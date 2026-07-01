КООНЕН АЛИСА ГЕОРГИЕВНА

Русская актриса. Супруга А.Я. Таирова .

Становление

Имела польские и бельгийские корни. Отец – адвокат Георгий Коонен, мать – Алиса Львовна, талантливая музыкантша. Богатые польские родственники перестали с ней общаться после замужества.

Еще девочкой Алиса мечтала о театральной сцене. В 16-летнем возрасте она уже ученица школы Московского художественного театра. Ее талант оценил наставник Константин Станиславский , Коонен стала его любимицей. Дебютом начинающей актрисы стала роль Гостьи в мхатовской постановке «Горя от ума» 1906 года. Через два года девушка играла Митиль в спектакле «Синяя птица» по Метерлинку . Заметными ролями Алисы Георгиевны на сцене МХТ стали образы Маши в «Живом трупе» Л. Толстого (1911) и Антиры в «Пере Гюнте» Г. Ибсена (1912).

Несмотря на высокую оценку таланта Коонен со стороны Станиславского, ее отношения с учителем складывались непросто. Актриса признавалась, что Константин Сергеевич часто давил на нее. В итоге в 1913 году Алиса оставила родные подмостки и вступила в труппу только что образовавшегося Свободного театра Константина Марджанова, вызвав тем самым гнев Станиславского. В этом театре Коонен познакомилась с молодым режиссером Александром Таировым: он ставил спектакль «Покрывала Пьеретты», а она играла в нем главную роль.

Камерный театр

Свободный театр просуществовал совсем недолго, закрывшись после первого сезона. После этого, в 1914 году влюбленные Коонен и Таиров сочетались браком. Тогда же Александр Яковлевич организовал в Москве Камерный театр, куда перешла работать и Алиса Георгиевна, разделявшая мечты мужа о новом синтетическом, неореалистическом театре. Здесь она служила вплоть до закрытия театра в 1949 году. Коонен сыграла на этой сцене множество ярких ролей. Она могла воплотить в жизнь практически любой образ, но более всего прославилась в трагическом амплуа. Алиса Георгиевна сыграла главную роль в дебютной постановке Камерного театра – «Сакунтала» индийского поэта Калидасы (1914). Одной из ведущих ее ролей стала Федра в одноименной пьесе Расина (1922), с ней она завоевала любовь требовательной парижской публики во время гастролей Камерного во Франции в 1923 году. Большой отклик получили ее работы в спектаклях «Оптимистическая трагедия» по Всеволоду Вишневскому (1933) и «Мадам Бовари» по Флоберу (1940). Коонен исполняла роли Сюзанны в «Женитьбе Фигаро» (1915), Саломеи по одноименному произведению Уайльда (1917), Джульетту в шекспировской драме (1921), Катерину в «Грозе» Островского (1924) и многие другие. Для лучшего воплощения образов на сцене осваивала множество новых навыков, среди которых умение фехтовать, жонглировать и даже пантомима.

В 1935 году Алиса Коонен получила звание народной артистки РСФСР. В период Великой Отечественной войны она вместе с мужем и родным театром находилась и работала в эвакуации сначала в Казахстане, затем в Алтайском крае. Последней ролью для нее в Камерном стала Эва в «Жизни в цитадели» Якобсона (1947), последний выход на сцену в качестве актрисы состоялся весной 1949 года в одной из старейших постановок театра «Адриана Лекуврёр». Вскоре после этого в рамках т.н. борьбы с космополитизмом Таирова обвинили в безыдейности и несоответствии идеалам соцреализма, а Камерный театр был закрыт. В 1950 году на его месте открылся драматический театр им. А.С. Пушкина. Сам режиссер вместе с супругой были переведены в театр Вахтангова, однако не поработали там. В 1950 году им были назначены пенсии. Осенью того же года скончался Александр Яковлевич.

После закрытия Камерного и смерти супруга Алиса Георгиевна так и не вернулась к актерской профессии. Периодически она давала творческие концерты и участвовала в поэтических вечерах, трудилась над автобиографией, получившей название «Страницы жизни».

Скончалась выдающаяся артистка летом 1974 года в родной Москве. Погребена на Новодевичьем кладбище.