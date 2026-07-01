КОНЬЯ

КОНЬЯ - город в центральной части Турции, административный центр иля Конья.

Население 967,6 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на Ли­ка­он­ской рав­ни­не, в центральной час­ти Ана­то­лий­ско­го плос­ко­го­рья, на высоте около 1027 м. Транс­порт­ный узел.

Как хетт­ское по­се­ле­ние под названием Ку­ван­на из­вес­тен с III тысячилетия до н. э. По­сле па­де­ния Хетт­ско­го цар­ст­ва в Конье пре­об­ла­да­ли фри­гий­цы, с IV-III веков - гре­ки. С III века до н. э. упо­ми­на­ет­ся как Ико­ни­он (греч. ’Ιϰόνιον, лат. Iconium). К 25 году до н. э. во­шёл в римскую провинцию Га­ла­тия, в 130 году н. э. по­лу­чил от императора Ад­риа­на ста­тус ко­ло­нии.

С 370-х годов сто­ли­ца пров. Ли­као­ния. В VII-IX веках под­вер­гал­ся на­бе­гам ара­бов. К концу XI века при­сое­ди­нён к государству Сель­джу­ков, по­сле 1097года сто­ли­ца Ко­ний­ско­го (Рум­ско­го) сул­та­на­та. То­гда же пе­ре­име­но­ван в Конье. По­сле рас­па­да государства Сель­джу­ков при­над­ле­жал Ху­ла­гуи­дам (до середиы XIV века), за­тем - туркменской ди­на­стии Ка­ра­ма­ни­дов. С 1467 года в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии. На­чал раз­ви­вать­ся как круп­ный тор­го­вый центр по­сле строи­тель­ст­ва в 1899 году железная дорога. Стам­бул - Ба­гдад. С 1923 года в со­ста­ве Турецкой Рес­пуб­ли­ки.

Упо­ми­на­ет­ся в Дея­ни­ях апо­сто­лов в свя­зи с по­езд­ка­ми ап. Пав­ла, счи­та­ет­ся ро­ди­ной св. вмц. Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы. Яв­ля­ет­ся так­же круп­ным му­сульм анским па­лом­ническим цен­тром.

В цен­тре го­ро­да, ок­ру­жён­но­го мощ­ны­ми кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми (1221 год), на хол­ме (на мес­те ан­тич­но­го ак­ро­по­ля) - ос­тат­ки ци­та­де­ли, двор­ца Кы­лыч-Арс­ла­на II (вторая половина XII века), ко­лон­ная ме­четь Ала-ад-Ди­на Кеи-Ку­ба­да I (1130-1235 годы, зод­чий Му­хам­мед ибн Хав­лан ад-Ди­маш­ки; плос­кое де­ревянное пе­ре­кры­тие с 42 мра­морны­ми ко­лон­на­ми ви­зантийской церк­ви, из ко­то­рой бы­ла пе­ре­строе­на ме­четь; двой­ной ка­мен­ный ку­пол на ба­ра­ба­не; гла­зу­рованная мо­заи­ка во­круг мих­ра­ба - мас­тер Омар Юсуф аль-Ха­рад­жи; северный пор­тал - 1219 год) с ми­на­ре­том от­то­ман­ско­го вре­ме­ни и 2 мав­зо­лея­ми (10-гран­ный мав­зо­лей Кы­лыч-Арс­ла­на II с шат­ро­вым по­кры­ти­ем, 8 сар­ко­фа­гов сель­джук­ских сул­та­нов; 8-гран­ный мав­зо­лей Кай-Кав­са I - 1210-е годы).

Во­круг хол­ма со­хра­ни­лись ме­че­ти: Ип­лик­чи (1201-1202 годы; пе­ре­кры­та сво­да­ми на 12 стол­бах и 3 ку­по­ла­ми), Хад­жи Фер­ру­ха (1215 год), Сыр­ча­лы (середина XIII века), Са­хиб-Ата Фахр аль-Ди­на Али (1258-1283 годы, зод­чий Кё­люк ибн Аб­дал­ла; со­хра­ни­лись пор­тал, ми­на­рет, мав­зо­лей Са­хиб-Ата), Ше­ра­фет­тин (1636 год), Ази­зие (1671-1676 годы, ми­на­ре­ты в сти­ле турецкого ба­рок­ко), На­ки­бог­лу (1762 год, ми­на­рет 1764 год) и др.

