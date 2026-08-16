КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО ФРОНТА 1919 ГОДА

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО ФРОНТА 1919 ГОДА - стратегическая наступательная операция войск советского Южного фрон­та в Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов, про­ве­дён­ная 11 октября - 18 но­ября с це­лью раз­гро­мить на­сту­пав­шие на Мо­ск­ву войска Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии.

К ис­хо­ду 10 октября в хо­де Мо­с­ков­ско­го по­хо­да Де­ни­ки­на 1919 года главные си­лы Доб­ро­воль­че­ской ар­мии (ген.-л. В.З. Май-Ма­ев­ский) вы­шли на ру­беж Ху­тор-Ми­хай­лов­ский, Севск, Дмит­ровск, ст. Ероп­ки­но, Лив­ны, Бор­ки, р. Ико­рец. Со­вме­ст­но с Ма­нёв­рен­ной кон­ной груп­пой (ген.-л. К.К. Ма­мон­тов), на­хо­див­шей­ся в опе­ра­тив­ном под­чи­не­нии ко­ман­до­ва­ния Доб­ро­вольческой ар­мии, чис­лен­ность войск ВСЮР со­став­ля­ла ок. 90 тыс. шты­ков и са­бель, около 200 (по др. дан­ным, св. 260) ору­дий, св. 750 пу­ле­мё­тов, 22 бро­не­по­ез­да и 12 тан­ков.

Главное ко­ман­до­ва­ние РККА пла­ни­ро­ва­ло уда­ра­ми двух груп­пи­ро­вок (из рай­онов Ор­ла и Во­ро­не­жа) про­рвать фронт ВСЮР и, с по­сле­дую­щим пе­ре­хо­дом в на­сту­п­ле­ние всех ар­мий советского Южного фрон­та, на­нес­ти про­тив­ни­ку по­ра­же­ние и вый­ти на ру­беж р. Сейм, Курск, Кас­тор­ное, Ниж­не­де­вицк. Все­го советский Южный фронт (А.И. Его­ров) имел около 115 тыс. шты­ков и са­бель, 500 ору­дий, св. 1,9 тыс. пу­ле­мё­тов, при­чём на ор­лов­ско-кур­ском на­прав­ле­нии советскому ко­ман­до­ва­нию уда­лось до­бить­ся 2,5-крат­но­го пре­вос­ход­ст­ва в шты­ках, а на во­ро­неж­ско-кас­тор­нен­ском - 10-крат­но­го.

Ут­ром 11 октября Удар­ная груп­па (ко­мандующий А.А. Мар­ту­се­вич; Ла­тышская стрелковая ди­ви­зия, Отдельная стрелковая бри­га­да, Отдельная кавказская бри­га­да Чер­вон­ных ка­за­ков ) сов.етской13-й ар­мии на­нес­ла удар на ор­лов­ско-кур­ском на­прав­ле­нии и, сло­мив упор­ное со­про­тив­ле­ние, в ночь на 15 октября ов­ла­де­ла Кро­ма­ми. 13 октября пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние Кон­ный кор­пус С.М. Бу­дён­но­го и советская 8-я ар­мия (Г.Я. Со­коль­ни­ков), ко­то­рые в хо­де встреч­ных бо­ёв вы­ну­ди­ли час­ти Ма­нёв­рен­ной кон­ной груп­пы отой­ти к Во­ро­не­жу.

Од­на­ко вой­ска советской 14-й и 13-й ар­мий под на­тис­ком про­тив­ни­ка про­дол­жа­ли от­ход на се­вер и се­веро-за­пад и 13 октября Кор­ни­лов­ская пехотная ди­ви­зия за­хва­ти­ла Орёл, соз­дав уг­ро­зу за­хва­та Ту­лы и вы­хо­да войск ВСЮР к Мо­ск­ве. На за­се­да­нии По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) 15 октября был при­нят ряд до­пол­нительных мер по ук­ре­п­ле­нию Южного фрон­та; в ча­ст­но­сти, бы­ло ре­ше­но при­знать Южый фронт главным фрон­том Рес­пуб­ли­ки и ук­ре­пить его за счёт войск Западных, Тур­ке­стан­ско­го и Юго-Восточных фрон­тов. С 16 октября на фрон­те от Ху­тор-Ми­хай­лов­ско­го до Во­ро­не­жа раз­вер­ну­лись ожес­точенные бои, в ко­то­рых советские вой­ска Южного фрон­та на­нес­ли ре­шительное по­ра­же­ние час­тям ВСЮР и, ов­ла­дев Ор­лом (20 октября), Во­ро­не­жем (24 октября) и Чер­ни­го­вом (7 но­ября), к ис­хо­ду 18 но­ября вы­шли на ру­беж юж­нее Пу­тив­ля, Рыльск, Курск, юж­нее Кас­тор­ное, Ниж­не­де­вицк, ле­вый бе­рег До­на до Лис­ки, вы­пол­нив по­став­лен­ную за­да­чу.

В хо­де Контрнаступления Южного фронта вой­ска РККА раз­гро­ми­ли главные си­лы Доб­ро­вольческой ар­мии, от­бро­си­ли про­тив­ни­ка на 165 км, пе­ре­хва­ти­ли стра­те­гическую ини­циа­ти­ву и соз­да­ли ус­ло­вия для пе­ре­хо­да в на­сту­п­ле­ние Юж­но­го и Юго-Вос­точ­но­го фрон­тов 1919-1920 годов. Кро­ме то­го, советские вой­ска взя­ли в плен около 8 тыс. сол­дат и офи­це­ров ВСЮР, за­хва­ти­ли 280 пу­ле­мё­тов, 41 ору­дие, 10 бро­не­по­ез­дов и др.

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