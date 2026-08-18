КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 1982 ГОДА

КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 1982 ГОДА - ме­ж­ду­на­род­ное со­гла­ше­ние, ус­та­нав­ли­ваю­щее все­объ­ем­лю­щий ре­жим всех морских про­странств.

Ра­нее от­но­ше­ния по ис­поль­зо­ва­нию мо­рей и океа­нов ре­гу­ли­ро­ва­лись Же­нев­ски­ми кон­вен­ция­ми по морскому пра­ву 1958 года (о тер­ри­то­ри­аль­ном мо­ре и при­ле­жа­щей зо­не, об от­кры­том мо­ре, о кон­ти­нен­таль­ном шель­фе, о ры­бо­лов­ст­ве и ох­ра­не жи­вых ре­сур­сов от­кры­то­го мо­ря).

Кон­вен­ция при­ня­та 10 декабря 1982 года, всту­пи­ла в си­лу 16 ноября 1994 года. В ней уча­ст­ву­ют около 170 го­су­дарств (2008 год). Российская Фе­де­ра­ция ра­ти­фи­ци­ро­ва­ла кон­вен­цию 26 февраля 1997 года с за­яв­ле­ни­ем о том, что она не при­ни­ма­ет про­це­ду­ры, ве­ду­щие к обя­за­тель­ным для сто­рон ре­ше­ни­ям, в от­но­ше­нии спо­ров, ка­саю­щих­ся де­ли­ми­та­ции морских гра­ниц, ис­то­рических за­ли­вов, во­енной дея­тель­но­сти и др. Кон­вен­ция яв­ля­ет­ся кон­сти­ту­ци­ей для океа­нов. Со­сто­ит из 17 час­тей (320 ста­тей) и 9 при­ло­же­ний. Кон­вен­ция пре­ду­смат­ри­ва­ет ус­та­нов­ле­ние тер­ри­то­ри­аль­но­го мо­ря (вод) ши­ри­ной до 12 морских миль и при­зна­ёт пра­во мир­но­го про­хо­да че­рез не­го; со­дер­жит нор­мы о тран­зит­ном про­хо­де и ре­жи­ме ар­хи­пе­лаж­ных вод.

За пре­де­ла­ми тер­ри­то­ри­аль­но­го мо­ря кон­вен­ция до­пус­ка­ет ус­та­нов­ле­ние ис­клю­чи­тель­ной эко­но­ми­че­ской зо­ны ши­ри­ной до 200 морских миль, в ко­то­рой при­бреж­ное го­су­дар­ст­во осу­ще­ст­в­ля­ет су­ве­рен­ные пра­ва в це­лях раз­вед­ки, раз­ра­бот­ки и со­хра­не­ния при­род­ных ре­сур­сов и юрис­дик­цию в от­но­ше­нии соз­да­ния и ис­поль­зо­ва­ния ис­кусственных ост­ро­вов, ус­та­но­вок и со­ору­же­ний, морских на­учных ис­сле­до­ва­ний, за­щи­ты и со­хра­не­ния морской сре­ды и другие пра­ва и обя­зан­но­сти, пре­ду­смот­рен­ные кон­вен­ци­ей.

Кон­вен­ция уточ­ня­ет оп­ре­де­ле­ние кон­ти­нен­таль­но­го шель­фа, оп­ре­де­ля­ет ме­то­ды ус­та­нов­ле­ния его внеш­ней гра­ни­цы.

В кон­вен­ции пе­ре­чис­ле­ны сво­бо­ды от­кры­то­го мо­ря: су­до­ход­ст­ва; по­лё­тов; про­кла­ды­вать под­вод­ные ка­бе­ли и тру­бо­про­во­ды; воз­во­дить ис­кусственные ост­ро­ва и другие ус­та­нов­ки; ры­бо­лов­ст­ва; на­учных ис­сле­до­ва­ний.

Важ­ным по­ло­же­ни­ем кон­вен­ции яв­ля­ет­ся оп­ре­де­ле­ние пра­во­во­го ре­жи­ма дна и недр за пре­де­ла­ми кон­ти­нен­таль­но­го шель­фа как об­ще­го на­сле­дия че­ло­ве­че­ст­ва. Дея­тель­ность в этом рай­оне ор­га­ни­зу­ет­ся, осу­ще­ст­в­ля­ет­ся и кон­тро­ли­ру­ет­ся ме­ж­ду­народным ор­га­ном по морскому дну, ко­то­рый со­сто­ит из Ас­самб­леи, Со­ве­та и ко­мис­сии и име­ет своё пред­при­ятие по до­бы­че и пе­ре­ра­бот­ке ми­неральных ре­сур­сов, до­бы­тых в ме­ж­ду­народном рай­оне морского дна.

Кон­вен­ция обя­зы­ва­ет го­су­дар­ст­ва за­щи­щать, со­хра­нять морскую сре­ду и пре­д­от­вра­щать за­гряз­не­ние её из морских су­дов и ус­та­но­вок, на­хо­дя­щих­ся на су­ше ис­точ­ни­ков, из ат­мо­сфе­ры, в ре­зуль­та­те раз­ра­бот­ки морского дна. В со­от­вет­ст­вии с кон­вен­ци­ей все го­су­дар­ст­ва и ком­пе­тент­ные ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ции име­ют пра­во про­во­дить морские на­учные ис­сле­до­ва­ния.

Кон­вен­ция уч­ре­ди­ла сис­те­му раз­ре­ше­ния спо­ров (ме­ж­ду­народный три­бу­нал по морскому пра­ву, ар­бит­раж, специальные ар­бит­ра­жи для рас­смот­ре­ния во­про­сов ры­бо­лов­ст­ва, за­щи­ты и со­хра­не­ния морской сре­ды, морских на­учных ис­сле­до­ва­ний, су­до­ход­ст­ва, вклю­чая за­гряз­не­ние с су­дов и в ре­зуль­та­те за­хо­ро­не­ния вред­ных ве­ществ в мор. сре­ду).

Во ис­пол­не­ние по­ло­же­ний кон­вен­ции в РФ при­ня­ты фе­де­раль­ные за­ко­ны: «О кон­ти­нен­таль­ном шель­фе РФ» (1995 год), «О внут­рен­них мор­ских во­дах, тер­ри­то­ри­аль­ном мо­ре и при­ле­жа­щей зо­не РФ» (1998 год), «Об ис­клю­чи­тель­ной эко­но­ми­че­ской зо­не РФ» (1998 год).

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