КОНЮС
КОНЮС - российские и французские музыканты, братья.
Сыновья фортепианного педагога французского происхождения Эдуарда Константиновича Конюса [1827 год, Саратов - 18 сентября (1 октября) 1902 год, Москва].
Георгий Эдуардович [18(30) сентября 1862 год, Москва - 28 (или 29) августа 1933 год, там же], музыкальный теоретик, композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1927 год).
В 1904 года принял российское подданство. В 1889 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции А.С. Аренского (в классе фортепиано учился у П.А. Пабста, теорией занимался у С.И. Танеева). В 1886-1912 годы выступал как музыкальный критик. Как и его братья, пользовался поддержкой П.И. Чайковского. Преподавал в Московской косерватории в 1891-1899 годы, затем в 1920-1933 годы (проф., в 1922-1929 годы декан композиторского факультета). В 1902-1905 годы профессор (с 1904 года директор) Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. В 1912-1919 годы преподавал в Саратовской консерватори (с 1918 года профессор, с 1917 года ректор).
Среди учеников: А.Н. Скрябин, Н.К. Метнер, С.Н. Василенко, Р.М. Глиэр, А.Б. Гольденвейзер, А.Ф. Гедике, К.С. Сараджев, Д.Р. Рогаль-Левицкий.
Создатель теории метротектонизма - учения о музыкальной форме, основанного на «законе равновесия временны́х величин» (Конюс считал его абсолютным, общим для народной и композиторской музыки). В 1922 году при ГИМН создал лабораторию метротектонического анализа (с 1926 года в составе ГАХН).
С целью популяризации своей теории выступал с лекциями в Германии и Франции (1923, 1927-1928 годы). После его смерти теория метротектонизма была подвергнута официальной критике.
Написал ряд учебников, перевёл с французского языка «Руководство к практическому изучению инструментовки» Э. Гиро (1892 год). Среди основных работ: «Критика традиционной теории в области музыкальной формы» (1932 год), «Как исследует форму музыкальных организмов метротектонический метод» (1933 год), «Научное обоснование музыкального синтаксиса» (1935 год), «Эмбриология и морфология музыкального организма» (на русском и французском языках; не издано). Автор балета «Даита» (1896 год, моск. Большой театр), оркестровой картины «Лес шумит» (1890 год), сюиты для хора и оркестра «Из детской жизни» (1893 год).
Юлий (Жюль) Эдуардович [18(30) января 1869 год, Москва - 3 декабря 1942 год, Меленки, ныне Владимирской обл.], скрипач, педагог и композитор.
В 1888 году окончил Московскую консерваторию по классу скрипки И.В. Гржимали. В 1889 году совершенствовался у Л.Ж. Массара в Париже, концертировал во Франции, работал в оркестре Э. Колонна и оркестре Парижской оперы. В 1891-1893 годы выступал как солист и работал концертмейстером Симфонического оркестра в Нью-Йорке. В 1893-1901 годы преподавал игру на скрипке в Московской консерватрии. Создал свой квартет, выступал в концертах, в 1894 году участвовал в премьере «Элегического трио» С.В. Рахманинова (совм. с автором и А.А. Брандуковым).
В 1919 году как французский подданный переселился в Париж, работал в Русской консерватории, в Российском музыкальном издательстве С.А. Кусевицкого. В 1939 гоу вернулся в Москву, преподавал в Центральном заочном музыкально-педагогическом институте.
Автор Концерта для скрипки с оркестром (1896 год), скрипичных пьес и транскрипций и др. Опубликованы его воспоминания о П.И. Чайковском (П.И. Чайковский. Альманах. Вып. 2. 2003).
Лев Эдуардович [26 апрель (8 мая) 1871 год, Москва - 18 январь 1944 год, Цинциннати], пианист, педагог, композитор.
Окончил Московскую консерваторию по классу фортепианно П.А. Пабста (1891 год) и по классу композиции А.С. Аренского (1892 год). В 1893 году он сделал переложение для фортепиано в 4 руки 6-й симфонии П.И. Чайковского (в том же году исполнено Л.Э. Конюсом и С.И. Танеевым).
Наиболее ярко проявил себя в педагогике. В 1890-е годы организовал в Москве частную музыкальную школу, где работали его родственники, Н.К. Метнер, С.М. Козолупов. В 1912-1920 годы преподавал фортепиано в Московской консерватории (с 1918 года профессор).
С 1920 года жил в Париже (уехал из СССР как французский подданный), где вместе с Н.Н. Черепниным и др. основал Русскую консерваторию, преподавал в ней. В 1935году при содействии своего друга С.В. Рахманинова переехал в США, преподавал в музыкальном колледже в Цинциннати.