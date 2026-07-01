КОНВИЧНЫЙ (ДИРИЖЕР)
КОНВИЧНЫЙ, Конвичны (Konwitschny) Франц - немецкий дирижёр.
Отец П. Конвичного. Родился в семье хорового дирижёра, в 1923-1925 годы учился в Лейпцигской консерватории, одновременно играл на альте в оркестре «Гевандхауза» под управлением В. Фуртвенглера. В 1927 году дебютировал как дирижёр, работал в симфонических оркестрах Штутгарта (с 1930 года главный дирижёр), Фрайбурга (с 1933 года), Франкфурта-на-Майне (с 1938 года), Ганновера (с 1945 года).
В 1949-1962 годы музыкальный руководитель (с 1961 года почетный дирижёр) «Гевандхауза». В 1953-1955 годы также главынй дирижёр Саксонской государственной капеллы (Дрезден) и Дрезденской государственной оперы, в 1955-1962 годы художественный руководитель Немецкой государственной оперы (Восточный Берлин).
Выступал как приглашённый дирижёр, в 1959 году в театре «Ковент-Гарден» (Лондон) дирижировал тетралогией «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера. Много гастролировал, в т. ч. в СССР (1954, 1957 годы).
Один из лучших исполнителей сочинений Л. ван Бетховена (осуществил грамзапись всех его симфоний) и И. Брамса, опер Вагнера. С успехом исполнял музыку Р. Штрауса (опера «Женщина без тени», симфоническая поэма «Жизнь героя», «Домашняя симфония»).
Внёс большой вклад в развитие музыкальной культуры ГДР, дирижировал сочинениями немецких композиторов XX века, в т. ч. Х. Эйслера, О. Герстера, в 1955 году впервые исполнил «Оркестровую музыку» П. Дессау. Среди звукозаписей: 10-я и 11-я симфонии Д.Д. Шостаковича, концерты для скрипки с оркестром Брамса и П.И. Чайковского (солист - Д.Ф. Ойстрах).