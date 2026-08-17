КОПЁНСКИЙ ЧААТАС
КОПЁНСКИЙ ЧААТАС - рупнейший древнехакасский княжеский могильник типа чаатас.
Относящийся к Чаатас культуре (VI - первая половина IX веков) в урочище Копён-Харагай, на левом берегу Енисея в устье р. Тесь (Боградский р-н Хакасии, Россия).
Первые научные описания с 1720-х годов в ходе академических экспедиций Д.Г. Мессершмидта, И.Г. Гмелина, Г.Ф. Миллера составлены на основе сведений бродяги Я.В. Селенги, который, добывая сокровища, прожил в землянке на Копёнском чаатасе около 20 лет.
Копёнский чаатас содержит несколько сотен каменных курганов, богатые захоронения которых большая часть разграблены в XVIII веке. Около 40 курганов знати образуют 7 фамильных рядов. С.В. Киселёвым и Л.А. Евтюховой в 1939-1940 годы раскопано 6 курганов выс. до 2,5 м, которые оказались руинами многоугольных мавзолеев со стенами из камня-плитняка и подземными камерами. Снаружи у каждого угла мавзолея устанавливалась вертикальная каменная стела. Несмотря на то, что захоронения были разграблены, в ходе раскопок найдены сотни изделий, связанных с культурой средне-вековья.
Древнехакасского государства (Кыргызского каганата), в т. ч. роскошно орнаментированные золотые, серебряные, бронзовые, стальные и др. изделия. Предполагают, что рельефные бронзовые фигурки, украшавшие луки сёдел (рис., 1), представляют мифологические сцены «космической охоты»; изображённые на них всадники-лучники впервые позволили детально представить облик и костюм степняка того времени.
Многочисленные ременные накладки украшены фигурами фениксов, уток, львов, крылатых драконов, «смоквами», растит. узором (интерпретируют как символы бесконечности жизни и борьбы света с тьмой, связанные с манихейством) и др.
Набор золотых пиршественных сосудов (рис., 2) на блюде имел поясняющие надписи енисейским руничным письмом (см. в ст. Орхоно-енисейские надписи), указывавшие на чистоту золота и поднесённую князю драгоценными изделиями дань (кюмюш).
Находки хранятся в ГИМ.
Разграбление могильника возобновилось в конце XX - начале XXI веков.