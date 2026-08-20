КОНТРРЕМОНСТРАНТЫ (ГОМАРИСТЫ) И РЕМОНСТРАНТЫ (АРМИНИАНЕ)

Контрремонстрaнты (гомаристы) и ремонстранты (арминиане) — религиозные течения в нидерландской кальвинистской церкви, получившие в начале XVII в. в Республике Соединенных провинций значение религиозно-политических группировок.

Гомаристы (по фамилии их идейного вождя — нидерландского богослова, профессора теологии Лейденского университета Франциска Гомара (1563—1641)) являлись защитниками догматов ортодоксального кальвинизма, непримиримыми сторонниками учения о предопределении, не допускавшими никаких уступок в этом вопросе. Арминиане — последователи нидерландского кальвинистского богослова Арминия (Якоба Херманса, 1560—1609), коллеги Ф. Гомара в Лейденском университете) — представляли умеренное крыло в кальвинизме. Они отвергали учение о предвечном избрании, оставляя место свободе воли, выступали за политику веротерпимости (а тем самым и компромисса с католическими кругами). Таким образом, доктрина арминиан исходила из возможности сохранения в стране религиозного плюрализма, а доктрина гомаристов — из убеждения в важности конфессионального единства нации, платформой которого являлась богословская система Ж. Кальвина .

Учение об абсолютном Божественном предопределении приобрело особое значение в теологических спорах нидерландских кальвинистов. В ходе острых дискуссий в университетах ряда городов, где арминиане пытались отстоять веротерпимость, все более актуализировался вопрос о границах светской власти в церковных делах. Испытав притеснения со стороны гомаристов в стенах Лейденского университета, арминиане в 1610 представили штатам провинции Голландии излагавший основные принципы арминианства протестный документ — ремонстрацию (от позднелат. remonstro — «заявляю», «протестую»). В этом документе (от которого они и получили другое название — «ремонстранты») ремонстранты-арминиане призывали к веротерпимости, основанной на мысли о полноте власти светского правителя, в том числе в делах священных.

В 1611 их противники гомаристы составили опровержение ремонстрации — контрремонстрацию (отсюда название «контрремонстранты»), критикующую учение арминиан и настойчиво проводившую учение ортодоксального кальвинизма. Богословские диспуты между контрремонстрантами и ремонстрантами не утихали, и Генеральные штаты в 1614 издали запрет на проведение подобных собраний как дестабилизирующих положение в стране. Вскоре борьба двух течений в нидерландской кальвинистской церкви тесно переплелась с борьбой двух ветвей власти — статхаудера принца Морица Нассауского и лидера голландской купеческой олигархии великого пенсионария Й. ван Олденбарневелта .

В период Двенадцатилетнего перемирия 1609—1621 ремонстранты усилили свои позиции. Поддерживаемые важными государственными деятелями (Й. ван Олденбарневелт, пенсионарий Роттердама и правовед Г. Гроций ) и главами магистратов многих городов они фактически отражали интересы республиканских элементов нидерландского общества и заинтересованной в сохранении своего политического господства в Соединенных провинциях правящей купеческой верхушки провинции Голландии, выступавшей против усиления власти статхаудера и его унитарной политики.

Сторону контрремонстрантов, за которыми в общественно-политическом плане шли представители национальной промышленной и мелкой буржуазии и городских низов, принял статхаудер Мориц Нассауский. Он не только стремился не допустить в стране веротерпимости, опасаясь политического перевеса католического большинства, но и желал ослабления Генеральных штатов. В борьбе со своими политическими противниками Мориц Нассауский предпринял попытку государственного переворота, изгнал ремонстрантов из городских советов, а Олденбарневелт и его соратники в августе 1618 были арестованы.

Под давлением статхаудера в г. Дордрехте был созван экуменический синод Реформатский церкви (Дордрехтский синод, 13 ноября 1618 — 9 мая 1619), осудивший религиозную доктрину арминианства как ересь. Ремонстранты были объявлены недостойными духовных и академических кафедр, многие их проповедники, получив запрет на деятельность, вынуждены были покинули страну. Лидеру ремонстрантов богослову Й. Уитенбогарту (1557—1644) еще в 1618 удалось скрыться от ареста. 12 мая 1619 завершил работу и суд над арестованными членами правительства (Й. ван Олденбарневелт был казнен по обвинению в государственной измене, Г. Гроций осужден на пожизненное заключение). Контрремонстранты недолго наслаждались победой. Уже с началом в 1625 стадхаудерства принца Фредерика Хендрика ремонстранты стали возвращаться в Соединенные провинции, им было позволено иметь церковные здания и теологическую семинарию в Амстердаме.

Лит.: Winkelmann P.H. Remonstranten en katholiecken in de eeuw van Hugo de Groot. Nijmegen, 1945; Kaojan H. A. De groote Synode van Dordrecht in 1618—1619. Amsterdam, 1918.