КОНЬЯ
КОНЬЯ - город в центральной части Турции, административный центр иля Конья.
Население 967,6 тыс. человек (2009 год). Расположен на Ликаонской равнине, в центральной части Анатолийского плоскогорья, на высоте около 1027 м. Транспортный узел.
Как хеттское поселение под названием Куванна известен с III тысячилетия до н. э. После падения Хеттского царства в Конье преобладали фригийцы, с IV-III веков - греки. С III века до н. э. упоминается как Иконион (греч. ’Ιϰόνιον, лат. Iconium). К 25 году до н. э. вошёл в римскую провинцию Галатия, в 130 году н. э. получил от императора Адриана статус колонии.
С 370-х годов столица пров. Ликаония. В VII-IX веках подвергался набегам арабов. К концу XI века присоединён к государству Сельджуков, после 1097года столица Конийского (Румского) султаната. Тогда же переименован в Конье. После распада государства Сельджуков принадлежал Хулагуидам (до середиы XIV века), затем - туркменской династии Караманидов. С 1467 года в составе Османской империи. Начал развиваться как крупный торговый центр после строительства в 1899 году железная дорога. Стамбул - Багдад. С 1923 года в составе Турецкой Республики.
Упоминается в Деяниях апостолов в связи с поездками ап. Павла, считается родиной св. вмц. Параскевы Пятницы. Является также крупным мусульманским паломническим центром.
В центре города, окружённого мощными крепостными стенами (1221 год), на холме (на месте античного акрополя) - остатки цитадели, дворца Кылыч-Арслана II (вторая половина XII века), колонная мечеть Ала-ад-Дина Кеи-Кубада I (1130-1235 годы, зодчий Мухаммед ибн Хавлан ад-Димашки; плоское деревянное перекрытие с 42 мраморными колоннами византийской церкви, из которой была перестроена мечеть; двойной каменный купол на барабане; глазурованная мозаика вокруг михраба - мастер Омар Юсуф аль-Хараджи; северный портал - 1219 год) с минаретом оттоманского времени и 2 мавзолеями (10-гранный мавзолей Кылыч-Арслана II с шатровым покрытием, 8 саркофагов сельджукских султанов; 8-гранный мавзолей Кай-Кавса I - 1210-е годы).
Вокруг холма сохранились мечети: Ипликчи (1201-1202 годы; перекрыта сводами на 12 столбах и 3 куполами), Хаджи Ферруха (1215 год), Сырчалы (середина XIII века), Сахиб-Ата Фахр аль-Дина Али (1258-1283 годы, зодчий Кёлюк ибн Абдалла; сохранились портал, минарет, мавзолей Сахиб-Ата), Шерафеттин (1636 год), Азизие (1671-1676 годы, минареты в стиле турецкого барокко), Накибоглу (1762 год, минарет 1764 год) и др.
Среди др. сельджукских памятников: медресе Сырчалы (1242-1243 годы, зодчий Мухаммед ибн Осман ат-Туси; керамическая облицовка, каменный резной портал; ныне Музей османской старины, в коллекции - саркофаги и намогильные камни), купольные медресе Каратай (1251-1252 годы, мраморный портал, в интерьере - цветные глазурованные плитки с узором из накладного золота; с 1955 года - Музей керамики, произведения XIII-XVIII веков) и Индже-Минаре (около 1260 года, зодчий Кёлюк ибн Абдалла; резьба по камню, облицовка глазуров. кирпичами и мозаикой; минарет; с 1956 года Сельджукский музей деревянной и каменной резьбы); караван-сарай Султан-хана (1229 год); мавзолей Гёмеч-хатун (около 1260 года); ансамбль текке (обитель ордена Мевлеви - танцующих дервишей), основанный Джелал ад-Дином Руми (XIII-XVI века, включает 8-гранный мавзолей Руми с коническим куполом - 1274 год, саркофаги XIII век, кельи дервишей, фонтан XVI век, мечеть Селимие - около 1565 года; c 1927 года Музей Руми); мавзолей Шамсуддина Тебризи (учителя Руми). Сохранились кварталы со свободной средне-вековой застройкой (главным образом 2-этажные дома с нависающими эркерами). Среди зданий первой половины XX века: католический костёл, филиал Банка строительства и кредитов (оба 1910-е годы), мужской лицей и женская педагогическая школа (оба - арх. Музаффер), почта (1926 год, архитектор Ф. Улькю).
Университет изучения ислама (1962 год), Сельджукский университет (1975 год). Международный выставочный комплекс. Музеи: археологический (находки из Чатал-Хююка), Коюноглу (историко-краеведческий), этнографический.
Конья - крупный промышленный центр. Наиболее развито машиностроение, в т. ч. сельскохозяйственное (ок. 45% турецкого производства сельско-хозяйственной техники и оборудования), производство комплектующих для автомобильной промышленнсти. Алюминиевый завод (на базе местных бокситов). Предприятия текстильной, кожевенно-обувной, химич. (в т. ч. производство пластмасс), пищевой (мукомольной, сахарной) промышленности. Традиционно развито ковроткачество. Центр сельско-хозяйственного региона (зерновые, коневодство, верблюдоводство).
Близ Коньи - раскопки Чатал-Хююка, Кара-Хююка (поселение III тасячилетия до н. э.), руины античных и визант. городов Листра (близ с. Хатунсарай) и Килистра (с. Гёкъюрт, скальные церкви и часовни), византийская церковь Св. Елены (327 год) и часовни с фресками в с. Силле; караван-сарай Каратай (середина XIII века).
А.И. Воропаев, П.С. Павлинов