КОПEЦКИЙ МАТЕЙ

КО́ПEЦКИЙ МАТЕЙ - чешский актёр театра кукол, драматург , театральный деятель.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков чешского те­ат­ра ку­кол. Из се­мьи бро­дя­чих ко­ме­ди­ан­тов. Собственную ли­цен­зию на по­каз спек­так­лей по­лу­чил в 1797 году.

В 1800 году при­зван в австрийскую ар­мию, в 1820 году вер­нул­ся к те­ат­раль­но­му де­лу. Вы­сту­пал с кук­ла­ми-ма­рио­нет­ка­ми. Его стран­ст­вую­щая труп­па бы­ла при­зна­на од­ной из луч­ших в Че­хии. Её ре­пер­ту­ар со­став­ля­ли пье­сы на тра­диционные сю­же­ты («Фа­уст», «Гер­ку­лес», «Дон Жу­ан»), по мо­ти­вам народных чешских ска­за­ний («Ол­д­р­жих и Бо­же­на», « Ян Гус », «Пан Франц из зам­ка»), пьес У. Шек­спи­ра (в т. ч. «Ев­рей Шей­лок» по «Ве­не­ци­ан­ско­му куп­цу»), Моль­е­ра, Й.К. Ты­ла, Я. Ште­па­не­ка, В. Клиц­пе­ры, инс­це­ни­ров­ки но­велл Дж. Бок­кач­чо, а так­же либ­рет­то опер К.В. Глю­ка («Аль­це­ста»), В.А. Мо­цар­та («Дон Жу­ан»), К.М. фон Ве­бе­ра («Воль­ный стре­лок») и др.

Сре­ди главных ге­ро­ев са­ти­рических ку­коль­ных пред­став­ле­ний М. Копецкий - Каш­па­рек. М. Копецкий про­па­ган­ди­ро­вал чешский язык в пе­ри­од австрийского вла­ды­че­ст­ва, ко­гда в те­ат­рах Че­хии бы­ло за­пре­ще­но ис­пол­не­ние пьес на род­ном язы­ке. Из­дан­ные в 1862 году за­пи­си 61 пье­сы М. Копецкий («Komedie a hry Mateje Ko­peckého dle sepsа́ni syna Vа́clava») ста­ли клас­си­кой дра­ма­тур­гии ми­ро­во­го те­ат­ра ку­кол.

Б. Сме­та­на на­пи­сал увер­тю­ры к спек­так­лям М. Копецкого «Фа­уст» (1862 год) и «Ол­д­р­жих и Бо­же­на» (1863 год), а А. Двор­жак ис­поль­зо­вал сю­жет по­след­ней для сво­ей опе­ры «Ко­роль и уголь­щик» (1871 год). Под­лин­ная де­ревянная ма­рио­нет­ка, с ко­то­рой вы­сту­пал М. Копецкий, хра­нит­ся в Праж­ском национальном му­зее. Ме­мо­ри­ал М. Копецкого соз­дан в Ко­ло­дейе-над-Луж­ни­цей (1947 год, скульп­тор Я. Ир­жи­ков­ский).

Де­ло М. Копецкого про­дол­жи­ли сын Вац­лав (1815-1871 годы), внук Ан­то­нин (1821-1885 годы) и пле­мян­ни­ца Ар­ношт­ка Ко­пец­кая-Крие­ге­ро­ва (1842-1914 годы).

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