КОПЕНГАГЕН

КОПЕНГА́ГЕН - столица Дании.

Ад­ми­ни­ст­ра­тив­но вхо­дит в Сто­лич­ный ре­ги­он (до ре­фор­мы 2007 года имел ста­тус са­мо­сто­ятельной административной еди­ни­цы - ам­та). Рас­по­ло­жен на западном по­бе­ре­жье прол. Эре­сунн, на о. Зе­лан­дия (б. ч. тер­ри­то­рии го­ро­да) и о. Ама­гер, ко­то­рые со­еди­не­ны мос­та­ми.

Население 509,9 тыс. человек (2008 год). С при­го­ро­да­ми и го­ро­да­ми-спут­ни­ка­ми (круп­ней­шие: Фре­де­рикс­берг - около 93 тыс. человек; Ген­тоф­те - около 69 тыс. человек; Глад­сак­се - около 62 тыс. человек; Хель­си­нор - около 61 тыс. человек) об­ра­зу­ет об­шир­ную ко­нур­ба­цию Боль­шой Ко­пен­га­ген с населением св. 1835 тыс. человек (около 6% пло­ща­ди, св. 30% населения стра­ны; 2008 год).

В конце XX века в ре­зуль­та­те ак­тив­ной ин­тегра­ции, в т. ч. эко­но­ми­че­ской, с рай­оном юго-западного по­бе­ре­жья Шве­ции (п-ов Ско­не, рай­он г. Маль­мё) сфор­ми­ро­вал­ся т. н. Эре­сунн-ре­ги­он, в пре­де­лах ко­то­ро­го сло­жи­лась при­гра­нич­ная датско-шведская аг­ло­ме­ра­ция Ко­пен­га­ген-Маль­мё с населением св. 3,6 млн. человек (2008 год), круп­ней­шая в стра­нах Скан­ди­на­вии. Важ­ный транс­порт­ный узел Северной Ев­ро­пы и стран Бал­тии: Копенгаген на­хо­дит­ся на пе­ре­се­че­нии ав­то­мо­биль­ных и железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей (со­еди­ня­ют Скан­ди­нав­ский п-ов со стра­на­ми кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей) и морских пу­тей, свя­зы­ваю­щих бас­сейн Бал­тий­ско­го м. с Ат­лан­ти­че­ским ок. Па­ром­ное со­об­ще­ние с г. Ос­ло (Нор­ве­гия) и г. Сви­но­уйсь­це (Поль­ша).

Со­еди­нён с г. Маль­мё мос­том че­рез прол. Эре­сунн (2000 год; ав­то­мо­биль­но-же­лез­но­до­рож­ный пу­те­про­вод, об­щая про­тя­жён­ность 15,8 км). С 2001 года дей­ст­ву­ет еди­ный морской порт Ко­пен­га­ген - Маль­мё, вто­рой по зна­чи­мо­сти в стра­нах Скан­ди­на­вии по­сле швед. пор­та Гё­те­борг (дли­на при­ча­лов 16,5 км, гру­зо­обо­рот 18,3 млн. т, в т. ч. 192 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ). Глав­ный кру­из­ный порт ре­гио­на (еже­год­но ок. 2 млн. пас­са­жи­ров). Раз­ви­та сис­те­ма об­ществ. пас­са­жир­ско­го транс­пор­та (в т. ч. мет­ро­по­ли­тен, 2002 год). Ши­ро­ко рас­про­стра­нён ве­ло­си­пед­ный транс­порт. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты Ка­ст­руп (в 8 км от цен­тра Копенгагена) и Рос­кил­ле.

Копенгаген воз­ник на мес­те ры­бац­кой де­рев­ни Хавн (га­вань), из­вест­ной с середины XII века. Около 1167 года датский ко­роль Валь­де­мар I по­да­рил эту тер­ри­то­рию рос­килль­ско­му еп. Аб­са­ло­ну, ко­то­рый по­стро­ил кре­пость и за­ве­щал вла­де­ния епи­ско­па­ту. Около 1247 года в ре­зуль­та­те кон­флик­та ме­ж­ду ко­ро­лём Эри­ком IV (1232-1250 годы) и рос­килль­ским епи­ско­пом Копенгаген был за­нят ко­ро­лев­ски­ми вой­ска­ми, в 1249 году в хо­де меж­до­усоб­ной борь­бы Эри­ка IV и его бра­та Абе­ля поч­ти пол­но­стью со­жжён лю­бек­ским фло­том. Ко­роль Абель (1250-1252 годы) вер­нул Копенгаген рос­килль­ско­му епи­ско­пу , ко­то­рый да­ро­вал ему городские ста­ту­ты (1254, 1294 годы).

