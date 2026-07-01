КОПЕТДАГ
КОПЕТДАГ - горы, главным образом на севере Ирана.
Меньшая, северная, часть расположена на юге Туркмении; краевая часть Туркмено-Хорасанских гор, образующих северное обрамление Иранского нагорья. На севере Копетдаг резко граничит с равниной Каракумов. Длина около 650 км, ширина от 40 км на юго-востоке до 175 км на северо-западе. Высшая точка Хезар-Месджед (3117 м) находится на одноим. хребте в Иране.
Рельеф.
Копетдаг - складчатые низко- и среднегорья с несколькими ярусами выровненных поверхностей, расчленённых в ходе новейшего поднятия. Особенность хребтов Копетдага - плоская форма их вершин. Остаточные плоскогорья резко контрастируют с крутосклонными молодыми врезами. Широко распространены асимметричные куэстовые гряды и столовые плато. В глинисто-мергелистых толщах развит карст; в известняках юрского возраста образовалась Бахарденская пещера с подземным минер. оз. Коу-Ата. В рельефе К. своей прямолинейностью выделяется скалистая Передовая цепь (высота до 2000 м) с пологим южным и крутым северными склонами, отделённая Большим Копетдагским долом от системы приграничных и осевых хребтов. Передовая цепь и большинство осевых хребтов вытянуты с юго-востока на северо-запад.
На северо-западе Копетдаг разделяется на несколько ветвей широкими террасированными продольными долинами рек, среди них крупнейшие - Сумбар, Чандыр и Дорунгер. Центральная часть Копетдаг прорезана сквозными ущельями среднего течения р. Атрек и низовьев р. Кешефруд. На юго-востоке сквозное ущелье р. Теджен отделяет Копетдаг от возвышенности Бадхыз. Вдоль подножий обычны полосы предгорий, образованных цепью холмов (высота 100-300 м) с пологими вершинами и сильнорасчленёнными склонами, придающими рельефу характер бедленда. Характерны лёссовые подгорные шлейфы.
Геологическое строение и полезные ископаемые. В тектонических отношении Копетдаг представляют собой складчатую систему Добруджанско(Добруджинско)-Крымско-Кавказско-Копетдагской ветви Альпийско-Гималайского подвижного пояса, структура которой сформирована в альпийскую эпоху тектогенеза в конце миоцена. Интенсивные неотектонического поднятия в плиоцене и четвертичном периоде создали крупные черты современного горного рельефа. Копетдг сложен комплексом юрско-палеоценовых мелководно-морских карбонатных и терригенных отложений (известняки, мергели, песчаники, конгломераты и глины) мощностью до 8-10 км, залегающим на размытой поверхности палеозойского и раннемезозойского складчатого фундамента. Отложения смяты в широкие, часто коробчатые (сундучные) складки, которые пересечены сдвигами северо-западных, а также северо-восточных простираний. На севере складчатая система Копетдаг отделена крупным разломом от Предкопетдагского передового (краевого) прогиба, заполненного верхнеолигоцен-четвертичными обломочными отложениями (молассой) мощностью до 2,5 км. Зона разлома отмечена многочисл. источниками минеральных, в т. ч. термальных, вод. Копетдг сохраняет высокую тектонич. подвижность, сопровождающуюся интенсивной сейсмичностью. В XX веке сильные разрушительные землетрясения произошли в 1929 году (магнитуда 7,4), в 1948 году (ашхабадское, магнитуда 7,3). Известны месторождения барита, витерита, глин, песков, песчано-гравийных смесей; проявления ртутных, мышьяковых и полиметаллических руд.
Климат.
Климат субтропический сухой восточносредиземноморского типа. Средняя темп-ра января понижается с высотой от 1 до –4 °C, июля - от 29 до 18 °C. Осадков выпадает в год от 150 мм (в подножиях) до 500 мм в верхних частях наветренных склонов; максимум в марте - апреле (средиземноморские циклоны полярного фронта). Испаряемость летом превышает количество осадков в 3-4 раза. Зимой в долинах обычны резкие потепления в результате действия фёнов.
