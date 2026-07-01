КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРО́ЛЬ СОЦИА́ЛЬНЫЙ - совокупность средств, форм и механизмов воздействия, оказываемого обществом на его членов и побуждающего их к соблюдению социальных норм.
Понятие контроль социальный употребляется главным образом в социологии, а также в социальной психологии, правоведении, криминологии.
Сам термин «контроль социальый» начал использоваться в обществоведческой литературе на рубеже XIX-XX веков (работы Г. Тарда, амер. социолога Э.О. Росса - «Social control», 1901 год, и др.). Всякая социальная система (общество в целом, институт, группа) для воспроизводства своих структур нуждается в известном уровне согласия между образующими её единицами относительно базовых ценностей и правил социального взаимодействия. Поддержание нормативного порядка предполагает наличие регламентации и регуляции (как внешней, так и внутренней) человеческого поведения.
Основной задачей контроля социального является обеспечение конформности сознания и поведения индивидов, пресечение отклоняющегося поведения. Нарушение социальной нормы (несоответствие поведения субъекта ролевым ожиданиям его окружения) провоцирует санкции, направленные на восстановление нормативного порядка и предотвращение рецидивов отклонения.
«Поощрение» и «наказание» выступают в качестве значимого средства «социального научения» (социализации). Конкретные техники контроля социального варьируются от формальных до неформальных, от легитимированной правовыми институтами физической изоляции или экзекуции, а также экономической санкций до общественного осуждения и морального порицания (отлучение, бойкот, остракизм и т. п.).
Комплекс феноменов, связанных с понятием контроля социального, становился предметом специального анализа в исследованиях Э. Дюркгейма, Р. Парка, П.А. Сорокина, Б.Ф. Скиннера, Дж.К. Хоманса, Т. Парсонса, Р. Дарендорфа и др.