Во вре­мя внутреннего кри­зи­са в Да­нии в XIV веке Копенгаген по­пал под власть гра­фа Голь­штей­на (1329 год), воз­вра­щён под юрис­дик­цию датской ко­ро­ны Валь­де­ма­ром IV в 1342 году. В 1362 и 1368 годы силь­но раз­ру­шен и ок­ку­пи­ро­ван ган­зей­ски­ми вой­ска­ми. В 1375-1416 годы вновь под вла­стью рос­килль­ско­го епи­ско­па, за­тем по­лу­чил ста­тус ко­ро­лев­ско­го го­ро­да и ши­ро­кие при­ви­ле­гии (1422 год).

Во вре­мя датско-ган­зей­ской вой­ны 1428 года главная кре­пость для за­щи­ты датского фло­та. С 1443 года ко­ро­лев­ская ре­зи­ден­ция, с середины XV века в Копенгагене рас­по­ла­га­лись важ­ней­шие фи­нан­со­вые уч­ре­ж­де­ния Да­нии. Во вре­мя «Граф­ской рас­при» под­дер­жи­вал низ­ло­жен­но­го ко­ро­ля Кри­стиа­на II, под­верг­ся дли­тель­ной оса­де. При Кри­стиа­не III Копенгаген стал вы­пол­нять сто­лич­ные функ­ции. В 1661 году по­лу­чил ши­ро­кие при­ви­ле­гии: ста­тус сво­бод­но­го го­ро­да, его жи­те­ли бы­ли урав­не­ны в пра­вах с дво­рян­ст­вом, го­род рас­ши­рен за счёт при­со­е­ди­не­ния со­сед­них на­се­лён­ных пунк­тов. В 1801 году под­верг­ся бом­бар­ди­ров­ке британского фло­та; в пред­две­рии анг­ло-дат­ской вой­ны 1807-1814 годы бло­ки­ро­ван британским де­сан­том и 7 сентября 1807 года вре­мен­но за­хва­чен анг­ли­ча­на­ми.

В ре­зуль­та­те по­ра­же­ния дат­чан в анг­ло-датской вой­не 1807-1814 годы и датско-шведской вой­не 1813-1814 годы (см. Дат­ско-швед­ские вой­ны XVI-XIX веков) Копенгаген при­шёл в упа­док. Во второй половине XIX века пе­ре­стро­ен и мо­дер­ни­зи­ро­ван, в 1852 году бы­ла раз­ре­ше­на сво­бод­ная за­строй­ка городских уча­ст­ков и при­го­ро­дов. С начала XX века раз­ви­вал­ся как промышленный центр. В апреле 1940 - мае 1945 годов ок­ку­пи­ро­ван Гер­ма­ни­ей.

В ис­то­рическом цен­тре Копенгагена на о. Слотс­холь­мен рас­по­ло­же­ны дво­рец - ре­зи­ден­ция ор­га­нов государственной вла­сти Кри­сти­ан­сборг (1733-1746 годы, арх. Э.Д. Хёй­сер и др.), Ко­ро­лев­ский ар­се­нал (1598-1604 годы; с 1838 года - му­зей ору­жия, ка­рет и др.), Бир­жа в сти­ле ни­дерл. Ре­нес­сан­са (1619-1640 годы, голл. ар­хи­тек­то­ры Х. и Л. Стен­вин­кели, ви­тая баш­ня), Ко­ро­лев­ская библиотека (ста­рое зда­ние - 1906 годы, арх. Х.Й. Хольм, и но­вое зда­ние, об­ли­цо­ван­ное чёр­ным мра­мо­ром и стек­лом, - т. н. Чёр­ный брил­ли­ант, 1999 год, ар­хит. фир­ма «schmidt/hammer/lassen»).

