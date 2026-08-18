КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 1982 ГОДА
КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 1982 ГОДА - международное соглашение, устанавливающее всеобъемлющий режим всех морских пространств.
Ранее отношения по использованию морей и океанов регулировались Женевскими конвенциями по морскому праву 1958 года (о территориальном море и прилежащей зоне, об открытом море, о континентальном шельфе, о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря).
Конвенция принята 10 декабря 1982 года, вступила в силу 16 ноября 1994 года. В ней участвуют около 170 государств (2008 год). Российская Федерация ратифицировала конвенцию 26 февраля 1997 года с заявлением о том, что она не принимает процедуры, ведущие к обязательным для сторон решениям, в отношении споров, касающихся делимитации морских границ, исторических заливов, военной деятельности и др. Конвенция является конституцией для океанов. Состоит из 17 частей (320 статей) и 9 приложений. Конвенция предусматривает установление территориального моря (вод) шириной до 12 морских миль и признаёт право мирного прохода через него; содержит нормы о транзитном проходе и режиме архипелажных вод.
За пределами территориального моря конвенция допускает установление исключительной экономической зоны шириной до 200 морских миль, в которой прибрежное государство осуществляет суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов и юрисдикцию в отношении создания и использования искусственных островов, установок и сооружений, морских научных исследований, защиты и сохранения морской среды и другие права и обязанности, предусмотренные конвенцией.
Конвенция уточняет определение континентального шельфа, определяет методы установления его внешней границы.
В конвенции перечислены свободы открытого моря: судоходства; полётов; прокладывать подводные кабели и трубопроводы; возводить искусственные острова и другие установки; рыболовства; научных исследований.
Важным положением конвенции является определение правового режима дна и недр за пределами континентального шельфа как общего наследия человечества. Деятельность в этом районе организуется, осуществляется и контролируется международным органом по морскому дну, который состоит из Ассамблеи, Совета и комиссии и имеет своё предприятие по добыче и переработке минеральных ресурсов, добытых в международном районе морского дна.
Конвенция обязывает государства защищать, сохранять морскую среду и предотвращать загрязнение её из морских судов и установок, находящихся на суше источников, из атмосферы, в результате разработки морского дна. В соответствии с конвенцией все государства и компетентные междунар. организации имеют право проводить морские научные исследования.
Конвенция учредила систему разрешения споров (международный трибунал по морскому праву, арбитраж, специальные арбитражи для рассмотрения вопросов рыболовства, защиты и сохранения морской среды, морских научных исследований, судоходства, включая загрязнение с судов и в результате захоронения вредных веществ в мор. среду).
Во исполнение положений конвенции в РФ приняты федеральные законы: «О континентальном шельфе РФ» (1995 год), «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» (1998 год), «Об исключительной экономической зоне РФ» (1998 год).