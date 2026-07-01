КОНВОЙНАЯ СТРАЖА

КОНВОЙНАЯ СТРАЖА - во­ин­ские фор­миро­ва­ния, су­ще­ст­во­вав­шие в XIX-XX века в Рос­сии для не­се­ния специальной служ­бы по кон­вои­ро­ва­нию лиц, со­дер­жав­ших­ся под стра­жей.

На конвойную стражу воз­ла­га­лись сле­дую­щие за­да­чи: со­про­во­ж­де­ние аре­стан­тов, пе­ре­сы­лае­мых этап­ным по­ряд­ком в Российской им­пе­рии (кро­ме Великого княжества Фин­лянд­ско­го и Кав­ка­за); со­про­во­ж­де­ние их на внеш­ние ра­бо­ты и в при­сут­ст­вен­ные мес­та; со­дей­ст­вие тю­рем­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции при про­из­вод­ст­ве вне­зап­ных обы­сков и ли­к­ви­да­ции бес­по­ряд­ков в мес­тах за­клю­че­ния; на­руж­ная ох­ра­на тю­рем (при не­об­хо­ди­мо­сти). Кон­вой­ные ко­ман­ды конвойной стражи под­чи­ня­лись на­чаль­ни­кам гар­ни­зо­нов и ко­мен­дан­там, их обу­че­ние про­во­ди­лось по специальной про­грам­ме.

До 1811 года со­про­во­ж­де­ние аре­стан­тов в Си­бирь осу­ще­ст­в­ля­ли ка­за­ки Дон­ско­го пол­ка, раз­ме­щён­ные по дис­тан­ци­ям в Ка­зан­ской губернии, а в пре­де­лах Ев­ропейской час­ти Российской им­пе­рии эту служ­бу не­сли ме­ст­ные ин­ва­лид­ные ко­ман­ды. За­тем эта обя­зан­ность пе­ре­шла к внут­рен­ней стра­же (с 1811 года).

С 1817 года вво­дит­ся этап­ная сис­те­ма пре­про­во­ж­де­ния аре­стан­тов, вне­дря­ют­ся раз­ра­бо­тан­ные М.М. Спе­ран­ским ре­гу­ли­рую­щие её ус­та­вы: о ссыль­ных и об эта­пах в си­бир­ских гу­бер­ни­ях (1822 год). Для этой це­ли ис­поль­зо­ва­лись этап­ные ко­ман­ды (с 1835 гоад кон­но-этап­ные, с 1862 года пе­шие). Улуч­ши­ла и об­лег­чи­ла кон­вой­ную служ­бу т. н. ма­ят­ная этап­ная сис­те­ма, пред­ло­жен­ная генералом от арт. П.М. Кап­це­ви­чем. По­сле уп­разд­не­ния в 1864 году Отдельного кор­пу­са внутренней стра­жи кон­вои­ро­ва­ние аре­стан­тов бы­ло воз­ло­же­но на ме­ст­ные вой­ска. С середины 1860-х годов пе­ре­сыл­ка аре­стан­тов в Си­бирь осу­ще­ст­в­ля­лась толь­ко в лет­нее вре­мя на под­во­дах и фур­го­нах с по­мо­щью со­хра­нив­ших­ся этап­ных и пре­об­ра­зо­ван­ных ме­ст­ных ко­манд, а так­же железнодорожным транс­пор­том и на заф­рах­то­ван­ных для этих це­лей су­дах. Для об­ще­го ру­ко­во­д­ства дан­ной служ­бой при Ин­спек­тор­ском департаменте Во­ен­но­го ми­ни­стер­ст­ва бы­ла соз­да­на этап­но-пе­ре­сыль­ная часть, ко­то­рая с декабря 1865 года во­шла в со­став Глав­но­го шта­ба, где бы­ла уч­ре­ж­де­на долж­ность гл. ин­спек­то­ра по пе­ре­сыл­ке аре­стан­тов (он же на­чаль­ник этап­но-пе­ре­сыль­ной час­ти).

