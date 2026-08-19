КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 1999-2000 ГОДОВ

КОНТРТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЕ ОПЕРА́ЦИИ НА СЕ́ВЕРНОМ КАВКА́ЗЕ 1999-2000 ГОДОВ - боевые действия на территории Дагестана и Чечни, проводившиеся российскими федеральными войсками, по пресечению террористической и криминальной деятельности незаконных вооруженных формирований самопровозглашённой Чеченской Республики.

По­сле за­клю­че­ния в августе 1996 года Ха­савюрт­ских со­гла­ше­ний, за­вер­шив­ших Опе­ра­ции по вос­ста­нов­ле­нию кон­сти­ту­ци­он­но­го по­ряд­ка в Чеч­не 1994-1996 годоы, во­прос о ста­ту­се ЧРИ был от­ло­жен до 31 декабря 2001 года.

Пре­зи­дент ЧРИ А. Мас­ха­дов, вы­бран­ный в январе 1997 года вме­сто по­гиб­ше­го в апреле 1996 гоа Д. Ду­дае­ва, прак­ти­че­ски не кон­тро­ли­ро­вал си­туа­цию в рес­пуб­ли­ке. Че­чен­ские кри­ми­наль­ные струк­ту­ры на­жи­ва­лись на мас­со­вых по­хи­ще­ни­ях лю­дей, не­санк­цио­ни­ро­ван­ной от­кач­ке неф­ти из неф­те­про­во­дов и неф­тя­ных сква­жин, про­изводстве и кон­тра­бан­де нар­ко­ти­ков, вы­пус­ке и рас­про­стра­не­нии фаль­ши­вых де­неж­ных ку­пюр и др. На тер­ри­то­рии Чеч­ни на сред­ст­ва ме­ж­ду­народной тер­ро­ри­сти ческой ор­га­ни­за­ций бы­ли соз­да­ны ла­ге­ря для обу­че­ния бое­ви­ков, а так­же сфор­ми­ро­ва­ны от­ря­ды из на­ём­ни­ков, в основном арабского про­ис­хо­ж­де­ния. В ЧРИ уси­ли­лось влия­ние ис­лам­ских экс­тре­ми­стов (в ча­ст­но­сти, сто­рон­ни­ков од­но­го из те­че­ний в ис­ла­ме - вах­ха­би­тов), главой це­лью ко­то­рых ста­ла дес­та­би­ли­за­ция по­ло­жения в со­сед­них с Чеч­нёй российских ре­гио­нах и про­па­ган­да се­па­ра­тиз­ма в северо-кавказских рес­пуб­ли­ках. Административная гра­ни­ца меж­ду Чеч­нёй и при­ле­гаю­щи­ми к ней другими субъ­ек­та­ми РФ пре­вра­ти­лась в зо­ну по­сто­ян­ных тер­ро­ри­стических ак­тов и ди­вер­сий.

В мае - ию­ле 1999 года об­ста­нов­ка рез­ко обо­ст­ри­лась, в на­ча­ле ав­гу­ста в Цу­ма­дин­ском р-не Да­ге­ста­на на­ча­лись во­оруженные столк­но­ве­ния ме­ст­ных бое­ви­ков-вах­ха­би­тов с со­труд­ни­ка­ми МВД.

7 августа от­ря­ды бое­ви­ков (ок. 1 тыс. человек) ЧРИ под ко­мандованием Ш. Ба­сае­ва и арабского на­ём­ни­ка Хат­та­ба вторг­лись в Бот­лих­ский и Цу­ма­дин­ский рай­оны Да­ге­ста­на (пре­зи­дент ЧРИ А. Мас­ха­дов 16 августа осу­дил втор­же­ние), за­хва­ти­ли ряд на­се­лён­ных пунк­тов и объ­я­ви­ли о «вос­ста­нов­ле­нии ис­лам­ско­го го­су­дар­ст­ва Да­ге­стан». Фе­де­раль­ных войск в этих на­се­лён­ных пунк­тах не бы­ло, а ме­ст­ная ми­ли­ция ока­зать со­про­тив­ле­ние пре­вос­хо­дя­щим си­лам бое­ви­ков не смог­ла.