В Копенгагене со­хра­ни­лись: фраг­мен­ты ста­рой за­строй­ки с уз­ки­ми из­ви­ли­сты­ми ули­ца­ми и с ре­гу­ляр­ным пла­ном (пря­мо­уголь­ные квар­та­лы с центральной осью ка­на­ла в р-не Кри­сти­анс­хавн, XVII век), фор­ти­фи­кационного со­ору­же­ния, в т. ч. кре­пость Кас­тел­лет (1663 год; рес­тав­ри­ро­ва­на в 1989-1999 годы). Прин­ци­пы гра­до­стро­ительной ком­по­зи­ции ба­рок­ко во­пло­ще­ны в двор­цо­вом ан­самб­ле Ама­ли­ен­борг (1749 год, ар­хи­тек­то­ры Н. Жар­ден, Н. Эйт­вед; зим­няя ре­зи­ден­ция ко­ро­лев­ской се­мьи): пер­спек­ти­ву па­рад­ной 8-гран­ной пло­ща­ди с кон­ной ста­ту­ей Фре­де­ри­ка V (брон­за, 1753 год, скульп­тор Ж.Ф.Ж. Са­ли) за­мы­ка­ет мо­ну­мен­таль­ная Мра­мор­ная цер­ковь (1740-1894 годы , ар­хи­тек­то­ры Н. Эйт­вед, Ф. Мель­даль). Не­по­да­лё­ку – русская пра­во­слав­ная церковь Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в рус­ском сти­ле (1881-1883 годы, арх. Д.И. Гримм).

Сре­ди других па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры - Круг­лая баш­ня (1643 год; слу­жи­ла ас­тро­но­мич. об­сер­ва­то­ри­ей) со спи­ра­лью ши­ро­ко­го пан­ду­са внут­ри; церк­ви - Св. Трои­цы (1637-1642 годы, арх. Х. Стен­вин­кель Млад­ший), Спа­си­те­ля (1682-1696 годы, арх. Л. Ха­вен; за­вер­ша­ет­ся спи­ра­ле­вид­ным шпи­лем, 1749-1752 годы, арх. Л. Ту­ра, и зо­ло­чё­ной ста­ту­ей Хри­ста), клас­си­ци­стическая церковь - Бо­го­ма­те­ри (1811-1829 годы, арх. К.Ф. Хан­сен); двор­цы - ре­нес­санс­ный Ро­сен­борг (1606-1634 годы, ар­хи­тек­то­ры Х. и Л. Стен­вин­ке­ли, Б. Лан­ге; с 1833 годы му­зей - дра­го­цен­но­сти ко­ро­ны, кол­лек­ции ору­жия, ме­бе­ли и др.) и ба­роч­ный Шар­лот­тен­борг (ны­не зда­ние Датской ко­ро­лев­ской АХ; 1672-1677 годы, арх. Ха­вен); Ко­ро­лев­ский те­атр с кор­пу­са­ми - Ста­рой сце­ны (в италь­я­ни­зи­ров. фор­мах; 1872-1874 годы, арх. Е.В. Да­ле­руп) и Но­вой сце­ны (в сти­ле ар де­ко; 1929-1931 годы); крас­но­кир­пич­ная Ра­ту­ша (1892-1905 годы, арх. М. Ню­роп; баш­ня высотой 102 м).

Во второй половине XIX века основные ук­ре­п­ле­ния Копенгагена пре­об­ра­зо­ва­ны в по­лу­коль­цо пар­ков, на тер­ри­то­рии ко­то­рых воз­ве­де­ны зда­ния Бо­та­нического му­зея (1877 год), Государственного ху­дожественного му­зея (1896 год, арх. Е.В. Да­ле­руп) и др.; со сто­ро­ны Ко­пен­га­ген­ской га­ва­ни со­зда­на про­гу­лоч­ная на­бе­реж­ная Лан­ге­ли­ние cо ста­ту­ей Ру­са­лоч­ки (1913 год, сим­вол го­ро­да, скульп­тор Э. Эрик­сен). Важ­ный эле­мент об­ли­ка Копенгагена - фон­та­ны, в т. ч. «Ка­ри­тас» (1608 год), «Ге­фи­он» (1908 год, арх. А. Бунн­гор), Аи­стов (1894 год), так­же фон­та­ны в пар­ке Ти­во­ли.

