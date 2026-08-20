«КОНТРРЕФОРМЫ» 1880-1890-х ГОДОВ
«КОНТРРЕФОРМЫ» 1880-1890-х ГОДОВ - принятое в исторической литературе название внутриполитического курса российской империи.
Александра III, выразившегося в издании ряда законов, которые корректировали осн. положения реформ 1860-1870-х годов, проведённых императором Александром II. Термин восходит к историографии 1910-х годов, когда он употреблялся как синоним понятий «охранительное законодательство», «реакция» и т. п. В таком же значении термин утвердился в советской историографии (работы П.А. Зайончковского и Л.Г. Захаровой). Ряд современных исследователей (Л.Ф. Писарькова, Й. Баберовский) считают, что «контрреформы» были необходимой корректировкой законодательства 1860-х годов, вызванной требованиями времени. Их состав расплывчат. Вплоть до конца 1980-х годов к «контрреформам» безусловно относили лишь реформы местного управления и самоуправления 1880-1890-х годов. Некоторые исследователи выделяли также судебную (А.А. Кизеветтер, Б.В. Виленский) и университетскую (Г.И. Щетинина) «контрреформы». В современной историографии существует тенденция рассматривать в качестве «контрреформ» весь комплекс консервативных мер эпохи царствования Александра III по пересмотру законодательства Александра II.
В печати главными идеологами «котрреформ» выступили М.Н. Катков, кн. В.П. Мещерский и К.П. Победоносцев. По их мнению, цель «контрреформ» - возвращение России на путь «естественного», самобытного развития, что должно было способствовать, с одной стороны, укреплению её благосостояния и могущества, а с другой - снятию противоречия между обществом и властью, погашению революционных настроений и в итоге привести к консолидации общества. «Контрреформы» были направлены на расширение участия государства во всех сферах жизни страны и проявились в усилении административного контроля над земским и городским самоуправлением, образованием и печатью, а также нашли отражение в активной государственной политике в социальной и экономической сферах.
Начало «контрреформ» положил Манифест Александра III «О незыблемости самодержавия» от 29 апреля (11 мая) 1881 года. После его издания подали в отставку ведущие министры времени царствования Александра II: министр финансов А.А. Абаза, министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов, военый министр Д.А. Милютин. В ходе реализации курса «контрреформ» произошло обновление состава высшей бюрократии, при подборе кандидатов главное внимание уделялось сочетанию профессиональных качеств с умением и желанием следовать политике «котрреформ». Были уволены в отставку новые министры - финансов Н.Х. Бунге (в 1887 году заменён И.А. Вышнеградским, а в 1892 году - С.Ю. Витте), министр внутренних дел гр. Н.П. Игнатьев (его преемниками стали в 1882 году гр. Д.А. Толстой, а в 1889 году - И.Н. Дурново), министр народного просвещения барон А.П. Николаи (в 1882 году его сменил И.Д. Делянов), а также министр юстиции Д.Н. Набоков (в 1885 году сдал дела Н.А. Манасеину, который в 1894 году заменён Н.В. Муравьёвым).
«Котрреформы» сопровождались активным пресечением деятельности революц. организаций. Этой цели служило Положение «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14(26) августа 1881 года (действовало до Февральской революции 1917 года). Оно расширяло права административой власти и ограничивало действие некоторых законов в местностях, объявленных распоряжением министра внутрених дел на «исключительном положении». В зависимости от масштабов беспорядков местность могла быть объявлена на положении «усиленной» или «чрезвычайной» охраны. В первом случае градоначальник, губернатор или генерал-губернатор получали право: издавать обязательные постановления по вопросам общественного порядка и государственной безопасности и устанавливать за нарушение таких постановлений взыскания (до 3 мес ареста или денежный штраф); воспрещать народные, общественные и частные собрания, публичное слушание дел в суде; закрывать торговые и промышленые предприятия; передавать в военный суд дела о государственных преступлениях и утверждать приговоры по ним; увольнять от должностей неблагонадёжных служащих, назначенных органами земского и городского самоуправления, высылать неблагонадёжных лиц, задерживать на срок до 2 недель подозрительных лиц, обыскивать все помещения и арестовывать имущество.
При чрезвычайной охране к этому добавлялось право объединять в одних руках гражданское и военное управление, создавать для помощи полиции особые военно-полицейские команды; отстранять от должностей чиновников всех ведомств и лиц, занимавших выборные должности в сословных, городских и земских учреждениях, приостанавливать и закрывать собрания в этих учреждениях и запрещать обсуждение тех или иных вопросов; приостанавливать выход периодич. изданий и закрывать учебные заведения на срок до 1 мес. На положение усиленной охраны 4(16) сентября 1881 года переведены 10 губерний, 6 уездов, 3 города и 3 градоначальства (положение чрезвычайной охраны впервые было введено в ходе Революции 1905-1907 годов).
