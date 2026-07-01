КОНЪЮНКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

КОНЪЮНКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ - совокупность признаков, характеризующих текущее состояние экономики, функция взаимодействия влияющих на ситуацию факторов, процессы их формирования, взаимосвязь и пространственно-временна́я изменчивость.

В ка­ж­дый дан­ный мо­мент вре­ме­ни сло­жив­шие­ся ус­ло­вия эко­но­мической об­ста­нов­ки есть ре­зуль­тат взаи­мо­дей­ст­вия боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва раз­но­об­раз­ных фак­то­ров, ко­то­рые по­ро­ж­да­ют различные ком­би­на­ции цик­ли­че­ских, трен­до­вых, се­зон­ных и слу­чай­ных про­цес­сов. На ста­дии об­ме­на вос­про­из­вод­ст­вен­но­го цик­ла эти про­цес­сы фор­ми­ру­ют не­пре­рыв­ный по­ток уни­каль­ных об­стоя­тельств и об­ще­хо­зяй­ст­вен­ных си­туа­ций. Свое­об­ра­зие скла­ды­ваю­щей­ся об­ста­нов­ки но­сит пре­хо­дя­щий ха­рак­тер и оп­ре­де­ля­ет: осо­бен­но­сти те­ку­ще­го про­цес­са об­ществ. вос­про­из­вод­ст­ва (об­ще­хо­зяйственную конъ­юнк­ту­ру ); не­ус­той­чи­вую си­туа­цию на рын­ке по от­но­ше­нию к от­дель­но взя­то­му эко­но­мич. субъ­ек­ту (конъ­юнк­ту­ру то­вар­но­го рын­ка).

Не­ус­той­чи­вое те­ку­щее со­от­но­ше­ние по­треб­но­стей и пла­тё­же­спо­соб­но­сти по­тре­би­те­лей, а так­же сте­пе­ни го­тов­но­сти по­став­щи­ков удов­ле­тво­рить эти по­треб­но­сти скла­ды­ва­ет­ся и про­яв­ля­ет­ся в кон­крет­ных ус­ло­ви­ях кон­ку­рент­ной борь­бы за де­фи­цит­ное пра­во удов­ле­тво­ре­ния ог­ра­ни­чен­но­го объ­ё­ма спро­са, ко­то­рый оп­ре­де­ля­ет­ся пла­тё­же­спо­соб­ной по­треб­но­стью в то­ва­рах (ус­лу­гах). Де­фи­цит спро­са обу­слов­ли­ва­ет кон­ку­рен­цию пред­ло­же­ния и на­обо­рот. В ус­ло­ви­ях ры­ноч­ной эко­но­ми­ки до­ми­ни­рую­щим яв­ля­ет­ся спрос.

