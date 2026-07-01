КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНЫЙ

КОНТРО́ЛЬ СОЦИА́ЛЬНЫЙ - совокупность средств, форм и механизмов воздействия, оказываемого обществом на его членов и побуждающего их к соблюдению социальных норм.

По­ня­тие контроль социальный упот­реб­ля­ет­ся главным образом в со­цио­ло­гии, а так­же в со­ци­аль­ной пси­хо­ло­гии, пра­во­ве­де­нии, кри­ми­но­ло­гии .

Сам тер­мин «контроль социальый» на­чал ис­поль­зо­вать­ся в об­ще­ст­во­ведческой литературе на ру­бе­же XIX-XX веков (ра­бо­ты Г. Тар­да, амер. со­цио­ло­га Э.О. Рос­са - «Social control», 1901 год, и др.). Вся­кая со­ци­аль­ная сис­те­ма (об­ще­ст­во в це­лом, ин­сти­тут, груп­па) для вос­про­из­вод­ст­ва сво­их струк­тур ну­ж­да­ет­ся в из­вест­ном уров­не со­гла­сия ме­ж­ду об­ра­зую­щи­ми её еди­ни­ца­ми от­но­си­тель­но ба­зо­вых цен­но­стей и пра­вил со­ци­аль­но­го взаи­мо­дей­ст­вия. Под­дер­жа­ние нор­ма­тив­но­го по­ряд­ка пред­по­ла­га­ет на­ли­чие рег­ла­мен­та­ции и ре­гу­ля­ции (как внеш­ней, так и внут­рен­ней) че­ло­ве­че­ско­го по­ве­де­ния.

Основной за­да­чей контроля социального яв­ля­ет­ся обес­пе­че­ние кон­форм­но­сти соз­на­ния и по­ве­де­ния ин­ди­ви­дов, пре­се­че­ние от­кло­няю­ще­го­ся по­ве­де­ния. На­ру­ше­ние со­ци­аль­ной нор­мы (не­со­от­вет­ст­вие по­ве­де­ния субъ­ек­та ро­ле­вым ожи­да­ни­ям его ок­ру­же­ния) про­во­ци­ру­ет санк­ции, на­прав­лен­ные на вос­ста­нов­ле­ние нор­ма­тив­но­го по­ряд­ка и пре­дот­вра­ще­ние ре­ци­ди­вов от­кло­не­ния.

«По­ощ­ре­ние» и «на­ка­за­ние» вы­сту­па­ют в ка­че­ст­ве зна­чи­мо­го сред­ст­ва «со­ци­аль­но­го нау­че­ния» (со­циа­ли­за­ции). Кон­крет­ные тех­ни­ки контроля социального варь­и­ру­ют­ся от фор­маль­ных до не­фор­маль­ных, от ле­ги­ти­ми­ро­ван­ной пра­во­вы­ми ин­сти­ту­та­ми фи­зической изо­ля­ции или эк­зе­ку­ции, а так­же эко­но­мической санк­ций до об­щественного осу­ж­де­ния и мо­раль­но­го по­ри­ца­ния (от­лу­че­ние, бой­кот, ост­ра­кизм и т. п.).

Ком­плекс фе­но­ме­нов, свя­зан­ных с по­ня­ти­ем контроля социального, ста­но­вил­ся пред­ме­том специального ана­ли­за в ис­сле­до­ва­ни­ях Э. Дюрк­гей­ма, Р. Пар­ка, П.А. Со­ро­ки­на, Б.Ф. Скин­не­ра, Дж.К. Хо­ман­са, Т. Пар­сон­са, Р. Да­рен­дор­фа и др.

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