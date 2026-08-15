КООБИ-ФОРА

КООБИ-ФОРА - комплекс археологических памятников нижнего палеолита на восточном побережье озера Рудольф, в Кении.

Об­на­ру­жен Р. Ли­ки в 1968 году и ис­сле­ду­ет­ся под его ру­ко­во­дством.

На­ход­ки на площади около 2300 км2 за­ле­га­ют в тол­ще плио­цен-плей­сто­це­но­вых от­ло­же­ний об­щей мощ­но­стью до 600 м (радиоизотопные даты - 3,5-0,7 млн. лет на­зад), ко­то­рые раз­де­ле­ны слоя­ми ту­фов и под­сти­ла­ют­ся плио­це­но­вы­ми ба­заль­та­ми.

Вы­де­ля­ют­ся слои: KBS (1,89-1,65 млн. лет на­зад) с ка­мен­ной ин­ду­ст­ри­ей, со­пос­та­ви­мой с ору­дия­ми пач­ки сло­ёв I Ол­ду­вай­ско­го уще­лья; Око­те (1,65-1,39 млн. лет на­зад) с ору­дия­ми, близ­ки­ми к ин­ду­ст­рии пач­ки сло­ёв II Ол­ду­вай­ско­го уще­лья (т. н. ин­ду­ст­рия Ка­ра­ри); ран­не­ашель­ские.

Около 200 па­лео­ан­тро­по­ло­ги­че­ских на­хо­док: ав­ст­ра­ло­пи­те­ков анам­ско­го и Бой­са (см. в ст. Ав­ст­ра­ло­пи­теко­вые), Homo habilis, ру­дольф­ско­го че­ло­ве­ка, Homo ergaster. Наи­бо­лее из­вест­ная на­ход­ка (1972 год) - че­реп KNM-ER 1470, со­че­таю­щий ав­ст­ра­ло­пи­те­ко­ид­ные (вы­ра­жен­ный аль­ве­о­ляр­ный про­гна­тизм и др.) и про­грес­сив­ные (по мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей - да­же са­пи­ент­ные) чер­ты (объ­ём моз­го­вой ко­роб­ки 775 см3, сла­бо­раз­ви­тые над­бров­ные ду­ги, строе­ние зу­бов и др.).

Р. Ли­ки вы­дви­нул ги­по­те­зу о KNM-ER 1470 как не­посред­ст­вен­ном пред­ке Homo sapiens; ны­не боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей от­носят его к ви­ду ру­дольф­ский че­ло­век. Этой на­ход­ке пер­во­на­чаль­но оши­боч­но при­пи­сы­ва­лась чрез­вы­чай­но ран­няя да­та (2,9 млн. лет на­зад), ны­не она да­ти­ру­ет­ся около 1,9 млн. лет на­зад.

В 1973 году на мес­те Кооби-Фора об­ра­зо­ван Национальный парк Си­би­лои.

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