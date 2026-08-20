КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 1919 ГОДА
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 1919 ГОДА - стратегическая наступательная операция советских войск во время Гражданской войны 1917-1922 годов в России, проведённая 28 апреля - 20 июня с целью разгромить войска адмирала А.В. Колчака.
В ходе Колчака наступления 1919 года армии советского Восточного фронта (команд. С.С. Каменев, с 5 мая А.А. Самойло, с 29 мая снова Каменев) потерпели ряд поражений и отошли в западном направлении на глубину св. 400 км, выйдя на подступы к Волге.
В этих условиях советское правительство приняло срочные меры по укреплению Восточого фронта - перебросило с других фронтов ряд частей и соединений (около 55 тыс. человек), дополнительно выделило вооружение и боеприпасы, что позволило увеличить к концу апреля численность сов. войск на Восточном фронте до 125,4 тыс. штыков и сабель, 447 орудий, около 2,1 тыс. пулемётов. Войска Колчака, противостоявшие Восточному фронту, имели 105,6 тыс. штыков, св. 26 тыс. сабель, 318 орудий, св. 1 тыс. пулемётов.
Разработанный Главным командованием РККА и командованием советского Восточного фронта план контрнаступления предусматривал последовательный разгром основных группировок Колчака - сначала Западной, а затем Сибирской армий. В соответствии с замыслом операции войска фронта 10 апр. были разделены на 2 группы армий - Южную и Северную. Южная группа армий (М.В. Фрунзе) имела в своём составе 1, 4, 5-ю и Туркестанскую армии; Северная группа (В.И. Шорин) - 2-ю и 3-ю армии (20 апреля Северная группа была расформирована). С войсками Восточного фронта взаимодействовала Волжская военная флотилия.
Подготовка контрнаступления в Южной группе армий сопровождалась перегруппировками войск в условиях весеннего половодья на расстояния 300-500 км. В итоге на направлении главного удара удалось сосредоточить около 2/3 пехоты, артиллерии и всю кавалерию. При протяжённости фронта группы в 940 км для контрнаступления в полосе 220 км привлекались 42 тыс. штыков и сабель, 136 орудий, 585 пулемётов против 23 тыс. штыков и сабель, 62 орудия, 225 пулемётов у противника. Для обороны остального фронта (720 км) предназначалось лишь 22,5 тыс. чел., что было почти в 2 раза меньше, чем у противника.
Перед началом контрнаступления (19-27 апреля) 1-я и Туркестанская армии нанесли ряд контрударов по левому флангу Западная армии в районах рек Салмыш, Дёма и Большой Кинель, которые нарушили оперативно-тактическую связь между группировками противника и обеспечили сосредоточение ударной группы советских войск.
Контрнаступление Южной группы армий Восточного фронта включало 3 последовательные операции - Бугурусланскую, Белебейскую и Уфимскую; 2-я и 3-я армии провели Сарапуло-Воткинскую операцию 1919 года. В Бугурусланской операции 5-я и Туркестанская армии нанесли поражение колчаковской Зап. армии и отбросили её войска в восточном направлении на 120-150 км, освободив Бугуруслан и Бугульму.
Белебейская операция из-за опасений нового командующего Восточым фронтом А.А. Самойло за казанское направление проводилась Юж. группой армий силами лишь 1-й и Туркестанской армий (5-я армия была перенацелена на казанское направление) и после ряда успешно проведённых встречных боёв с выдвигавшимся для контрудара стратегич. резервом Колчака (1-й Волжский корпус) завершилась отходом противника на 50-70 км к востоку. Войска правого фланга Южной группы армий отразили попытки казачьих соединений захватить Уральск и Оренбург и сорвать К. В. ф.
В результате Уфимской операции, проводившейся войсками Туркестанской армии, была форсирована р. Белая, взята Уфа (9 июня) и советские войска вышли к предгорьям Урала. В Сарапуло-Воткинской операции советская 2-я и 3-я армии нанесли поражение Сибирской армии противника и освободили Ижевско-Воткинский промышлеый район. Контрнаступление Восточного фронта 1919 года переросло в общее Восточного фронта наступление 1919-1920 годов.
В Контрнаступлении Восточного фронта советские войска разгромили главые силы Колчака - Западную и Сибирскую армии, на 1200-км фронте продвинулись на 350-400 км к востоку и заняли важные сельско-хозяйственные и промышленные районы с населением св. 5 млн. человек. В результате контрнаступления был достигнут решительный перелом, перехвачена стратегическая инициатива, созданы предпосылки для завершения разгрома войск Колчака и овладения Уралом и Сибирью.
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