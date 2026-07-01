КОНТРУДАР

КОНТРУДАР - удар, наносимый общевойсковым объединением в оборонительной операции в целях разгрома наиболее опасных ударных группировок противника, вклинившихся или прорвавшихся в зону обороны .

По мас­шта­бам контрудар мо­жет быть стра­те­гическим, фрон­то­вым, ар­мей­ским и кор­пус­ным.

Для на­не­се­ния контрудара соз­да­ют­ся груп­пи­ров­ки, в со­став ко­то­рых вклю­ча­ют­ся вто­рые эше­ло­ны, ре­зер­вы, часть войск пер­во­го эше­ло­на и большая часть сил и средств ви­дов воо­руженных сил, ро­дов войск и специальных войск объ­е­ди­не­ния, а при обо­ро­не на морском по­бе­ре­жье и си­лы фло­та.

При ус­пеш­ном раз­ви­тии контрудар мо­жет пе­ре­рас­ти в контр­на­сту­п­ле­ние или соз­дать для это­го важ­ней­шие пред­по­сыл­ки.

При­ме­ра­ми контрудара, пе­ре­рос­ши­ми в контр­на­сту­п­ле­ния, мо­гут слу­жить котрударом советских войск в Мо­с­ков­ской бит­ве 1941-1942 года, в Ста­лин­град­ской бит­ве 1942-1943 годов, в Кур­ской бит­ве 1943 года.

При не­дос­тат­ке сил и средств контрудар мо­жет пре­сле­до­вать ме­нее ре­ши­тель­ные це­ли: ос­ла­бить про­рвав­ше­го­ся про­тив­ни­ка, улуч­шить опе­ра­тив­ное по­ло­же­ние обо­ро­няю­щих­ся войск (сил), от­влечь часть сил про­тив­ни­ка с главного на­прав­ле­ния, ос­та­но­вить его даль­ней­шее про­дви­же­ние, де­бло­ки­ро­вать свои вой­ска, вый­ти на ру­бе­жи, вы­год­ные для соз­да­ния ус­той­чи­во­го фрон­та обо­ро­ны и др.

Сущ­ность контрудара за­клю­ча­ет­ся в на­не­се­нии ко­рот­ких, но мощ­ных ог­не­вых уда­ров по про­тив­ни­ку с ши­ро­ким ис­поль­зо­ва­ни­ем вы­со­ко­точ­но­го ору­жия, сил и средств ра­дио­элек­трон­ной борь­бы, а так­же с при­ме­не­ни­ем воздушных (морских) де­сан­тов и дис­танционного ми­ни­ро­ва­ния, на­сту­п­ле­ни­ем мо­то­стрел­ко­вых и тан­ко­вых со­еди­не­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)