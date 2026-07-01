КОНЪЮНКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОНЪЮНКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ - совокупность признаков, характеризующих текущее состояние экономики, функция взаимодействия влияющих на ситуацию факторов, процессы их формирования, взаимосвязь и пространственно-временна́я изменчивость.
В каждый данный момент времени сложившиеся условия экономической обстановки есть результат взаимодействия большого количества разнообразных факторов, которые порождают различные комбинации циклических, трендовых, сезонных и случайных процессов. На стадии обмена воспроизводственного цикла эти процессы формируют непрерывный поток уникальных обстоятельств и общехозяйственных ситуаций. Своеобразие складывающейся обстановки носит преходящий характер и определяет: особенности текущего процесса обществ. воспроизводства (общехозяйственную конъюнктуру); неустойчивую ситуацию на рынке по отношению к отдельно взятому экономич. субъекту (конъюнктуру товарного рынка).
Неустойчивое текущее соотношение потребностей и платёжеспособности потребителей, а также степени готовности поставщиков удовлетворить эти потребности складывается и проявляется в конкретных условиях конкурентной борьбы за дефицитное право удовлетворения ограниченного объёма спроса, который определяется платёжеспособной потребностью в товарах (услугах). Дефицит спроса обусловливает конкуренцию предложения и наоборот. В условиях рыночной экономики доминирующим является спрос.
Экономическое содержание конъюнктуры определяется соотношением спроса, предложения и уровня цен, при этом возможно возникновение трёх преходящих ситуаций: 1) при превышении предложения над спросом образуется понижательная конъюнктура; 2) при превышении спроса над предложением образуется повышательная конъюнктура; 3) при равенстве спроса и предложения образуется равновесный рынок. Данные зависимости определяют соответствующие им изменения в механизмах обеспечения платёжеспособности, образования потребностей, уровне цен, объёмах произ-ва и продаж, структуре занятости, процентных ставках, валютных курсах, темпах инфляции и др. Комплекс характеристик взаимодействия потребителей и поставщиков постоянно демонстрирует тенденции к своему изменению и определяет условия формирования текущей конъюнктурной ситуации. Она состоит из совокупности увязанных между собой ресурсных, технико-технологических, экономических, правовых, политических, информационных, социально-психологических подсистем и связей между ними, а также их взаимных воздействий, которые при существующих отношениях собственности определяют спрос, производство, предложение, уровень и динамику цен. Каждая из подсистем является системой для более частных конъюнктурных элементов - условий, стечений обстоятельств, явлений, ожиданий, предпочтений, спекуляций, их взаимосвязей, взаимозависимостей и целевого конфликтования, объективно существующих на определённый момент времени и формирующих ту или иную общехозяйственную ситуацию.
В постиндустриальном обществе существенно меняются механизмы функционирования конъюнктурообразующих факторов, технико-экономического развития, режимы и скорость распространения информации и технологий, значительно усиливается влияние политики на экономику. Факторами, определяющими характер текущей конъюнктуры, направление и динамику её развития, являются: механизмы образования потребностей; механизмы обеспечения платёжеспособности; политической, правовой и налоговый режимы в сферах производства и распределения, условия совершения сделок и обычаи делового оборота.
Различают конъюнктуру общеэкономическую, конъюнктуру товарных рынков и конъюнктуру альтернативы развития отраслей. Последние отличаются более отдалёнными горизонтами прогнозирования. Исследование конъюнктуры экономической составляет часть комплексных маркетинговых исследований.