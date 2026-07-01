КОПEЦКИЙ МАТЕЙ
КО́ПEЦКИЙ МАТЕЙ - чешский актёр театра кукол, драматург, театральный деятель.
Один из основоположников чешского театра кукол. Из семьи бродячих комедиантов. Собственную лицензию на показ спектаклей получил в 1797 году.
В 1800 году призван в австрийскую армию, в 1820 году вернулся к театральному делу. Выступал с куклами-марионетками. Его странствующая труппа была признана одной из лучших в Чехии. Её репертуар составляли пьесы на традиционные сюжеты («Фауст», «Геркулес», «Дон Жуан»), по мотивам народных чешских сказаний («Олдржих и Божена», «Ян Гус», «Пан Франц из замка»), пьес У. Шекспира (в т. ч. «Еврей Шейлок» по «Венецианскому купцу»), Мольера, Й.К. Тыла, Я. Штепанека, В. Клицперы, инсценировки новелл Дж. Боккаччо, а также либретто опер К.В. Глюка («Альцеста»), В.А. Моцарта («Дон Жуан»), К.М. фон Вебера («Вольный стрелок») и др.
Среди главных героев сатирических кукольных представлений М. Копецкий - Кашпарек. М. Копецкий пропагандировал чешский язык в период австрийского владычества, когда в театрах Чехии было запрещено исполнение пьес на родном языке. Изданные в 1862 году записи 61 пьесы М. Копецкий («Komedie a hry Mateje Kopeckého dle sepsа́ni syna Vа́clava») стали классикой драматургии мирового театра кукол.
Б. Сметана написал увертюры к спектаклям М. Копецкого «Фауст» (1862 год) и «Олдржих и Божена» (1863 год), а А. Дворжак использовал сюжет последней для своей оперы «Король и угольщик» (1871 год). Подлинная деревянная марионетка, с которой выступал М. Копецкий, хранится в Пражском национальном музее. Мемориал М. Копецкого создан в Колодейе-над-Лужницей (1947 год, скульптор Я. Иржиковский).
Дело М. Копецкого продолжили сын Вацлав (1815-1871 годы), внук Антонин (1821-1885 годы) и племянница Арноштка Копецкая-Криегерова (1842-1914 годы).
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