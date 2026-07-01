КОПЕНГАГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОПЕНГАГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - крупнейший вуз и исследовательский центр Дании.

Ос­но­ван в 1479 году по ука­зу ко­ро­ля Кри­стиа­на I с одоб­ре­ния па­пы Рим­ско­го Сик­ста IV как бо­го­слов­ское учеб­ное за­ве­де­ние в со­ста­ве 4 фа­куль­те­тов: тео­ло­гии, фи­ло­со­фии, ме­ди­ци­ны и пра­ва.

Со­глас­но ус­та­ву Копенгагенского университета был свое­об­раз­ной «ака­де­ми­че­ской рес­пуб­ли­кой» с соб­ст­вен­ны­ми за­ко­на­ми, су­да­ми и тю­рем­ной сис­те­мой. Управ­ля­ли университетом рек­тор и Кон­си­сто­рия (в 2004 году за­ме­не­на Со­ве­том управ­ляю­щих).

В 1537 году Копенгагенский университет пре­об­ра­зо­ван в Еван­ге­лическую лю­те­ран­скую се­ми­на­рию, вос­ста­нов­лен в ста­ту­се университета ус­та­вом 1788 года.

В 1842-1850 годы струк­ту­ра университета бы­ла ре­кон­ст­руи­ро­ва­на, соз­да­ны фа­куль­те­ты: ме­ди­цин­ский, юрис­пру­ден­ции и по­ли­тических на­ук, ес­тественных на­ук и ма­те­ма­ти­ки, гу­ма­ни­тар­ный и др. Позд­нее от­кры­ты: Бо­та­нический сад (1874 год), Зоо­ло­гический му­зей (1862 год), По­ли­тех­нический кол­ледж (1890 год), Гео­ло­гический му­зей (1893 год), Арк­тическая стан­ция (1906 год) и др.

В конце XX века об­ра­зо­ван факультет со­ци­аль­ных на­ук, в 2007 году на ос­но­ве объ­е­ди­не­ния Копенгагенского университета с Ко­ро­лев­ским ве­те­ри­нар­ным и сельско-хозяйственным университетом (1856 год, Фре­де­рик­сборг) и Дат­ским университетом фар­ма­цев­тических на­ук (1892 год, Ко­пен­га­ген) соз­да­ны факультет на­ук о жиз­ни и факультет фар­ма­цевтических на­ук.

В Копенгагенском университете в раз­ное вре­мя учи­лись или пре­по­да­ва­ли: Х. Аус­гримс­сон - пре­мьер-министр Ис­лан­дии (2004-2006 годы), датские учё­ные Бар­то­лин, фи­зик Х.К. Эр­стед, ас­тро­но­мы Т. Бра­ге, О. Рё­мер, Б. Стрём­грен, пи­са­тель Г. Бран­дес, фи­ло­со­фы Н. Грун­дт­виг, С. Кьер­ке­гор, лин­гвист Л. Ельм­слев, язы­ко­вед Р.К. Раск, П. Шлю­тер - пре­мьер-министр Да­нии (1982-1993 годы); лау­реа­ты Но­бе­лев­ской пре­мии - Н. Бор, О. Бор, Х. Дам, Н. Ер­не, А. Крог, Б. Мот­тель­сон, Е. Скоу, Й. Фи­би­гер, Н. Фин­зен.

В со­ста­ве Копенгагенского университета (2008 год): 8 фа­куль­те­тов, св. 100 различных струк­тур (де­пар­та­мен­тов, ин­сти­ту­тов, ла­бо­ра­то­рий, цен­тров и т. п.), в т. ч. Институт ас­тро­но­мии, фи­зи­ки и гео­фи­зи­ки [1920 год, с 1965 года им. Н. Бо­ра; в его со­ста­ве ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия (1642 год), ла­бо­ра­то­рия Х.К. Эр­сте­да, Гео­фи­зический институт], Скандинавский институт изу­че­ния Азии (NIAS, 1968 год), Био­ло­гический институт, круп­ней­шая и ста­рей­шая библиотека Да­нии (1482 год, ок. 2 млн. ед. хр.), Му­зей ес­тественой ис­то­рии (соз­дан в 2004 году объ­е­ди­не­ни­ем бо­та­нического, зоо­ло­гического и гео­ло­гического му­зе­ев, бо­та­нического са­да и биб­лио­те­ки).

Обу­ча­ют­ся около 38 тыс. сту­ден­тов.

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