КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ - разновидность наступления, подготавливаемого в ходе обороны и осуществляемого в целях разгрома противника, восстановления утраченного положения и создания благоприятных условий для дальнейших действий.
В зависимости от целей и состава участвующих войск (сил) контрнаступления может иметь стратегический или оперативный масштаб и проводиться в форме стратегической, фронтовой или армейской (корпусной) контрнаступательной операции.
Первые сведения о контрнаступлении относятся к 53 году до н. э., когда войско Парфянского царства, перейдя от обороны к контрнаступлению, разгромило римские легионы в ходе Парфянских войн I века до н. э.
В Отечественую войну 1812 года контрнаступление росийской армии под командованием генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова привело к разгрому войск Наполеона I и изгнанию их из России.
Важным рубежом в развитии искусства подготовки и ведения контрнаступления в оперативном масштабе стали Первая мировая война и Гражданская война 1917-1922 годы в России. Примером таких действий было контрнаступление французов на Марне (см. Марнские сражения 1914, 1918 годов), англичан в районе Артуа, российских войск на Юго-Западом фронте (см. Брусиловский прорыв 1916 год), РККА против войск адмирала А.В. Колчака, генералов А.И. Деникина, П.Н. Врангеля и др. (см. Контрнаступление Восточного фронта 1919 года, Контрнаступление Южного фронта 1919 года, Контрнаступление Южного фронта 1920 года).
Крупных политических и стратегических целей достигли Вооруженные Силы СССР в годы Великой Отечественной войны в контрнаступлении под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. В результате был сорван германский план «молниеносной войны», завоёвана стратегич. инициатива и достигнут коренной перелом не только на советско-германском фронте, но и в ходе всей второй мировой войны.
Опыт подготовки и ведения контрнаступления не потерял своего значения и в современных условиях. В результате стратегического контрнаступления в начальный период войны могут быть нарушены планы агрессора, в последующие периоды стратегическое контрнаступление может обеспечить овладение инициативой в войне. Переход к контрнаступлению осуществляется, как правило, в условиях, когда противник частично или полностью исчерпал свои наступательные возможности (задействовал свои резервы или бóльшую их часть, понёс значительные потери), а также ещё не успел создать оборонительную группировку, перейти к обороне и подготовить её в инжинерном отношении.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)