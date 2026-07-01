КОПЕНГАГЕН
КОПЕНГА́ГЕН - столица Дании.
Административно входит в Столичный регион (до реформы 2007 года имел статус самостоятельной административной единицы - амта). Расположен на западном побережье прол. Эресунн, на о. Зеландия (б. ч. территории города) и о. Амагер, которые соединены мостами.
Население 509,9 тыс. человек (2008 год). С пригородами и городами-спутниками (крупнейшие: Фредериксберг - около 93 тыс. человек; Гентофте - около 69 тыс. человек; Гладсаксе - около 62 тыс. человек; Хельсинор - около 61 тыс. человек) образует обширную конурбацию Большой Копенгаген с населением св. 1835 тыс. человек (около 6% площади, св. 30% населения страны; 2008 год).
В конце XX века в результате активной интеграции, в т. ч. экономической, с районом юго-западного побережья Швеции (п-ов Сконе, район г. Мальмё) сформировался т. н. Эресунн-регион, в пределах которого сложилась приграничная датско-шведская агломерация Копенгаген-Мальмё с населением св. 3,6 млн. человек (2008 год), крупнейшая в странах Скандинавии. Важный транспортный узел Северной Европы и стран Балтии: Копенгаген находится на пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей (соединяют Скандинавский п-ов со странами континентальной Европы и Великобританией) и морских путей, связывающих бассейн Балтийского м. с Атлантическим ок. Паромное сообщение с г. Осло (Норвегия) и г. Свиноуйсьце (Польша).
Соединён с г. Мальмё мостом через прол. Эресунн (2000 год; автомобильно-железнодорожный путепровод, общая протяжённость 15,8 км). С 2001 года действует единый морской порт Копенгаген - Мальмё, второй по значимости в странах Скандинавии после швед. порта Гётеборг (длина причалов 16,5 км, грузооборот 18,3 млн. т, в т. ч. 192 тыс. контейнеров ДФЭ). Главный круизный порт региона (ежегодно ок. 2 млн. пассажиров). Развита система обществ. пассажирского транспорта (в т. ч. метрополитен, 2002 год). Широко распространён велосипедный транспорт. Междунар. аэропорты Каструп (в 8 км от центра Копенгагена) и Роскилле.
Копенгаген возник на месте рыбацкой деревни Хавн (гавань), известной с середины XII века. Около 1167 года датский король Вальдемар I подарил эту территорию роскилльскому еп. Абсалону, который построил крепость и завещал владения епископату. Около 1247 года в результате конфликта между королём Эриком IV (1232-1250 годы) и роскилльским епископом Копенгаген был занят королевскими войсками, в 1249 году в ходе междоусобной борьбы Эрика IV и его брата Абеля почти полностью сожжён любекским флотом. Король Абель (1250-1252 годы) вернул Копенгаген роскилльскому епископу, который даровал ему городские статуты (1254, 1294 годы).
Во время внутреннего кризиса в Дании в XIV веке Копенгаген попал под власть графа Гольштейна (1329 год), возвращён под юрисдикцию датской короны Вальдемаром IV в 1342 году. В 1362 и 1368 годы сильно разрушен и оккупирован ганзейскими войсками. В 1375-1416 годы вновь под властью роскилльского епископа, затем получил статус королевского города и широкие привилегии (1422 год).
Во время датско-ганзейской войны 1428 года главная крепость для защиты датского флота. С 1443 года королевская резиденция, с середины XV века в Копенгагене располагались важнейшие финансовые учреждения Дании. Во время «Графской распри» поддерживал низложенного короля Кристиана II, подвергся длительной осаде. При Кристиане III Копенгаген стал выполнять столичные функции. В 1661 году получил широкие привилегии: статус свободного города, его жители были уравнены в правах с дворянством, город расширен за счёт присоединения соседних населённых пунктов. В 1801 году подвергся бомбардировке британского флота; в преддверии англо-датской войны 1807-1814 годы блокирован британским десантом и 7 сентября 1807 года временно захвачен англичанами.
В результате поражения датчан в англо-датской войне 1807-1814 годы и датско-шведской войне 1813-1814 годы (см. Датско-шведские войны XVI-XIX веков) Копенгаген пришёл в упадок. Во второй половине XIX века перестроен и модернизирован, в 1852 году была разрешена свободная застройка городских участков и пригородов. С начала XX века развивался как промышленный центр. В апреле 1940 - мае 1945 годов оккупирован Германией.