С начала XX века Копенгаген рас­ши­рял­ся к се­ве­ро-за­па­ду и югу, сли­ва­ясь с при­го­ро­да­ми. По ген­пла­ну 1947 года (арх. С.Э. Рас­мус­сен и др., осу­ще­ст­в­лён час­тич­но) пре­ду­смат­ри­ва­лась за­строй­ка по 5 ра­диу­сам в ви­де кис­ти ру­ки («ла­донь» - Ста­рый го­род, «паль­цы» - транс­порт­ные ар­те­рии с но­вы­ми рай­она­ми, ме­ж­ду ко­то­рыми рас­по­ло­же­ны тер­ри­то­рии зе­лё­ных на­са­ж­де­ний). В 1960-е годы в цен­тре Копенгагена со­зда­на об­шир­ная пе­ше­ход­ная зо­на Стрёгет. Наи­бо­лее зна­чительные по­строй­ки XX века - зда­ние по­ли­цей­ско­го уп­рав­ле­ния (1919-1924 годы, ар­хи­тек­то­ры Х. Камп­манн и О. Рафн), экс­прес­сио­ни­стическая церковь Грун­дт­ви­га (1921-1940 годы, ар­хи­тек­то­ры П.В. Ен­сен-Клинт, К. Клинт), ком­плекс ра­дио­цен­тра (1938-1945 годы, арх. В. Лау­рит­сен), вы­сот­ный отель «Рой­ял» (1959-1961 годы) и Датский национальный банк (1966-1978 годы; оба - арх. А. Якоб­сен), цер­ковь в при­го­ро­де Баг­свер (1974-1976 годы) и тор­го­вый центр Пау­сти­ан (1985-1987 годы; оба - арх. Й. Ут­зон).

В начале XXI века ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны до­ки в р-не Холь­мен, соз­да­на зо­на те­ат­раль­ных и учеб­ных зда­ний, в т. ч. но­вое зда­ние Опе­ры (2004-2005 годы, арх. Х. Лар­сен, скульп­тор П. Кир­ке­би и др. ма­сте­ра). Так­же воз­ве­де­ны Датский еврейский му­зей (2001-2004 годы, арх. Д. Ли­бе­скинн), ком­плекс Университета ин­фор­мационных тех­но­ло­гий (2002-2004 годы, арх. Х. Лар­сен), рек­реа­ци­он­ный центр «Мор­ской мо­ло­дёж­ный дом» (2004 год, бю­ро PLOT).

Близ Копенгагена - ан­самбль ко­ро­лев­ско­го двор­ца Шар­лот­тен­лунн (1731-1733 годы; 1880-е годы) и Ху­дожественный му­зей Ор­руп­гор (1916-1918 годы, арх. Г. Тве­де; но­вое кры­ло - 2003-2005 годы, арх. З. Ха­дид).

Копенгаген - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Да­нии и стран Северной Ев­ро­пы. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Датская ко­ро­лев­ская во­енно-морская ака­де­мия (1701 год), Датская ко­ро­лев­ская ака­де­мия на­ук и литературы (1742 год), Ко­ро­лев­ское сельско-хозяйственное общество (1769 год), Общество по­ощ­ре­ния ес­те­ст­во­зна­ния (1824 год), Общество ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии (1833 год), Ис­то­рическая ас­со­циа­ция (1839 год), Лес­ное общество (1888 год), Датское му­зы­ко­ведческое общество (1954 год).

Институт ас­тро­но­мии, фи­зи­ки и гео­фи­зи­ки им. Н. Бо­ра (1920 год), Ме­тео­ро­ло­гический институт (1872 года), Институт ки­но (1941 год), NORDITA (Об­ще­скан­ди­нав­ский институт тео­ре­тической фи­зи­ки, 1957 год), об­сер­ва­то­рия Ура­ни­борг (1576 год).

Круп­ные ву­зы: Ко­пен­га­ген­ский уни­вер­си­тет, Датская ко­ро­лев­ская АХ (1754 год), Тех­нический университет в Люн­гбю (1829 год, совр. название с 1994 года), Датская ко­ро­лев­ская ака­де­мия му­зы­ки (1867 год; при ней функ­цио­ни­ру­ет Опер­ная ака­де­мия, 1956 год), Датская инжинерная ака­де­мия (1957 год); Университет ин­фор­мационных тех­но­ло­гий (1999 год, современный ста­тус с 2003 года), Датская государственная шко­ла дра­ма­тического искусства и современного тан­ца, Датский пе­да­го­гический университе (2000 год).

