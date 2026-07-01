КОНВЕНЦИЯ
КОНВЕНЦИЯ (лат. conventio - соглашение) - один из видов договоров между субъектами международного права, в котором фиксируются права и обязанности государств и иных субъектов международного права в политической, экономической, юридической, экологической, военной, гуманитарной и других областях, включая морское, воздушное и космическое право.
Конвенция как документы публично-правового характера (см. Договор международный) возникли в XIX веке и первоначально были политическими или конституционными документами. Особое развитие конвенции получили в XX веке.
Наиболее известны универсальные международные конвенции системы ООН. Как правило, они принимаются в рамках какой-либо международной организации, а затем открываются для подписания национальными правительствами. Обязательства, принятые в рамках конвенции, вступают в силу после ратификации подписанного документа, механизм которой обусловлен национальным законодательством (напр., в США за ратификацию должно проголосовать не менее 2/3 Сената); ряд конвенции предусматривает максимально допустимый срок представления конвенции на ратификацию национальным правительством; во многих конвенциях их вступление в силу оговорено подписанием или ратификацией документа определённым минимумом стран - членов международной организации.
Наиболее общие вопросы регулирования конвенции: развитие и кодификация международного права, установление нового уровня кооперации и интеграции между странами. Конвенции могут закреплять основные права человека, равенство возможностей и обращения: напр., в гендерном аспекте, права определённых групп населения (мигрантов, инвалидов, национальных меньшинств); нормы, стандарты или критерии, регулирующие какую-либо сторону жизни общества (социальное обеспечение, труд детей и подростков) или специальную область человеческой деятельности (охрана окружающей среды, коллективные трудовые отношения, минимальные социальные гарантии). Часто конвенции посвящены одному предмету (напр., Евразийская патентная конвенция, 1994 год). Исключительное значение имеют конвенции, устанавливающие правовой режим ресурсов Антарктики: Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (1980 год) и Конвенция по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики (1988 год).
Все конвенции содержат обязательные для выполнения нормы или стандарты, которые со временем могут пересматриваться для улучшения положения в области, охватываемой конвенции. Они могут изменяться в результате пересмотра и внесения соответствующих изменений в первоначальный текст конвенции или принятия специальных протоколов, дополняющих существующую конвенцию и считающихся её неотъемлемой частью. Поскольку в большинство международных организаций входят страны с различным климатом, уровнем экономического развития и другими специфическими для данного государства условиями, эти обстоятельства учитываются в тексте самой конвенции, чтобы особые условия стран не препятствовали их присоединению к ней. Особо оговариваются положения касательно федеративных государств, если в соответствии с конституционной системой страны К. больше подходит для частей федерации. Конвенция не может затрагивать те принятые в национальном законодательстве положения, которые обеспечивают населению более благоприятные условия, чем предусмотренные конкретной международной конвенции. Принцип добросовестности выполнения международных обязательств - важнейший из принципов междунар. права, распространяемый на конвенцию. Для регулярного контроля за выполнением ратифицированных конвенций каждая международная организация создаёт специальные постоянные органы, а некоторые споры по практике ратификаций и другим вопросам, возникающим в отношении действий по конвенции, решает Международный суд.
Особое место занимают конвенции Международные организации труда (МОТ), первая из которых, об ограничении рабочего времени на промышленных предприятиях до 8 ч в день, была принята в 1919 году. В отличие от других международных конвеций, ратификация конвенции МОТ с оговорками считается неприемлемой.