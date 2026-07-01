КОНТРРЕФОРМАЦИЯ
КОНТРРЕФОРМАЦИЯ, церковь - комплекс мер по реорганизации структуры Римско-католической церкви, упорядочению отделений положений её вероучения, принятых в середине XVI-XVII веков в целях противодействия распространению реформационных идей и становлению новых церквей.
Термин «контрреформация» введён в XIX веке Л. фон Ранке.
Контрреформации предшествовали попытки Церкви осуществить ряд второстепенных реформ (постановления V Латеранского собора 1512-1517 годы; буллы папы Льва X, «Проект исправления церкви», разработанный в 1536-1537 годы комиссией кардинала Г. Контарини), которые, однако, не имели успеха. Пытаясь противодействовать реформационному движению, папство первоначально прибегало к анафемам и интердиктам, обращалось за помощью к светским властям Священной Римской империи.
В 1540-х годах Римская курия отвергла идеи радикального обновления католицизма. С этого времени контрреформация определяла все основные стороны жизни Римско-католической церкви.
Большая роль в осуществлении контрреформации отводилась новым орденам монашеским и конгрегациям религиозным - иезуитам, камальдулам (основана в XI веке как ветвь бенедиктинцев, реорганизована в середине XVI века), капуцинам, театинцам (1524 год), урсулинкам, братьям милосердия (1540 год, ликвидирован в 1790 году), варнавитам, сомаскам (1540 год), ораторианцам. Общим для этих орденов было возвращение к строгой аскезе, пастырская, образоват. и благотворит. деятельность в миру.
В 1542 году для борьбы с религиозным инакомыслием в Риме создана «Святая конгрегация» с неограниченной властью в делах веры и юрисдикцией, распространявшейся на все католические государства (см. Инквизиция). Деятельность инквизиции дополнялась строжайшей книжной цензурой. В 1543 году кардинал Дж. Караффа запретил печатать любые сочинения без дозволения инквизиторов, надзиравших также за торговлей книгами и их пересылкой.
Первые каталоги запрещённых книг были составлены по инициативе местных церковных властей в городах Лёвен, Париж, Венеция, Флоренция и Милан. В 1559 году в Риме издан «Индекс запрещённых книг», обязательный уже для всех католич. государств. В 1564 папа Пий IV (1560-1565 годы) издал его переработанный вариант - Тридентский индекс (см. в ст. «Индекс запрещённых книг»). В него вошли в т. ч. некоторые одобренные ранее Церковью книги и даже «Проект исправления церкви», одним из составителей которого был сам Караффа. Законы о книжной цензуре предусматривали инквизиц. преследование издателей, торговцев, а также частных лиц за чтение, хранение и распространение запрещённых книг.
Окончательная консолидация сил контрреформации произошла на Тридентском соборе (1545-1563 годы), признавшем право папы Римского на неогранич. власть над католической церковью, а также закрепившем всю догматическую основу и организационную структуру Римско-католической церкви. Были подтверждены авторитет церковного Предания (наряду со Священным Писанием), аутентичность латинского перевода Библии, уточнены догматического учения о грехе первородном, оправдании, церковных таинствах, чистилище, почитании святых, их мощей и икон. Тем самым были закреплены вероисповедные разногласия с протестантами.
Общая реформа управления, декларированная собором, предусматривала правила назначения и определяла круг обязанностей прелатов, предписывала усиление епископского надзора за подопечным духовенством, реорганизацию соборных капитулов и монашеских орденов. Вводились меры против злоупотребления церковным имуществом, а также злоупотреблений, связанных с индульгенциями, воспрещались непотизм, симония, сосредоточение в одних руках нескольких бенефициев. По окончании собора папа Пий IV утвердил его постановления, сохранив за собой исключительное право их толкования (январь 1564 год).
В середине XVI века Римско-католическая церковь взяла курс на повсеместное восстановление католицизма, активно вмешиваясь в борьбу различных общественных сил. В наследственных владениях Габсбургов и верхненемецких княжествах она поддерживала государей в их противостоянии с сословиями; в Англии, Ирландии и Франции покровительствовала антиправительственной католической оппозиции; в валлонских провинциях Нидерландов - дворянству и крестьянам; в рейнских землях - зажиточным горожанам.
Главным политическим союзником Церкви в проведении политики контрреформации стала абсолютистская власть как в крупных государствах Европы - Испании, Португалии, Священной Римской империи, Франции, так и в мелкодержавных владениях Южной Германии и Италии. Контрреформация не имела успеха в Скандинавии, где Римско-католическая церковь полностью утратила свои позиции, а также в Англии и Шотландии.
Контрреформация оказала значительное влияние на культуру Возрождения, прежде всего в Италии. Преследуя любые отступления от католических догматов и проявления вольнодумства в светском обществе, Церковь в то же время широко использовала достижения ренессансной культуры.