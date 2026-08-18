КОПАТЕЛЬНАЯ ПАЛКА

КОПАТЕЛЬНАЯ ПАЛКА - простейшее землекопное орудие.

При­ме­ня­лась для ры­тья ям и ка­на­лов, вы­ка­пы­ва­ния клуб­не­пло­дов и кор­не­пло­дов при со­би­ра­тель­ст­ве, бы­ла осн. ору­ди­ем об­ра­бот­ки поч­вы в при­ми­тив­ном зем­ле­де­лии.

Из­вест­на с древ­ней­ших вре­мён: об­лом­ки про­стей­ших копательных палок встре­ча­ют­ся на сто­ян­ках эпо­хи Ашель (Ка­лам­бо-Фолс в Зам­бии) и Му­стье (Тор­раль­ба в Ис­па­нии). Усо­вер­шен­ст­во­ва­ние копательных палок со­сто­ит в за­ка­ли­ва­нии на ог­не её кон­ца, по­яв­ле­нии утол­ще­ния на кон­це в фор­ме ко­пья, ова­ла, тре­уголь­ни­ка, пря­мо­уголь­ни­ка и др., утя­же­ле­нии с по­мо­щью ка­мен­ных гру­зов с про­свер­лён­ны­ми от­вер­стия­ми и т. д. Напр., у сан Южной Аф­ри­ки та­кие утя­же­ли­те­ли (кве) массой от 500 г до 3 кг мог­ли пе­ре­ме­щать­ся вдоль копательных паллок и за­кре­п­лять­ся в нуж­ном по­ло­же­нии при по­мо­щи де­рев. кли­ныш­ка.

Ра­бо­чая часть копательной палки мог­ла снаб­жать­ся упо­ром для но­ги или специальной пе­да­лью, ко­то­рая так­же мог­ла пе­ре­ме­щать­ся вдоль ору­дия (ча­ки­так­лья у ке­чуа, ка­хе­ру у мао­ри и т. п.; копательная палка с пе­да­лью бы­ли най­де­ны в Ши­гир­ском тор­фя­ни­ке на Ура­ле и др.), на неё мог на­де­вать­ся кос­тя­ной или ме­тал­лический на­ко­неч­ник. Копательная палка мог­ла иметь и несколько ра­бо­чих кон­цов.

Даль­ней­шая эво­лю­ция ра­бо­чей час­ти копательной палки при­ве­ла к по­яв­ле­нию ору­дий ти­па мо­ты­ги и ло­па­ты.

Дли­на копательной палки ко­ле­ба­лась от 30 до 400 см, муж­ские копательные палки все­гда бы­ли круп­нее жен­ских.

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