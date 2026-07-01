КОНТРРЕФОРМАЦИЯ

КОНТРРЕФОРМАЦИЯ, церковь - комплекс мер по реорганизации структуры Римско- католической церкви, упорядочению отделений положений её вероучения, принятых в середине XVI-XVII веков в целях противодействия распространению реформационных идей и становлению новых церквей.

Тер­мин «контрреформация» вве­дён в XIX веке Л. фон Ран­ке.

Контрреформации пред­ше­ст­во­ва­ли по­пыт­ки Церк­ви осу­ще­ст­вить ряд вто­ро­сте­пен­ных ре­форм (по­ста­нов­ле­ния V Ла­те­ран­ско­го со­бо­ра 1512-1517 годы; бул­лы па­пы Льва X, «Про­ект ис­прав­ле­ния церк­ви», раз­ра­бо­тан­ный в 1536-1537 годы ко­мис­си­ей кар­ди­на­ла Г. Кон­та­ри­ни), ко­то­рые, од­на­ко, не име­ли ус­пе­ха. Пы­та­ясь про­ти­во­дей­ст­во­вать ре­фор­мационному дви­же­нию, пап­ст­во пер­во­на­чаль­но при­бе­га­ло к ана­фе­мам и ин­тер­дик­там, об­ра­ща­лось за по­мо­щью к свет­ским вла­стям Свя­щен­ной Римской им­пе­рии.

В 1540-х годах Римская ку­рия от­верг­ла идеи ра­ди­каль­но­го об­нов­ле­ния ка­то­ли­циз­ма. С это­го вре­ме­ни контрреформация оп­ре­де­ля­ла все основные сто­ро­ны жиз­ни Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

Боль­шая роль в осу­ще­ст­в­ле­нии контрреформации от­во­ди­лась но­вым ор­де­нам мо­на­ше­ским и кон­гре­га­ци­ям ре­ли­ги­оз­ным - ие­зуи­там, ка­маль­ду­лам (ос­но­ва­на в XI веке как ветвь бе­не­дик­тин­цев, ре­ор­га­ни­зо­ва­на в середине XVI века), ка­пу­ци­нам, теа­тин­цам (1524 год), ур­су­лин­кам, брать­ям ми­ло­сер­дия (1540 год, ли­к­ви­ди­ро­ван в 1790 году), вар­на­ви­там, со­мас­кам (1540 год), ора­то­ри­ан­цам. Об­щим для этих ор­де­нов бы­ло воз­вра­ще­ние к стро­гой ас­ке­зе, пас­тыр­ская, об­ра­зо­ват. и бла­го­тво­рит. дея­тель­ность в ми­ру.

В 1542 году для борь­бы с ре­лигиозным ина­ко­мыс­ли­ем в Ри­ме соз­да­на «Свя­тая кон­гре­га­ция» с не­ог­ра­ниченной вла­стью в де­лах ве­ры и юрис­дик­ци­ей, рас­про­стра­няв­шей­ся на все ка­то­лические го­су­дар­ст­ва (см. Ин­кви­зи­ция). Дея­тель­ность ин­кви­зи­ции до­пол­ня­лась стро­жай­шей книж­ной цен­зу­рой. В 1543 году кар­ди­нал Дж. Ка­раф­фа за­пре­тил пе­ча­тать лю­бые со­чи­не­ния без доз­во­ле­ния ин­кви­зи­то­ров, над­зи­рав­ших так­же за тор­гов­лей кни­га­ми и их пе­ре­сыл­кой.

Пер­вые ка­та­ло­ги за­пре­щён­ных книг бы­ли со­став­ле­ны по ини­циа­ти­ве ме­ст­ных цер­ков­ных вла­стей в го­ро­дах Лё­вен, Па­риж, Ве­не­ция, Фло­рен­ция и Ми­лан. В 1559 году в Ри­ме из­дан «Ин­декс за­пре­щён­ных книг», обя­за­тель­ный уже для всех ка­то­лич. го­су­дарств. В 1564 па­па Пий IV (1560-1565 годы) из­дал его пе­ре­ра­бо­тан­ный ва­ри­ант - Три­дент­ский ин­декс (см. в ст. «Ин­декс за­пре­щён­ных книг»). В не­го во­шли в т. ч. не­ко­то­рые одоб­рен­ные ра­нее Цер­ко­вью кни­ги и да­же «Про­ект ис­прав­ле­ния церк­ви», од­ним из со­ста­ви­те­лей ко­то­ро­го был сам Ка­раф­фа. За­ко­ны о книж­ной цен­зу­ре пре­ду­смат­ри­ва­ли ин­кви­зиц. пре­сле­до­ва­ние из­да­те­лей, тор­гов­цев, а так­же ча­ст­ных лиц за чте­ние, хра­не­ние и рас­про­стра­не­ние за­пре­щён­ных книг.