Ву­зы, имею­щие уни­вер­си­тет­ский ста­тус: Инжинерный кол­ледж (1879 гд), Ко­пен­га­ген­ская биз­нес-шко­ла (CBS, 1917 год; од­на из трёх круп­ней­ших школ в Северной Ев­ро­пе, св. 14 тыс. сту­ден­тов) и др.

Главные биб­лио­те­ки: На­цио­наль­ная (Ко­ро­лев­ская) (1648 год), Во­ен­но-мор­ская (1765 год), Ве­те­ри­нар­ная и ссельско-хозяйственная (1783 год), Ко­ро­лев­ская дат­ская во­ен­ная (1785 год), Пуб­лич­ная (1885 год), На­цио­наль­ная пе­да­го­ги­че­ская (1887 год). Датские национальные ар­хи­вы (1582 год).

На­цио­наль­ный му­зей (ос­но­ван в 1807 год; в зда­нии 1743-1744 годов, арх. Н. Эйт­вед; ар­хео­ло­гич. со­б­ра­ние, датское искусство), Му­зей Б. Тор­вальд­се­на (ме­ж­ду 1839 и 1848 годами, клас­си­ци­стическое зда­ние -1839-1848 годы, арх. М.Г. Бин­нес­бёль), Государсвтвенный му­зей ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии (1877 год; в 2004 году в его со­став во­шли гео­ло­гический, зоо­ло­гический, бо­та­нический му­зеи и Бо­та­нический сад Ко­пен­га­ген­ско­го университета), Но­вая глип­то­те­ка Карлс­бер­га (ос­но­ва­на в 1888 году, зда­ние -1892-1897 годов, 1901-1906 годы, ар­хи­тек­то­ры Е.В. Да­ле­руп, Х. Камп­манн), де­ко­ра­тив­но­го искусства (1890 год, здание строи­лось с 1752 год, ар­хи­тек­то­ры Н. Эй­т­вед и Л. Ту­ра), Национальный му­зей ис­то­рии и эт­но­ло­гии Да­нии (Му­зей Че­ло­ве­ка; 1892 год), Государственный ху­дожественный му­зей (1896 год; соз­дан на ос­но­ве ко­ро­лев­ских кол­лек­ций; про­из­ве­де­ния датского и ев­ропейского искусства), Му­зей под от­кры­тым не­бом (1897 год, с 1901 года в при­го­ро­де Кон­генс; зда­ния и со­ору­же­ния, вос­соз­даю­щие об­раз жиз­ни дат­чан в раз­ные ис­то­рические пе­рио­ды), Га­ле­рея Хиршс­прунг (1902 год, зда­ние - 1911 года; датское искусство XIX - начала XX веков), Му­зей ис­то­рии му­зы­ки (1898 год) с цен­ной кол­лек­ци­ей музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (с 1977 года), Городской му­зей (1901 год), Му­зей ис­то­рии ме­ди­ци­ны (1907 год), Те­ат­раль­ный му­зей (1912 год), Во­ен­но-мор­ской му­зей (1957 год), Му­зей датского со­про­тив­ле­ния 1940-1945 годов (1957 год).

Му­зеи современного искусства «Луи­зиа­на» (1958 год; в 30 км от Копенгагена) и «Ар­кен» (1996 год), му­зей Х.К. Ан­дер­се­на (2004 год), а так­же му­зеи: пи­во­ва­ре­ния ком­па­нии «Carlsberg» (1882 год), ра­бо­чих (1986 год) эро­ти­ки (1994 год), поч­ты и те­ле­ви­де­ния (1996 год).

Ко­ро­лев­ская опе­ра да­ёт пред­став­ле­ния на 3 сце­нах Ко­ро­лев­ско­го те­ат­ра (1748 год), в т. ч. в но­вом зда­нии Опе­ры; здесь же ста­вят­ся опе­рет­ты, да­ют­ся ба­лет­ные (Дат­ский ко­ро­лев­ский ба­лет) и дра­ма­тич. пред­став­ле­ния, про­хо­дят кон­цер­ты сим­фо­нич. му­зы­ки, про­во­дят­ся музыкальные фес­ти­ва­ли.

