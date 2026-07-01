КОНВЕНЦИЯ

КОНВЕНЦИЯ (лат. conventio - со­гла­ше­ние) - один из ви­дов до­го­во­ров ме­ж­ду субъ­ек­та­ми ме­ж­ду­народного пра­ва, в ко­то­ром фик­си­ру­ют­ся пра­ва и обя­зан­но­сти го­су­дарств и иных субъ­ек­тов ме­ж­ду­народного пра­ва в по­ли­тической, эко­но­мической, юри­ди­че­ской, эко­ло­гической, во­енной, гу­ма­ни­тар­ной и других об­лас­тях, вклю­чая морское, воздушное и кос­мическое пра­во.

Конвенция как до­ку­мен­ты пуб­лич­но-пра­во­во­го ха­рак­те­ра (см. До­го­вор ме­ж­ду­на­род­ный) воз­ник­ли в XIX веке и пер­во­на­чаль­но бы­ли по­ли­ти­че­ски­ми или кон­сти­ту­ци­он­ны­ми до­ку­мен­та­ми. Осо­бое раз­ви­тие конвенции по­лу­чи­ли в XX веке.

Наи­бо­лее из­вест­ны уни­вер­саль­ные ме­ж­ду­народные конвенции сис­те­мы ООН . Как пра­ви­ло, они при­ни­ма­ют­ся в рам­ках какой-либо ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ции, а за­тем от­кры­ва­ют­ся для под­пи­са­ния национальными пра­ви­тель­ст­ва­ми. Обя­за­тель­ст­ва, при­ня­тые в рам­ках конвенции, всту­па­ют в си­лу по­сле ра­ти­фи­ка­ции под­пи­сан­но­го до­ку­мен­та, ме­ха­низм ко­то­рой обу­слов­лен национальным за­ко­но­да­тель­ст­вом (напр., в США за ра­ти­фи­ка­цию долж­но про­го­ло­со­вать не ме­нее 2/3 Се­на­та); ряд конвенции пре­ду­смат­ри­ва­ет мак­си­маль­но до­пус­ти­мый срок пред­став­ле­ния конвенции на ра­ти­фи­ка­цию национальным пра­ви­тель­ст­вом; во мно­гих конвенциях их всту­п­ле­ние в си­лу ого­во­ре­но под­пи­са­ни­ем или ра­ти­фи­ка­ци­ей до­ку­мен­та оп­ре­де­лён­ным ми­ни­му­мом стран - чле­нов ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ции.

Наи­бо­лее об­щие во­про­сы ре­гу­ли­ро­ва­ния конвенции: раз­ви­тие и ко­ди­фи­ка­ция ме­ж­ду­народного пра­ва, ус­та­нов­ле­ние но­во­го уров­ня коо­пе­ра­ции и ин­те­гра­ции ме­ж­ду стра­на­ми. Конвенции мо­гут за­кре­п­лять основные пра­ва че­ло­ве­ка, ра­вен­ст­во воз­мож­но­стей и об­ра­ще­ния: напр., в ген­дер­ном ас­пек­те, пра­ва оп­ре­де­лён­ных групп на­се­ле­ния (ми­гран­тов, ин­ва­ли­дов, национальных мень­шинств); нор­мы, стан­дар­ты или кри­те­рии, ре­гу­ли­рую­щие какую-либо сто­ро­ну жиз­ни об­ще­ст­ва (со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние, труд де­тей и под­ро­ст­ков) или специальную об­ласть че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти (ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды, кол­лек­тив­ные тру­до­вые от­но­ше­ния, ми­нимальные со­ци­аль­ные га­ран­тии). Час­то конвенции по­свя­ще­ны од­но­му пред­ме­ту (напр., Ев­ра­зий­ская па­тент­ная конвенция, 1994 год). Ис­клю­чительное зна­че­ние име­ют конвенции, ус­та­нав­ли­ваю­щие пра­во­вой ре­жим ре­сур­сов Ан­тарк­ти­ки: Кон­вен­ция о со­хра­не­нии мор­ских жи­вых ре­сур­сов Ан­тарк­ти­ки (1980 год) и Кон­вен­ция по ре­гу­ли­ро­ва­нию ос­вое­ния ми­не­раль­ных ре­сур­сов Ан­тарк­ти­ки (1988 год).

Все конвенции со­дер­жат обя­за­тель­ные для вы­пол­не­ния нор­мы или стан­дар­ты, ко­то­рые со вре­ме­нем мо­гут пе­ре­смат­ри­вать­ся для улуч­ше­ния по­ло­же­ния в об­лас­ти, ох­ва­ты­вае­мой конвенции. Они мо­гут из­ме­нять­ся в ре­зуль­та­те пе­ре­смот­ра и вне­се­ния со­от­вет­ст­вую­щих из­ме­не­ний в пер­во­на­чаль­ный текст конвенции или при­ня­тия специальных про­то­ко­лов, до­пол­няю­щих су­ще­ст­вую­щую конвенцию и счи­таю­щих­ся её не­отъ­ем­ле­мой ча­стью. По­сколь­ку в боль­шин­ст­во ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций вхо­дят стра­ны с различным кли­ма­том, уров­нем эко­но­мического раз­ви­тия и другими спе­ци­фи­че­ски­ми для дан­но­го го­су­дар­ст­ва ус­ло­вия­ми, эти об­стоя­тель­ст­ва учи­ты­ва­ют­ся в тек­сте са­мой конвенции, что­бы осо­бые ус­ло­вия стран не пре­пят­ст­во­ва­ли их при­сое­ди­не­нию к ней. Осо­бо ого­ва­ри­ва­ют­ся по­ло­же­ния ка­са­тель­но фе­де­ра­тив­ных го­су­дарств, ес­ли в со­от­вет­ствии с кон­сти­ту­ци­он­ной сис­те­мой стра­ны К. боль­ше под­хо­дит для час­тей фе­де­ра­ции. Конвенция не мо­жет за­тра­ги­вать те при­ня­тые в национальном за­ко­но­да­тель­ст­ве по­ло­же­ния, ко­то­рые обес­пе­чи­ва­ют на­се­ле­нию бо­лее бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия, чем пре­ду­смот­рен­ные кон­крет­ной ме­ж­ду­народной конвенции. Прин­цип доб­ро­со­ве­ст­но­сти вы­пол­не­ния ме­ж­ду­народных обя­за­тельств - важ­ней­ший из прин­ци­пов ме­ж­ду­нар. пра­ва, рас­про­стра­няе­мый на конвенцию. Для ре­гу­ляр­но­го кон­тро­ля за вы­пол­не­ни­ем ра­ти­фи­ци­ро­ван­ных конвенций ка­ж­дая ме­ж­ду­народная ор­га­ни­за­ция соз­да­ёт специальные по­сто­ян­ные ор­га­ны, а не­ко­то­рые спо­ры по прак­ти­ке ра­ти­фи­ка­ций и другим во­про­сам, воз­ни­каю­щим в от­но­ше­нии дей­ст­вий по конвенции, ре­ша­ет Ме­ж­ду­народный суд .

Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют кон­вен­ции Ме­ж­ду­народные организации тру­да (МОТ), пер­вая из ко­то­рых, об ог­ра­ни­че­нии ра­бо­че­го вре­ме­ни на промышленных пред­при­яти­ях до 8 ч в день, бы­ла при­ня­та в 1919 году. В от­ли­чие от других ме­ж­ду­на­род­ных конвеций, ра­ти­фи­ка­ция кон­вен­ции МОТ с ого­вор­ка­ми счи­та­ет­ся не­при­ем­ле­мой.

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