Эко­но­мическое со­дер­жа­ние конъ­юнк­ту­ры оп­ре­де­ля­ет­ся со­от­но­ше­ни­ем спро­са, пред­ло­же­ния и уров­ня цен, при этом воз­мож­но воз­ник­но­ве­ние трёх пре­хо­дя­щих си­туа­ций: 1) при пре­вы­ше­нии пред­ло­же­ния над спро­сом об­ра­зу­ет­ся по­ни­жа­тель­ная конъ­юнк­ту­ра; 2) при пре­вы­ше­нии спро­са над пред­ло­же­ни­ем об­ра­зу­ет­ся по­вы­ша­тель­ная конъ­юнк­ту­ра; 3) при ра­вен­ст­ве спро­са и пред­ло­же­ния об­ра­зу­ет­ся рав­но­вес­ный ры­нок. Дан­ные за­ви­си­мо­сти оп­ре­де­ля­ют со­от­вет­ст­вую­щие им из­ме­не­ния в ме­ха­низ­мах обес­пече­ния пла­тё­же­спо­соб­но­сти, об­ра­зо­ва­ния по­треб­но­стей, уров­не цен, объ­ё­мах про­из-ва и про­даж, струк­ту­ре за­ня­то­сти, про­цент­ных став­ках, ва­лют­ных кур­сах, тем­пах ин­фля­ции и др. Ком­плекс ха­рак­те­ри­стик взаи­мо­дей­ст­вия по­тре­би­те­лей и по­став­щи­ков по­сто­ян­но де­мон­ст­ри­ру­ет тен­ден­ции к сво­ему из­ме­не­нию и оп­ре­де­ля­ет ус­ло­вия фор­ми­ро­ва­ния те­ку­щей конъ­юнк­тур­ной си­туа­ции. Она со­сто­ит из со­во­куп­но­сти увя­зан­ных ме­ж­ду со­бой ре­сурс­ных, тех­ни­ко-тех­но­ло­гических, эко­но­мических, пра­во­вых, по­ли­тических, ин­фор­мационных, со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гических под­сис­тем и свя­зей ме­ж­ду ни­ми, а так­же их вза­им­ных воз­дей­ст­вий, ко­то­рые при су­ще­ст­вую­щих от­но­ше­ни­ях соб­ст­вен­но­сти оп­ре­де­ля­ют спрос, про­изводство, пред­ло­же­ние, уро­вень и ди­на­ми­ку цен. Ка­ж­дая из под­сис­тем яв­ля­ет­ся сис­те­мой для бо­лее ча­ст­ных конъ­юнк­тур­ных эле­мен­тов - ус­ло­вий, сте­че­ний об­стоя­тельств, яв­ле­ний, ожи­да­ний, пред­поч­те­ний, спе­ку­ля­ций, их взаи­мо­свя­зей, взаи­мо­за­ви­си­мо­стей и це­ле­во­го кон­флик­то­ва­ния, объ­ек­тив­но су­ще­ст­вую­щих на оп­ре­де­лён­ный мо­мент вре­ме­ни и фор­ми­рую­щих ту или иную об­ще­хо­зяйственную си­туа­цию.

В по­стин­ду­ст­ри­аль­ном об­ще­ст­ве су­ще­ст­вен­но ме­ня­ют­ся ме­ха­низ­мы функ­цио­ни­ро­ва­ния конъ­юнк­ту­ро­об­ра­зую­щих фак­то­ров, тех­ни­ко-эко­но­мического раз­ви­тия, ре­жи­мы и ско­рость рас­про­стра­не­ния ин­фор­ма­ции и тех­но­ло­гий, зна­чи­тель­но уси­ли­ва­ет­ся влия­ние по­ли­ти­ки на эко­но­ми­ку. Фак­то­ра­ми, оп­ре­де­ляю­щи­ми ха­рак­тер те­ку­щей конъ­юнк­ту­ры, на­прав­ле­ние и ди­на­ми­ку её раз­ви­тия, яв­ля­ют­ся: ме­ха­низ­мы об­ра­зо­ва­ния по­треб­но­стей; ме­ха­низ­мы обес­пе­че­ния пла­тё­же­спо­соб­но­сти; по­ли­тической, пра­во­вой и на­ло­го­вый ре­жи­мы в сфе­рах про­изводства и рас­пре­де­ле­ния, ус­ло­вия со­вер­ше­ния сде­лок и обы­чаи де­ло­во­го обо­ро­та.

Раз­ли­ча­ют конъ­юнк­ту­ру об­ще­эко­но­ми­че­скую, конъ­юнк­ту­ру то­вар­ных рын­ков и конъ­юнк­ту­ру аль­тер­на­ти­вы раз­ви­тия от­рас­лей. По­след­ние от­ли­ча­ют­ся бо­лее от­да­лён­ны­ми го­ри­зон­та­ми про­гно­зи­ро­ва­ния. Ис­сле­до­ва­ние конъюнктуры экономической со­став­ля­ет часть ком­плекс­ных мар­ке­тин­го­вых ис­сле­до­ва­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)