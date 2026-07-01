КОНВИЧНЫЙ (ДИРИЖЕР)

КОНВИЧНЫЙ, Кон­вич­ны (Konwitschny) Франц - немецкий ди­ри­жёр.

Отец П. Кон­вич­но­го . Ро­дил­ся в се­мье хо­ро­во­го ди­ри­жё­ра, в 1923-1925 годы учил­ся в Лейп­циг­ской консерватории, од­но­вре­мен­но иг­рал на аль­те в ор­ке­ст­ре «Ге­ванд­хау­за» под управлением В. Фурт­венг­ле­ра. В 1927 году де­бю­ти­ро­вал как ди­ри­жёр, ра­бо­тал в сим­фо­нических ор­ке­ст­рах Штут­гар­та (с 1930 года главный ди­ри­жёр), Фрай­бур­га (с 1933 года), Франк­фур­та-на-Май­не (с 1938 года), Ган­но­ве­ра (с 1945 года).

В 1949-1962 годы музыкальный руководитель (с 1961 года почетный ди­ри­жёр) «Ге­ванд­хау­за». В 1953-1955 годы так­же главынй ди­ри­жёр Сак­сон­ской государственной ка­пел­лы (Дрез­ден) и Дрез­ден­ской государственной опе­ры, в 1955-1962 годы художественный руководитель Не­мец­кой государственной опе­ры (Восточный Бер­лин).

Вы­сту­пал как при­гла­шён­ный ди­ри­жёр, в 1959 году в те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон) ди­ри­жи­ро­вал тет­ра­ло­ги­ей «Коль­цо ни­бе­лун­га» Р. Ваг­не­ра . Мно­го га­ст­ро­ли­ро­вал, в т. ч. в СССР (1954, 1957 годы).

Один из луч­ших ис­пол­ни­те­лей со­чи­не­ний Л. ван Бет­хо­ве­на (осу­ще­ст­вил грам­за­пись всех его сим­фо­ний) и И. Брам­са, опер Ваг­не­ра. С ус­пе­хом ис­пол­нял му­зы­ку Р. Штрау­са (опе­ра «Жен­щи­на без те­ни», сим­фо­ническая по­эма «Жизнь ге­роя», «До­маш­няя сим­фо­ния»).

Внёс боль­шой вклад в раз­ви­тие музыкальной куль­ту­ры ГДР, ди­ри­жи­ро­вал со­чи­не­ния­ми немецких ком­по­зи­то­ров XX века, в т. ч. Х. Эйс­ле­ра, О. Гер­сте­ра, в 1955 году впер­вые ис­пол­нил «Ор­ке­ст­ро­вую му­зы­ку» П. Дес­сау. Сре­ди зву­ко­за­пи­сей: 10-я и 11-я сим­фо­нии Д.Д. Шо­ста­ко­ви­ча, кон­цер­ты для скрип­ки с ор­кест­ром Брам­са и П.И. Чай­ков­ско­го (со­лист - Д.Ф. Ойст­рах).