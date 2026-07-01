КОНТРУДАР
КОНТРУДАР - удар, наносимый общевойсковым объединением в оборонительной операции в целях разгрома наиболее опасных ударных группировок противника, вклинившихся или прорвавшихся в зону обороны.
По масштабам контрудар может быть стратегическим, фронтовым, армейским и корпусным.
Для нанесения контрудара создаются группировки, в состав которых включаются вторые эшелоны, резервы, часть войск первого эшелона и большая часть сил и средств видов вооруженных сил, родов войск и специальных войск объединения, а при обороне на морском побережье и силы флота.
При успешном развитии контрудар может перерасти в контрнаступление или создать для этого важнейшие предпосылки.
Примерами контрудара, переросшими в контрнаступления, могут служить котрударом советских войск в Московской битве 1941-1942 года, в Сталинградской битве 1942-1943 годов, в Курской битве 1943 года.
При недостатке сил и средств контрудар может преследовать менее решительные цели: ослабить прорвавшегося противника, улучшить оперативное положение обороняющихся войск (сил), отвлечь часть сил противника с главного направления, остановить его дальнейшее продвижение, деблокировать свои войска, выйти на рубежи, выгодные для создания устойчивого фронта обороны и др.
Сущность контрудара заключается в нанесении коротких, но мощных огневых ударов по противнику с широким использованием высокоточного оружия, сил и средств радиоэлектронной борьбы, а также с применением воздушных (морских) десантов и дистанционного минирования, наступлением мотострелковых и танковых соединений.