КООБИ-ФОРА
КООБИ-ФОРА - комплекс археологических памятников нижнего палеолита на восточном побережье озера Рудольф, в Кении.
Обнаружен Р. Лики в 1968 году и исследуется под его руководством.
Находки на площади около 2300 км2 залегают в толще плиоцен-плейстоценовых отложений общей мощностью до 600 м (радиоизотопные даты - 3,5-0,7 млн. лет назад), которые разделены слоями туфов и подстилаются плиоценовыми базальтами.
Выделяются слои: KBS (1,89-1,65 млн. лет назад) с каменной индустрией, сопоставимой с орудиями пачки слоёв I Олдувайского ущелья; Окоте (1,65-1,39 млн. лет назад) с орудиями, близкими к индустрии пачки слоёв II Олдувайского ущелья (т. н. индустрия Карари); раннеашельские.
Около 200 палеоантропологических находок: австралопитеков анамского и Бойса (см. в ст. Австралопитековые), Homo habilis, рудольфского человека, Homo ergaster. Наиболее известная находка (1972 год) - череп KNM-ER 1470, сочетающий австралопитекоидные (выраженный альвеолярный прогнатизм и др.) и прогрессивные (по мнению ряда исследователей - даже сапиентные) черты (объём мозговой коробки 775 см3, слаборазвитые надбровные дуги, строение зубов и др.).
Р. Лики выдвинул гипотезу о KNM-ER 1470 как непосредственном предке Homo sapiens; ныне большинство исследователей относят его к виду рудольфский человек. Этой находке первоначально ошибочно приписывалась чрезвычайно ранняя дата (2,9 млн. лет назад), ныне она датируется около 1,9 млн. лет назад.
В 1973 году на месте Кооби-Фора образован Национальный парк Сибилои.