Другие те­ат­ры: Те­атр пан­то­ми­мы в пар­ке Ти­во­ли (1844 год), На­род­ный (1857 год), Но­вый (1908), Но­вый дат. те­атр тан­ца (1981 год), «Тан­це­валь­ная сце­на» (1993 год). Кон­церт­ные пло­щад­ки: зал в пар­ке Ти­во­ли (1956 год; функ­цио­ни­ру­ет с мая по сен­тябрь), Кон­церт­ный зал ра­дио (1946 год; ба­зо­вая пло­щад­ка Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Датское ра­дио, ос­но­ван­но­го в 1925 году). Ко­ро­лев­ская ка­пел­ла (вос­хо­дит к ка­пел­ле ко­ро­ля Кри­стиа­на I, со­здан­ной в 1448 году; один из ста­рей­ших ор­ке­ст­ров ми­ра). Ор­кестр Ти­во­ли (1843 год). Еже­год­но про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли: тан­ца (с 1950 года), ме­ж­ду­нар. джа­зо­вый (с 1978 года). Клуб «Джаз­хус» (в 1960-1970-е годы один из ми­ро­вых цен­тров джа­за). Пар­ки раз­вле­че­ний: Ти­во­ли (1843 год), Бак­кен (в при­го­ро­де Клам­пен­борг). Пла­не­та­рий им. Ти­хо Бра­ге (1989 год). Зоо­парк (1859 год).

Копенгаген - один из круп­ней­ших спор­тив­ных цен­тров Ев­ро­пы. Здесь про­хо­ди­ли чем­пио­на­ты ми­ра по шос­сей­ным ве­ло­гон­кам (1921, 1931, 1937, 1949, 1956 годы), фех­то­ва­нию (1932, 1952 годы), стрель­бе из лу­ка (1950 год), ху­дожественной гим­на­сти­ке (1967 год), кон­ку­ру (1970 год) и вы­езд­ке (1974 год), фи­гур­но­му ка­та­нию (1982 год), ака­де­мической греб­ле (1987 год).

Про­во­дят­ся тра­ди­ци­он­ные меж­ду­народные шах­мат­ные тур­ни­ры (с 1907 года). На ста­дио­не «Пар­кен» (ок. 34 тыс. мест) со­стоя­лись фи­наль­ные мат­чи Куб­ка куб­ков (1994 год) и Куб­ка УЕФА (2000 год). Фут­боль­ные клу­бы «Ко­пен­га­ген» - 6-крат­ный чем­пи­он Да­нии (1993-2007 годы и 3-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка Да­нии (1995-2004 годы), «Akademisk Bold­klub» (AB) - 9-крат­ный чем­пи­он Да­нии (1919-1967 годы) и об­ла­да­тель Куб­ка Да­нии (1999 год) и «Фрем» - 6-крат­ный чем­пи­он Да­нии (1923-1944 годы), 2-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка Да­нии (1956-1978 годы). В при­го­ро­де Брон­дбю ба­зи­ру­ет­ся фут­боль­ный клуб «Брон­дбю» -10-крат­ный чем­пи­он Да­нии (1985-2005 годы) и 6-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка Да­нии (1989-2008 годы).

Копенганген - главный эко­но­мический центр Да­нии. Тра­ди­ци­он­но сто­лич­ные и пор­то­вые функ­ции Копенгагена оп­ре­де­ля­ли вы­со­кую до­лю сфе­ры ус­луг в эко­но­ми­ке го­ро­да; со второй половины XX века тре­тич­ный сек­тор рез­ко до­ми­ни­ру­ет над от­рас­ля­ми ма­те­ри­аль­но­го про­изводства. В сфе­ре ус­луг за­ня­то бо­лее 85% ра­бо­таю­щих (в пре­де­лах Боль­шо­го Ко­пен­га­ге­на – около 80%; середина 2000-х годов), в т. ч. фи­нан­со­вые и де­ло­вые ус­лу­ги 26% (со­от­вет­ст­вен­но 20%), тор­гов­ля 16% (20%), транс­порт и связь 10% (8%), административный сек­тор около 10% (7%), здра­во­охра­не­ние 15% (17%), об­ра­зо­ва­ние 7% (7%).

