­ко­вых сте­пей на тём­но-каш­та­но­вых поч­вах, за­рос­ли ар­чов­ни­ков. На бо­лее су­хих ка­ме­ни­стых скло­нах обыч­ны за­рос­ли на­гор­ных ксе­ро­фи­тов (акан­то­ли­мон, ка­ме­де­нос­ный тра­га­кан­то­вый ас­т­ра­гал и др.). Из жи­вот­ных встре­ча­ют­ся ка­бан, за­яц-то­лай и ры­же­ва­тая пи­щу­ха, ле­том не­ре­док гор­ный ба­ран; в ар­чов­ни­ках из птиц – вя­хирь, ар­чо­вый ду­бо­нос, чёр­ный гриф; на от­вес­ных утёсах и кру­тых ска­лах - без­оа­ро­вый ко­зёл. Вы­ше 2200 м гор­но-степ­ные ланд­шаф­ты сме­ня­ют­ся гор­но-лу­го­вы­ми на суг­ли­ни­сто-щеб­ни­стых суб­аль­пий­ских поч­вах; мно­го скал и осы­пей. На южных скло­нах Копетдага про­из­ра­ста­ют на­гор­ные ксе­ро­фи­ты, вы­ше 1800 м участки ред­ко­ле­сья из ар­чи, на юго-вос­то­ке - из фис­таш­ки. Ле­са, главным образом ту­гай­ные, встре­ча­ют­ся в бо­лее ув­лаж­нён­ных до­ли­нах западного Копетдаг, ку­да про­ник­ли пред­ста­ви­те­ли древ­ней гир­кан­ской (се­ве­роиран­ской) фло­ры; сре­ди них мно­го ди­ких пло­до­вых (грец­кий орех, гра­нат­ник, ин­жир, мин­даль, муш­му­ла, гру­ша, бар­ба­рис, боя­рыш­ни­ки, ди­кий ви­но­град и др.), об­ра­зую­щих на дни­щах до­лин лен­ты «ле­со­са­дов».

Эко­ло­ги­че­ские про­бле­мы и ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии. В Копетдаге, где со­хра­ня­ет­ся от­гон­ное ско­то­вод­ст­во, из-за пе­ре­вы­па­са до­маш­не­го ско­та за­труд­не­но ес­те­ст­вен­ное во­зоб­нов­ле­ние дре­вес­но-кус­тар­ни­ко­вой рас­ти­тель­но­сти, мес­та­ми гор­ные скло­ны по­кры­ты се­тью троп и эро­зи­он­ных рыт­вин. Для ох­ра­ны при­род­ных ланд­шаф­тов в Турк­ме­нии соз­да­ны Ко­пет­даг­ский и Сюнт-Ха­сар­даг­ский за­по­вед­ни­ки, в Ира­не - национальный парк Тан­ду­рех и ох­ра­няе­мая тер­ри­то­рия Са­ра­ни. По­пу­ляр­ны гор­ные ку­рор­ты Фи­рю­за и Арч­ман (Турк­ме­ния).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)