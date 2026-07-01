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КОНТУРНАЯ КАРТА
КОНТУРНАЯ КАРТА - учебная карта, содержащая координатную сетку и элементы географической основы, воспроизведённые бледным цветом.
Географическася основа представляет собой общегеографическая часть содержания тематических и специальных карт, служащую для ориентирования по карте при нанесении специального содержания.
Для контурной карты используются различные географические основы карт в зависимости от тематики, масштаба и назначения: обычно на них изображаются границы материков, государств, контуры водных объектов, населённые пункты и др.
Предназначены для нанесения на них различных данных в учебных целях.
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