Поверхностные воды.
Основные реки: Атрек (с притоком Сумбар), впадающий в Каспийское море, а также Теджен и Мургаб, слепо заканчивающиеся в Каракумах. Вследствие сухости климата и широкого распространения водопроницаемых горных пород более мелкие реки пересыхают на значит. части своих русел или превращаются в цепочки засолённых озёр.
Типы ландшафтов.
Высотная поясность ландшафтов Копетдага имеет свои особенности: отсутствует горно-лесной пояс, преобладают горные пустынные и степные пояса. Лёссовые подгорные шлейфы и холмистые предгорья (до высоты 300 м) заняты пустынными ландшафтами на светлых серозёмах. Первичная растительность представлена весенними эфемерными осоково-мятликовыми сообществами с преобладанием толстостолбиковой осоки и живородящего мятлика. К северо-восточным подножиям Копетдага примыкают оазисы, в т. ч. крупнейшие в Туркмении - Ахалтекинский (с г. Ашхабад) и Атекский, где развиты садоводство и земледелие с искусственным орошением. В высоких предгорьях и отчасти в низкогорьях (на высоту 300-600 м) преобладают горные полупустынные эфемерово-полынные ландшафты на более тёмных горных серозёмах, с большой примесью многолетников (виды кузиний, зонтичные).
В пустынные и полупустынные предгорья проникают многие обитатели пустынных подгорных равнин; характерны не встречающиеся на этих равнинах персидская песчанка, мышевидный хомячок, рыжеватая пищуха. Из хищников - кот манул, гиена, индийский медоед, из рептилий - стрела-змея и очень ядовитая гюрза. В среднегорье (на высоту 600-1150 м) развиты пырейно-крупнозлаковые субтропические горные степи на горных светло-каштановых почвах. В горных степях обитают афганская слепушонка, серый хомячок, гюрза, встречаются дикобраз и горный баран. В древесно-кустарниковых зарослях ущелий обитают кабан, леопард, лесная соня; гнездятся зелёный дятел и чёрный дрозд. В высокогорье (на высоту 1150-2200 м) характерны ландшафты горных ковыльно-типчаковых степей на тёмно-каштановых почвах, заросли арчовников. На более сухих каменистых склонах обычны заросли нагорных ксерофитов (акантолимон, камеденосный трагакантовый астрагал и др.). Из животных встречаются кабан, заяц-толай и рыжеватая пищуха, летом нередок горный баран; в арчовниках из птиц – вяхирь, арчовый дубонос, чёрный гриф; на отвесных утёсах и крутых скалах - безоаровый козёл. Выше 2200 м горно-степные ландшафты сменяются горно-луговыми на суглинисто-щебнистых субальпийских почвах; много скал и осыпей. На южных склонах Копетдага произрастают нагорные ксерофиты, выше 1800 м участки редколесья из арчи, на юго-востоке - из фисташки. Леса, главным образом тугайные, встречаются в более увлажнённых долинах западного Копетдаг, куда проникли представители древней гирканской (североиранской) флоры; среди них много диких плодовых (грецкий орех, гранатник, инжир, миндаль, мушмула, груша, барбарис, боярышники, дикий виноград и др.), образующих на днищах долин ленты «лесосадов».
Экологические проблемы и охраняемые природные территории. В Копетдаге, где сохраняется отгонное скотоводство, из-за перевыпаса домашнего скота затруднено естественное возобновление древесно-кустарниковой растительности, местами горные склоны покрыты сетью троп и эрозионных рытвин. Для охраны природных ландшафтов в Туркмении созданы Копетдагский и Сюнт-Хасардагский заповедники, в Иране - национальный парк Тандурех и охраняемая территория Сарани. Популярны горные курорты Фирюза и Арчман (Туркмения).