Первым актом, направленным на пересмотр собственно законодательства 1860-х годы, стало введение Временных правил о печати 1882 года, которые облегчили борьбу против нелояльных правительству органов периодич. печати.
Особое внимание правительство уделяло политике в области образования. В ходе «контрреформы» были предприняты шаги по возрождению сословного принципа применительно к получению среднего общего образования, усиливалось нравственно-религиозное основание образования, повышались дисциплинарные требования к учащимся.
С целью централизации управления начальным образованием 13(25) июня 1884 года были приняты «Правила о церковно-приходских школах», передавшие в ведение Синода церковно-приходские школы, школы грамоты и воскресные школы для взрослых. Правительство стало оказывать существенную поддержку церковно-приходским школам, расходы на которые в 1884-1893 годы возросли с 55,5 тыс. руб. до 3,08 млн. руб., а число учащихся достигло 1 млн. Циркуляром министра народного просвещения И.Д. Делянова от 26 июля (7 августа) 1884 года в средних учебных заведениях повышена ответственность классных наставников за политического увлечения учащихся. Его же распоряжением от 18(30) июня 1887 год (получило известность как «циркуляр о кухаркиных детях») предписывалось ограничить приём в средние учебные заведения детей из «недостаточных классов населения» («за исключением разве одарённых необыкновенными способностями»), что объяснялось отсутствием должного надзора за ними со стороны родителей и, соответственно, низким уровнем нравственности и культуры детей из таких семей, а также отсутствием у них необходимых условий для учёбы; кроме этого, правительство желало пресечь дальнейшее увеличение числа выпускников средних учебных заведений из малоимущих семей, недовольных своим положением и имущественным неравенством в целом.
В высшей школе целью «контрреформы» также стало усиление контроля над учебным процессом и укрепление дисциплины в среде студентов. 23 августа (4 сентября) 1884 года принят новый Общий устав императорский российских университетов, ликвидировавший их автономию: все назначения профессорско- преподавательского состава теперь производились администрацией, попечители учебных округов и подчинённые им инспектора студентов стали обладать более широкими полномочиями; ликвидирован университетский профессорский суд; из ведения советов университетов изъяты хозяйств. и дисциплинарные вопросы (оставлены учебные и научные); для контроля за составляющими и качеством университетского образования введены единые учебные планы и программы. 8(20) мая 1885 года вновь введена студенческая форма, отменённая в 1861 года.
В ходе «контрреформ» был усилен контроль за высшим женским образованием, причиной чего стало активное участие курсисток в революц. движении. В 1882 году закрыты женские врачебные курсы при Николаевском военом госпитале в Санкт-Петербурге. 12(24) мая 1886 года Александр III утвердил решение Особого совещания (пред. - Делянов) о приостановке приёма слушательниц на существовавшие к тому времени в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге высшие женские курсы вплоть до выработки общих для них устава, программы и правил работы. В 1889 году приём слушательниц на Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге возобновлён согласно Временному положению о них от 3(15) июня 1889 года. Число слушательниц было ограничено (до 400), запрещены их собрания, из учебного плана изъят ряд предметов, повышена плата за обучение, ликвидирована автономия курсов. Высшие женские курсы в других городах открывались с 1900 года. Курсы по-прежнему являлись частными учебными заведениями, но при этом ставились под контроль государства (работа по гос. программам и штатному расписанию), им предоставлялось гос. финансирование.
Вместе с тем правительство продолжало расширять систему высшего мужского образования. Были открыты Харьковский практический технологический институт [16(28) апреля 1885 года] и Томский университет [25 мая (6 июня) 1888 год], Варшавское ветеринарное уч-ще преобразовано в Ветеринарный институт [23 мая (4 июня) 1889 год].
Наибольшее политическое значение из «контрреформ» имели преобразования в области местного управления. Вскоре после воцарения Александра III для разработки проекта нового устройства губернских и уездных административных учреждений была создана (1881 год) Особая комиссия для составления проектов местного управления (пред. - М.С. Каханов; известна как «Кахановская комиссия»). В 1885 году по докладу министра внутренних дел Д.А. Толстого работа комиссии признана бесполезной, она была закрыта. Т. о., правительство отказалось от идеи разработки единого проекта преобразования всего местного управления и пошло по пути выработки частных законодательных актов. В 1889 году введён институт земских начальников, закон о которых был разработан А.Д. Пазухиным - одним из лидеров консервативной группы «Кахановской комиссии», занявшим после её роспуска должность правителя канцелярии МВД. Земские участковые начальники наделялись широкими полномочиями по надзору за самоуправлением крестьян и в судебной сфере (в связи с этим упразднялись мировые суды). Законом от 8(20) июня 1893 года на их усмотрение передан вопрос о целесообразности крестьянских переделов.