Окон­ча­тель­ная кон­со­ли­да­ция сил контрреформации про­изош­ла на Три­дент­ском со­бо­ре (1545-1563 годы), при­знав­шем пра­во па­пы Рим­ско­го на не­ог­ра­нич. власть над ка­то­лической цер­ко­вью, а так­же за­кре­пив­шем всю дог­ма­тическую ос­но­ву и ор­га­ни­зационную струк­ту­ру Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. Бы­ли под­тверж­де­ны ав­то­ри­тет цер­ков­но­го Пре­да­ния (на­ря­ду со Свя­щен­ным Пи­са­ни­ем), ау­тен­тич­ность латинского пе­ре­во­да Биб­лии, уточ­не­ны дог­ма­тического уче­ния о гре­хе пер­во­род­ном, оп­рав­да­нии, цер­ков­ных та­ин­ст­вах, чис­ти­ли­ще, по­чи­та­нии свя­тых, их мо­щей и икон. Тем са­мым бы­ли за­кре­п­ле­ны ве­ро­ис­по­вед­ные раз­но­гла­сия с про­тес­тан­та­ми.

Об­щая ре­фор­ма управ­ле­ния, дек­ла­ри­ро­ван­ная со­бо­ром, пре­ду­смат­ри­ва­ла пра­ви­ла на­зна­че­ния и оп­ре­де­ля­ла круг обя­зан­но­стей пре­ла­тов, пред­пи­сы­ва­ла уси­ле­ние епи­скоп­ско­го над­зо­ра за по­до­печ­ным ду­хо­вен­ст­вом, ре­ор­га­ни­за­цию со­бор­ных ка­пи­ту­лов и мо­на­ше­ских ор­де­нов. Вво­ди­лись ме­ры про­тив зло­упот­реб­ле­ния цер­ков­ным иму­ще­ст­вом, а так­же зло­упот­реб­ле­ний, свя­зан­ных с ин­дуль­ген­ция­ми, вос­пре­ща­лись не­по­тизм, си­мо­ния, со­сре­до­то­че­ние в од­них ру­ках не­сколь­ких бе­не­фи­ци­ев. По окон­ча­нии со­бо­ра па­па Пий IV ут­вер­дил его по­ста­нов­ле­ния, со­хра­нив за со­бой ис­клю­чительное пра­во их тол­ко­ва­ния (январь 1564 год).

В середине XVI века Рим­ско-ка­то­лическая цер­ковь взя­ла курс на по­все­ме­ст­ное вос­ста­нов­ле­ние ка­то­ли­циз­ма, ак­тив­но вме­ши­ва­ясь в борь­бу различных об­щественных сил. В на­след­ст­вен­ных вла­де­ни­ях Габс­бур­гов и верх­не­не­мец­ких кня­же­ст­вах она под­дер­жи­ва­ла го­су­да­рей в их про­ти­во­стоя­нии с со­сло­вия­ми; в Анг­лии, Ир­лан­дии и Фран­ции по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ла ан­ти­пра­ви­тельственной ка­то­лической оп­по­зи­ции; в вал­лон­ских про­вин­ци­ях Ни­дер­лан­дов - дво­рян­ст­ву и кре­сть­я­нам; в рейн­ских зем­лях - за­жи­точ­ным го­ро­жа­нам.

Главным по­ли­тическим со­юз­ни­ком Церк­ви в про­ве­де­нии по­ли­ти­ки контрреформации ста­ла аб­со­лю­ти­ст­ская власть как в круп­ных государствах Ев­ро­пы - Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии, Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, Фран­ции, так и в мел­ко­дер­жав­ных вла­де­ни­ях Южной Гер­ма­нии и Ита­лии. Контрреформация не име­ла ус­пе­ха в Скан­ди­на­вии, где Рим­ско-ка­то­лическая цер­ковь пол­но­стью ут­ра­ти­ла свои по­зи­ции, а так­же в Анг­лии и Шот­лан­дии.

Контрреформация ока­за­ла зна­чительное влия­ние на куль­ту­ру Воз­ро­ж­де­ния, пре­ж­де все­го в Ита­лии. Пре­сле­дуя лю­бые от­сту­п­ле­ния от ка­то­лических дог­ма­тов и про­яв­ле­ния воль­но­дум­ст­ва в свет­ском об­ще­ст­ве, Цер­ковь в то же вре­мя ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ла дос­ти­же­ния ре­нес­санс­ной куль­ту­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)