В историческом центре Копенгагена на о. Слотсхольмен расположены дворец - резиденция органов государственной власти Кристиансборг (1733-1746 годы, арх. Э.Д. Хёйсер и др.), Королевский арсенал (1598-1604 годы; с 1838 года - музей оружия, карет и др.), Биржа в стиле нидерл. Ренессанса (1619-1640 годы, голл. архитекторы Х. и Л. Стенвинкели, витая башня), Королевская библиотека (старое здание - 1906 годы, арх. Х.Й. Хольм, и новое здание, облицованное чёрным мрамором и стеклом, - т. н. Чёрный бриллиант, 1999 год, архит. фирма «schmidt/hammer/lassen»).
В Копенгагене сохранились: фрагменты старой застройки с узкими извилистыми улицами и с регулярным планом (прямоугольные кварталы с центральной осью канала в р-не Кристиансхавн, XVII век), фортификационного сооружения, в т. ч. крепость Кастеллет (1663 год; реставрирована в 1989-1999 годы). Принципы градостроительной композиции барокко воплощены в дворцовом ансамбле Амалиенборг (1749 год, архитекторы Н. Жарден, Н. Эйтвед; зимняя резиденция королевской семьи): перспективу парадной 8-гранной площади с конной статуей Фредерика V (бронза, 1753 год, скульптор Ж.Ф.Ж. Сали) замыкает монументальная Мраморная церковь (1740-1894 годы , архитекторы Н. Эйтвед, Ф. Мельдаль). Неподалёку – русская православная церковь Св. Александра Невского в русском стиле (1881-1883 годы, арх. Д.И. Гримм).
Среди других памятников архитектуры - Круглая башня (1643 год; служила астрономич. обсерваторией) со спиралью широкого пандуса внутри; церкви - Св. Троицы (1637-1642 годы, арх. Х. Стенвинкель Младший), Спасителя (1682-1696 годы, арх. Л. Хавен; завершается спиралевидным шпилем, 1749-1752 годы, арх. Л. Тура, и золочёной статуей Христа), классицистическая церковь - Богоматери (1811-1829 годы, арх. К.Ф. Хансен); дворцы - ренессансный Росенборг (1606-1634 годы, архитекторы Х. и Л. Стенвинкели, Б. Ланге; с 1833 годы музей - драгоценности короны, коллекции оружия, мебели и др.) и барочный Шарлоттенборг (ныне здание Датской королевской АХ; 1672-1677 годы, арх. Хавен); Королевский театр с корпусами - Старой сцены (в итальянизиров. формах; 1872-1874 годы, арх. Е.В. Далеруп) и Новой сцены (в стиле ар деко; 1929-1931 годы); краснокирпичная Ратуша (1892-1905 годы, арх. М. Нюроп; башня высотой 102 м).
Во второй половине XIX века основные укрепления Копенгагена преобразованы в полукольцо парков, на территории которых возведены здания Ботанического музея (1877 год), Государственного художественного музея (1896 год, арх. Е.В. Далеруп) и др.; со стороны Копенгагенской гавани создана прогулочная набережная Лангелиние cо статуей Русалочки (1913 год, символ города, скульптор Э. Эриксен). Важный элемент облика Копенгагена - фонтаны, в т. ч. «Каритас» (1608 год), «Гефион» (1908 год, арх. А. Буннгор), Аистов (1894 год), также фонтаны в парке Тиволи.
С начала XX века Копенгаген расширялся к северо-западу и югу, сливаясь с пригородами. По генплану 1947 года (арх. С.Э. Расмуссен и др., осуществлён частично) предусматривалась застройка по 5 радиусам в виде кисти руки («ладонь» - Старый город, «пальцы» - транспортные артерии с новыми районами, между которыми расположены территории зелёных насаждений). В 1960-е годы в центре Копенгагена создана обширная пешеходная зона Стрёгет. Наиболее значительные постройки XX века - здание полицейского управления (1919-1924 годы, архитекторы Х. Кампманн и О. Рафн), экспрессионистическая церковь Грундтвига (1921-1940 годы, архитекторы П.В. Енсен-Клинт, К. Клинт), комплекс радиоцентра (1938-1945 годы, арх. В. Лауритсен), высотный отель «Ройял» (1959-1961 годы) и Датский национальный банк (1966-1978 годы; оба - арх. А. Якобсен), церковь в пригороде Багсвер (1974-1976 годы) и торговый центр Паустиан (1985-1987 годы; оба - арх. Й. Утзон).
