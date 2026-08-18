КОПАТЕЛЬНАЯ ПАЛКА
КОПАТЕЛЬНАЯ ПАЛКА - простейшее землекопное орудие.
Применялась для рытья ям и каналов, выкапывания клубнеплодов и корнеплодов при собирательстве, была осн. орудием обработки почвы в примитивном земледелии.
Известна с древнейших времён: обломки простейших копательных палок встречаются на стоянках эпохи Ашель (Каламбо-Фолс в Замбии) и Мустье (Торральба в Испании). Усовершенствование копательных палок состоит в закаливании на огне её конца, появлении утолщения на конце в форме копья, овала, треугольника, прямоугольника и др., утяжелении с помощью каменных грузов с просверлёнными отверстиями и т. д. Напр., у сан Южной Африки такие утяжелители (кве) массой от 500 г до 3 кг могли перемещаться вдоль копательных паллок и закрепляться в нужном положении при помощи дерев. клинышка.
Рабочая часть копательной палки могла снабжаться упором для ноги или специальной педалью, которая также могла перемещаться вдоль орудия (чакитаклья у кечуа, кахеру у маори и т. п.; копательная палка с педалью были найдены в Шигирском торфянике на Урале и др.), на неё мог надеваться костяной или металлический наконечник. Копательная палка могла иметь и несколько рабочих концов.
Дальнейшая эволюция рабочей части копательной палки привела к появлению орудий типа мотыги и лопаты.
Длина копательной палки колебалась от 30 до 400 см, мужские копательные палки всегда были крупнее женских.