Важной составляющей «котрреформ» было усиление надзора государства за законностью деятельности и обоснованностью решений органов земского и городского самоуправления. Для этого были приняты Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 12(24) июня 1890 года (см. Земское положение 1890 года) и Городовое положение от 11(23) июня 1892 года (см. в ст. Городовые положения).
В социальной сфере «контрреформ» были направлены на сохранение сословного строя. С одной стороны, правительство способствовало росту крестьянского частного землевладения, для этой цели в 1882 году учреждён Крестьянский поземельный банк. С другой стороны, принимались меры к недопущению резкого сокращения дворянского землевладения. В 1885 году учреждён Дворянский земельный банк, выдававший дворянам ссуды на льготных условиях. С целью предотвращения недобросовестного отношения наёмных с.-х. работников и работодателей к своим обязанностям 12(24) июня 1886 года было принято Положение о найме на сельские работы. Были затруднены участившиеся после крестьянской реформы 1861 семейные разделы [18(30) марта 1886 год], ограничены переселения крестьян [13(25) июля 1889 год] и отчуждение крестьянских наделов [14(26) декабря 1893 год].
«Контрреформа» в сфере суда были направлены на пересмотр судебной реформы 1864 года. Сохранялся институт присяжных заседателей, однако в комиссии по составлению списков присяжных введены чиновники, ограничено право сторон на отвод присяжных заседателей [12(24) июня 1884 год], введён образовательный и повышен имущественный ценз для них [28 апреля (10 мая) 1887 год]. Ряд категорий дел изъят из компетенции суда присяжных [7(19) июля 1889 год]. Был усилен прокурорский надзор за деятельностью судов и судей, министру юстиции предоставлено право надзора за организацией рассмотрения дел в судах и контроля за их приговорами и решениями [20 мая (1 июня) 1885 год]: он мог потребовать от председателя суда объяснений о причинах недостатков в ходе судебного разбирательства и возбудить вопрос о дисциплинарной ответственности судей всех рангов. Для рассмотрения дисциплинарных дел высших чиновников судебного ведомства создано Высшее дисциплинарное присутствие Сената (дела чиновников среднего звена рассматривались в окружных судебных палатах), оно получило право увольнять судей от должности или переводить из одного судебного округа в другой. Всё это означало ограничение одного из осн. принципов судебной реформы 1864 года - несменяемости судей. В дальнейшем была ограничена публичность судебных заседаний [12(24) февраля 1887 год]: министру юстиции предоставлялось право закрывать двери суда для публики из опасений оскорбления нравственности, религ. чувства или необходимости ограждения достоинства государственной власти и пр. Александр III 9(21) июля 1889 год утвердил программу судебной реформы в Лифляндской, Курляндской и Эстляндской губерниях на основе судебных уставов 1864 года, но без суда присяжных и мирового суда. В 1894 году в Комиссии для пересмотра законов по судебной части под руководством министра юстиции Н.В. Муравьёва начата подготовка к общему пересмотру судебных уставов 1864 года (Комиссия закрыта в 1899 году, подготовленный ею проект был отклонён).
В октябре 1881 года сформирована Особая комиссия для пересмотра системы военного управления, введённой в ходе военных реформ 1860-1870-х годов. Однако «контрреформа» в этой области не была доведена до конца из-за изменения мобилизационного плана и победившего в воен. кругах мнения о жизнеспособности прежней системы воен. управления. Крупной «контрреформой» стало преобразование воен. гимназий и приготовит. пансиона Николаевского кав. училища в Санкт-Петербурге вновь в кадетские корпуса с целью восстановления и закрепления корпоративного духа офицеров (1882 год).
В эпоху «контрреформ» усилен контроль государства над экономикой, произошёл окончательный отказ от либерального курса эпохи 1860-х годов и переход к политике протекционизма, расширен административый контроль над деятельностью частных банков. В 1882 году начато формирование фабричного законодательства. Строительство казённых и выкуп в казну частных железных дорог привели в 1881-1893 годы к повышению доли государственной собственности в этом секторе с 4 до 52%.
В целом «контррефрмы» способствовали временной стабилизации политической ситуации в стране, но не привели к консолидации общества и настроили часть его против самодержавной власти.