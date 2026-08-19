КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 1999-2000 ГОДОВ
КОНТРТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЕ ОПЕРА́ЦИИ НА СЕ́ВЕРНОМ КАВКА́ЗЕ 1999-2000 ГОДОВ - боевые действия на территории Дагестана и Чечни, проводившиеся российскими федеральными войсками, по пресечению террористической и криминальной деятельности незаконных вооруженных формирований самопровозглашённой Чеченской Республики.
После заключения в августе 1996 года Хасавюртских соглашений, завершивших Операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне 1994-1996 годоы, вопрос о статусе ЧРИ был отложен до 31 декабря 2001 года.
Президент ЧРИ А. Масхадов, выбранный в январе 1997 года вместо погибшего в апреле 1996 гоа Д. Дудаева, практически не контролировал ситуацию в республике. Чеченские криминальные структуры наживались на массовых похищениях людей, несанкционированной откачке нефти из нефтепроводов и нефтяных скважин, производстве и контрабанде наркотиков, выпуске и распространении фальшивых денежных купюр и др. На территории Чечни на средства международной террористической организаций были созданы лагеря для обучения боевиков, а также сформированы отряды из наёмников, в основном арабского происхождения. В ЧРИ усилилось влияние исламских экстремистов (в частности, сторонников одного из течений в исламе - ваххабитов), главой целью которых стала дестабилизация положения в соседних с Чечнёй российских регионах и пропаганда сепаратизма в северо-кавказских республиках. Административная граница между Чечнёй и прилегающими к ней другими субъектами РФ превратилась в зону постоянных террористических актов и диверсий.
В мае - июле 1999 года обстановка резко обострилась, в начале августа в Цумадинском р-не Дагестана начались вооруженные столкновения местных боевиков-ваххабитов с сотрудниками МВД.
7 августа отряды боевиков (ок. 1 тыс. человек) ЧРИ под командованием Ш. Басаева и арабского наёмника Хаттаба вторглись в Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана (президент ЧРИ А. Масхадов 16 августа осудил вторжение), захватили ряд населённых пунктов и объявили о «восстановлении исламского государства Дагестан». Федеральных войск в этих населённых пунктах не было, а местная милиция оказать сопротивление превосходящим силам боевиков не смогла.
В район вторжения были направлены подразделения 136-й отдельной мотострелковой бригады МО и 102-й отдельной бригады внутренних войск МВД РФ, а также милицейские формирования местного и централього подчинения. Командование Объединённой группировкой федеральных войск было возложено на командование войсками Северо-Кавказский ВО ген.-полк. В.Г. Казанцева.
В ходе боёв, продолжавшихся до 24 августа, отряды боевиков были выбиты с позиций и отошли в ЧРИ, а с 25 августа самолёты ВВС РФ стали наносить удары по базам и лагерям боевиков на территории ЧРИ. В Буйнакском р-не Дагестана 29 августа началась ликвидация ваххабитского анклава (селения Чабанмахи, Кадар и Карамахи, объявленные в 1998 году «независимой исламской зоной»). В ночь на 5 сентября террористы взорвали жилой дом в г. Буйнакск, где проживали семьи рос. военнослужащих (погибли 64 человек и 146 ранены, в основном женщины и дети), а утром около 1,5 тыс. боевиков под командованием Басаева и Хаттаба захватили селения и господствующие высоты в Новолакском р-не Дагестана.
Для уничтожения вторгшихся из Чечни отрядов боевиков в зону боевых действий были переброшены дополнительные силы внутрених войск МВД РФ, бронетехника, артиллерия и авиация. После ожесточённых боёв федеральные силы взяли под свой контроль Кадарскую зону (12 сентября) и Новолакский р-н (14 сентября), а остатки бандформирований ушли на территорию ЧРИ. Потери федеральных сил составили ок. 300 убитыми и ок. 800 ранеными; боевиков (по данным МО РФ) - ок. 2,5 тыс. убитыми и ранеными.
Серия террористических актов в Москве (8 и 13 сентября) и Волгодонске (16 сентября) Ростовской обл., в результате которых пострадало гражд. население (246 человек погибли и св. 300 получили ранения), вынудила Правительство РФ денонсировать Хасавюртские соглашения (14 сентября). У административных границ Чечни была развёрнута Объединённая группировка федеральных войск (к началу 2001 года насчитывала около 80 тыс. человек) под общим командованием В.Г. Казанцева. 18 сентября 1999 года федеральные войска блокировали ЧРИ со стороны Дагестана, Ставропольского края, Сев. Осетии и Ингушетии, а 30 сентября двумя группировками вошли на территорию Наурского и Шелковского районов и к середие октября, выйдя на линию р. Терек, освободили от бандформирований (по оценкам МО РФ, насчитывали св. 20 тыс. человек) 1/3 территории республики. В ноябре на сторону федеральных сил перешли муфтий ЧРИ А. Кадыров и ряд полевых командиров, что позволило федеральным войскам без боя занять Гудермес (второй по величине город Чечни). К декабрю 1999 года войска Объединённой группировки контролировали всю равнинную часть республики, боевики сосредоточились в горах и в г. Грозный.
В течение зимне-весеннего периода 1999/2000 года федеральные войска продолжали теснить отряды боевиков к югу. В результате десантной операции, проведённой подразделениями ВДВ и Пограничных войск, была перекрыта дорога в Грузию. Горные районы Чечни оказались отрезанными от равнинной части республики, с одной стороны, и от Грузии - с другой. 14 декабря 1999 года войска Объединённой группировки блокировали Грозный и 7 февраля 2000 года освободили его, при попытке вырваться из окружённого города боевики, попав на минное поле, понесли тяжёлые потери (погибло св. 200 человек).
Весной 2000 года ожесточённые бои развернулись в горных районах Чечни, где было блокировано св. 3 тыс. боевиков. В этих боях федеральные силы также понесли чувствительные потери. Так, ночью 1 марта практически полностью погибла 6-я рота (90 человек) 104-го сводного парашютно-десантного полка 76-й гв. воздушно-десантной дивизии, вставшая на пути вырывавшегося из окружения отряда боевиков численностью св. 2 тыс. человек (в этом бою погибли 84 десантника и св. 400 боевиков).
К середине 2000 года основные силы бандформирований были уничтожены, их остатки перешли к методам диверсионно-минной войны, а активная фаза Корнтртеррористической операции на Севером Кавказе завершена. Потери федеральных сил (МО, МВД, Пограничных войск, ФСБ и другмх ведомств) составили св. 3 тыс. убитыми и около 8,8 тыс. ранеными; боевиков (по оценкам МО РФ) - св. 15 тыс. убитыми и ранеными.