Сре­ди др. сель­джук­ских па­мят­ни­ков: мед­ре­се Сыр­ча­лы (1242-1243 годы, зод­чий Му­хам­мед ибн Ос­ман ат-Ту­си; ке­ра­мическая об­ли­цов­ка, ка­мен­ный рез­ной пор­тал; ны­не Му­зей ос­ман­ской ста­ри­ны, в кол­лек­ции - сар­ко­фа­ги и на­мо­гиль­ные кам­ни), ку­поль­ные мед­ре­се Ка­ра­тай (1251-1252 годы, мра­мор­ный пор­тал, в ин­терь­е­ре - цвет­ные гла­зу­рованные плит­ки с узо­ром из на­клад­но­го зо­ло­та; с 1955 года - Му­зей ке­ра­ми­ки, про­из­ве­де­ния XIII-XVIII веков) и Инд­же-Ми­на­ре (около 1260 года, зод­чий Кё­люк ибн Аб­дал­ла; резь­ба по кам­ню, об­ли­цов­ка гла­зу­ров. кир­пи­ча­ми и мо­заи­кой; ми­на­рет; с 1956 года Сель­джук­ский му­зей де­ревянной и камен­ной резь­бы); ка­ра­ван-са­рай Сул­тан-ха­на (1229 год); мав­зо­лей Гё­меч-ха­тун (около 1260 года); ан­самбль тек­ке (оби­тель ор­де­на Мев­ле­ви - тан­цую­щих дер­ви­шей), ос­но­ван­ный Дже­лал ад-Ди­ном Ру­ми (XIII-XVI века, вклю­ча­ет 8-гран­ный мав­зо­лей Ру­ми с ко­ническим ку­по­лом - 1274 год, сар­ко­фа­ги XIII век, ке­льи дер­ви­шей, фон­тан XVI век, ме­четь Се­ли­мие - около 1565 года; c 1927 года Му­зей Ру­ми); мав­зо­лей Шам­суд­ди­на Теб­ри­зи (учи­те­ля Ру­ми). Со­хра­ни­лись квар­та­лы со сво­бод­ной средне-вековой за­строй­кой (главным образом 2-этаж­ные до­ма с на­ви­саю­щи­ми эр­ке­ра­ми). Сре­ди зда­ний первой половины XX века: ка­то­лический кос­тёл, фи­ли­ал Бан­ка строи­тель­ст­ва и кре­ди­тов (оба 1910-е годы), муж­ской ли­цей и жен­ская пе­да­го­гическая шко­ла (оба - арх. Му­заф­фер), поч­та (1926 год, архитектор Ф. Уль­кю).

Университет изу­че­ния ис­ла­ма (1962 год), Сель­джук­ский университет (1975 год). Ме­ж­ду­народный вы­ста­воч­ный ком­плекс. Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский (на­ход­ки из Ча­тал-Хюю­ка), Кою­ног­лу (ис­то­ри­ко-крае­ведческий), эт­но­гра­фи­че­ский.

Конья - круп­ный промышленный центр. Наи­бо­лее раз­ви­то ма­ши­но­строе­ние, в т. ч. сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ное (ок. 45% турецкого про­изводства сельско-хозяйственной тех­ни­ки и обо­ру­до­ва­ния), про­изводство ком­плек­тую­щих для ав­то­мо­биль­ной промышленнсти. Алю­ми­ние­вый за­вод (на ба­зе ме­ст­ных бок­си­тов). Пред­при­ятия тек­стиль­ной, ко­же­вен­но-обув­ной, хи­мич. (в т. ч. про­изводство пла­ст­масс), пи­ще­вой (му­ко­моль­ной, са­хар­ной) промышленности. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то ков­ро­тка­че­ст­во. Центр сельско-хозяйственного ре­гио­на (зер­но­вые, ко­не­вод­ст­во, верб­лю­до­вод­ст­во).

Близ Коньи - рас­коп­ки Ча­тал-Хюю­ка, Ка­ра-Хюю­ка (по­се­ле­ние III тасячилетия до н. э.), руи­ны ан­тич­ных и ви­зант. го­ро­дов Ли­ст­ра (близ с. Ха­тун­са­рай) и Ки­ли­ст­ра (с. Гёкъ­юрт, скаль­ные церк­ви и ча­сов­ни), ви­зантийская церковь Св. Еле­ны (327 год) и ча­сов­ни с фре­ска­ми в с. Сил­ле; ка­ра­ван-са­рай Ка­ра­тай (середина XIII века).

А.И. Во­ро­па­ев, П.С. Пав­ли­нов

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)