В рай­он втор­же­ния бы­ли на­прав­ле­ны под­раз­де­ле­ния 136-й отдельной мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды МО и 102-й отдельной бри­га­ды внутренних войск МВД РФ, а так­же ми­ли­цей­ские фор­ми­ро­ва­ния ме­ст­но­го и централього под­чи­не­ния. Ко­ман­до­ва­ние Объ­е­ди­нён­ной груп­пи­ров­кой фе­де­раль­ных войск бы­ло воз­ло­же­но на ко­мандование вой­ска­ми Северо-Кавказский ВО ген.-полк. В.Г. Ка­зан­це­ва.

В хо­де бо­ёв, про­дол­жав­ших­ся до 24 августа, от­ря­ды бое­ви­ков бы­ли вы­би­ты с по­зи­ций и ото­шли в ЧРИ, а с 25 августа са­мо­лё­ты ВВС РФ ста­ли на­но­сить уда­ры по ба­зам и ла­ге­рям бое­ви­ков на тер­ри­то­рии ЧРИ. В Буй­нак­ском р-не Да­ге­ста­на 29 августа на­ча­лась ли­к­ви­да­ция вах­ха­бит­ско­го анк­ла­ва (се­ле­ния Ча­бан­ма­хи, Ка­дар и Ка­ра­ма­хи, объ­яв­лен­ные в 1998 году «не­за­ви­си­мой ис­лам­ской зо­ной»). В ночь на 5 сентября тер­ро­ри­сты взо­рва­ли жи­лой дом в г. Буй­накск, где про­жи­ва­ли се­мьи рос. во­ен­но­слу­жа­щих (по­гиб­ли 64 человек и 146 ра­не­ны, в основном жен­щи­ны и де­ти), а ут­ром около 1,5 тыс. бое­ви­ков под ко­мандованием Ба­сае­ва и Хат­та­ба за­хва­ти­ли се­ле­ния и гос­под­ствую­щие вы­со­ты в Но­во­лак­ском р-не Да­ге­ста­на.

Для унич­то­же­ния вторг­ших­ся из Чеч­ни от­ря­дов бое­ви­ков в зо­ну бое­вых дей­ст­вий бы­ли пе­ре­бро­ше­ны до­пол­нительные си­лы внутрених войск МВД РФ , бро­не­тех­ни­ка, ар­тил­ле­рия и авиа­ция. По­сле ожес­то­чён­ных бо­ёв фе­де­раль­ные си­лы взя­ли под свой кон­троль Ка­дар­скую зо­ну (12 сентября) и Но­во­лак­ский р-н (14 сентября), а ос­тат­ки банд­фор­ми­ро­ва­ний уш­ли на тер­ри­то­рию ЧРИ. По­те­ри фе­де­раль­ных сил со­ста­ви­ли ок. 300 уби­тыми и ок. 800 ра­не­ными; бое­ви­ков (по дан­ным МО РФ) - ок. 2,5 тыс. уби­тыми и ра­не­ными.

