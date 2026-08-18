КОПАН

КОПАН - город майя классического периода в долине реки Копан.

На за­па­де современного Гон­ду­ра­са (деп-т Ко­пан), в 14 км от гра­ни­цы с Гва­те­ма­лой.

В V-IX веках сто­ли­ца од­но­го из го­су­дар­ств майя. Раз­ва­ли­ны Копана об­на­ру­жил ой­дор (су­дья) Ау­ди­ен­сии Гва­те­ма­лы Д. Гар­сия де Па­ла­сио в 1570 году и под­роб­но опи­сал их испанскому ко­ро­лю Фи­лип­пу II (1576 год). В 1839 году Д.Л. Сте­фенс с английским ху­дож­ни­ком и архитектором Ф. Ка­тер­ву­дом со­ста­ви­ли кар­ту Копана и сде­ла­ли за­ри­сов­ки не­ко­то­рых зда­ний и стел, бла­го­да­ря че­му па­мят­ник по­лу­чил из­вест­ность в ши­ро­ких кру­гах ев­ро­пей­цев.

Си­сте­ма­тические рас­коп­ки на­ча­ты Му­зе­ем ар­хео­ло­гии и эт­но­ло­гии им. Пи­бо­ди Гар­вард­ско­го университета в 1891-1896 годы. Институт Кар­не­ги про­вёл масш­таб­ные рас­коп­ки (1935-1946 годы) и час­тич­ную ре­кон­ст­рук­цию цен­тра Копана. Про­ект Гар­вард­ско­го университета (1975-1977 годы) и по­сле­до­вав­шие за ним про­ек­ты «Ко­пан I» (1977-1980 годы) и «Ко­пан II» (1980-1988 годы) под па­тро­на­жем пра­ви­тель­ст­ва Гон­ду­ра­са ста­ли од­ними из пер­вых си­сте­ма­тических ис­сле­до­ва­ний си­сте­мы рас­се­ле­ния майя на ре­гио­наль­ном уров­не. Из позд­ней­ших ра­бот наи­бо­лее важ­ны: Ме­зо­аме­ри­кан­ско­го цен­тра Те­хас­ско­го университета в г. Ос­тин (1986-1993 годы), Му­зея ар­хео­ло­гии и ан­тро­по­ло­гии Университета Пен­силь­ва­нии (1988-2001 годы), университета Кол­гей­та (2004-2005 годы); Йель­ско­го университета (1998-2006 годы; ис­сле­до­ва­ния сель­ской пе­ри­фе­рии).

Древ­ней­шее по­се­ле­ние на ме­сте Копана да­ти­ру­ет­ся концом II тысячилетия до н. э. В пер­вые ве­ка н. э. здесь сло­жи­лось несколько со­пер­ни­чав­ших во­ж­деств. Мест­ная куль­ту­ра вплоть до V века н. э. не бы­ла свя­за­на с майя. Ди­на­стия Копан бы­ла ос­но­ва­на К’инич-Йаш-К’ук’-Мо, вы­ход­цем из Хууш­ви­ца’ (совр. Ка­ра­коль, Бе­лиз), тес­но свя­зан­ным с ца­ря­ми Ти­ка­ля и по­лу­чив­шим ин­ве­сти­ту­ру в Тео­тиуа­ка­не. В 426-435 годы на ме­сте древ­не­го го­род­ка он возд­виг двор­цо­во-хра­мо­вый комп­лекс в клас­сическом сти­ле майя. В V-VI веках ца­ри Копан за­ви­се­ли от Ти­ка­ля, с первой половины VII века ста­но­вят­ся не­за­ви­си­мы­ми, но со­хра­ня­ют с Ти­ка­лем со­юз.

Из­вест­ны име­на 17 ца­рей Копан (с 426 года до первой половины IX века).

В VI веке Копан стал цен­тром круп­но­го цар­ст­ва. При ца­ре К’ак’-Ути’-Виц’-К’а­вии­ле (628-695 годы) Копан стал од­ним из са­мых силь­ных южных го­су­дарств майя, кон­тро­ли­ро­вав­шим Ки­ри­гуа и др. В под­чи­нён­ных зем­лях стро­ят­ся но­вые административные цент­ры (Рио-Ама­ри­льо, Эль-Па­раи­со и др.), ко­то­рые дуб­ли­ру­ют ра­нее су­щест­во­вав­шие го­род­ки мест­но­го не­май­яс­ко­го на­се­ле­ния. При Ва­шак­ла­ху’н-Уба­ax-К’ави­иле (695-738 годы) Копан пре­вра­ща­ет­ся в круп­ней­ший куль­тур­ный центр, до­сти­га­ет свое­го рас­цве­та спе­ци­фический ко­пан­ский стиль в искусстве (сте­лы A, B, C, D, F). Вос­ста­ние пра­ви­те­ля Ки­ри­гуа К’ак’-Ти­лив-Чан-Йопа­ата в 738 году, ин­спи­ри­ро­ван­ное ца­рём Ка­лак­му­ля, при­ве­ло к по­ра­же­нию и врем. упад­ку Копан.

Мо­гу­щест­во Копан вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся в прав­ле­ние К’ак’-Йипйах-Чан-К’ави­иля (755-763 годы) и Йаш-Па­сах-Чан-Йопа­ата (763 - около 820 годы), ко­то­рые во­зоб­но­ви­ли мо­ну­мен­таль­ное строи­тель­ст­во. Влия­ние Копан про­сле­жи­ва­ет­ся до центральных тер­ри­то­рий совремнного Гон­ду­ра­са. С начала IX века Копан пе­ре­жи­вал кри­зис, вы­зван­ный со­ци­аль­ны­ми и эко­ло­гическими фак­то­ра­ми, и при­шёл в упа­док, жи­те­ли его по­ки­ну­ли.