В начале XXI века реконструированы доки в р-не Хольмен, создана зона театральных и учебных зданий, в т. ч. новое здание Оперы (2004-2005 годы, арх. Х. Ларсен, скульптор П. Киркеби и др. мастера). Также возведены Датский еврейский музей (2001-2004 годы, арх. Д. Либескинн), комплекс Университета информационных технологий (2002-2004 годы, арх. Х. Ларсен), рекреационный центр «Морской молодёжный дом» (2004 год, бюро PLOT).
Близ Копенгагена - ансамбль королевского дворца Шарлоттенлунн (1731-1733 годы; 1880-е годы) и Художественный музей Оррупгор (1916-1918 годы, арх. Г. Тведе; новое крыло - 2003-2005 годы, арх. З. Хадид).
Копенгаген - крупный центр науки, образования и культуры Дании и стран Северной Европы. Среди научных учреждений - Датская королевская военно-морская академия (1701 год), Датская королевская академия наук и литературы (1742 год), Королевское сельско-хозяйственное общество (1769 год), Общество поощрения естествознания (1824 год), Общество естественной истории (1833 год), Историческая ассоциация (1839 год), Лесное общество (1888 год), Датское музыковедческое общество (1954 год).
Институт астрономии, физики и геофизики им. Н. Бора (1920 год), Метеорологический институт (1872 года), Институт кино (1941 год), NORDITA (Общескандинавский институт теоретической физики, 1957 год), обсерватория Ураниборг (1576 год).
Крупные вузы: Копенгагенский университет, Датская королевская АХ (1754 год), Технический университет в Люнгбю (1829 год, совр. название с 1994 года), Датская королевская академия музыки (1867 год; при ней функционирует Оперная академия, 1956 год), Датская инжинерная академия (1957 год); Университет информационных технологий (1999 год, современный статус с 2003 года), Датская государственная школа драматического искусства и современного танца, Датский педагогический университе (2000 год).
Вузы, имеющие университетский статус: Инжинерный колледж (1879 гд), Копенгагенская бизнес-школа (CBS, 1917 год; одна из трёх крупнейших школ в Северной Европе, св. 14 тыс. студентов) и др.
Главные библиотеки: Национальная (Королевская) (1648 год), Военно-морская (1765 год), Ветеринарная и ссельско-хозяйственная (1783 год), Королевская датская военная (1785 год), Публичная (1885 год), Национальная педагогическая (1887 год). Датские национальные архивы (1582 год).
Национальный музей (основан в 1807 год; в здании 1743-1744 годов, арх. Н. Эйтвед; археологич. собрание, датское искусство), Музей Б. Торвальдсена (между 1839 и 1848 годами, классицистическое здание -1839-1848 годы, арх. М.Г. Биннесбёль), Государсвтвенный музей естественной истории (1877 год; в 2004 году в его состав вошли геологический, зоологический, ботанический музеи и Ботанический сад Копенгагенского университета), Новая глиптотека Карлсберга (основана в 1888 году, здание -1892-1897 годов, 1901-1906 годы, архитекторы Е.В. Далеруп, Х. Кампманн), декоративного искусства (1890 год, здание строилось с 1752 год, архитекторы Н. Эйтвед и Л. Тура), Национальный музей истории и этнологии Дании (Музей Человека; 1892 год), Государственный художественный музей (1896 год; создан на основе королевских коллекций; произведения датского и европейского искусства), Музей под открытым небом (1897 год, с 1901 года в пригороде Конгенс; здания и сооружения, воссоздающие образ жизни датчан в разные исторические периоды), Галерея Хиршспрунг (1902 год, здание - 1911 года; датское искусство XIX - начала XX веков), Музей истории музыки (1898 год) с ценной коллекцией музыкальных инструментов (с 1977 года), Городской музей (1901 год), Музей истории медицины (1907 год), Театральный музей (1912 год), Военно-морской музей (1957 год), Музей датского сопротивления 1940-1945 годов (1957 год).