Се­рия тер­ро­ри­стических ак­тов в Мо­ск­ве (8 и 13 сентября) и Вол­го­дон­ске (16 сентября) Рос­тов­ской обл., в ре­зуль­та­те ко­то­рых по­стра­да­ло гражд. на­се­ле­ние (246 человек по­гиб­ли и св. 300 по­лу­чи­ли ра­не­ния), вы­ну­ди­ла Пра­ви­тель­ст­во РФ де­нон­си­ро­вать Ха­са­вюрт­ские со­гла­ше­ния (14 сентября). У административных гра­ниц Чеч­ни бы­ла раз­вёр­ну­та Объ­е­ди­нён­ная груп­пи­ров­ка фе­де­раль­ных войск (к началу 2001 года на­счи­ты­ва­ла около 80 тыс. человек) под об­щим ко­мандованием В.Г. Ка­зан­це­ва. 18 сентября 1999 года фе­де­раль­ные вой­ска бло­ки­ро­ва­ли ЧРИ со сто­ро­ны Да­ге­ста­на, Став­ро­поль­ско­го края, Сев. Осе­тии и Ин­гу­ше­тии, а 30 сентября дву­мя груп­пи­ров­ка­ми во­шли на тер­ри­то­рию На­ур­ско­го и Шел­ков­ско­го рай­онов и к середие ок­тяб­ря, вый­дя на ли­нию р. Те­рек, ос­во­бо­ди­ли от банд­фор­ми­ро­ва­ний (по оцен­кам МО РФ, на­счи­ты­ва­ли св. 20 тыс. человек) 1/3 тер­ри­то­рии рес­пуб­ли­ки. В но­яб­ре на сто­ро­ну фе­де­раль­ных сил пе­ре­шли муф­тий ЧРИ А. Ка­ды­ров и ряд по­ле­вых ко­ман­ди­ров, что по­зво­ли­ло фе­де­раль­ным вой­скам без боя за­нять Гу­дер­мес (вто­рой по ве­ли­чине го­род Чеч­ни). К декабрю 1999 года вой­ска Объ­е­ди­нён­ной груп­пи­ров­ки кон­тро­ли­ро­ва­ли всю рав­нин­ную часть рес­пуб­ли­ки, бое­ви­ки со­сре­до­то­чи­лись в го­рах и в г. Гроз­ный.

В те­че­ние зим­не-ве­сен­не­го пе­рио­да 1999/2000 года фе­де­раль­ные вой­ска про­дол­жа­ли тес­нить от­ря­ды бое­ви­ков к югу. В ре­зуль­та­те де­сант­ной опе­ра­ции, про­ве­дён­ной под­раз­де­ле­ния­ми ВДВ и По­гра­нич­ных войск, бы­ла пе­ре­кры­та до­ро­га в Гру­зию. Гор­ные рай­оны Чеч­ни ока­за­лись от­ре­зан­ны­ми от рав­нин­ной час­ти рес­пуб­ли­ки, с од­ной сто­ро­ны, и от Гру­зии - с дру­гой. 14 декабря 1999 года вой­ска Объ­е­ди­нён­ной груп­пи­ров­ки бло­ки­ро­ва­ли Гроз­ный и 7 февраля 2000 года ос­во­бо­ди­ли его, при по­пыт­ке вы­рвать­ся из ок­ру­жён­но­го го­ро­да бое­ви­ки, по­пав на мин­ное по­ле, по­нес­ли тя­жё­лые по­те­ри (по­гиб­ло св. 200 человек).

Вес­ной 2000 года ожес­то­чён­ные бои раз­вер­ну­лись в гор­ных рай­онах Чеч­ни, где бы­ло бло­ки­ро­ва­но св. 3 тыс. бое­ви­ков. В этих бо­ях фе­де­раль­ные си­лы так­же по­нес­ли чув­ст­ви­тель­ные по­те­ри. Так, но­чью 1 мар­та прак­ти­че­ски пол­но­стью по­гиб­ла 6-я ро­та (90 человек) 104-го свод­но­го па­ра­шют­но-де­сант­но­го пол­ка 76-й гв. воздушно-де­сант­ной ди­ви­зии, встав­шая на пу­ти вы­ры­вав­ше­го­ся из ок­ру­же­ния от­ря­да бое­ви­ков чис­лен­но­стью св. 2 тыс. человек (в этом бою по­гиб­ли 84 де­сант­ни­ка и св. 400 бое­ви­ков).

К середине 2000 года основные си­лы банд­фор­ми­ро­ва­ний бы­ли унич­то­же­ны, их ос­тат­ки пе­ре­шли к ме­то­дам ди­вер­си­он­но-мин­ной вой­ны, а ак­тив­ная фа­за Корнтртеррористической операции на Севером Кавказе за­вер­ше­на. По­те­ри фе­де­раль­ных сил (МО, МВД, По­гра­нич­ных войск, ФСБ и другмх ве­домств) со­ста­ви­ли св. 3 тыс. уби­тыми и около 8,8 тыс. ра­не­ными; бое­ви­ков (по оцен­кам МО РФ) - св. 15 тыс. уби­тыми и ра­не­ными.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)