Важ­ный административынй, де­ло­вой и бан­ков­ско-фи­нан­со­вый центр Да­нии и стран Скан­ди­на­вии. Здесь рас­по­ло­же­ны: основные ор­га­ны управ­ле­ния стра­ны (пар­ла­мент, Вер­хов­ный суд, ми­ни­стер­ст­ва и др.) и ре­гио­наль­ные пред­ста­ви­тель­ст­ва ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ций - ООН и Дет­ско­го фон­да ООН (ЮНИСЕФ), ВОЗ, Северного Со­ве­та и Со­ве­та ми­ни­ст­ров Северных стран и др. Штаб-квар­ти­ры круп­ней­ше­го бан­ка стра­ны - Danske Bank, груп­пы Nordea - ве­ду­щей в об­лас­ти фи­нан­со­вых ус­луг в Северной Ев­ро­пе, швед. Skandinaviska Enskilda Ban­ken и др.; прав­ле­ния круп­ных пром., тор­го­вых и транс­порт­ных ком­па­ний, в т. ч. ме­ж­ду­на­род­ных.

Копенгаген - главный тор­го­вый и ло­ги­стический центр Эре­сунн-ре­гио­на, раз­ви­ва­ет­ся на ба­зе еди­но­го мор. пор­та Ко­пен­га­ген - Маль­мё (ли­дер морских пе­ре­во­зок - датская ком­па­ния «A.P. Møller-Mærsk Gruppen»). Ряд фирм, дей­ст­вую­щих в сфе­ре ус­луг, ори­ен­ти­ро­ва­ны на об­слу­жи­ва­ние фар­ма­цев­тич. сек­то­ра.

С конца XX века од­на из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся от­рас­лей сфе­ры ус­луг - ме­ж­ду­народный ту­ризм, в т. ч. де­ловой (в 2006 году в Копенгагене бы­ло про­ве­де­но около 100 ме­ж­ду­нар. кон­фе­рен­ций; за 2000-2008 годы чис­ло мест в гос­ти­ни­цах воз­рос­ло на 45%). В Копенгагене про­хо­дят круп­ные ме­ж­ду­народные те­ма­тические промышленные вы­став­ки. Центр вы­ста­вок и кон­грес­сов «Bella» (площадь 115 тыс. м2, один из круп­ней­ших в Скан­ди­на­вии; еже­год­но про­во­дит­ся ок. 50 вы­ста­вок-яр­ма­рок, ок. 1300 различных се­ми­на­ров, кон­фе­рен­ций). Кон­церт­но-вы­ста­воч­ный ком­плекс «Forum Copenhagen» (8 тыс. м2, 10 тыс. мест).

Копенгаген - важ­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный узел Да­нии (в пром-сти за­ня­то около 6% ра­бо­таю­щих в Копенгагене, в ко­нур­ба­ции - около 10%). В середине XX века в гра­ни­цах Боль­шо­го Ко­пен­га­ге­на бы­ло скон­цен­три­ро­ва­но око­ло по­ло­ви­ны промышленных мощ­но­стей стра­ны. В начале XXI века до­ля сто­лич­но­го уз­ла в про­изводстве про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щих от­рас­лей со­кра­ща­ет­ся, ве­ду­щие по­зи­ции за­ни­ма­ют но­вей­шие от­рас­ли: био­тех­но­ло­гии и ИТ.

Как часть Эре­сунн-ре­гио­на Копенгаген - один из важ­ней­ших в Ев­ро­пе рай­онов раз­ви­тия био­тех­но­ло­гий и био­фар­ма­цев­тической промышленности. Б. ч. Промышленно-ин­но­вационного по­тен­циа­ла ре­гио­на со­сре­до­то­че­на в пре­де­лах т. н. До­ли­ны Ме­ди­кон («Medicon Valley» - по ана­ло­гии с амер. «Silicon Valley»), где пред­став­ле­ны ком­па­нии «Allergon AB» (основная спе­циа­ли­за­ция - ал­лер­го­ло­гия), «Bavarian Nordic A/S» (им­му­но­ло­гия; го­лов­ной офис в при­го­ро­де Кви­ст­гор, раз­ра­бот­ка и про­из-во вак­цин), «Me­dicult A/S» (био­тех­но­ло­гии), «Genmab A/S» (го­лов­ной офис в Копенгагена; про­изводство про­ти­во­ви­рус­ных пре­па­ра­тов), «Dako A/S» и «Topotarget A/S» (он­ко­ло­гия), «Novo Nordisk A/S» (эн­док­ри­но­ло­гия; раз­ра­бот­ка и про­из-во пре­па­ра­тов для ле­че­ния диа­бе­тич. со­стоя­ний) и мн. др.

