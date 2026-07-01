КОНТУРНАЯ КАРТА

КОНТУРНАЯ КАРТА - учебная карта, содержащая координатную сетку и элементы географической основы, воспроизведённые бледным цветом.

Гео­гра­фическася ос­но­ва пред­став­ля­ет со­бой об­ще­гео­гра­фическая часть со­дер­жа­ния те­ма­тических и специальных карт, слу­жа­щую для ори­ен­ти­ро­ва­ния по кар­те при на­не­се­нии специального со­дер­жа­ния.

Для контурной карты ис­поль­зу­ют­ся различные гео­гра­фические ос­но­вы карт в за­ви­си­мо­сти от те­ма­ти­ки, мас­шта­ба и на­зна­че­ния: обыч­но на них изо­бра­жа­ют­ся гра­ни­цы ма­те­ри­ков, го­су­дарств, кон­ту­ры вод­ных объ­ек­тов, на­се­лён­ные пунк­ты и др.

Пред­на­зна­че­ны для на­не­се­ния на них различных дан­ных в учеб­ных це­лях.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)