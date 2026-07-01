КОНЮС

КОНЮС - российские и французские музыканты, братья.

Сы­но­вья фортепианного пе­да­го­га французского про­ис­хож­де­ния Эду­ар­да Кон­стан­ти­но­ви­ча Ко­ню­са [1827 год, Са­ра­тов - 18 сентября (1 октября) 1902 год, Мо­ск­ва].

Ге­ор­гий Эду­ар­до­вич [18(30) сентября 1862 год, Мо­ск­ва - 28 (или 29) августа 1933 год, там же], музыкальный тео­ре­тик, ком­по­зи­тор, пе­да­гог, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1927 год).

В 1904 года при­нял российское под­дан­ст­во. В 1889 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции А.С. Арен­ско­го (в клас­се фортепиано учил­ся у П.А. Паб­ста, тео­ри­ей за­ни­мал­ся у С.И. Та­нее­ва). В 1886-1912 годы вы­сту­пал как музыкальный кри­тик. Как и его бра­тья, поль­зо­вал­ся под­держ­кой П.И. Чай­ков­ско­го . Пре­по­да­вал в Московской косерватории в 1891-1899 годы, за­тем в 1920-1933 годы (проф., в 1922-1929 годы де­кан ком­по­зи­тор­ско­го факультета). В 1902-1905 годы профессор (с 1904 года ди­рек­тор) Музыкально-дра­ма­тического училища Мо­с­ков­ско­го фи­лар­мо­нического общества. В 1912-1919 годы пре­по­да­вал в Са­ра­тов­ской консерватори (с 1918 года профессор, с 1917 года рек­тор).

Сре­ди уче­ни­ков: А.Н. Скря­бин, Н.К. Мет­нер, С.Н. Ва­си­лен­ко, Р.М. Гли­эр, А.Б. Голь­ден­вей­зер, А.Ф. Ге­ди­ке, К.С. Са­рад­жев, Д.Р. Ро­галь-Ле­виц­кий.

Соз­да­тель тео­рии мет­ро­тек­то­низ­ма - уче­ния о музыкальной фор­ме, ос­но­ван­но­го на «за­ко­не рав­но­ве­сия вре­менны́х ве­ли­чин» (Конюс счи­тал его аб­со­лют­ным, об­щим для на­род­ной и ком­по­зи­тор­ской му­зы­ки). В 1922 году при ГИМН соз­дал ла­бо­ра­то­рию мет­ро­тек­то­нического ана­ли­за (с 1926 года в со­ста­ве ГАХН).

С це­лью по­пу­ля­ри­за­ции сво­ей тео­рии вы­сту­пал с лек­ция­ми в Гер­ма­нии и Фран­ции (1923, 1927-1928 годы). По­сле его смер­ти тео­рия мет­ро­тек­то­низ­ма бы­ла под­верг­ну­та официальной кри­ти­ке.

На­пи­сал ряд учеб­ни­ков, пе­ре­вёл с французского языка «Ру­ко­во­дство к прак­ти­че­ско­му изу­че­нию ин­ст­ру­мен­тов­ки» Э. Ги­ро (1892 год). Сре­ди основных ра­бот: «Кри­ти­ка тра­ди­ци­онной тео­рии в об­лас­ти му­зы­каль­ной фор­мы» (1932 год), «Как ис­сле­ду­ет фор­му му­зы­каль­ных ор­га­низ­мов мет­ро­тек­то­ни­че­ский ме­тод» (1933 год), «На­уч­ное обос­но­ва­ние му­зы­каль­но­го син­так­си­са» (1935 год), «Эм­брио­ло­гия и мор­фо­ло­гия му­зы­каль­но­го ор­га­низ­ма» (на русском и французском язы­ках; не из­да­но). Ав­тор бале­та «Даи­та» (1896 год, моск. Боль­шой те­атр), ор­ке­ст­ро­вой кар­ти­ны «Лес шу­мит» (1890 год), сюи­ты для хо­ра и ор­ке­ст­ра «Из дет­ской жиз­ни» (1893 год).

Юлий (Жюль) Эду­ар­до­вич [18(30) января 1869 год, Мо­ск­ва - 3 декабря 1942 год, Ме­лен­ки, ны­не Вла­ди­мир­ской обл.], скри­пач, пе­да­гог и ком­по­зи­тор.

В 1888 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су скрип­ки И.В. Гржи­ма­ли. В 1889 году со­вер­шен­ст­во­вал­ся у Л.Ж. Мас­са­ра в Па­ри­же, кон­цер­ти­ро­вал во Фран­ции, ра­бо­тал в ор­ке­ст­ре Э. Ко­лон­на и ор­ке­ст­ре Па­риж­ской опе­ры. В 1891-1893 годы вы­сту­пал как со­лист и ра­бо­тал кон­церт­мей­сте­ром Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра в Нью-Йор­ке. В 1893-1901 годы пре­по­да­вал иг­ру на скрип­ке в Московской консерватрии. Соз­дал свой квар­тет, вы­сту­пал в кон­цер­тах, в 1894 году уча­ст­во­вал в пре­мье­ре «Эле­ги­че­ско­го трио» С.В. Рах­ма­ни­но­ва (совм. с ав­то­ром и А.А. Бран­ду­ко­вым).

В 1919 году как французский под­дан­ный пере­се­лил­ся в Па­риж, ра­бо­тал в Русской кон­сер­ва­то­рии, в Российском музыкальном издательстве С.А. Ку­се­виц­ко­го. В 1939 гоу вер­нул­ся в Мо­ск­ву, пре­по­да­вал в Центральном за­оч­ном музыкально-пе­да­го­гическом институте.

Ав­тор Кон­цер­та для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1896 год), скри­пич­ных пьес и транс­крип­ций и др. Опуб­ли­ко­ва­ны его вос­по­ми­на­ния о П.И. Чай­ков­ском (П.И. Чай­ков­ский. Аль­ма­нах. Вып. 2. 2003).

Лев Эду­ар­до­вич [26 апрель (8 мая) 1871 год, Мо­ск­ва - 18 январь 1944 год, Цин­цин­на­ти], пиа­нист, пе­да­гог, ком­по­зи­тор.

Окон­чил Московскую консерваторию по клас­су фортепианно П.А. Паб­ста (1891 год) и по клас­су ком­по­зи­ции А.С. Арен­ско­го (1892 год). В 1893 году он сде­лал пе­ре­ло­же­ние для фортепиано в 4 ру­ки 6-й сим­фо­нии П.И. Чай­ков­ско­го (в том же го­ду ис­пол­не­но Л.Э. Ко­ню­сом и С.И. Та­нее­вым).

Наи­бо­лее яр­ко про­явил се­бя в пе­да­го­ги­ке. В 1890-е годы ор­га­ни­зо­вал в Мо­ск­ве ча­ст­ную музыкальную шко­лу, где ра­бо­та­ли его род­ст­вен­ни­ки, Н.К. Мет­нер, С.М. Ко­зо­лу­пов. В 1912-1920 годы пре­по­да­вал фортепиано в Московской консерватории (с 1918 года профессор).

С 1920 года жил в Па­ри­же (уе­хал из СССР как французский под­дан­ный), где вме­сте с Н.Н. Че­реп­ни­ным и др. ос­но­вал Русскую кон­сер­ва­то­рию, пре­по­да­вал в ней. В 1935году при со­дей­ст­вии сво­его дру­га С.В. Рах­ма­ни­но­ва пе­ре­ехал в США, пре­по­да­вал в музыкальном кол­лед­же в Цин­цин­на­ти.

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