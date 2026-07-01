КОНВОЙНАЯ СТРАЖА
КОНВОЙНАЯ СТРАЖА - воинские формирования, существовавшие в XIX-XX века в России для несения специальной службы по конвоированию лиц, содержавшихся под стражей.
На конвойную стражу возлагались следующие задачи: сопровождение арестантов, пересылаемых этапным порядком в Российской империи (кроме Великого княжества Финляндского и Кавказа); сопровождение их на внешние работы и в присутственные места; содействие тюремной администрации при производстве внезапных обысков и ликвидации беспорядков в местах заключения; наружная охрана тюрем (при необходимости). Конвойные команды конвойной стражи подчинялись начальникам гарнизонов и комендантам, их обучение проводилось по специальной программе.
До 1811 года сопровождение арестантов в Сибирь осуществляли казаки Донского полка, размещённые по дистанциям в Казанской губернии, а в пределах Европейской части Российской империи эту службу несли местные инвалидные команды. Затем эта обязанность перешла к внутренней страже (с 1811 года).
С 1817 года вводится этапная система препровождения арестантов, внедряются разработанные М.М. Сперанским регулирующие её уставы: о ссыльных и об этапах в сибирских губерниях (1822 год). Для этой цели использовались этапные команды (с 1835 гоад конно-этапные, с 1862 года пешие). Улучшила и облегчила конвойную службу т. н. маятная этапная система, предложенная генералом от арт. П.М. Капцевичем. После упразднения в 1864 году Отдельного корпуса внутренней стражи конвоирование арестантов было возложено на местные войска. С середины 1860-х годов пересылка арестантов в Сибирь осуществлялась только в летнее время на подводах и фургонах с помощью сохранившихся этапных и преобразованных местных команд, а также железнодорожным транспортом и на зафрахтованных для этих целей судах. Для общего руководства данной службой при Инспекторском департаменте Военного министерства была создана этапно-пересыльная часть, которая с декабря 1865 года вошла в состав Главного штаба, где была учреждена должность гл. инспектора по пересылке арестантов (он же начальник этапно-пересыльной части).
С образованием в 1879 году Главного тюремного управления должность главного инспектора по пересылке арестантов получает двойное подчинение - МВД (с 1895 года Министерству юстиции) и Военному министерству. Конвойная служба требовала определённых навыков, опыта и специальной подготовки, но частая смена команд, выделяемых от различных воинских частей, приводила порой к нарушениям, неправильному применению оружия и др. (в середине 1880-х годов ежегодно в Российской империи сопровождалось до 350 тыс. арестантов, а профессиональную подготовку имели лишь 63 конвойные команды, состоявшие из 86 офицеров и 3347 нижних чинов).
В январе 1886 года по повелению императора Александра III была сформирована конвойная стража, состоявшая из 567 конвойных команд. Штатная численность конвойной стражи (1895 год) составляла: 99 офицеров, 1073 унтер-офицера, 10267 рядовых, 271 нестроевой. В июне 1907 года утверждён Устав конвойной службы, в 1909 году составлен «Свод маршрутов и планов движения этапных партий», куда вошли: 379 маршрутов по пешим трактам общей протяжённостью около 28 тыс. вёрст (ок. 30 тыс. км), 216 маршрутов по 37 линиям железных дорог, 40 плановых водных маршрутов.
Во время Первой мировой войны команды конвойной тражи привлекались для эвакуации тюремных учреждений, выдворения иностранных граждан за пределы страны, конвоирования военнопленных, охраны военных грузов и транспорта.
После Октябрьской революции 1917 года конвойная стража была реорганизована, сохранив военную структуру, и находилась в двойном подчинении: по строевой и хозяйственной части - Наркомату по военным делам (через Всероссийский главный штаб), по службе - Главному управлению местами заключения при Наркомате юстиции (через Карательный отдел, с 1921 гоад Центральный карательный отдел) РСФСР.
В октябре 1922 года конвойная страда передана ГПУ при НКВД РСФСР (с 1923 ОГПУ СССР) и преобразована в Отдельный корпус конвойной стражи. В 1924 году конвойная стража передана в состав наркоматов внутренних дел союзных республик, в 1925 году создано Центральное управление конвойной стражи (с сентября 1930 года Центральное управление конвойных войск) СССР при СНК СССР. Комплектование конвойной стражи, а также снабжение её всеми видами довольствия осуществлял Наркомат по военным и морским делам СССР, а её организация была унифицирована с частями РККА (взвод, рота, батальон, полк). После образования НКВД СССР (1934 год) конвойные войска вошли в его состав с подчинением Гл. управлению пограничной и внутренней охраны (см. Внутренние войска).