В ИТ-кла­сте­ре Эре­сунн-ре­гио­на скон­цен­три­ро­ва­но бо­лее 20 про­филь­ных ла­бо­ра­то­рий (ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти на­но- и мик­ро­тех­но­ло­гий, бес­про­вод­ной свя­зи, фо­то­ни­ки), св. 100 фирм, в т. ч. пред­ста­ви­тель­ст­ва и научно-исследовательские под­раз­де­ле­ния ве­ду­щих ми­ро­вых ком­па­ний «Nokia», IBM, «Mic­rosoft», «Mo­torola», а так­же амер. «Tel­labs Inc.», «Oracle Corporation» и «Vi­tesse Semiconductors Corporation». В Копенгагене - не­го­су­дарственный на­учный парк «Symbion» - один из круп­ней­ших в Да­нии (1986 год; основное на­прав­ле­ние ис­сле­до­ва­ний - ИТ, те­ле­ком­му­ни­ка­ции, био­тех­но­ло­гии; скон­цен­три­ро­ва­но бо­лее 100 ком­па­ний, в т. ч. «MANSOFT ApS» - ИТ, «LICA Phar­maceuticals», «Rose Pharma A/S», «Nor­dic Vaccine A/S» - раз­ра­бот­ка и про­из-во про­ти­во­ви­рус­ных пре­па­ра­тов и вак­цин); Ис­сле­до­ва­тель­ско-ин­но­ва­ци­он­ный центр мо­ле­ку­ляр­ной био­ло­гии BRIC («Bio­tech Research & Innovation Centre»; 2003 год). Од­на из наи­бо­лее пер­спек­тив­ных от­раслей Эре­сунн-ре­гио­на - ки­но­ин­ду­ст­рия (в рам­ках цен­тра ки­но­про­из­вод­ст­ва «Øre­sund Film Commission»).

Копенгаген - один из круп­ней­ших в Скан­ди­на­вии цен­тров по пе­ре­ра­бот­ке сельско-хозяйственной про­дук­ции и про­изводству про­дук­тов пи­та­ния. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на вы­пус­ке кис­ло­мо­лоч­ных про­дук­тов, сы­ров и мяс­ных из­де­лий («Da­nisco А/S», «Chr. Hansen A/S»), кон­ди­тер­ских и та­бач­ных из­де­лий, пи­ва («Carlsberg Group» - пи­во ма­рок «Carls­berg», «Tuborg»).

Важ­ное зна­че­ние со­хра­ня­ют в Копенгагене су­до­строе­ние и свя­зан­ная с ним элек­тро­тех­нич. пром-сть. Про­изводство су­до­вых дви­га­те­лей, элек­тро­ус­та­но­вок (пред­при­ятие «MAN Diesel Group»), под­вод­ных аку­стич. сис­тем («RESON A/S»; «Lyng­sø Marine A/S», в струк­ту­ре герм. «SAM Electronics GmbH»), раз­ра­бот­ка и вы­пуск ав­то­ма­тической ос­на­ст­ки для морских су­дов и др. Пред­при­ятия хи­ми­че­ской промышленности, по вы­пус­ку медицинской и кон­троль­но-из­ме­рительной ап­па­ра­ту­ры, ве­ло­си­пе­дов. Ши­ро­ко из­вест­ны из­де­лия фар­фо­ровой ма­ну­фак­ту­ры («Royal Porcelain Factory»; из­де­лия под мар­кой «Royal Copenhagen» - по­су­да и су­ве­ни­ры, вы­пол­нен­ные в тра­диц. пас­тель­ных си­не-го­лу­бых то­нах), сте­коль­ной ма­ну­фак­ту­ры («Royal Co­pen­hagen Crystal»). Ди­зай­нер­ские фир­мы по про­из-ву ча­сов, из­де­лий из се­реб­ра («Georg Jensen»). Главный ин­ду­ст­ри­аль­ный рай­он го­ро­да - о. Ама­гер: в его северной час­ти со­сре­до­то­че­ны основные пор­то­вые мощ­но­сти Копенгагена, рас­по­ло­же­ны вер­фи, склад­ские тер­ми­на­лы; в южной час­ти ост­ро­ва - ры­бо­ло­вец­кий порт и при­го­род­ная сельско-хозяйственная зо­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)