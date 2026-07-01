КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ - разновидность наступления , подготавливаемого в ходе обороны и осуществляемого в целях разгрома противника, восстановления утраченного положения и создания благоприятных условий для дальнейших действий.

В за­ви­си­мо­сти от це­лей и со­ста­ва уча­ст­вую­щих войск (сил) контрнаступления мо­жет иметь стра­те­гический или опе­ра­тив­ный мас­штаб и про­во­дить­ся в фор­ме стра­те­гической, фрон­то­вой или ар­мей­ской (кор­пус­ной) контр­на­сту­пательной опе­ра­ции.

Пер­вые све­де­ния о контрнаступлении от­но­сят­ся к 53 году до н. э., ко­гда вой­ско Пар­фян­ско­го цар­ст­ва, пе­рей­дя от обо­ро­ны к контрнаступлению, раз­гро­ми­ло римские ле­гио­ны в хо­де Пар­фян­ских войн I века до н. э.

В Отечественую вой­ну 1812 года контрнаступление росийской ар­мии под ко­мандованием генерал-фельдмаршала М.И. Ку­ту­зо­ва при­ве­ло к раз­гро­му войск На­по­ле­о­на I и из­гна­нию их из Рос­сии.

Важ­ным ру­бе­жом в раз­ви­тии искусства под­го­тов­ки и ве­де­ния контрнаступления в опе­ра­тив­ном мас­шта­бе ста­ли Первая ми­ро­вая вой­на и Гражданская вой­на 1917-1922 годы в Рос­сии. При­ме­ром та­ких дей­ст­вий бы­ло контрнаступление фран­цу­зов на Мар­не (см. Марн­ские сра­же­ния 1914, 1918 годов), анг­ли­чан в рай­оне Ар­туа, российских войск на Юго-Западом фрон­те (см. Бру­си­лов­ский про­рыв 1916 год), РККА про­тив войск адмирала А.В. Кол­ча­ка , ге­не­ра­лов А.И. Де­ни­ки­на, П.Н. Вран­ге­ля и др. (см. Контр­на­сту­п­ле­ние Вос­точ­но­го фрон­та 1919 года, Контр­на­сту­п­ле­ние Юж­но­го фрон­та 1919 года, Контр­на­сту­п­ле­ние Юж­но­го фрон­та 1920 года).

Круп­ных по­ли­тических и стра­те­гических це­лей дос­тиг­ли Воо­руженные Си­лы СССР в го­ды Великой Отечественной вой­ны в контрнаступлении под Мо­ск­вой, Ста­лин­гра­дом, на Кур­ской ду­ге. В ре­зуль­та­те был со­рван германский план «мол­ние­нос­ной вой­ны», за­воё­ва­на стра­те­гич. ини­циа­ти­ва и дос­тиг­нут ко­рен­ной пе­ре­лом не толь­ко на советско-германском фрон­те, но и в хо­де всей второй ми­ро­вой вой­ны.

Опыт под­го­тов­ки и ве­де­ния контрнаступления не по­те­рял сво­его зна­че­ния и в современных ус­ло­ви­ях. В ре­зуль­та­те стра­те­гического контрнаступления в на­чаль­ный пе­ри­од вой­ны мо­гут быть на­ру­ше­ны пла­ны аг­рес­со­ра, в по­сле­дую­щие пе­рио­ды стра­те­гическое контрнаступление мо­жет обес­пе­чить ов­ла­де­ние ини­циа­ти­вой в вой­не. Пе­ре­ход к контрнаступлению осу­ще­ст­в­ля­ет­ся, как пра­ви­ло, в ус­ло­ви­ях, ко­гда про­тив­ник час­тич­но или пол­но­стью ис­чер­пал свои на­сту­пательные воз­мож­но­сти (за­дей­ст­во­вал свои ре­зер­вы или бóль­шую их часть, по­нёс зна­чительные по­те­ри), а так­же ещё не ус­пел соз­дать обо­ро­нительную груп­пи­ров­ку, пе­рей­ти к обо­ро­не и под­го­то­вить её в инжинерном от­но­ше­нии.

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