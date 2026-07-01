КОНВОИ АРКТИЧЕСКИЕ В СССР

Отряды транспортных судов и кораблей охранения, доставлявшие в северные порты СССР грузы военного назначения по ленд-лизу, а в порты союзников советское сырье по т.н. обратному ленд-лизу (хромовую и марганцевую руду, платину, пушнину).

Несмотря на то, что поставки необходимых грузов от союзников осуществлялись и по двум другим маршрутам в порты Дальнего Востока через Тихий океан и в советские порты на Каспийском море через воды Индийского океана и территорию Ирана, занятую советскими и британскими войсками, — арктический маршрут играл особую роль. С одной стороны, движение судов по нему занимало гораздо меньше времени, чем в восточном и южном направлениях, что было крайне важно на начальном этапе Великой Отечественной войны. С другой стороны, грузы, доставлявшийся в Мурманск и Архангельск, быстрее всего достигали линии советскогерманского фронта. За время Великой Отечественной войны в северные порты СССР пришло 738 транспортов (41 конвой), в порты союзников — 726 транспортов (36 обратных конвоев). Ими было доставлено 22,7% от общего объема грузов, предназначавшихся Советскому Союзу по ленд-лизу. Помощь союзников имела не только практическое, но и морально политическое значение, поскольку уже в самом начале советско-германского противостояния она показывала, что СССР не одинок в своей борьбе. На участке от Исландии до линии остров Медвежий — Тромсё прикрытие караванов обеспечивал по преимуществу британский ВМФ, а к востоку от нее охранение увеличивалось за счет сил советского Северного флота, в задачи которого входили также разведка и подавление вражеских сил в Северной Норвегии. В 1941 г. конвои союзников еще не подвергались угрозе со стороны немцев. Изначально главным пунктом назначения для конвоев был замерзающий порт Архангельск, поскольку незамерзающему порту Мурманску угрожало наступление противника по суше. Вместе с тем, когда оно захлебнулось, в кон. 1941 нач. 1942 гг. Мурманск стал ведущим портом разгрузки. Почти одновременно с этим возрос и интерес противника к северным конвоям. Посчитав, что прекращение снабжения через арктические порты лишит Советский Союз важного источника ресурсов, немецкое командование развернуло в Северной Норвегии значительные силы авиации и флота. Северный маршрут стал гораздо опаснее двух других: всего там погибли 98 транспортов из числа участвовавших в конвоях (1 из них погиб в шторм, 5 подорвались на британских минах). Одной из наиболее трагичных страниц истории северных конвоев стала переход конвоя PQ-17 из Исландии в СССР в июле 1942 г. Тогда противник направил против конвоя силы в составе 133 бомбардировщиков, 57 самолетов-торпедоносцев, линкора, трех тяжелых крейсеров и 12 эсминцев, а также подводные лодки. Конвой имел шанс сравнительно благополучно дойти до советских берегов, учитывая, что линкор «Тирпиц» был торпедирован советской подлодкой «К-21» капитана Н. А. Лунина, после чего все немецкие надводные корабли предпочли избежать прямого столкновения с охраной конвоя, решив, что это может быть слишком опасно. Вместе с тем PQ-17 остался практически без прикрытия. Опасаясь, что немецкая эскадра потопит приданный конвою авианосец и приступит к рейдерским операциям в Атлантическом океане, британцы направили все эсминцы, охранявшие транспорты, на защиту авианосца, а транспортные суда получили приказ следовать дальше самостоятельно (в сопровождении только нескольких малых эскортных кораблей) и поодиночке подверглись нападениям немецкой авиации и подлодок. Тогда из 37 судов конвоя погибли 26. В этих условиях геройски проявили себя советские моряки с транспорта «Донбасс» и танкера «Азербайджан» (советские суда с 1941 г. ходили северным маршрутом вместе с союзниками), сумевшие добраться до пункта назначения, выдержав многочисленные атаки вражеской авиации. Следующий конвой — PQ-18 — проследовал только в сентябре 1942 г., когда под советским давлением союзники были вынуждены возобновить движение конвоев, прерванное ими после катастрофы PQ-17. Новый конвой также подвергся ожесточенной атаке противника, однако сумел отбиться, потеряв 17 судов из 40. 1943 г. ознаменовался смещением основной транспортной нагрузки при доставке продукции по лендлизу на дальневосточные порты СССР (тогда же в северных конвоях перестали участвовать советские суда, которые были переведены на Дальний Восток). Одновременно, в связи с общим изменением стратегической обстановки на фронтах в пользу Советского Союза и его партнеров по Антигитлеровской коалиции, повысилась и безопасность северного маршрута. В частности, в 1943-1944 гг. британцами были потоплены немецкие линкоры «Шарнхорст» и «Тирпиц», действовавшие в этих водах.

Исторические источники:

Два конвоя: PQ-17 и PQ-18: Сб. / Пер. с англ. А. Г. Больных. М., 2004.

Автор статьи: Асташин Н. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015