Во второй половине VIII века «Глав­ная груп­па» со­ору­же­ний и жи­лые квар­та­лы Копана за­ни­ма­ли бо­лее 1 км2 в ал­лю­ви­аль­ной зо­не на сев. бе­ре­гу р. Ко­пан. Яд­ром «Глав­ной груп­пы» был «ак­ро­поль» с двор­ца­ми и осн. хра­ма­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми во­круг двух боль­ших дво­ров. В цен­тре «ак­ро­по­ля» К. на­хо­дит­ся пи­ра­ми­даль­ный «Храм 16» (около 776 года) - за­у­по­кой­ное свя­ти­ли­ще в честь К’инич-Йаш-К’ук’-Мо’, вну­три ко­то­ро­го бо­лее ран­ние хра­мы: «Ху­наль» (ок. 435 года) с его по­гре­бе­ни­ем; «Мар­га­ри­та» (ок. 450 года) с пред­по­ла­гае­мой гроб­ни­цей его суп­ру­ги; пре­крас­но со­хра­нив­шая­ся «Ро­са­ли­ла» (571 год), ук­ра­шен­ная по­ли­хром­ны­ми релье­фа­ми из сту­ка; «Пур­пура» (начало VIII века).

Вто­рой пи­ра­ми­даль­ный «Храм 26» (756 год) так­же скры­ва­ет бо­лее ран­ние по­строй­ки: «Йаш» (ок. 435 года), «Мот­мот» (441 год), «Па­па­гайо» (ок. 465 года), «Ма­ска­рон» (первая половиа VII века), «Чор­ча» (конец VII века; усы­паль­ни­ца К’ак’-Ути-Виц’-К’ави­иля), «Эс­ме­раль­да» (ок. 710 года). С его Ие­рог­ли­фич. ле­ст­ни­цей (дли­на ок. 21 м) свя­зан са­мый длин­ный текст майя (ок. 2200 иеро­гли­фов; по­свя­щён ис­то­рии цар­ской ди­на­стии). 5 ста­туй, стоя­щих на лест­ни­це, изо­бра­жа­ют древ­них пра­ви­те­лей в об­ла­че­нии тео­тиуа­кан­ских вои­нов. Верх­нее свя­ти­ли­ще бы­ло ук­ра­ше­но над­пи­сью из пол­но­фи­гур­ных иеро­гли­фов, ими­ти­рую­щих «тео­тиу­акан­ский шрифт».

В ан­самбль «ак­ро­по­ля» так­же вхо­дят «хра­мы» 11 (ок. 769-773 годы), 22 (715 год), 18, 20, 21. Се­вер­нее рас­по­ло­же­ны «Цент­раль­ная пло­щадь» и «Боль­шая пло­щадь» с 10 рез­ны­ми сте­ла­ми и 14 ал­та­ря­ми, ста­ди­он для иг­ры в мяч (один из са­мых боль­ших в Ме­зо­аме­ри­ке). На юге «Глав­ной груп­пы» в VII-VIII веках рас­по­ла­га­лась цар­ская ре­зи­ден­ция (груп­па 10L-2), где в 1892 году бы­ли рас­ко­па­ны бо­га­тые за­хо­ро­не­ния. Основная часть городских квар­та­лов скры­та или уни­что­же­на современой за­строй­кой. В ис­сле­до­ван­ных ар­хео­ло­га­ми во­сточ­ном и за­пад­ном квар­та­лах рас­по­ла­га­лись усадь­бы прид­вор­ных, слу­жи­лой зна­ти, чи­нов­ни­ков, про­стых го­ро­жан. Еди­ной пла­ни­ров­ки не бы­ло, хо­тя не­ко­то­рые ре­зи­ден­ции зна­ти бы­ли ори­ен­ти­ро­ва­ны на «ак­ро­поль». Восточный квар­тал был свя­зан с «Глав­ной груп­пой» на­сып­ной до­ро­гой (сак­бе). При­легаю­щая к го­ро­ду реч­ная до­ли­на (ок. 24 км2) бы­ла тес­но за­строе­на при­го­ро­да­ми. Ре­мес­лен­ное про­из-во бы­ло сла­бо спе­циа­ли­зи­ро­ван­ным, ма­стер­ские бы­ли раз­бро­са­ны по всей до­ли­не, не­ко­то­рые пре­стиж­ные ма­те­риа­лы об­ра­ба­ты­ва­лись в усадь­бах зна­ти. В Копане жи­ли ок. 12 тыс. человек (са­мая вы­со­кая плот­ность на­се­ле­ния сре­ди го­ро­дов майя), с при­го­ро­да­ми - около 20 тыс. человек. Ос­таль­ная часть до­ли­ны р. Ко­пан пред­став­ля­ла со­бой сельско-хозяйственую пе­ри­фе­рию.

Осо­бен­ность искусства Копана - на­ли­чие изо­бра­же­ний, вы­пол­нен­ных в тех­ни­ке «вы­со­ко­го рель­е­фа», соз­да­ние объ­ём­ных стел, при­бли­жаю­щих­ся по фор­ме к ста­ту­ям, спе­ци­фич­ность про­пор­ций че­ло­ве­че­ских фи­гур, мас­ки в ви­де го­лов ан­тро­по­морф­ных су­ществ, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ка­мен­ных мо­за­ич­ных скульп­тур для офор­мле­ния фа­са­дов зда­ний. В 1980 году Копан вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия и пре­об­ра­зо­ван в нац. ар­хео­ло­гич. парк Ко­пан. В 1996 году в Копане от­крыт Му­зей скульп­ту­ры майя.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)