С об­ра­зо­ва­ни­ем в 1879 году Главного тю­рем­но­го управ­ле­ния долж­ность главного ин­спек­то­ра по пе­ре­сыл­ке аре­стан­тов по­лу­ча­ет двой­ное под­чи­не­ние - МВД (с 1895 года Министерству юс­ти­ции) и Во­енному министерству. Кон­вой­ная служ­ба тре­бо­ва­ла оп­ре­де­лён­ных на­вы­ков, опы­та и специальной под­го­тов­ки, но час­тая сме­на ко­манд, вы­де­ляе­мых от различных во­ин­ских час­тей, при­во­ди­ла по­рой к на­ру­ше­ни­ям, не­пра­виль­но­му при­ме­не­нию ору­жия и др. (в середине 1880-х годов еже­год­но в Российской им­пе­рии со­про­во­ж­да­лось до 350 тыс. аре­стан­тов, а профессиональную под­го­тов­ку име­ли лишь 63 кон­вой­ные ко­ман­ды, со­сто­яв­шие из 86 офи­це­ров и 3347 ниж­них чи­нов).

В январе 1886 года по по­ве­ле­нию императора Алек­сан­д­ра III бы­ла сфор­ми­ро­ва­на конвойная стража, со­сто­яв­шая из 567 кон­вой­ных ко­манд. Штат­ная чис­лен­ность конвойной стражи (1895 год) со­став­ля­ла: 99 офи­це­ров, 1073 ун­тер-офи­це­ра, 10267 ря­до­вых, 271 не­строе­вой. В ию­не 1907 года ут­вер­ждён Ус­тав кон­вой­ной служ­бы, в 1909 году со­став­лен «Свод мар­шру­тов и пла­нов дви­же­ния этап­ных пар­тий», ку­да во­шли: 379 мар­шру­тов по пе­шим трак­там об­щей про­тя­жён­но­стью около 28 тыс. вёрст (ок. 30 тыс. км), 216 мар­шру­тов по 37 ли­ни­ям же­лез­ных до­рог, 40 пла­но­вых вод­ных мар­шру­тов.

Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны ко­ман­ды конвойной тражи при­вле­ка­лись для эва­куа­ции тю­рем­ных уч­ре­ж­де­ний, вы­дво­ре­ния иностранных гра­ж­дан за пре­де­лы стра­ны, кон­вои­ро­ва­ния во­ен­но­плен­ных, ох­ра­ны во­енных гру­зов и транс­пор­та.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года конвойная стража бы­ла ре­о­рга­ни­зо­ва­на, со­хра­нив во­енную струк­ту­ру, и на­хо­ди­лась в двой­ном под­чи­не­нии: по строе­вой и хо­зяй­ст­вен­ной час­ти - Нар­ко­ма­ту по во­енным де­лам (че­рез Все­рос­сий­ский глав­ный штаб), по служ­бе - Главному управ­ле­нию мес­та­ми за­клю­че­ния при Нар­ко­ма­те юс­ти­ции (че­рез Ка­ра­тель­ный от­дел, с 1921 гоад Центральный ка­ра­тель­ный от­дел) РСФСР.

В октябре 1922 года конвойная страда пе­ре­да­на ГПУ при НКВД РСФСР (с 1923 ОГПУ СССР) и пре­об­ра­зо­ва­на в Отдельный кор­пус кон­вой­ной стра­жи. В 1924 году конвойная стража пе­ре­да­на в со­став нар­ко­ма­тов внутренних дел со­юз­ных рес­пуб­лик, в 1925 году соз­да­но Центральное управ­ле­ние кон­вой­ной стра­жи (с сентября 1930 года Центральное управ­ле­ние кон­вой­ных войск) СССР при СНК СССР. Ком­плек­то­ва­ние конвойной стражи, а так­же снаб­же­ние её все­ми ви­да­ми до­воль­ст­вия осу­ще­ст­в­лял Нар­ко­мат по во­енным и морским де­лам СССР, а её ор­га­ни­за­ция бы­ла уни­фи­ци­ро­ва­на с час­тя­ми РККА (взвод, ро­та, ба­таль­он, полк). По­сле об­ра­зо­ва­ния НКВД СССР (1934 год) кон­вой­ные вой­ска во­шли в его со­став с под­чи­не­ни­ем Гл. управ­ле­нию по­гра­нич­ной и внут­рен­ней ох­ра­ны (см. Внут­рен­ние вой­ска).

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