Музеи современного искусства «Луизиана» (1958 год; в 30 км от Копенгагена) и «Аркен» (1996 год), музей Х.К. Андерсена (2004 год), а также музеи: пивоварения компании «Carlsberg» (1882 год), рабочих (1986 год) эротики (1994 год), почты и телевидения (1996 год).
Королевская опера даёт представления на 3 сценах Королевского театра (1748 год), в т. ч. в новом здании Оперы; здесь же ставятся оперетты, даются балетные (Датский королевский балет) и драматич. представления, проходят концерты симфонич. музыки, проводятся музыкальные фестивали.
Другие театры: Театр пантомимы в парке Тиволи (1844 год), Народный (1857 год), Новый (1908), Новый дат. театр танца (1981 год), «Танцевальная сцена» (1993 год). Концертные площадки: зал в парке Тиволи (1956 год; функционирует с мая по сентябрь), Концертный зал радио (1946 год; базовая площадка Симфонического оркестра Датское радио, основанного в 1925 году). Королевская капелла (восходит к капелле короля Кристиана I, созданной в 1448 году; один из старейших оркестров мира). Оркестр Тиволи (1843 год). Ежегодно проводятся фестивали: танца (с 1950 года), междунар. джазовый (с 1978 года). Клуб «Джазхус» (в 1960-1970-е годы один из мировых центров джаза). Парки развлечений: Тиволи (1843 год), Баккен (в пригороде Клампенборг). Планетарий им. Тихо Браге (1989 год). Зоопарк (1859 год).
Копенгаген - один из крупнейших спортивных центров Европы. Здесь проходили чемпионаты мира по шоссейным велогонкам (1921, 1931, 1937, 1949, 1956 годы), фехтованию (1932, 1952 годы), стрельбе из лука (1950 год), художественной гимнастике (1967 год), конкуру (1970 год) и выездке (1974 год), фигурному катанию (1982 год), академической гребле (1987 год).
Проводятся традиционные международные шахматные турниры (с 1907 года). На стадионе «Паркен» (ок. 34 тыс. мест) состоялись финальные матчи Кубка кубков (1994 год) и Кубка УЕФА (2000 год). Футбольные клубы «Копенгаген» - 6-кратный чемпион Дании (1993-2007 годы и 3-кратный обладатель Кубка Дании (1995-2004 годы), «Akademisk Boldklub» (AB) - 9-кратный чемпион Дании (1919-1967 годы) и обладатель Кубка Дании (1999 год) и «Фрем» - 6-кратный чемпион Дании (1923-1944 годы), 2-кратный обладатель Кубка Дании (1956-1978 годы). В пригороде Брондбю базируется футбольный клуб «Брондбю» -10-кратный чемпион Дании (1985-2005 годы) и 6-кратный обладатель Кубка Дании (1989-2008 годы).
Копенганген - главный экономический центр Дании. Традиционно столичные и портовые функции Копенгагена определяли высокую долю сферы услуг в экономике города; со второй половины XX века третичный сектор резко доминирует над отраслями материального производства. В сфере услуг занято более 85% работающих (в пределах Большого Копенгагена – около 80%; середина 2000-х годов), в т. ч. финансовые и деловые услуги 26% (соответственно 20%), торговля 16% (20%), транспорт и связь 10% (8%), административный сектор около 10% (7%), здравоохранение 15% (17%), образование 7% (7%).
Важный административынй, деловой и банковско-финансовый центр Дании и стран Скандинавии. Здесь расположены: основные органы управления страны (парламент, Верховный суд, министерства и др.) и региональные представительства международной организаций - ООН и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), ВОЗ, Северного Совета и Совета министров Северных стран и др. Штаб-квартиры крупнейшего банка страны - Danske Bank, группы Nordea - ведущей в области финансовых услуг в Северной Европе, швед. Skandinaviska Enskilda Banken и др.; правления крупных пром., торговых и транспортных компаний, в т. ч. международных.
Копенгаген - главный торговый и логистический центр Эресунн-региона, развивается на базе единого мор. порта Копенгаген - Мальмё (лидер морских перевозок - датская компания «A.P. Møller-Mærsk Gruppen»). Ряд фирм, действующих в сфере услуг, ориентированы на обслуживание фармацевтич. сектора.
