КОПЕНГАГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОПЕНГАГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - крупнейший вуз и исследовательский центр Дании.
Основан в 1479 году по указу короля Кристиана I с одобрения папы Римского Сикста IV как богословское учебное заведение в составе 4 факультетов: теологии, философии, медицины и права.
Согласно уставу Копенгагенского университета был своеобразной «академической республикой» с собственными законами, судами и тюремной системой. Управляли университетом ректор и Консистория (в 2004 году заменена Советом управляющих).
В 1537 году Копенгагенский университет преобразован в Евангелическую лютеранскую семинарию, восстановлен в статусе университета уставом 1788 года.
В 1842-1850 годы структура университета была реконструирована, созданы факультеты: медицинский, юриспруденции и политических наук, естественных наук и математики, гуманитарный и др. Позднее открыты: Ботанический сад (1874 год), Зоологический музей (1862 год), Политехнический колледж (1890 год), Геологический музей (1893 год), Арктическая станция (1906 год) и др.
В конце XX века образован факультет социальных наук, в 2007 году на основе объединения Копенгагенского университета с Королевским ветеринарным и сельско-хозяйственным университетом (1856 год, Фредериксборг) и Датским университетом фармацевтических наук (1892 год, Копенгаген) созданы факультет наук о жизни и факультет фармацевтических наук.
В Копенгагенском университете в разное время учились или преподавали: Х. Аусгримссон - премьер-министр Исландии (2004-2006 годы), датские учёные Бартолин, физик Х.К. Эрстед, астрономы Т. Браге, О. Рёмер, Б. Стрёмгрен, писатель Г. Брандес, философы Н. Грундтвиг, С. Кьеркегор, лингвист Л. Ельмслев, языковед Р.К. Раск, П. Шлютер - премьер-министр Дании (1982-1993 годы); лауреаты Нобелевской премии - Н. Бор, О. Бор, Х. Дам, Н. Ерне, А. Крог, Б. Моттельсон, Е. Скоу, Й. Фибигер, Н. Финзен.
В составе Копенгагенского университета (2008 год): 8 факультетов, св. 100 различных структур (департаментов, институтов, лабораторий, центров и т. п.), в т. ч. Институт астрономии, физики и геофизики [1920 год, с 1965 года им. Н. Бора; в его составе астрономическая обсерватория (1642 год), лаборатория Х.К. Эрстеда, Геофизический институт], Скандинавский институт изучения Азии (NIAS, 1968 год), Биологический институт, крупнейшая и старейшая библиотека Дании (1482 год, ок. 2 млн. ед. хр.), Музей естественой истории (создан в 2004 году объединением ботанического, зоологического и геологического музеев, ботанического сада и библиотеки).
Обучаются около 38 тыс. студентов.