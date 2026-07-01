КОНТРРАЗВЕДКА

КОНТРРАЗВЕДКА - деятельность, осуществляемая специальными органами государства для борьбы против иностранных разведок.

Контрразведка обыч­но пред­став­ля­ет со­бой сис­те­му мно­го­числеых цен­траль­ных и пе­ри­фе­рий­ных ор­га­нов, час­то рас­сре­до­то­чен­ных в различных ве­дом­ст­вах.

Главной за­да­чи контрразведки: свое­вре­мен­ное вы­яв­ле­ние и пре­се­че­ние раз­ве­ды­ва­тель­но-под­рыв­ной дея­тель­но­сти иностранной раз­ве­док; за­щи­та во­енного, эко­но­мического, на­уч­но-тех­нического и обо­рон­но­го по­тен­циа­ла го­су­дар­ст­ва и др.

Ор­га­ны контрразведки су­ще­ст­ву­ют прак­ти­че­ски во всех го­су­дар­ст­вах ми­ра [напр., ФБР (США), Служ­ба безо­пас­но­сти (МИ-5; Ве­ли­ко­бри­та­ния), Служ­ба ох­ра­ны кон­сти­ту­ции (ФРГ) и др.].

В Российской Фе­де­ра­ции контр­раз­ве­ды­вательая дея­тель­ность осу­ще­ст­в­ля­ют ор­га­ны Фе­де­раль­ной служ­бы безо­пас­но­сти РФ.

Пе­ре­чень ос­но­ва­ний для про­ве­де­ния контр­раз­ве­ды­вательных ме­ро­прия­тий яв­ля­ет­ся ис­чер­пы­ваю­щим и мо­жет быть из­ме­нён или до­пол­нен толь­ко фе­де­раль­ным за­ко­ном. Про­ве­де­ние контр­раз­ве­ды­вательных ме­ро­прия­тий, ог­ра­ни­чи­ваю­щих кон­сти­туционного пра­ва гра­ж­дан, до­пус­ка­ет­ся толь­ко на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния су­дьи и в по­ряд­ке, пре­ду­смот­рен­ном за­ко­но­да­тель­ст­вом РФ.

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