С конца XX века одна из наиболее динамично развивающихся отраслей сферы услуг - международный туризм, в т. ч. деловой (в 2006 году в Копенгагене было проведено около 100 междунар. конференций; за 2000-2008 годы число мест в гостиницах возросло на 45%). В Копенгагене проходят крупные международные тематические промышленные выставки. Центр выставок и конгрессов «Bella» (площадь 115 тыс. м2, один из крупнейших в Скандинавии; ежегодно проводится ок. 50 выставок-ярмарок, ок. 1300 различных семинаров, конференций). Концертно-выставочный комплекс «Forum Copenhagen» (8 тыс. м2, 10 тыс. мест).
Копенгаген - важный индустриальный узел Дании (в пром-сти занято около 6% работающих в Копенгагене, в конурбации - около 10%). В середине XX века в границах Большого Копенгагена было сконцентрировано около половины промышленных мощностей страны. В начале XXI века доля столичного узла в производстве продукции обрабатывающих отраслей сокращается, ведущие позиции занимают новейшие отрасли: биотехнологии и ИТ.
Как часть Эресунн-региона Копенгаген - один из важнейших в Европе районов развития биотехнологий и биофармацевтической промышленности. Б. ч. Промышленно-инновационного потенциала региона сосредоточена в пределах т. н. Долины Медикон («Medicon Valley» - по аналогии с амер. «Silicon Valley»), где представлены компании «Allergon AB» (основная специализация - аллергология), «Bavarian Nordic A/S» (иммунология; головной офис в пригороде Квистгор, разработка и произ-во вакцин), «Medicult A/S» (биотехнологии), «Genmab A/S» (головной офис в Копенгагена; производство противовирусных препаратов), «Dako A/S» и «Topotarget A/S» (онкология), «Novo Nordisk A/S» (эндокринология; разработка и произ-во препаратов для лечения диабетич. состояний) и мн. др.
В ИТ-кластере Эресунн-региона сконцентрировано более 20 профильных лабораторий (исследования в области нано- и микротехнологий, беспроводной связи, фотоники), св. 100 фирм, в т. ч. представительства и научно-исследовательские подразделения ведущих мировых компаний «Nokia», IBM, «Microsoft», «Motorola», а также амер. «Tellabs Inc.», «Oracle Corporation» и «Vitesse Semiconductors Corporation». В Копенгагене - негосударственный научный парк «Symbion» - один из крупнейших в Дании (1986 год; основное направление исследований - ИТ, телекоммуникации, биотехнологии; сконцентрировано более 100 компаний, в т. ч. «MANSOFT ApS» - ИТ, «LICA Pharmaceuticals», «Rose Pharma A/S», «Nordic Vaccine A/S» - разработка и произ-во противовирусных препаратов и вакцин); Исследовательско-инновационный центр молекулярной биологии BRIC («Biotech Research & Innovation Centre»; 2003 год). Одна из наиболее перспективных отраслей Эресунн-региона - киноиндустрия (в рамках центра кинопроизводства «Øresund Film Commission»).
Копенгаген - один из крупнейших в Скандинавии центров по переработке сельско-хозяйственной продукции и производству продуктов питания. Предприятия пищевой промышленности специализируются на выпуске кисломолочных продуктов, сыров и мясных изделий («Danisco А/S», «Chr. Hansen A/S»), кондитерских и табачных изделий, пива («Carlsberg Group» - пиво марок «Carlsberg», «Tuborg»).
Важное значение сохраняют в Копенгагене судостроение и связанная с ним электротехнич. пром-сть. Производство судовых двигателей, электроустановок (предприятие «MAN Diesel Group»), подводных акустич. систем («RESON A/S»; «Lyngsø Marine A/S», в структуре герм. «SAM Electronics GmbH»), разработка и выпуск автоматической оснастки для морских судов и др. Предприятия химической промышленности, по выпуску медицинской и контрольно-измерительной аппаратуры, велосипедов. Широко известны изделия фарфоровой мануфактуры («Royal Porcelain Factory»; изделия под маркой «Royal Copenhagen» - посуда и сувениры, выполненные в традиц. пастельных сине-голубых тонах), стекольной мануфактуры («Royal Copenhagen Crystal»). Дизайнерские фирмы по произ-ву часов, изделий из серебра («Georg Jensen»). Главный индустриальный район города - о. Амагер: в его северной части сосредоточены основные портовые мощности Копенгагена, расположены верфи, складские терминалы; в южной части острова - рыболовецкий порт и пригородная сельско-хозяйственная зона.