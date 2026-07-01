КОНТРРАЗВЕДКА
КОНТРРАЗВЕДКА - деятельность, осуществляемая специальными органами государства для борьбы против иностранных разведок.
Контрразведка обычно представляет собой систему многочислеых центральных и периферийных органов, часто рассредоточенных в различных ведомствах.
Главной задачи контрразведки: своевременное выявление и пресечение разведывательно-подрывной деятельности иностранной разведок; защита военного, экономического, научно-технического и оборонного потенциала государства и др.
Органы контрразведки существуют практически во всех государствах мира [напр., ФБР (США), Служба безопасности (МИ-5; Великобритания), Служба охраны конституции (ФРГ) и др.].
В Российской Федерации контрразведывательая деятельность осуществляют органы Федеральной службы безопасности РФ.
Перечень оснований для проведения контрразведывательных мероприятий является исчерпывающим и может быть изменён или дополнен только федеральным законом. Проведение контрразведывательных мероприятий, ограничивающих конституционного права граждан, допускается только на основании постановления судьи и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.