КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО ФРОНТА 1919 ГОДА
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО ФРОНТА 1919 ГОДА - стратегическая наступательная операция войск советского Южного фронта в Гражданскую войну 1917-1922 годов, проведённая 11 октября - 18 ноября с целью разгромить наступавшие на Москву войска Вооружённых сил Юга России.
К исходу 10 октября в ходе Московского похода Деникина 1919 года главные силы Добровольческой армии (ген.-л. В.З. Май-Маевский) вышли на рубеж Хутор-Михайловский, Севск, Дмитровск, ст. Еропкино, Ливны, Борки, р. Икорец. Совместно с Манёвренной конной группой (ген.-л. К.К. Мамонтов), находившейся в оперативном подчинении командования Добровольческой армии, численность войск ВСЮР составляла ок. 90 тыс. штыков и сабель, около 200 (по др. данным, св. 260) орудий, св. 750 пулемётов, 22 бронепоезда и 12 танков.
Главное командование РККА планировало ударами двух группировок (из районов Орла и Воронежа) прорвать фронт ВСЮР и, с последующим переходом в наступление всех армий советского Южного фронта, нанести противнику поражение и выйти на рубеж р. Сейм, Курск, Касторное, Нижнедевицк. Всего советский Южный фронт (А.И. Егоров) имел около 115 тыс. штыков и сабель, 500 орудий, св. 1,9 тыс. пулемётов, причём на орловско-курском направлении советскому командованию удалось добиться 2,5-кратного превосходства в штыках, а на воронежско-касторненском - 10-кратного.
Утром 11 октября Ударная группа (командующий А.А. Мартусевич; Латышская стрелковая дивизия, Отдельная стрелковая бригада, Отдельная кавказская бригада Червонных казаков) сов.етской13-й армии нанесла удар на орловско-курском направлении и, сломив упорное сопротивление, в ночь на 15 октября овладела Кромами. 13 октября перешли в наступление Конный корпус С.М. Будённого и советская 8-я армия (Г.Я. Сокольников), которые в ходе встречных боёв вынудили части Манёвренной конной группы отойти к Воронежу.
Однако войска советской 14-й и 13-й армий под натиском противника продолжали отход на север и северо-запад и 13 октября Корниловская пехотная дивизия захватила Орёл, создав угрозу захвата Тулы и выхода войск ВСЮР к Москве. На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 15 октября был принят ряд дополнительных мер по укреплению Южного фронта; в частности, было решено признать Южый фронт главным фронтом Республики и укрепить его за счёт войск Западных, Туркестанского и Юго-Восточных фронтов. С 16 октября на фронте от Хутор-Михайловского до Воронежа развернулись ожесточенные бои, в которых советские войска Южного фронта нанесли решительное поражение частям ВСЮР и, овладев Орлом (20 октября), Воронежем (24 октября) и Черниговом (7 ноября), к исходу 18 ноября вышли на рубеж южнее Путивля, Рыльск, Курск, южнее Касторное, Нижнедевицк, левый берег Дона до Лиски, выполнив поставленную задачу.
В ходе Контрнаступления Южного фронта войска РККА разгромили главные силы Добровольческой армии, отбросили противника на 165 км, перехватили стратегическую инициативу и создали условия для перехода в наступление Южного и Юго-Восточного фронтов 1919-1920 годов. Кроме того, советские войска взяли в плен около 8 тыс. солдат и офицеров ВСЮР, захватили 280 пулемётов, 41 орудие, 10 бронепоездов и др.
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